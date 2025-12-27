Trend Vision Swing Pro
- Sürüm: 1.0
TrendVision Swing Pro - Profesyonel Swing Trading Göstergesi
Trend Vision Swing Pro, üst zaman dilimi onayı ve hassas swing girişleri isteyen trader'lar için tasarlanmış Trend Vision gösterge ailesinin swing trading uzantısıdır.
FARKI NEDİR:
Grafiğinizi sinyallerle dolduran temel göstergelerin aksine, TrendVision Swing Pro yalnızca yüksek olasılıklı kurulumları göstermek için akıllı filtreleme kullanır. Sinyallerin neden göründüğünü veya engellendiğini açıklar, böylece piyasa bağlamını her zaman anlarsınız.
TEMEL ÖZELLİKLER:
Trend Algılama Sistemi
• Net trend tanımlaması için üçlü EMA yığını (20/50/200)
• Yapı tabanlı onay: Daha Yüksek Tepeler, Daha Yüksek Dipler, Daha Düşük Tepeler, Daha Düşük Dipler
• Trend karşıtı işlemleri filtrelemek için üst zaman dilimi hizalaması
• Trende göre görsel arka plan gölgelendirme
Akıllı Yapı Analizi
• HH/HL/LH/LL etiketleriyle otomatik swing noktası algılama
• Görsel netlik için swing noktaları arası bağlantı çizgileri
• Yapı tabanlı destek ve direnç bölgeleri
• Eski yapı noktalarının otomatik temizlenmesi
Hassas Giriş Sistemi
• Fibonacci geri çekilme bölgeleri (%38.2 - %61.8)
• Çoklu onay mum türleri: Yutan, Pin Bar, Güçlü Kapanış
• Kurulum kalite puanlaması: Zayıf, Orta, Güçlü
• Düşük olasılıklı işlemlerden kaçınmak için minimum kalite filtresi
Risk Yönetimi Araçları
• Otomatik Stop Loss hesaplaması (yapı veya ATR tabanlı)
• Risk/ödül oranına dayalı çoklu Take Profit seviyeleri (TP1, TP2, TP3)
• Grafikte görsel risk/ödül kutuları
• Net RR oranı gösterimi
Bağlam Açıklama Motoru
• Sinyallerin neden izin verildiğini veya engellendiğini açıklayan gerçek zamanlı mesajlar
• 7 farklı bastırma nedeninin takibi
• Artık "neden sinyal yok?" diye sormayın
Profesyonel Panel
• Mevcut zaman dilimi modu gösterimi
• Renk kodlu trend yönü
• HTF trend hizalama durumu
• Kurulum kalite göstergesi
• Bağlam mesajı paneli
Zaman Dilimi Zekası
• 5 otomatik mod: Uygulama (M1-M5), İyileştirme (M15-M30), Birincil (H1), Eğilim (H4), Makro (D1+)
• Zaman dilimi başına farklı bölge limitleri ve davranış
• Aşırı işlem yapmayı önlemek için eğilim zaman dilimlerinde (H4+) sinyaller devre dışı
Uyarı Sistemi
• Kalite derecelendirmeli giriş sinyali uyarıları
• Trend değişikliği bildirimleri
• Mobil push bildirimleri
• E-posta uyarıları
KİMLER İÇİN İDEAL:
• H1-D1 zaman dilimlerinde swing trader'lar
• Kurulumların NEDEN oluştuğunu anlamak isteyen trader'lar
• Temiz, düzenli grafikler arayanlar
• Sinyal miktarından çok kalitesine değer veren trader'lar
Tüm piyasalarda çalışır: Forex, Altın, Endeksler, Kripto, Hisseler