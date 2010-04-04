Trend Vision Swing Pro

TrendVision Swing Pro - Indicatore Professionale di Swing Trading

Trend Vision Swing Pro è l'estensione per swing trading della famiglia di indicatori Trend Vision, costruito per i trader che desiderano conferma dai timeframe superiori con ingressi swing precisi.

COSA LO RENDE DIVERSO:
A differenza degli indicatori base che riempiono il grafico di segnali, TrendVision Swing Pro utilizza un filtraggio intelligente per mostrare solo setup ad alta probabilità. Spiega PERCHÉ i segnali appaiono o vengono bloccati, così comprendi sempre il contesto di mercato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Sistema di Rilevamento Trend
• Triplo stack di EMA (20/50/200) per identificazione chiara del trend
• Conferma basata sulla struttura: Higher High, Higher Low, Lower High, Lower Low
• Allineamento con timeframe superiore per filtrare trade contro-trend
• Colorazione visiva dello sfondo in base al trend

Analisi Intelligente della Struttura
• Rilevamento automatico dei punti swing con etichette HH/HL/LH/LL
• Linee di connessione tra punti swing per chiarezza visiva
• Zone di supporto e resistenza basate sulla struttura
• Pulizia automatica dei punti struttura obsoleti

Sistema di Ingresso Preciso
• Zone di ritracciamento Fibonacci (38.2% - 61.8%)
• Molteplici tipi di candele di conferma: Engulfing, Pin Bar, Chiusura Forte
• Punteggio qualità setup: Debole, Moderato, Forte
• Filtro qualità minima per evitare trade a bassa probabilità

Strumenti di Gestione del Rischio
• Calcolo automatico Stop Loss (basato su struttura o ATR)
• Molteplici livelli Take Profit (TP1, TP2, TP3) basati su rapporto rischio/rendimento
• Box visivi rischio/rendimento sul grafico
• Visualizzazione chiara del rapporto RR

Motore di Spiegazione del Contesto
• Messaggi in tempo reale che spiegano perché i segnali sono permessi o bloccati
• Tracciamento di 7 diverse ragioni di soppressione
• Mai più chiedersi "perché nessun segnale?"

Dashboard Professionale
• Visualizzazione modalità timeframe corrente
• Direzione trend con codice colore
• Stato allineamento HTF
• Indicatore qualità setup
• Pannello messaggi di contesto

Intelligenza dei Timeframe
• 5 modalità automatiche: Esecuzione (M1-M5), Raffinamento (M15-M30), Principale (H1), Bias (H4), Macro (D1+)
• Limiti zone e comportamenti diversi per timeframe
• Segnali disabilitati sui timeframe di bias (H4+) per prevenire overtrading

Sistema di Avvisi
• Avvisi segnali di ingresso con valutazione qualità
• Notifiche cambio trend
• Notifiche push su mobile
• Avvisi email

PERFETTO PER:
• Swing trader su timeframe H1-D1
• Trader che vogliono capire PERCHÉ si formano i setup
• Chi cerca grafici puliti e ordinati
• Trader che valorizzano la qualità rispetto alla quantità dei segnali

Funziona su tutti i mercati: Forex, Oro, Indici, Crypto, Azioni

