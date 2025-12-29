AvwapBandsRiskEA – Professioneller AVWAP Trading Expert Advisor für MT5

AvwapBandsRiskEA ist ein vollautomatischer MetaTrader-5 Expert Advisor, der auf dem Anchored VWAP (AVWAP) basiert und zusätzlich eine automatische Erkennung signifikanter Extrempreise (High/Low) nutzt, um sich dynamisch an die aktuelle Marktstruktur anzupassen.

Der EA kombiniert statistisch relevante Preislevel, limitbasierte Einstiege und konsequentes Risikomanagement – ohne Martingale, Grid oder aggressive Positionsvergrößerung.

🔹 Grundidee & Handelsansatz

Der EA verfolgt einen struktur- und levelbasierten Trading-Ansatz:

Preis bewegt sich statistisch um einen fairen Wert (VWAP)

Abweichungen vom VWAP bieten potenzielle Mean-Reversion- oder Pullback-Setups

Der AVWAP wird nicht nur zeitbasiert, sondern zusätzlich marktbasiert über Extrempreise definiert

Dadurch reagiert der EA flexibel auf Trends, Range-Phasen und volatile Marktbedingungen.

🔹 Automatische Extrempreis-Erkennung (Zentrale Funktion)

AvwapBandsRiskEA erkennt automatisch das relevante Extrem im betrachteten Zeitraum und verwendet dieses als effektiven AVWAP-Anker.

Funktionsweise:

Analyse aller Kursdaten seit Session-Start

Automatische Identifikation von: höchstem Hoch (bei Short-Bias) tiefstem Tief (bei Long-Bias)

Dynamische Verlagerung des AVWAP-Ankers auf dieses Extrem

Neuberechnung von: VWAP Abweichungsbändern Entry-Levels



👉 Vorteil:

Der EA passt sich der realen Marktstruktur an, anstatt auf einem starren Zeitpunkt zu bleiben.

🔹 Zentrale Funktionen

✅ Anchored VWAP (AVWAP) mit täglichem Reset

✅ Automatische Erkennung von Extrempreisen (High / Low)

✅ Dynamischer AVWAP-Anker basierend auf Marktstruktur

✅ VWAP-Bänder (Standardabweichung oder Prozent)

✅ Limit-Orders an statistisch relevanten Preiszonen

✅ Automatische Order-Aktualisierung bei Level-Änderungen

✅ Risk-Based Position Sizing (% vom Kontostand)

✅ Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Logik

✅ Cooldown-Phasen nach Trades oder Anchor-Wechseln

✅ Optionales Schließen & Löschen aller Trades zum Session-Ende

✅ Visuelle Darstellung aller Levels im Chart

✅ Voll kompatibel mit dem MT5 Strategy Tester

🔹 Risikomanagement

Positionsgröße wird ausschließlich über Risiko in % berechnet

Kein Nachkaufen, kein Grid, keine Martingale-Logik

Maximal eine aktive Position gleichzeitig

Klare, reproduzierbare Handelsregeln

➡ Besonders geeignet für Trader mit Fokus auf Kapitalerhalt und Konsistenz.

🔹 Geeignete Märkte & Timeframes

Märkte:

Forex (z. B. EURUSD, GBPUSD)

Indizes (z. B. US30, NAS100, DAX)

Gold (XAUUSD)

Weitere liquide MT5-Instrumente

Empfohlene Timeframes:

M1 – M5 (abhängig vom Markt und Volatilität)

🔹 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader mit Fokus auf VWAP / AVWAP-Strategien

✔ Nutzer, die strukturierte Level-Setups handeln möchten

✔ Prop-Firm-Trader

✔ Trader, die manuelles VWAP-Trading automatisieren wollen

❌ Nicht geeignet für:

Martingale- oder Grid-Trade





🔹 Wichtige Hinweise

Trading beinhaltet Risiken – vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.

Vor Live-Einsatz wird ein ausführlicher Test im Strategy Tester und auf Demo-Konten empfohlen.

Optimale Einstellungen sind symbol- und timeframe-abhängig .

Bar-Close Logik: Der Expert Advisor arbeitet auf Kerzenschluss (Bar Close). Das bedeutet: AVWAP und die Levels/Bänder werden erst nach dem Schließen einer Kerze aktiv bzw. aktualisiert und erscheinen dann im Chart. Intrabar (während die Kerze noch läuft) kann sich die Anzeige/Logik verzögert anfühlen.

🔹 Support & Weiterentwicklung