AvwapBandsRiskEA - Asesor Experto Profesional AVWAP para MT5

AvwapBandsRiskEA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 basado en el Anchored VWAP (AVWAP) y mejorado por la detección automática de extremos de precio significativos (Alto / Bajo) para adaptarse dinámicamente a la estructura actual del mercado.

El EA combina niveles de precios estadísticamente relevantes, entradas basadas en límites y una estricta gestión del riesgo, sin utilizar Martingala, Grid o técnicas agresivas de escalado de posiciones.

Concepto básico y enfoque de negociación

AvwapBandsRiskEA sigue un enfoque de negociación basado en estructuras y niveles:

El precio oscila estadísticamente alrededor de un valor justo (VWAP).

Las desviaciones del VWAP proporcionan potenciales configuraciones de reversión a la media o de retroceso .

El ancla AVWAP se define no sólo por el tiempo, sino también por los precios extremos del mercado.

Esto permite que el EA se adapte dinámicamente a las condiciones de tendencia, rango y volatilidad del mercado.

🔹 Detección automática de precios extremos (característica clave)

AvwapBandsRiskEA identifica automáticamente el precio extremo más relevante dentro de la sesión observada y lo utiliza como el ancla AVWAP efectiva.

Cómo funciona:

Análisis de todos los datos de precios desde el inicio de la sesión

Identificación automática de: el máximo más alto (para la lógica orientada al corto) el mínimo más bajo (para la lógica orientada al largo plazo)

Reubicación dinámica del ancla AVWAP en este extremo

Recálculo de: VWAP bandas de desviación niveles de entrada



👉 Beneficio:

El EA se adapta a la estructura real del mercado, en lugar de depender de un punto de anclaje estático.

🔹 Características principales

✅ VWAP anclado (AVWAP) con reinicio diario.

✅ Detección automática de extremos de precio (Alto / Bajo)

✅ Anclaje dinámico del AVWAP basado en la estructura del mercado

✅ Bandas de desviación del VWAP (desviación estándar o porcentaje)

✅ Órdenes límite en zonas de precios estadísticamente relevantes

✅ Actualización automática de órdenes cuando cambian los niveles

✅ Dimensionamiento de posiciones en función del riesgo (% del patrimonio neto de la cuenta)

✅ Lógica fija de stop-loss y take-profit

✅ Periodos de enfriamiento tras operaciones o cambios de anclaje

✅ Cierre opcional y eliminación de todas las operaciones al final de la sesión

✅ Visualización de todos los niveles directamente en el gráfico

✅ Totalmente compatible con el probador de estrategias de MT5

🔹 Gestión del riesgo

El tamaño de la posición se calcula exclusivamente en función del porcentaje de riesgo

Sin promedios a la baja, sin rejilla, sin lógica de Martingala

Máximo una posición activa a la vez

Reglas de trading claras y reproducibles

➡ Diseñado para traders que priorizan la preservación del capital y la consistencia.

Mercados y plazos compatibles

Mercados:

Divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD)

Índices (por ejemplo, US30, NAS100, DAX)

Oro (XAUUSD)

Otros instrumentos líquidos MT5

Plazos recomendados:

M1 - M5 (dependiendo del mercado y la volatilidad)

🔹 ¿Para quién es este EA?

✔ Traders centrados en estrategias basadas en VWAP / AVWAP

✔ Traders que prefieren configuraciones estructuradas basadas en niveles

✔ Traders de firmas de props

✔ Traders que buscan automatizar la operativa manual VWAP

❌ No es adecuado para:

Martingala o grid tradin

Notas importantes

El trading implica riesgo; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas exhaustivas en el Probador de Estrategias MT5 y en cuentas demo antes de utilizarlas en vivo.

Los ajustes óptimos dependen del símbolo negociado y del marco temporal.

Lógica de cierre de barra: Este Asesor Experto opera en base al cierre de barra. Esto significa que el AVWAP y todos los niveles/bandas relacionados se activan y se actualizan sólo después de que una vela se ha cerrado. Durante una vela abierta, los cálculos y las actualizaciones visuales pueden aparecer retrasados hasta que se complete la barra.

🔹 Soporte y desarrollo continuo