Trend Vision Swing Pro
- インディケータ
- Miyambo Mumba
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 15
TrendVision Swing Pro - プロフェッショナルスイングトレード指標
Trend Vision Swing Proは、Trend Vision指標ファミリーのスイングトレード拡張版です。上位時間足の確認と正確なスイングエントリーを求めるトレーダーのために構築されました。
他との違い：
チャートをシグナルで埋め尽くす基本的な指標とは異なり、TrendVision Swing Proはインテリジェントフィルタリングを使用して、高確率のセットアップのみを表示します。シグナルが表示される理由、またはブロックされる理由を説明するため、常に市場のコンテキストを理解できます。
主な機能：
トレンド検出システム
• トリプルEMAスタック（20/50/200）による明確なトレンド識別
• 構造ベースの確認：Higher High、Higher Low、Lower High、Lower Low
• 上位時間足との整合性でトレンド逆行トレードをフィルタリング
• トレンドに応じた背景色表示
スマート構造分析
• HH/HL/LH/LLラベル付きスイングポイントの自動検出
• スイングポイント間の接続線で視覚的明確性を向上
• 構造ベースのサポート・レジスタンスゾーン
• 古い構造ポイントの自動クリーンアップ
精密エントリーシステム
• フィボナッチプルバックゾーン（38.2% - 61.8%）
• 複数の確認ローソク足タイプ：包み足、ピンバー、強い終値
• セットアップ品質スコアリング：弱、中程度、強
• 低確率トレードを避けるための最小品質フィルター
リスク管理ツール
• 自動ストップロス計算（構造またはATRベース）
• リスクリワード比に基づく複数のテイクプロフィットレベル（TP1、TP2、TP3）
• チャート上の視覚的リスク/リワードボックス
• 明確なRR比率表示
コンテキスト説明エンジン
• シグナルが許可またはブロックされる理由をリアルタイムで説明
• 7種類の抑制理由を追跡
• 「なぜシグナルがないの？」という疑問はもうありません
プロフェッショナルダッシュボード
• 現在の時間足モード表示
• カラーコード付きトレンド方向
• HTFトレンド整合状態
• セットアップ品質インジケーター
• コンテキストメッセージパネル
時間足インテリジェンス
• 5つの自動モード：実行（M1-M5）、精緻化（M15-M30）、主要（H1）、バイアス（H4）、マクロ（D1+）
• 時間足ごとに異なるゾーン制限と動作
• オーバートレードを防ぐためバイアス時間足（H4+）でシグナル無効化
アラートシステム
• 品質評価付きエントリーシグナルアラート
• トレンド変化通知
• モバイルへのプッシュ通知
• メールアラート
こんな方に最適：
• H1-D1時間足のスイングトレーダー
• セットアップが形成される理由を理解したいトレーダー
• クリーンで整理されたチャートを求める方
• シグナルの量より質を重視するトレーダー
全市場対応：FX、ゴールド、インデックス、暗号通貨、株式