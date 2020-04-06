Daily Impulse Breakout Pro EA

Daily Impulse Breakout Pro es un sistema de trading "Set and Forget" totalmente automatizado basado en la popular estrategia de ruptura diaria "One Candle".

Este EA identifica el Máximo y el Mínimo de la vela diaria anterior y coloca órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop) para captar el impulso del mercado para el nuevo día. Cuenta con lógica inteligente OCO (One Cancels Other), gestión estricta del dinero y filtrado avanzado de sesiones para automatizar esta estrategia manual probada.

📺 Origen de la Estrategia

Este EA es una versión automatizada de las estrategias presentadas en estos videos de trading por RamtinFX:

Características principales

Soporte Multi-Pair: Funciona en XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPJPY, y otros pares volátiles.

Configurar y olvidarse: Coloca automáticamente órdenes pendientes al inicio del día (o después de un retraso establecido).

Lógica OCO inteligente: Cancela instantáneamente la orden pendiente contraria una vez que se activa una operación.

Gestión dinámica del riesgo: Calcula automáticamente el tamaño del lote basándose en un % del saldo de su cuenta o utiliza lotes fijos.

Protección contra deslizamientos: Recalcula de forma inteligente los niveles TP/SL si el mercado se desploma o se desliza en la entrada para mantener su exacta relación Riesgo:Recompensa.

Validación previa a la operación: Comprueba si hay margen suficiente y los límites de volumen del broker antes de colocar las operaciones para evitar errores de terminal.

Compatibilidad con brokers: Selección del "Modo de Llenado" (FOK, IOC, Return) asegurando la compatibilidad con todos los brokers (Prop firms, ECN, Standard).

⚙️ Modo de empleo y configuración

Los ajustes por defecto están ajustados a la estrategia "Clásica" (1:1 Riesgo-Recompensa basado en el 10% del rango diario), pero se recomienda optimizar el nivel SL y el nivel TP para su par específico.

Entradas principales:

InpDelayHours: Horas a esperar después de la apertura diaria antes de colocar órdenes (Predeterminado: 2). Ayuda a evitar que el spread se amplíe en el cambio de mercado.

SLlevel / TPlevel: La distancia para Stop Loss y Take Profit relativa al rango diario. Ejemplo: 0.1 = 10% del rango del día anterior. Para una recompensa de riesgo de 1:1,5: Establezca SLlevel=0,2, TPlevel=0,3. Para Oro Agresivo: Establezca SLlevel=0,1, TPlevel=0,25. Característica Concepto original Vídeo 2 (conservador) Vídeo 3 (Oro agresivo)

Mi configuración Nivel de Stop Loss 0.1 (10% del Rango) 0.2 (20% del Rango) 0,1 (10% del rango) 0.9 Nivel Take Profit 0,1 (10% del rango) 0,3 (30% del rango) 0,25 (25% del rango) 1.9 Riesgo:Recompensa 1:1 1:1.5 1:2.5



1:2.11

PorcentajeRiesgo: Porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación (por ejemplo, 1,0 = 1%).

Filtros de Sesión de Negociación: Controla exactamente cuándo el EA puede realizar operaciones. EnableSessionFilter: Establecer en true para restringir las operaciones a horas específicas. SessionStartHour/Minute: La hora a la que el EA comienza a buscar operaciones (por ejemplo, 09:00). SessionEndHour/Minute: La hora a la que el EA deja de colocar nuevas órdenes pendientes.

Tipo de llenado: ¡IMPORTANTE! Si su EA no coloca operaciones, cambie este parámetro.

ORDER_FILLING_FOK (Por defecto - estándar para muchos brokers)



ORDER_FILLING_IOC (Usar si FOK falla)



ORDER_FILLING_RETURN (Usar para algunos brokers europeos)

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar en Forex y Materias Primas implica un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Este EA automatiza una estrategia específica basada en la lógica histórica de la acción del precio. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga un backtest y forward test en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales. El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras sufridas.