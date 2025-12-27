TrendVision Swing Pro - Indicateur Professionnel de Swing Trading





Trend Vision Swing Pro est l'extension swing trading de la famille d'indicateurs Trend Vision, conçu pour les traders qui souhaitent une confirmation sur les unités de temps supérieures avec des entrées swing précises.





CE QUI LE REND DIFFÉRENT:

Contrairement aux indicateurs basiques qui inondent votre graphique de signaux, TrendVision Swing Pro utilise un filtrage intelligent pour afficher uniquement les configurations à haute probabilité. Il explique POURQUOI les signaux apparaissent ou sont bloqués, pour que vous compreniez toujours le contexte du marché.





FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES:





Système de Détection de Tendance

• Triple stack d'EMAs (20/50/200) pour une identification claire de la tendance

• Confirmation basée sur la structure: Plus Hauts Hauts, Plus Hauts Bas, Plus Bas Hauts, Plus Bas Bas

• Alignement avec l'unité de temps supérieure pour filtrer les trades contre-tendance

• Coloration visuelle du fond selon la tendance





Analyse Intelligente de Structure

• Détection automatique des points swing avec labels HH/HL/LH/LL

• Lignes de connexion entre les points swing pour la clarté visuelle

• Zones de support et résistance basées sur la structure

• Nettoyage automatique des points de structure obsolètes





Système d'Entrée Précis

• Zones de retracement Fibonacci (38.2% - 61.8%)

• Multiples types de bougies de confirmation: Englobante, Pin Bar, Clôture Forte

• Notation de qualité du setup: Faible, Modéré, Fort

• Filtre de qualité minimale pour éviter les trades à faible probabilité





Outils de Gestion des Risques

• Calcul automatique du Stop Loss (basé sur structure ou ATR)

• Multiples niveaux de Take Profit (TP1, TP2, TP3) basés sur le ratio risque/récompense

• Boîtes visuelles risque/récompense sur le graphique

• Affichage clair du ratio RR





Moteur d'Explication du Contexte

• Messages en temps réel expliquant pourquoi les signaux sont autorisés ou bloqués

• Suivi de 7 raisons de suppression différentes

• Plus jamais de question "pourquoi pas de signal?"





Tableau de Bord Professionnel

• Affichage du mode d'unité de temps actuel

• Direction de tendance avec code couleur

• Statut d'alignement HTF

• Indicateur de qualité du setup

• Panneau de messages contextuels





Intelligence des Unités de Temps

• 5 modes automatiques: Exécution (M1-M5), Raffinement (M15-M30), Principal (H1), Biais (H4), Macro (D1+)

• Limites de zones et comportements différents par unité de temps

• Signaux désactivés sur les unités de temps de biais (H4+) pour éviter le surtrading





Système d'Alertes

• Alertes de signaux d'entrée avec notation de qualité

• Notifications de changement de tendance

• Notifications push sur mobile

• Alertes email





PARFAIT POUR:

• Les swing traders sur unités de temps H1-D1

• Les traders qui veulent comprendre POURQUOI les setups se forment

• Ceux qui recherchent des graphiques propres et épurés

• Les traders qui privilégient la qualité des signaux à leur quantité





Fonctionne sur tous les marchés: Forex, Or, Indices, Crypto, Actions