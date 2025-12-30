

¿Qué indicador mira más en sus gráficos MT4?

No creo que las líneas de cuadrícula predeterminadas en los gráficos de MT4 -que probablemente vea cientos o miles de veces- estén diseñadas con la intención de ayudar al usuario a ganar. Esta es la razón por la que los usuarios de MT4 aplican varios indicadores y pasan por ensayo y error. Dado que es un gráfico que se mira todos los días, debe presentar información fiable que los humanos podamos reconocer intuitivamente.

Este indicador nació de un único concepto básico: "Incorporar una estructura visual sólida".

"Incorporar una sólida estructura visual al gráfico por defecto".







¡Japonés! ¡Encantado de conocerle! （¡Encantado de conocerte!)

El indicador que estoy lanzando hoy fue creado para mi propio comercio en vivo, a través de un proceso de repetidamente añadir y descartar características con el tiempo. Descubrí que tanto los indicadores de pago como los gratuitos solían tener demasiadas o muy pocas funciones. Los indicadores muy funcionales tienden a saturar la pantalla con un exceso de objetos. Por el contrario, con indicadores más sencillos, a menudo sentía que faltaban funciones fundamentales "imprescindibles".

Las líneas verticales y horizontales trazadas por este indicador tienen una clara intención táctica. Para asegurarse de que puede maximizar su potencial, la filosofía que hay detrás de Para garantizar que pueda aprovechar al máximo su potencial, la filosofía que subyace a cada línea está minuciosamente documentada.







[ Lógica de alta resolución y documentación técnica ].



Mi

Debido a la naturaleza de alta resolución de nuestros diagramas lógicos técnicos, se proporciona externamente un manual completo de 35 páginas.Para acceder a la documentación oficial oficial y la guía de usuario detallada,por favor visita miy sigue el enlace proporcionado en la sección "Acerca de".







[ Evaluación Técnica Profesional : Informe de Auditoría Gemini 3 Pro ].

Durante la fase final de desarrollo, la base de código completa fue sometida a una rigurosa auditoría arquitectónica por parte de Gemini 3 Pro. La evaluación se centró en tres áreas técnicas fundamentales. La evaluación se centró en tres áreas técnicas fundamentales: [ Professional Technical Evaluation: Gemini 3 Pro Audit Report

Eficiencia computacional: La IA identificó la "Renderización basada en la diferencia" y la "Sincronización temporal basada en el modo estadístico (GetModeOffset)" como áreas de alta eficienciacomputacional. Al evitar el ciclo tradicional "Borrar y volver a dibujar", el sistema consigue una huella de CPU casi nula incluso durante la acción de precios de alta volatilidad. volatilidad de los precios. Diseño biomecánico de la interfaz de usuario: La auditoría confirmó que la interfaz de usuario se ha diseñado teniendo en cuenta las limitaciones físicas de la visión humana. El código minimiza la carga cognitiva y la distancia visual mediante el anclaje de la información esencial en el punto focal de la acción del precio y la consideración de la tipografía a escala de PPP. Integridad de la infraestructura: La lógica de seguridad "IsTimeNearValidBar" y la persistencia de GlobalVariable recibieron la calificación de "Excelente", garantizando la estabilidad ante lagunas de datos específicas del corredor y reinicios del terminal.

Veredicto final de Gemini 3 Pro:

"La integridad estructural y la eficiencia computacional de este código han alcanzado un cenit en el que una mayor optimización es matemáticamente insignificante... Está diseñado para una fiabilidad 24/7 sin comprometer nunca la velocidad de ejecución"





[ Filosofía de personalización y accesibilidad ].

Siguiendo el espíritu de la artesanía japonesa, este indicador está diseñado para permitir una personalización meticulosa de cada línea.

Esto también refleja mi compromiso con el "Diseño Universal del Color" (accesibilidad para daltónicos).

Aunque los ajustes son detallados, he incluido números y breves descripciones dentro de los ajustes de propiedades del indicador.

De este modo, podrá comprender las funciones de forma intuitiva sin necesidad de consultar el manual.

Si crees que hay demasiadas líneas en tu pantalla, puedes alternar libremente la visibilidad de cada una de ellas.

Dado que la filosofía de diseño de las líneas horizontales se explica con gran detalle en este extenso manual, la presentaré de forma más concisa Dado que la filosofía de diseño de las líneas horizontales se explica con gran detalle a lo largo de este extenso manual, presentaré aquí el concepto de diseño de las líneas verticales, escrito de forma más concisa.







[ Concepto arquitectónico de las líneas verticales (VLine) ].

Aunque existen tres tipos de líneas verticales, aquí hablaré de dos de ellos.

En primer lugar, estas líneas están pensadas para su uso en operaciones a corto plazo.

Un tipo se dibuja a los 00 minutos UTC, y el otro a los 30 minutos UTC.

Estas líneas verticales se proyectan para una duración de 3 horas a partir del precio actual.

Limito el número de líneas para evitar la sobrecarga de información.

Además, estos dos tipos de líneas verticales sólo se muestran en los gráficos

Además, estos dos tipos de líneas verticales sólo se muestran en gráficos con un marco temporal de 1 hora o "menos"; no aparecerán en gráficos de 4 horas o superiores.



Estas líneas verticales están diseñadas para dibujarse a las 00 y 30 minutos UTC. Esta filosofía de diseño responde al hecho de que en el mercado actual -donde el margen para la negociación discrecional ha disminuido- están aumentando las órdenes automatizadas ejecutadas según un eje temporal.

En otras palabras, en hitos clave como X En hitos clave como X:00 o X:30 UTC, las órdenes automatizadas tienden a concentrarse.

