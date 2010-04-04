Trend Vision Swing Pro

TrendVision Swing Pro - Professioneller Swing-Trading-Indikator

Trend Vision Swing Pro ist die Swing-Trading-Erweiterung der Trend Vision Indikatorfamilie, entwickelt für Trader, die eine Bestätigung aus höheren Zeitrahmen mit präzisen Swing-Einstiegen wünschen.

WAS IHN UNTERSCHEIDET:
Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die Ihr Chart mit Signalen überfluten, verwendet TrendVision Swing Pro intelligente Filterung, um nur hochwahrscheinliche Setups anzuzeigen. Er erklärt, WARUM Signale erscheinen oder blockiert werden, damit Sie den Marktkontext immer verstehen.

HAUPTFUNKTIONEN:

Trenderkennungssystem
• Dreifacher EMA-Stack (20/50/200) für klare Trenderkennung
• Strukturbasierte Bestätigung: Höhere Hochs, Höhere Tiefs, Niedrigere Hochs, Niedrigere Tiefs
• Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen zur Filterung von Gegen-Trend-Trades
• Visuelle Trend-Hintergrundfärbung

Intelligente Strukturanalyse
• Automatische Swing-Punkt-Erkennung mit HH/HL/LH/LL-Labels
• Verbindungslinien zwischen Swing-Punkten für visuelle Klarheit
• Strukturbasierte Unterstützungs- und Widerstandszonen
• Automatische Bereinigung veralteter Strukturpunkte

Präzisions-Einstiegssystem
• Fibonacci-Pullback-Zonen (38,2% - 61,8%)
• Mehrere Bestätigungskerzentypen: Engulfing, Pin Bar, Starker Schluss
• Setup-Qualitätsbewertung: Schwach, Moderat, Stark
• Mindestqualitätsfilter zur Vermeidung unwahrscheinlicher Trades

Risikomanagement-Tools
• Automatische Stop-Loss-Berechnung (struktur- oder ATR-basiert)
• Mehrere Take-Profit-Levels (TP1, TP2, TP3) basierend auf Risiko-Ertrags-Verhältnis
• Visuelle Risiko/Ertrags-Boxen im Chart
• Klare RR-Verhältnisanzeige

Kontext-Erklärungsmotor
• Echtzeit-Nachrichten, die erklären, warum Signale erlaubt oder blockiert werden
• Verfolgung von 7 verschiedenen Unterdrückungsgründen
• Nie wieder fragen "Warum kein Signal?"

Professionelles Dashboard
• Anzeige des aktuellen Zeitrahmenmodus
• Trendrichtung mit Farbcodierung
• HTF-Trend-Ausrichtungsstatus
• Setup-Qualitätsindikator
• Kontextnachrichtenpanel

Zeitrahmen-Intelligenz
• 5 automatische Modi: Ausführung (M1-M5), Verfeinerung (M15-M30), Primär (H1), Bias (H4), Makro (D1+)
• Unterschiedliche Zonenlimits und Verhalten pro Zeitrahmen
• Signale in Bias-Zeitrahmen (H4+) deaktiviert, um Überhandeln zu vermeiden

Alarmsystem
• Einstiegssignal-Alarme mit Qualitätsbewertung
• Trendwechsel-Benachrichtigungen
• Push-Benachrichtigungen aufs Handy
• E-Mail-Alarme

PERFEKT FÜR:
• Swing-Trader auf H1-D1-Zeitrahmen
• Trader, die verstehen wollen, WARUM sich Setups bilden
• Diejenigen, die saubere, übersichtliche Charts suchen
• Trader, die Qualität über Quantität der Signale schätzen

Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien

