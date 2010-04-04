TrendVision Swing Pro - プロフェッショナルスイングトレード指標





Trend Vision Swing Proは、Trend Vision指標ファミリーのスイングトレード拡張版です。上位時間足の確認と正確なスイングエントリーを求めるトレーダーのために構築されました。





他との違い：

チャートをシグナルで埋め尽くす基本的な指標とは異なり、TrendVision Swing Proはインテリジェントフィルタリングを使用して、高確率のセットアップのみを表示します。シグナルが表示される理由、またはブロックされる理由を説明するため、常に市場のコンテキストを理解できます。





主な機能：





トレンド検出システム

• トリプルEMAスタック（20/50/200）による明確なトレンド識別

• 構造ベースの確認：Higher High、Higher Low、Lower High、Lower Low

• 上位時間足との整合性でトレンド逆行トレードをフィルタリング

• トレンドに応じた背景色表示





スマート構造分析

• HH/HL/LH/LLラベル付きスイングポイントの自動検出

• スイングポイント間の接続線で視覚的明確性を向上

• 構造ベースのサポート・レジスタンスゾーン

• 古い構造ポイントの自動クリーンアップ





精密エントリーシステム

• フィボナッチプルバックゾーン（38.2% - 61.8%）

• 複数の確認ローソク足タイプ：包み足、ピンバー、強い終値

• セットアップ品質スコアリング：弱、中程度、強

• 低確率トレードを避けるための最小品質フィルター





リスク管理ツール

• 自動ストップロス計算（構造またはATRベース）

• リスクリワード比に基づく複数のテイクプロフィットレベル（TP1、TP2、TP3）

• チャート上の視覚的リスク/リワードボックス

• 明確なRR比率表示





コンテキスト説明エンジン

• シグナルが許可またはブロックされる理由をリアルタイムで説明

• 7種類の抑制理由を追跡

• 「なぜシグナルがないの？」という疑問はもうありません





プロフェッショナルダッシュボード

• 現在の時間足モード表示

• カラーコード付きトレンド方向

• HTFトレンド整合状態

• セットアップ品質インジケーター

• コンテキストメッセージパネル





時間足インテリジェンス

• 5つの自動モード：実行（M1-M5）、精緻化（M15-M30）、主要（H1）、バイアス（H4）、マクロ（D1+）

• 時間足ごとに異なるゾーン制限と動作

• オーバートレードを防ぐためバイアス時間足（H4+）でシグナル無効化





アラートシステム

• 品質評価付きエントリーシグナルアラート

• トレンド変化通知

• モバイルへのプッシュ通知

• メールアラート





こんな方に最適：

• H1-D1時間足のスイングトレーダー

• セットアップが形成される理由を理解したいトレーダー

• クリーンで整理されたチャートを求める方

• シグナルの量より質を重視するトレーダー





全市場対応：FX、ゴールド、インデックス、暗号通貨、株式