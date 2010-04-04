Trend Vision Swing Pro

TrendVision Swing Pro - プロフェッショナルスイングトレード指標

Trend Vision Swing Proは、Trend Vision指標ファミリーのスイングトレード拡張版です。上位時間足の確認と正確なスイングエントリーを求めるトレーダーのために構築されました。

他との違い：
チャートをシグナルで埋め尽くす基本的な指標とは異なり、TrendVision Swing Proはインテリジェントフィルタリングを使用して、高確率のセットアップのみを表示します。シグナルが表示される理由、またはブロックされる理由を説明するため、常に市場のコンテキストを理解できます。

主な機能：

トレンド検出システム
• トリプルEMAスタック（20/50/200）による明確なトレンド識別
• 構造ベースの確認：Higher High、Higher Low、Lower High、Lower Low
• 上位時間足との整合性でトレンド逆行トレードをフィルタリング
• トレンドに応じた背景色表示

スマート構造分析
• HH/HL/LH/LLラベル付きスイングポイントの自動検出
• スイングポイント間の接続線で視覚的明確性を向上
• 構造ベースのサポート・レジスタンスゾーン
• 古い構造ポイントの自動クリーンアップ

精密エントリーシステム
• フィボナッチプルバックゾーン（38.2% - 61.8%）
• 複数の確認ローソク足タイプ：包み足、ピンバー、強い終値
• セットアップ品質スコアリング：弱、中程度、強
• 低確率トレードを避けるための最小品質フィルター

リスク管理ツール
• 自動ストップロス計算（構造またはATRベース）
• リスクリワード比に基づく複数のテイクプロフィットレベル（TP1、TP2、TP3）
• チャート上の視覚的リスク/リワードボックス
• 明確なRR比率表示

コンテキスト説明エンジン
• シグナルが許可またはブロックされる理由をリアルタイムで説明
• 7種類の抑制理由を追跡
• 「なぜシグナルがないの？」という疑問はもうありません

プロフェッショナルダッシュボード
• 現在の時間足モード表示
• カラーコード付きトレンド方向
• HTFトレンド整合状態
• セットアップ品質インジケーター
• コンテキストメッセージパネル

時間足インテリジェンス
• 5つの自動モード：実行（M1-M5）、精緻化（M15-M30）、主要（H1）、バイアス（H4）、マクロ（D1+）
• 時間足ごとに異なるゾーン制限と動作
• オーバートレードを防ぐためバイアス時間足（H4+）でシグナル無効化

アラートシステム
• 品質評価付きエントリーシグナルアラート
• トレンド変化通知
• モバイルへのプッシュ通知
• メールアラート

こんな方に最適：
• H1-D1時間足のスイングトレーダー
• セットアップが形成される理由を理解したいトレーダー
• クリーンで整理されたチャートを求める方
• シグナルの量より質を重視するトレーダー

