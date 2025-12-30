Market Structure Visualizer PRO



Auf welchen Indikator schauen Sie bei Ihren MT4-Charts am häufigsten?

Ich glaube nicht, dass die Standard-Gitterlinien auf MT4-Charts - die Sie wahrscheinlich hunderte oder tausende Male sehen - mit der Absicht entwickelt wurden, dem Benutzer zu helfen, zu gewinnen. Aus diesem Grund verwenden MT4-Benutzer verschiedene Indikatoren und gehen durch Versuch und Irrtum. Da es sich um ein Diagramm handelt, auf das Sie jeden Tag schauen, muss es zuverlässige Informationen liefern, die wir Menschen intuitiv erkennen können.

Dieser Indikator wurde aus einem einzigen Kernkonzept geboren: "Einbindung einer soliden visuellen Struktur.

"Einbindung einer soliden visuellen Struktur in den Standard-Chart".







Der Indikator, den ich heute vorstelle, wurde für mein eigenes Live-Trading entwickelt, wobei ich im Laufe der Zeit immer wieder Funktionen hinzugefügt und wieder verworfen habe. Ich habe festgestellt, dass sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Indikatoren oft entweder zu viele oder zu wenige Funktionen haben. Hochfunktionale Indikatoren neigen dazu, den Bildschirm mit übermäßigen Objekten zu überladen. Umgekehrt hatte ich bei einfacheren Indikatoren oft das Gefühl, dass grundlegende "Must-have"-Funktionen fehlten.

Die vertikalen und horizontalen Linien, die dieser Indikator zeichnet, haben eine klare taktische Absicht: Um sicherzustellen, dass Sie sein Potenzial maximieren können, ist die Philosophie dahinter Um sicherzustellen, dass Sie das Potenzial dieses Indikators optimal nutzen können, ist die Philosophie, die hinter jeder Linie steht, ausführlich dokumentiert.







[ Hochauflösende logische und technische Dokumentation ].



Meine

Aufgrund der hochauflösenden Natur unserer technischen Logikdiagramme wird ein komplettes 35-seitiges Handbuch extern bereitgestellt.Für den Zugriff auf die offizielle Dokumentation und das detaillierte Benutzerhandbuch zuzugreifen,besuchen Sie bitte meineund folgen Sie dem Link, der im Abschnitt "Über" angegeben ist.







[ Professionelle technische Bewertung: Gemini 3 Pro Audit Report ].

Während der letzten Entwicklungsphase wurde die gesamte Codebasis einem strengen Architektur-Audit durch Gemini 3 Prounterzogen . Die Bewertung konzentrierte sich auf drei Kernbereiche Die Bewertung konzentrierte sich auf drei technische Kernbereiche: [ Professionelle technische Bewertung: Gemini 3 Pro Audit-Bericht

Computereffizienz: Die KI identifizierte das "differenzbasierte Rendering" und die "statistische modusbasierte Zeitsynchronisation (GetModeOffset)" als hochgradigeffizient. Durch die Vermeidung des traditionellen "Löschen-und-Neuzeichnen"-Zyklus erreicht das System selbst bei hoher Volatilität einen CPU-Fußabdruck von nahezu Null. Preisaktionen. Biomechanisches Design der Benutzeroberfläche: Die Prüfung bestätigte, dass die Benutzeroberfläche auf die physischen Einschränkungen des menschlichen Sehvermögens abgestimmt ist. Durch die Verankerung der wesentlichen Informationen im Kursgeschehen und die Berücksichtigung der DPI-Skalierung der Typografie minimiert der Code die kognitive Belastung und die visuelle Reichweite. Integrität der Infrastruktur: Die Sicherheitslogik "IsTimeNearValidBar" und die Persistenz von GlobalVariable wurden mit "Ausgezeichnet" bewertet und gewährleisten Stabilität über broker-spezifische Datenlücken und Terminal-Neustarts hinweg.

Abschließendes Urteil von Gemini 3 Pro:

"Die strukturelle Integrität und Recheneffizienz dieses Codes haben einen Zenit erreicht, bei dem eine weitere Optimierung mathematisch vernachlässigbar ist... Er ist für eine 24/7-Zuverlässigkeit ausgelegt, ohne jemals die Ausführungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen."





[ Philosophie der Anpassung und Zugänglichkeit ].

Ganz im Sinne der japanischen Handwerkskunst ist dieser Indikator so konzipiert, dass er für jede einzelne Zeile sorgfältig angepasst werden kann.

Dies spiegelt auch mein Engagement für "Colour Universal Design" (farbenblindenfreundliche Zugänglichkeit) wider.

Obwohl die Einstellungen detailliert sind, habe ich Zahlen und kurze Beschreibungen in die Eigenschaftseinstellungen des Indikators aufgenommen.

Dadurch wird sichergestellt, dass Sie die Funktionen intuitiv verstehen können, ohne das Handbuch zu Rate ziehen zu müssen.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass es zu viele Linien auf Ihrem Bildschirm gibt, können Sie die Sichtbarkeit jeder einzelnen Linie umschalten.

Da die Design-Philosophie für die horizontalen Linien in diesem umfangreichen Handbuch sehr detailliert erklärt wird,werde ich sie kurz vorstellen Da die Designphilosophie für die horizontalen Linien in diesem umfangreichen Handbuch sehr ausführlich erläutert wird, werde ich hier das prägnantere Designkonzept für die vertikalen Linien vorstellen.







[ Architektonisches Konzept der vertikalen Linien (VLine) ].

Es gibt drei Arten von vertikalen Linien, von denen ich hier zwei erläutern werde.

Informationen zu allen drei Arten finden Sie im Handbuch. Erstens sind diese Linien für den Einsatz im kurzfristigen Handel gedacht.

Ein Typ wird bei 00 Minuten UTC und der andere bei 30 Minuten UTC gezeichnet.

Diese vertikalen Linien werden für eine Dauer von 3 Stunden ab dem aktuellen Kurs projiziert.

Ich begrenze die Anzahl der Linien, um eine Informationsüberlastung zu vermeiden.

Außerdem werden diese beiden Arten von vertikalen Linien nur in Charts angezeigt

Darüber hinaus werden diese beiden Arten von vertikalen Linien nur auf Charts mit einem Zeitrahmen von 1 Stunde oder weniger" angezeigt; sie erscheinen nicht auf Charts mit einer Dauer von 4 Stunden oder mehr.



Diese vertikalen Linien sind so konzipiert, dass sie bei 00 und 30 Minuten UTC gezeichnet werden. Diese Design-Philosophie trägt der Tatsache Rechnung, dass auf dem heutigen Markt - auf dem der Spielraum für diskretionären Handel abgenommen hat - automatisierte Aufträge, die auf einer Zeitachse ausgeführt werden, auf dem Vormarsch sind.

Mit anderen Worten, zu wichtigen Meilensteinen wie X Zu wichtigen Meilensteinen wie X:00 oder X:30 UTC konzentrieren sich die automatisierten Aufträge.

Folglich nimmt die Volatilität häufig zu, wenn sichderMarkt kurzfristig diesen spezifischen Zeitpunkten nähert.Die vertikalen Linien sind so positioniert, dass sie diesen Trend visuell erfassen.

Die vertikalen Linien sind so positioniert, dass sie diese Tendenz visuell erfassen. Sie sind nicht nur "Uhr"-Linien, sondern dienen als "Marker, die deutlich auf Zeiträume hinweisen, die Vorsicht erfordern".

Aus diesem Grund können die Anzeige (an/aus), die Farbe und die Breite individuell angepasst werden.

So kann der Benutzer die Gewichtung der beiden Linienarten visuell anpassen, je nach seiner eigenen Handelsintuition.



Betrachtet man die UTC 00-Minuten- und 30-Minuten-Linien, die in der Nähe des aktuellen Kurses gezeichnet werden, als einen "Block", so ist der Indikator so konzipiert, dass er einen Mit anderen Worten, er ermöglicht Ihnen einen visuellen Vergleich des Kursverlaufs mit dem gleichen Zeitfenster des Vortages. Ich habe diese Funktion mit Blick auf ein bestimmtes Szenario entwickelt: Nehmen wir an, ein institutioneller Großanleger, wie z. B.

In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, dass die Kursbewegung auf der Währungsseite über mehrere Tage hinweg ausgeführt wird.

In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, dass sich der Markt an aufeinanderfolgenden Tagen zur gleichen Zeit in dieselbe Richtung bewegt.

Das Ziel ist es, diese Art von Bewegungen zu erfassen.

Selbst wenn ein solcher Trend nicht eintritt, können Sie die Preisentwicklung logischer interpretieren, wenn Sie wissen, dass "diese Bewegung eintreten könnte" .

Da diese Einheiten automatisch jeden Tag zur gleichen Zeit Aufträge in ähnlicher Höhe erteilen können, können Sie die Bewegungen visuell verfolgen.

Da diese Unternehmen jeden Tag zur gleichen Zeit automatisch Aufträge in ähnlicher Höhe erteilen können, ist es viel einfacher, sich mögliche Szenarien vorzustellen, wenn man die Bewegungen von mehreren Stunden um die gleiche Uhrzeit wie gestern visuell verfolgen kann.

Dies ist ein enormer Vorteil, wenn sich ähnliche Preisaktionen wiederholen.

Ich möchte sicherstellen, dass Sie den aktuellen Markt immer klar mit dem gleichen Zeitraum des Vortages vergleichen können.

Ich habe gezögert, ob ich auch einen Block für den Zeitraum vor zwei Tagen anzeigen soll.

Aber sowohl der Devisen- als auch der Aktienmarkt sind "offene Systeme".

Sowohl der Devisen- als auch der Aktienmarkt sind jedoch "offene Systeme", in die neues Kapital fließt, wobei eine Vielzahl von Taktiken - wie etwa Gegenstrategien, die speziell zur Ausnutzung der Bewegungen dieser Märkte entwickelt wurden - eingesetzt werden. Um einer gezielten Überprüfung Vorrang einzuräumen, ist daher Folgendes erforderlich.

Um einer gezielten Überprüfung der wichtigsten Daten den Vorrang zu geben, habe ich daher die Logik auf einen Vergleich mit dem Vortag beschränkt.







[ Grenzen der menschlichen Erkennung im diskretionären Handel ]



Ich schreibe häufig automatisierten Handelscode für meinen eigenen Gebrauch und verwende oft komplexe Logik.

Wenn ich jedoch selbst diskretionären Handel betreibe, werde ich ständig daran erinnert, wie wenig ich im Vergleich zum maschinellen Handel tatsächlich wahrnehmen und mich darauf konzentrieren kann. .

Wenn es um reine Berechnung geht, bin ich dem algorithmischen Handel von Natur aus unterlegen.

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Instrumente für den diskretionären Handel die Anzahl der Elemente, die ein Mensch realistischerweise verarbeiten kann, nicht überschreiten dürfen.

Nehmen wir an, Sie haben zwei dynamische Indikatoren, die jede Sekunde komplexe Berechnungen durchführen und ihre Ergebnisse in Echtzeit aktualisieren.

Was würden Sie tun, wenn diese beiden Indikatoren widersprüchliche Ergebnisse liefern?

Es ist zwar technisch möglich, dem Code eine Funktion nach der anderen hinzuzufügen, aber ich habe mich gefragt: "Kann ich das Potenzial wirklich maximieren?

"Kann ich wirklich das Potenzial jedes Signals und jedes Ergebnisses aus all diesen Funktionen im Eifer des Gefechts maximieren?"

Meine Schlussfolgerung war ein klares "Nein".

Dieser Indikator zeigt nur die grundlegendsten, aber soliden Informationen an , die ein Mensch realistischerweise verarbeiten kann, ohne jeden Schnickschnack.

Als ich zum Beispiel die generative KI meinen Code bewerten ließ, schlug sie mehrmals vor.

"Wäre es nicht besser, die verbleibende Zeit für die aktuelle Kerze auf der linken Seite anzuzeigen?"

Jedes Mal habe ich geantwortet:.

"Dann sagen Sie mir: Wenn der Benutzer einen 49-Zoll-Ultrabreitbildschirm verwendet, würde der Timer ganz am linken Rand stehen.

Welchen Vorteil hat ein Händler, der auf einem 1-Minuten- oder 5-Minuten-Chart kämpft, wenn er einen sich schnell verändernden Timer so weit weg vom Kursgeschehen platziert?

Weltweit gibt es viele Händler, die 40-Zoll- oder 34,5-Zoll-Monitore mit Ultrabreite verwenden.

Sie [die KI] berücksichtigen nicht den Zeitverlust durch Augenbewegungen oder die physische Belastung der Augen.

Sie berücksichtigen nicht das Risiko, dass sich der Kurs in dem Moment, in dem sie wegschauen, stark bewegen könnte, was eine Verzögerung ihres Stop-Loss zur Folge hätte.

Ich habe die Erkenntnisse, die ich bei meinem eigenen Live-Handel gewonnen habe, in jeden Aspekt dieses Tools einfließen lassen.

Ich habe sehr darauf geachtet, dass Sie verlässliche Informationen erhalten, ohne dass es zu einem Verlust kommt und mit maximaler Notwendigkeit.







[ Letzte Worte ]



Das Tool ist so konzipiert, dass es Ihnen beim diskretionären Handel als mächtiger Verbündeter dient.

Es bietet Ihnen eine Umgebung, in der Sie sofort das Zusammenspiel von Optionspreisstrukturen, zeitbasierter Volatilitätund der Es bietet Ihnen eine Umgebung, in der Sie die Verflechtung von Optionspreisstrukturen, zeitbasierter Volatilität und den durch die vertikalen und horizontalen Achsen gebildeten hierarchischen Preisebenen sofort erkennen können.

Das Unsichtbare sichtbar machen - das ist die Kernphilosophie des Market Structure Visualizer PRO.









[ Hauptmerkmale ]