En consecuencia, la volatilidad suele aumentar a medida queelmercado se aproxima a estos momentos específicos en una escala a corto plazo.Las líneas verticales se colocan para captar visualmente esta tendencia.

Las líneas verticales están colocadas para captar visualmente esta tendencia. No son meras líneas de "reloj", sino que sirven como "marcadores que indican claramente los periodos de tiempo que requieren precaución".

Por esta razón, la visualización (encendido/apagado), el color y la anchura pueden personalizarse individualmente.

Esto permite a los usuarios ajustar visualmente el peso que dan a estos dos tipos de líneas en función de su propia intuición comercial.



Además, si consideramos las líneas UTC de 00 minutos y 30 minutos trazadas cerca del precio actual como un "bloque", el indicador está diseñado para dibujar un En otras palabras, permite comparar visualmente la acción del precio con la misma franja horaria del día anterior. Desarrollé esta función pensando en un escenario concreto: supongamos que un inversor institucional a gran escala, como por ejemplo

En tales casos, existe la posibilidad de que la acción del precio se ejecute en el lado de la divisa durante varios días.

En tales casos, existe la posibilidad de que el mercado se mueva en la misma dirección a la misma hora durante días consecutivos.

La intención es captar este tipo de movimientos.

Aunque dicha tendencia no se materialice, tener la previsión de que "este movimiento podría producirse" permite interpretar la acción de los precios de forma más lógica.

Porque estas entidades pueden colocar automáticamente órdenes de un importe similar a la misma hora cada día, pudiendo seguir visualmente los movimientos.

Dado que estas entidades pueden colocar automáticamente órdenes de un importe similar a la misma hora cada día, poder seguir visualmente los movimientos de varias horas en torno a la misma hora de ayer facilita enormemente la visualización de posibles escenarios.

Esto proporciona una ventaja abrumadora cuando se repiten acciones de precios similares.

Mi intención es que siempre se pueda comparar claramente el mercado actual con el mismo periodo de tiempo del día anterior.

Dudé si mostrar también un bloque de hace dos días.

Sin embargo, tanto el mercado de divisas como el de valores son "sistemas abiertos".

Sin embargo, tanto el mercado de divisas como el de valores son "sistemas abiertos" en los que los nuevos capitales entran utilizando diversas tácticas -como contraestrategias diseñadas específicamente para explotar los movimientos de estos Por lo tanto, para dar prioridad a una revisión centrada

Por lo tanto, para priorizar una revisión centrada en los datos más relevantes, limité la lógica a una comparación con sólo un día antes.







[ Limitaciones del reconocimiento humano en el trading discrecional ]



Con frecuencia escribo código de trading automatizado para mi propio uso y a menudo empleo una lógica compleja.

Sin embargo, cuando me dedico al trading discrecional, recuerdo constantemente lo poco que puedo percibir y en lo que puedo centrarme en comparación con el trading automático. .

Cuando se trata de puro cálculo, soy intrínsecamente inferior al trading algorítmico.

La conclusión a la que llegué es que las herramientas de negociación discrecional no deben superar el número de elementos que un ser humano puede procesar de forma realista.

Supongamos que tiene dos indicadores dinámicos que realizan cálculos complejos cada segundo, actualizando sus resultados en tiempo real.

Si esos dos indicadores producen resultados contradictorios, ¿qué haría usted?

Aunque técnicamente es posible añadir una función tras otra al código, me pregunté: "¿Puedo maximizar realmente el potencial?

"¿Puedo realmente maximizar el potencial de cada señal y resultado de todas estas características en el calor del momento?".

Mi conclusión fue un claro "No".

Este indicador sólo muestra la información más fundamental y sólida que un ser humano puede procesar de forma realista, sin ninguna pelusa.

Por ejemplo, cuando hice que la IA generativa evaluara mi código, sugirió varias veces.

"¿No sería mejor mostrar el tiempo restante de la vela actual en un panel del lado izquierdo?".

Cada vez, respondí:.

"Entonces dime: si el usuario utiliza un monitor ultra ancho de 49 pulgadas, ese temporizador quedaría muy lejos, en el extremo izquierdo.

Para un operador que lucha en un gráfico de 1 o 5 minutos, ¿cuál es la ventaja de colocar un temporizador que cambia rápidamente tan lejos de la acción del precio?

Hay muchos operadores en todo el mundo que utilizan monitores ultraanchos de 40 o 34,5 pulgadas.

Usted [la IA] no está teniendo en cuenta la pérdida de tiempo por el movimiento de los ojos o la tensión física en los ojos.

No estáis teniendo en cuenta el riesgo de que, en el momento en que aparten la vista, el precio pueda moverse bruscamente, provocando un retraso en su stop-loss".

He integrado los conocimientos adquiridos en mis propias operaciones en tiempo real en todos los aspectos de esta herramienta.

He tenido mucho cuidado para asegurarme de que usted pueda obtener información fiable con cero desperdicio y máxima necesidad.







[ Palabras finales ]



Está diseñado para ser un poderoso aliado en sus operaciones discrecionales.

Proporciona un entorno en el que puede captar al instante la relación entre las estructuras de precios de las opciones, la volatilidad basada en el tiempoy lavolatilidad basada en el tiempo. Proporciona un entorno en el que puede comprender al instante la relación entre las estructuras de precios de las opciones, la volatilidad basada en el tiempo y los niveles jerárquicos de precios formados por los ejes vertical y horizontal.

Hacer visible lo invisible: ésa es la filosofía fundamental de Market Structure Visualizer PRO.









[ Características principales ]