全市場対応：FX、ゴールド、インデックス、暗号通貨、株式
おすすめのプロダクト
Weis Wave Double Side Alert
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
The Weis Wave Bouble Side Indicator for MT5 is part of the toolkit (Wyckoff Academy Wave Market) The Weis Wave Bouble side Indicator for MT5 was created based on the already established Weis Wave created by David Weis. The Weis Wave Double Side indicator reads the market in waves as R. Wyckoff did in 1900. It helps in the identification of effort x result, cause and effect, and Supply and demand Its differential is that it can be used below the zero axis and has a breakout alert showing Who is s
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
The Weis Wave Bouble Side Indicator for MT5 is part of the toolkit (Wyckoff Academy Wave Market) The Weis Wave Bouble side Indicator for MT5 was created based on the already established Weis Wave created by David Weis. The Weis Wave Double Side indicator reads the market in waves as it was done by R. Wyckoff in 1900. It helps in the identification of effort x result, cause and effect, and Supply and demand Its differential is that it can be used below the zero axis, further improving plus operat
Simple Weis Wave
Jean Jacques Huve Ribeiro
3.67 (3)
インディケータ
One of the best tools for analyzing volume, Weis Wave was idelized by David Weis, to facilitate the reading of directional flow. For the VSA method disciples it is an evolution of the practices created by Richard Wycoff, facilitating a predictive reading of the market, always seeking an accumulation and distribution of the negotiated contracts. Cumulative wave volume  Range of wave ( removed) Average Wave volume Ref "Tim Ord lectures" ( removed)
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
インディケータ
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
インディケータ
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
インディケータ
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
インディケータ
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp )
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
インディケータ
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 Fair Gap Value インジケーターは、MetaTrader 5 のチャート上で「フェアバリューギャップ」（公平価値ギャップ）を検出・強調表示します。フェアバリューギャップとは、あるローソク足の安値と、1本隔てた別のローソク足の高値の間に価格の空白が生じる現象を指します。本インジケーターは、これらの領域を多の矩形で表示し、プライスアクション戦略の視覚的サポートを提供します。 主な機能 ブルギャップ検出 ：現在のローソク足の安値と2本前のローソク足の高値の間のギャップを緑色の矩形で強調。 ベアギャップ検出 ：逆方向のギャップを赤色の矩形で強調。 動的拡張 ：矩形をチャート右方向へ任意のバー数だけ延長可能。 透明度制御 ：矩形の不透明度を設定し、下部のチャートを隠さないよう調整。 表示切替 ：ブルギャップ／ベアギャップを個別にオン・オフ可能。 履歴制限 ：スキャンする最大バー数を設定でき、大量データ時のパフォーマンスを最適化。 自動クリア ：タイムフレーム変更時や初回ロード時に既存ギャップを一旦削除し再描画。 入力パラメーター LookbackBars ：ギャップ計算に遡る
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
インディケータ
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Volume Weighted ATR MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4 (2)
インディケータ
The Volume Weighted ATR indicator is a helpful tool for measuring market activity. It is based on the idea of the Volume-Weighted ATR. Combining these two elements helps identify potential turning points or breakout opportunities. The indicator for the classification of the activity of the market uses the moving average and its multiples. Accordingly, where the VWATR bar is located (relative to the moving average), it is labelled as ultra-low, low, average, high, very high or ultra high. The Vo
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
インディケータ
Weis Waves（ワイス・ウェーブ） は、デビッド・ワイスが開発し、リチャード・ワイコフの理論に基づいたテクニカル指標です。 従来の出来高がバーごとに表示されるのとは異なり、Weis Waves は出来高を上昇または下降の「波」として蓄積し、価格の方向が変わると新しいカウントを開始します。 この方法により、トレーダーは市場の動きの 本当の強さ を明確に把握することができます。 主な特徴: 出来高を買いと売りの波にまとめる。 支配的な圧力（買い手または売り手）を強調。 トレンドの継続 または 反転の可能性 を識別。 ワイコフ理論に基づき、出来高・フロー分析で広く使用される。 Weis Waves は、価格と出来高のバランスを評価するために、多くのプロトレーダーによって利用され、市場ダイナミクスの詳細な視点を提供します。
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
インディケータ
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
インディケータ
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
インディケータ
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Weis Waves RSJ
JETINVEST
4.56 (9)
インディケータ
