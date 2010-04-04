Trend Vision Swing Pro
- 指标
- Miyambo Mumba
- 版本: 1.0
- 激活: 15
TrendVision Swing Pro - 专业波段交易指标
Trend Vision Swing Pro 是 Trend Vision 指标系列的波段交易扩展版，专为需要高时间框架确认和精准波段入场的交易者打造。
与众不同之处：
与那些在图表上充斥大量信号的基础指标不同，TrendVision Swing Pro 使用智能过滤系统，只显示高概率交易机会。它会解释信号出现或被阻止的原因，让您始终了解市场背景。
核心功能：
趋势识别系统
• 三重EMA组合（20/50/200）清晰识别趋势
• 基于结构的确认：更高高点、更高低点、更低高点、更低低点
• 高时间框架对齐，过滤逆势交易
• 可视化趋势背景着色
智能结构分析
• 自动检测波段点位并标注HH/HL/LH/LL
• 波段点之间的连接线，视觉更清晰
• 基于结构的支撑和阻力区域
• 自动清理过期结构点
精准入场系统
• 斐波那契回撤区域（38.2% - 61.8%）
• 多种确认K线形态：吞没、针形、强势收盘
• 交易机会质量评分：弱、中等、强
• 最低质量过滤器，避免低概率交易
风险管理工具
• 自动计算止损（基于结构或ATR）
• 多个止盈水平（TP1、TP2、TP3）基于风险回报比
• 图表上可视化风险/回报框
• 清晰显示RR比率
背景解释引擎
• 实时消息解释为什么信号被允许或阻止
• 追踪7种不同的信号抑制原因
• 不再疑惑"为什么没有信号？"
专业仪表板
• 显示当前时间框架模式
• 带颜色编码的趋势方向
• HTF趋势对齐状态
• 交易机会质量指示器
• 背景消息面板
时间框架智能
• 5种自动模式：执行（M1-M5）、优化（M15-M30）、主要（H1）、偏向（H4）、宏观（D1+）
• 每个时间框架有不同的区域限制和行为
• 偏向时间框架（H4+）禁用信号，防止过度交易
警报系统
• 带质量评级的入场信号警报
• 趋势变化通知
• 手机推送通知
• 邮件警报
适合人群：
• H1-D1时间框架的波段交易者
• 想要理解交易机会形成原因的交易者
• 追求简洁、整洁图表的交易者
• 重视信号质量而非数量的交易者
适用于所有市场：外汇、黄金、指数、加密货币、股票