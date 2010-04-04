



TrendVision Swing Pro - Indicador Profissional de Swing Trading





Trend Vision Swing Pro é a extensão de swing trading da família de indicadores Trend Vision, construído para traders que desejam confirmação em timeframes superiores com entradas precisas em swings.





O QUE O TORNA DIFERENTE:

Diferente de indicadores básicos que inundam seu gráfico com sinais, TrendVision Swing Pro usa filtragem inteligente para mostrar apenas setups de alta probabilidade. Ele explica POR QUE os sinais aparecem ou são bloqueados, para que você sempre entenda o contexto do mercado.





PRINCIPAIS RECURSOS:





Sistema de Detecção de Tendência

• Stack triplo de EMAs (20/50/200) para identificação clara de tendência

• Confirmação baseada em estrutura: Topos Mais Altos, Fundos Mais Altos, Topos Mais Baixos, Fundos Mais Baixos

• Alinhamento com timeframe superior para filtrar trades contra a tendência

• Sombreamento visual do fundo conforme tendência





Análise Inteligente de Estrutura

• Detecção automática de pontos de swing com rótulos HH/HL/LH/LL

• Linhas conectando pontos de swing para clareza visual

• Zonas de suporte e resistência baseadas em estrutura

• Limpeza automática de pontos de estrutura desatualizados





Sistema de Entrada Precisa

• Zonas de retração Fibonacci (38.2% - 61.8%)

• Múltiplos tipos de candles de confirmação: Engolfo, Pin Bar, Fechamento Forte

• Pontuação de qualidade do setup: Fraco, Moderado, Forte

• Filtro de qualidade mínima para evitar trades de baixa probabilidade





Ferramentas de Gestão de Risco

• Cálculo automático de Stop Loss (baseado em estrutura ou ATR)

• Múltiplos níveis de Take Profit (TP1, TP2, TP3) baseados em risco/retorno

• Caixas visuais de risco/retorno no gráfico

• Exibição clara do ratio RR





Motor de Explicação de Contexto

• Mensagens em tempo real explicando por que sinais são permitidos ou bloqueados

• Rastreamento de 7 diferentes razões de supressão

• Nunca mais se pergunte "por que não há sinal?"





Painel Profissional

• Exibição do modo de timeframe atual

• Direção da tendência com código de cores

• Status de alinhamento HTF

• Indicador de qualidade do setup

• Painel de mensagens de contexto





Inteligência de Timeframes

• 5 modos automáticos: Execução (M1-M5), Refinamento (M15-M30), Principal (H1), Viés (H4), Macro (D1+)

• Diferentes limites de zonas e comportamento por timeframe

• Sinais desabilitados em timeframes de viés (H4+) para prevenir overtrading





Sistema de Alertas

• Alertas de sinais de entrada com classificação de qualidade

• Notificações de mudança de tendência

• Notificações push para celular

• Alertas por email





PERFEITO PARA:

• Traders de swing em timeframes H1-D1

• Traders que querem entender POR QUE os setups se formam

• Aqueles que buscam gráficos limpos e organizados

• Traders que valorizam qualidade sobre quantidade de sinais





Funciona em todos os mercados: Forex, Ouro, Índices, Crypto, Ações



