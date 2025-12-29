AvwapBandsRiskEA
- Asesores Expertos
- Nils Marius Rauschert
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
AvwapBandsRiskEA - Asesor Experto Profesional AVWAP para MT5
AvwapBandsRiskEA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 basado en el Anchored VWAP (AVWAP) y mejorado por la detección automática de extremos de precio significativos (Alto / Bajo) para adaptarse dinámicamente a la estructura actual del mercado.
El EA combina niveles de precios estadísticamente relevantes, entradas basadas en límites y una estricta gestión del riesgo, sin utilizar Martingala, Grid o técnicas agresivas de escalado de posiciones.
Concepto básico y enfoque de negociación
AvwapBandsRiskEA sigue un enfoque de negociación basado en estructuras y niveles:
-
El precio oscila estadísticamente alrededor de un valor justo (VWAP).
-
Las desviaciones del VWAP proporcionan potenciales configuraciones de reversión a la media o de retroceso.
-
El ancla AVWAP se define no sólo por el tiempo, sino también por los precios extremos del mercado.
Esto permite que el EA se adapte dinámicamente a las condiciones de tendencia, rango y volatilidad del mercado.
🔹 Detección automática de precios extremos (característica clave)
AvwapBandsRiskEA identifica automáticamente el precio extremo más relevante dentro de la sesión observada y lo utiliza como el ancla AVWAP efectiva.
Cómo funciona:
-
Análisis de todos los datos de precios desde el inicio de la sesión
-
Identificación automática de:
-
el máximo más alto (para la lógica orientada al corto)
-
el mínimo más bajo (para la lógica orientada al largo plazo)
-
-
Reubicación dinámica del ancla AVWAP en este extremo
-
Recálculo de:
-
VWAP
-
bandas de desviación
-
niveles de entrada
-
👉 Beneficio:
El EA se adapta a la estructura real del mercado, en lugar de depender de un punto de anclaje estático.
🔹 Características principales
-
✅ VWAP anclado (AVWAP) con reinicio diario.
-
✅ Detección automática de extremos de precio (Alto / Bajo)
-
✅ Anclaje dinámico del AVWAP basado en la estructura del mercado
-
✅ Bandas de desviación del VWAP (desviación estándar o porcentaje)
-
✅ Órdenes límite en zonas de precios estadísticamente relevantes
-
✅ Actualización automática de órdenes cuando cambian los niveles
-
✅ Dimensionamiento de posiciones en función del riesgo (% del patrimonio neto de la cuenta)
-
✅ Lógica fija de stop-loss y take-profit
-
✅ Periodos de enfriamiento tras operaciones o cambios de anclaje
-
✅ Cierre opcional y eliminación de todas las operaciones al final de la sesión
-
✅ Visualización de todos los niveles directamente en el gráfico
-
✅ Totalmente compatible con el probador de estrategias de MT5
🔹 Gestión del riesgo
-
El tamaño de la posición se calcula exclusivamente en función del porcentaje de riesgo
-
Sin promedios a la baja, sin rejilla, sin lógica de Martingala
-
Máximo una posición activa a la vez
-
Reglas de trading claras y reproducibles
➡ Diseñado para traders que priorizan la preservación del capital y la consistencia.
Mercados y plazos compatibles
Mercados:
-
Divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD)
-
Índices (por ejemplo, US30, NAS100, DAX)
-
Oro (XAUUSD)
-
Otros instrumentos líquidos MT5
Plazos recomendados:
-
M1 - M5 (dependiendo del mercado y la volatilidad)
🔹 ¿Para quién es este EA?
✔ Traders centrados en estrategias basadas en VWAP / AVWAP
✔ Traders que prefieren configuraciones estructuradas basadas en niveles
✔ Traders de firmas de props
✔ Traders que buscan automatizar la operativa manual VWAP
❌ No es adecuado para:
-
Martingala o grid tradin
Notas importantes
-
El trading implica riesgo; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
-
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas exhaustivas en el Probador de Estrategias MT5 y en cuentas demo antes de utilizarlas en vivo.
-
Los ajustes óptimos dependen del símbolo negociado y del marco temporal.
-
Lógica de cierre de barra: Este Asesor Experto opera en base al cierre de barra. Esto significa que el AVWAP y todos los niveles/bandas relacionados se activan y se actualizan sólo después de que una vela se ha cerrado. Durante una vela abierta, los cálculos y las actualizaciones visuales pueden aparecer retrasados hasta que se complete la barra.
🔹 Soporte y desarrollo continuo
-
Actualizaciones y optimizaciones periódicas
-
Soporte técnico a través de la mensajería MQL5
-
Desarrollo a largo plazo y mejoras previstas