AvwapBandsRiskEA
- Nils Marius Rauschert
- Version: 1.0
AvwapBandsRiskEA – Professioneller AVWAP Trading Expert Advisor für MT5
AvwapBandsRiskEA ist ein vollautomatischer MetaTrader-5 Expert Advisor, der auf dem Anchored VWAP (AVWAP) basiert und zusätzlich eine automatische Erkennung signifikanter Extrempreise (High/Low) nutzt, um sich dynamisch an die aktuelle Marktstruktur anzupassen.
Der EA kombiniert statistisch relevante Preislevel, limitbasierte Einstiege und konsequentes Risikomanagement – ohne Martingale, Grid oder aggressive Positionsvergrößerung.
🔹 Grundidee & Handelsansatz
Der EA verfolgt einen struktur- und levelbasierten Trading-Ansatz:
-
Preis bewegt sich statistisch um einen fairen Wert (VWAP)
-
Abweichungen vom VWAP bieten potenzielle Mean-Reversion- oder Pullback-Setups
-
Der AVWAP wird nicht nur zeitbasiert, sondern zusätzlich marktbasiert über Extrempreise definiert
Dadurch reagiert der EA flexibel auf Trends, Range-Phasen und volatile Marktbedingungen.
🔹 Automatische Extrempreis-Erkennung (Zentrale Funktion)
AvwapBandsRiskEA erkennt automatisch das relevante Extrem im betrachteten Zeitraum und verwendet dieses als effektiven AVWAP-Anker.
Funktionsweise:
-
Analyse aller Kursdaten seit Session-Start
-
Automatische Identifikation von:
-
höchstem Hoch (bei Short-Bias)
-
tiefstem Tief (bei Long-Bias)
-
-
Dynamische Verlagerung des AVWAP-Ankers auf dieses Extrem
-
Neuberechnung von:
-
VWAP
-
Abweichungsbändern
-
Entry-Levels
-
👉 Vorteil:
Der EA passt sich der realen Marktstruktur an, anstatt auf einem starren Zeitpunkt zu bleiben.
🔹 Zentrale Funktionen
-
✅ Anchored VWAP (AVWAP) mit täglichem Reset
-
✅ Automatische Erkennung von Extrempreisen (High / Low)
-
✅ Dynamischer AVWAP-Anker basierend auf Marktstruktur
-
✅ VWAP-Bänder (Standardabweichung oder Prozent)
-
✅ Limit-Orders an statistisch relevanten Preiszonen
-
✅ Automatische Order-Aktualisierung bei Level-Änderungen
-
✅ Risk-Based Position Sizing (% vom Kontostand)
-
✅ Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Logik
-
✅ Cooldown-Phasen nach Trades oder Anchor-Wechseln
-
✅ Optionales Schließen & Löschen aller Trades zum Session-Ende
-
✅ Visuelle Darstellung aller Levels im Chart
-
✅ Voll kompatibel mit dem MT5 Strategy Tester
🔹 Risikomanagement
-
Positionsgröße wird ausschließlich über Risiko in % berechnet
-
Kein Nachkaufen, kein Grid, keine Martingale-Logik
-
Maximal eine aktive Position gleichzeitig
-
Klare, reproduzierbare Handelsregeln
➡ Besonders geeignet für Trader mit Fokus auf Kapitalerhalt und Konsistenz.
🔹 Geeignete Märkte & Timeframes
Märkte:
-
Forex (z. B. EURUSD, GBPUSD)
-
Indizes (z. B. US30, NAS100, DAX)
-
Gold (XAUUSD)
-
Weitere liquide MT5-Instrumente
Empfohlene Timeframes:
-
M1 – M5 (abhängig vom Markt und Volatilität)
🔹 Für wen ist dieser EA geeignet?
✔ Trader mit Fokus auf VWAP / AVWAP-Strategien
✔ Nutzer, die strukturierte Level-Setups handeln möchten
✔ Prop-Firm-Trader
✔ Trader, die manuelles VWAP-Trading automatisieren wollen
❌ Nicht geeignet für:
-
Martingale- oder Grid-Trade
🔹 Wichtige Hinweise
-
Trading beinhaltet Risiken – vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.
-
Vor Live-Einsatz wird ein ausführlicher Test im Strategy Tester und auf Demo-Konten empfohlen.
-
Optimale Einstellungen sind symbol- und timeframe-abhängig.
-
Bar-Close Logik: Der Expert Advisor arbeitet auf Kerzenschluss (Bar Close). Das bedeutet: AVWAP und die Levels/Bänder werden erst nach dem Schließen einer Kerze aktiv bzw. aktualisiert und erscheinen dann im Chart. Intrabar (während die Kerze noch läuft) kann sich die Anzeige/Logik verzögert anfühlen.
🔹 Support & Weiterentwicklung
-
Regelmäßige Updates und Optimierungen
-
Technischer Support über MQL5-Nachrichten
-
Langfristige Weiterentwicklung geplant