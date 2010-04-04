Trend Vision Swing Pro

rendVision Swing Pro - Профессиональный Индикатор для Свинг-Трейдинга

Trend Vision Swing Pro — это расширение для свинг-трейдинга из семейства индикаторов Trend Vision, созданное для трейдеров, которым нужно подтверждение на старших таймфреймах с точными входами на откатах.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ:
В отличие от базовых индикаторов, которые заполняют график сигналами, TrendVision Swing Pro использует интеллектуальную фильтрацию, показывая только высоковероятные сетапы. Он объясняет, ПОЧЕМУ сигналы появляются или блокируются, чтобы вы всегда понимали контекст рынка.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:

Система Определения Тренда
• Тройной стек EMA (20/50/200) для четкой идентификации тренда
• Подтверждение на основе структуры: Higher High, Higher Low, Lower High, Lower Low
• Согласование со старшим таймфреймом для фильтрации сделок против тренда
• Визуальная заливка фона по тренду

Умный Анализ Структуры
• Автоматическое определение свинг-точек с метками HH/HL/LH/LL
• Соединительные линии между свинг-точками для наглядности
• Зоны поддержки и сопротивления на основе структуры
• Автоматическая очистка устаревших структурных точек

Система Точного Входа
• Зоны отката по Фибоначчи (38.2% - 61.8%)
• Несколько типов подтверждающих свечей: Поглощение, Пин-бар, Сильное закрытие
• Оценка качества сетапа: Слабый, Умеренный, Сильный
• Фильтр минимального качества для избежания низковероятных сделок

Инструменты Управления Рисками
• Автоматический расчет Stop Loss (по структуре или ATR)
• Несколько уровней Take Profit (TP1, TP2, TP3) на основе соотношения риск/прибыль
• Визуальные блоки риска/прибыли на графике
• Четкое отображение соотношения RR

Движок Контекстных Объяснений
• Сообщения в реальном времени, объясняющие почему сигналы разрешены или заблокированы
• Отслеживание 7 различных причин подавления сигналов
• Больше никаких вопросов "почему нет сигнала?"

Профессиональная Панель
• Отображение текущего режима таймфрейма
• Направление тренда с цветовой кодировкой
• Статус согласования с HTF
• Индикатор качества сетапа
• Панель контекстных сообщений

Интеллект Таймфреймов
• 5 автоматических режимов: Исполнение (M1-M5), Уточнение (M15-M30), Основной (H1), Направление (H4), Макро (D1+)
• Разные лимиты зон и поведение для каждого таймфрейма
• Сигналы отключены на таймфреймах направления (H4+) для предотвращения переторговки

Система Оповещений
• Оповещения о сигналах входа с рейтингом качества
• Уведомления о смене тренда
• Push-уведомления на мобильный
• Email-оповещения

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
• Свинг-трейдеров на таймфреймах H1-D1
• Трейдеров, которые хотят понимать ПОЧЕМУ формируются сетапы
• Тех, кто ценит чистые, незагроможденные графики
• Трейдеров, которые ценят качество сигналов, а не их количество

Работает на всех рынках: Форекс, Золото, Индексы, Крипто, Акции

