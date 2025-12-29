AvwapBandsRiskEA

AvwapBandsRiskEA - Asesor Experto Profesional AVWAP para MT5

AvwapBandsRiskEA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 basado en el Anchored VWAP (AVWAP) y mejorado por la detección automática de extremos de precio significativos (Alto / Bajo) para adaptarse dinámicamente a la estructura actual del mercado.

El EA combina niveles de precios estadísticamente relevantes, entradas basadas en límites y una estricta gestión del riesgo, sin utilizar Martingala, Grid o técnicas agresivas de escalado de posiciones.

Concepto básico y enfoque de negociación

AvwapBandsRiskEA sigue un enfoque de negociación basado en estructuras y niveles:

  • El precio oscila estadísticamente alrededor de un valor justo (VWAP).

  • Las desviaciones del VWAP proporcionan potenciales configuraciones de reversión a la media o de retroceso.

  • El ancla AVWAP se define no sólo por el tiempo, sino también por los precios extremos del mercado.

Esto permite que el EA se adapte dinámicamente a las condiciones de tendencia, rango y volatilidad del mercado.

🔹 Detección automática de precios extremos (característica clave)

AvwapBandsRiskEA identifica automáticamente el precio extremo más relevante dentro de la sesión observada y lo utiliza como el ancla AVWAP efectiva.

Cómo funciona:

  • Análisis de todos los datos de precios desde el inicio de la sesión

  • Identificación automática de:

    • el máximo más alto (para la lógica orientada al corto)

    • el mínimo más bajo (para la lógica orientada al largo plazo)

  • Reubicación dinámica del ancla AVWAP en este extremo

  • Recálculo de:

    • VWAP

    • bandas de desviación

    • niveles de entrada

👉 Beneficio:
El EA se adapta a la estructura real del mercado, en lugar de depender de un punto de anclaje estático.

🔹 Características principales

  • ✅ VWAP anclado (AVWAP) con reinicio diario.

  • Detección automática de extremos de precio (Alto / Bajo)

  • ✅ Anclaje dinámico del AVWAP basado en la estructura del mercado

  • ✅ Bandas de desviación del VWAP (desviación estándar o porcentaje)

  • ✅ Órdenes límite en zonas de precios estadísticamente relevantes

  • ✅ Actualización automática de órdenes cuando cambian los niveles

  • ✅ Dimensionamiento de posiciones en función del riesgo (% del patrimonio neto de la cuenta)

  • ✅ Lógica fija de stop-loss y take-profit

  • ✅ Periodos de enfriamiento tras operaciones o cambios de anclaje

  • ✅ Cierre opcional y eliminación de todas las operaciones al final de la sesión

  • ✅ Visualización de todos los niveles directamente en el gráfico

  • ✅ Totalmente compatible con el probador de estrategias de MT5

🔹 Gestión del riesgo

  • El tamaño de la posición se calcula exclusivamente en función del porcentaje de riesgo

  • Sin promedios a la baja, sin rejilla, sin lógica de Martingala

  • Máximo una posición activa a la vez

  • Reglas de trading claras y reproducibles

➡ Diseñado para traders que priorizan la preservación del capital y la consistencia.

Mercados y plazos compatibles

Mercados:

  • Divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD)

  • Índices (por ejemplo, US30, NAS100, DAX)

  • Oro (XAUUSD)

  • Otros instrumentos líquidos MT5

Plazos recomendados:

  • M1 - M5 (dependiendo del mercado y la volatilidad)

🔹 ¿Para quién es este EA?

✔ Traders centrados en estrategias basadas en VWAP / AVWAP
✔ Traders que prefieren configuraciones estructuradas basadas en niveles
✔ Traders de firmas de props
✔ Traders que buscan automatizar la operativa manual VWAP

❌ No es adecuado para:

  • Martingala o grid tradin

Notas importantes

  • El trading implica riesgo; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

  • Se recomienda encarecidamente realizar pruebas exhaustivas en el Probador de Estrategias MT5 y en cuentas demo antes de utilizarlas en vivo.

  • Los ajustes óptimos dependen del símbolo negociado y del marco temporal.

  • Lógica de cierre de barra: Este Asesor Experto opera en base al cierre de barra. Esto significa que el AVWAP y todos los niveles/bandas relacionados se activan y se actualizan sólo después de que una vela se ha cerrado. Durante una vela abierta, los cálculos y las actualizaciones visuales pueden aparecer retrasados hasta que se complete la barra.


🔹 Soporte y desarrollo continuo

  • Actualizaciones y optimizaciones periódicas

  • Soporte técnico a través de la mensajería MQL5

  • Desarrollo a largo plazo y mejoras previstas


Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario