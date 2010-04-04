



TrendVision Swing Pro - Indicador Profesional de Swing Trading





Trend Vision Swing Pro es la extensión de swing trading de la familia de indicadores Trend Vision, diseñado para traders que desean confirmación en marcos temporales superiores con entradas precisas en swings.





LO QUE LO HACE DIFERENTE:

A diferencia de los indicadores básicos que inundan tu gráfico con señales, TrendVision Swing Pro utiliza filtrado inteligente para mostrar solo configuraciones de alta probabilidad. Explica POR QUÉ aparecen o se bloquean las señales, para que siempre entiendas el contexto del mercado.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:





Sistema de Detección de Tendencia

• Triple stack de EMAs (20/50/200) para identificación clara de tendencia

• Confirmación basada en estructura: Altos Más Altos, Bajos Más Altos, Altos Más Bajos, Bajos Más Bajos

• Alineación con marco temporal superior para filtrar operaciones contra tendencia

• Sombreado visual del fondo según tendencia





Análisis Inteligente de Estructura

• Detección automática de puntos swing con etiquetas HH/HL/LH/LL

• Líneas conectoras entre puntos swing para claridad visual

• Zonas de soporte y resistencia basadas en estructura

• Limpieza automática de puntos de estructura obsoletos





Sistema de Entrada Precisa

• Zonas de retroceso Fibonacci (38.2% - 61.8%)

• Múltiples tipos de velas de confirmación: Envolvente, Pin Bar, Cierre Fuerte

• Puntuación de calidad del setup: Débil, Moderado, Fuerte

• Filtro de calidad mínima para evitar operaciones de baja probabilidad





Herramientas de Gestión de Riesgo

• Cálculo automático de Stop Loss (basado en estructura o ATR)

• Múltiples niveles de Take Profit (TP1, TP2, TP3) basados en ratio riesgo/beneficio

• Cajas visuales de riesgo/beneficio en el gráfico

• Visualización clara del ratio RR





Motor de Explicación de Contexto

• Mensajes en tiempo real explicando por qué las señales están permitidas o bloqueadas

• Seguimiento de 7 diferentes razones de supresión

• Nunca más te preguntarás "¿por qué no hay señal?"





Panel Profesional

• Visualización del modo de marco temporal actual

• Dirección de tendencia con código de colores

• Estado de alineación HTF

• Indicador de calidad del setup

• Panel de mensajes de contexto





Inteligencia de Marcos Temporales

• 5 modos automáticos: Ejecución (M1-M5), Refinamiento (M15-M30), Principal (H1), Sesgo (H4), Macro (D1+)

• Diferentes límites de zonas y comportamiento por marco temporal

• Señales deshabilitadas en marcos temporales de sesgo (H4+) para prevenir sobreoperar





Sistema de Alertas

• Alertas de señales de entrada con calificación de calidad

• Notificaciones de cambio de tendencia

• Notificaciones push al móvil

• Alertas por email





PERFECTO PARA:

• Traders de swing en marcos temporales H1-D1

• Traders que quieren entender POR QUÉ se forman los setups

• Aquellos que buscan gráficos limpios y sin desorden

• Traders que valoran la calidad sobre la cantidad de señales





Funciona en todos los mercados: Forex, Oro, Índices, Crypto, Acciones