The Weis Waves RSJ Indicator sums up volumes in each wave. This is how we receive a bar chart of cumulative volumes of alternating waves. Namely the cumulative volume makes the Weis wave charts unique. It allows comparing the relation of the wave sequence characteristics, such as correspondence of the applied force (expressed in the volume) and received result (the price progress). If you still have questions, please contact me by direct message:  https://www.mql5.com/en/users/robsjunqueira/
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
インディケータ
Volume Weighted Average Price (VWAP) The volume weighted average price (VWAP) is a  trading   benchmark  used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security. This indicator VWAP V2 is free and is the manual version of the extended Easy VWAP indicator (30 Euro), where the date and time properties are automatically entered. With
FREE
Intraday Vwap Orion
Joao Paulo Botelho Silva
インディケータ
Theory VWAP is a volume-weighted moving average, bringing greater relevance to prices. The VWAP base calculation follows the classic formula described in Investopedia ( https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp ). VWAP = sum(typical price[i]*volume[i]) / sum(volume[i]) Functionalities Orion Intraday VWAP innovates by allowing the user to choose between the conventional Daily, Weekly and Monthly periods, also having the option of calculating the Intraday indicator, as used in other platform
Easy VWAP
Luca Spinello
インディケータ
VWAP Indicator, the short form of Volume Weighted Average Price, is similar to a moving average but takes into consideration the tick volume of the candles. The indicator calculates the moving average multiplying the price of each candle for the tick volume in the candle. Said calculation weighs with more significance price where more transactions were made. Features: Visual styling customizable Period customizable Ease of use
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
インディケータ
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
インディケータ
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
インディケータ
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
インディケータ
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. This indicator contains Daily VWAP and MIDAS' VWAP, which means you are able to anchor the beggining of MIDAS' calculations and, therefore you will be able to use this methodology to study price versus volume moves after anchor point. You will be able to anchor up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW. Wish
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
インディケータ
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
VWAP Level MT5
Francesco Lenza
4.5 (2)
インディケータ
The VWAP Level indicator is a technical analysis tool that calculates the weighted average price for the traded volumes of a specific asset. The VWAP provides traders and investors with the average price of an asset over a specific time frame. It is commonly used by investors to compare data on "passive" trading operations, such as pension funds and mutual funds, but also by traders who want to check if an asset has been bought or sold at a good market price. To calculate the VWAP level we us
FREE
Vegas indicador
Valter Cezar Costa
3.5 (2)
インディケータ
Esse Indicador é uma boa opção para quem gosta de operar a longo prazo e com paciência. Ele trabalho com os níveis de fibo na media de 200 são  9 níveis  onde você pode operar nas reversões o mercado partir do níveis abaixo.    Level 1 = 550 pontos    Level 2 = 890 pontos    Level 3 = 1440 pontos    Level 4 = 2330 pontos    Level 5 = 3770 pontos    Level 7 = 9870 pontos    Level 8 = 15970 pontos   Level 9 = 25840 pontos      Level 6 = 6100 pontos
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
インディケータ
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
インディケータ
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
MW Volume
Martin Bittencourt
3.8 (5)
インディケータ
The Martinware Volume indicator plots a colored moving average over volume bars. The coloring uses three colors and can be done in different ways choosable by the user and is applied both to the average as to the volume bars. Three types of coloring are possible: None: no coloring is done Increasing or decreasing: changes the color depending on the current value being bigger or lesser than the previous one Volume relative to average: colors vary if the current volume is bigger or lesser then
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
インディケータ
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
インディケータ
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
インディケータ
簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。 さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。 ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
インディケータ
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Engulfing Zone Sniper MT5 — Multi-Timeframe Signal & Zone Indicator The Engulfing Zone Sniper MT5 is a technical analysis tool designed to highlight engulfing candlestick patterns in combination with adaptive support/resistance zones. It provides visual markers and optional alerts to assist traders in identifying market structure reactions across multiple timeframes.  Key Features Multi-Timeframe Detection – Option to scan higher timeframe engulfing setups with lower timeframe confirmation. Su
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタム ブレイクアウト プロ   は、革新的でダイナミックなブレイクアウト ゾーン戦略により、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非常に低い R
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
インディケータ
初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます。通貨強度のライン
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
インディケータ
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
作者のその他のプロダクト
Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
インディケータ
TrendVision Pro - クリーンなプロフェッショナル取引システム クリーンなデザイン。質の高いシグナル。プロフェッショナルな結果。 TrendVision Proは、チャートを乱雑にしないクリーンでモダンなインターフェースを持つプロフェッショナルなトレンド分析インジケーターです。 主な機能： • スマート高品質アロー - 多要素確認付きの高確率売買シグナルのみ • マルチタイムフレームパネル - M15、H1、H4、D1タイムフレームでのリアルタイムトレンド分析 • 自動フィボナッチレベル - 主要なリトレースメントレベルの自動計算（38.2%、50%、61.8%） • プロフェッショナルダッシュボード - トレンドの強さとMTFアライメントを表示するコンパクトで読みやすいパネル • ゼロリペイント - すべてのシグナルはバークローズ時に表示され、バックテストに完全に信頼できます • ボリューム確認 - 平均以上のボリュームを要求することで弱いシグナルをフィルタリング • クリーンなビジュアルデザイン - プロフェッショナルな色使い、圧倒的ではなく、目に優しい •
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
インディケータ
HTF/LTFオーダーブロック、FVG、BOS検出、エントリー/SL/TPレベル、リアルタイムアラートを備えたプロ仕様のスマートマネーインジケーター。 FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - プロフェッショナル・スマートマネー・コンセプト・インジケーター VisionSMC Proで機関投資家のようにトレードしましょう。MetaTrader 5で最も包括的なSMCインジケーターです。この強力なツールはスマートマネーの足跡を明らかにし、高確率のトレードセットアップを正確に特定するのに役立ちます。 主な機能 - マルチタイムフレーム分析：HTFバイアスとLTF執行を組み合わせた精密なエントリー - リアルオーダーブロック：ローソク足の実体分析で本物の機関オーダーブロックを検出 - フェアバリューギャップ (FVG)：価格の不均衡を自動的に識別 - 構造の破壊 (BOS/ChoCH)：市場構造の変化をリアルタイムで追跡 - プレミアム/ディスカウントゾーン：価格が安いか高いかを正確に把握 - エントリー、SL、TPレベル：カスタマイズ可能なリスク:リワ
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
インディケータ
TrendVision Scalper Pro - プロフェッショナルスキャルピング指標 TrendVision Scalper Proは、TrendVision指標ファミリーの高速スキャルピング拡張版です。M1-M15タイムフレームで、インテリジェントなセッションとスプレッドフィルタリングを備えた高速マイクロストラクチャーシグナルを求めるトレーダー向けに構築されました。 他との違い： ほとんどのスキャルピング指標は、ノイズの多いシグナルでチャートを埋め尽くします。TrendVision Scalper Proはスマートフィルタリングを使用 - アクティブな取引セッション中、スプレッドが許容範囲内、マイクロストラクチャーが上位タイムフレームと一致している場合にのみシグナルを出します。 主な機能： 高速マイクロストラクチャー検出 - 最適化されたEMAスタック（8/21/50）による高速トレンド識別 - マイクロHH/HL/LH/LL検出用3バールックバック - 精度を犠牲にしない1バー確認 - 視覚的トレンドフロー用ストラクチャー接続線 セッションフィルター（新機能） -
Trend Vision MTF Dashboard
Miyambo Mumba
インディケータ
TrendVision MTF Dashboard - マルチペア・マルチタイムフレームスキャナー このダッシュボードは、マルチタイムフレームのトレンド整合性、強度、取引準備状況を1つの明確なビューで表示することで、トレーダーが高確率の取引を即座に特定するのに役立ちます。 重要：これは意思決定支援ツールであり、自動売買システムではありません。情報に基づいた取引決定を行うための視覚的分析を提供します。 他との違い： トレンドの整合性を確認するためにチャート間を切り替えるのをやめましょう。TrendVision MTF Dashboardは、最大28シンボルを6タイムフレームで同時に表示し、カラーコード付きトレンドセル、信頼度スコア、すべてのタイムフレームが揃った時の即時アラートを提供します。 主な機能： マルチシンボル・マルチタイムフレーム分析 - 最大28ペアを同時監視 - 8タイムフレームの任意の組み合わせを選択（M1からW1） - 各タイムフレームは独立したトレンド状態を表示 - 上位タイムフレーム加重（H4/D1は2倍カウント） 信頼度スコアリングシステム - 各シ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信