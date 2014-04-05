Fibonacci Alert Pro MT5





FibonacciAlert Pro ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5 und 4, der automatisch Fibonacci-Ebenen auf Ihren Charts überwacht und Echtzeit-Alerts sendet. Entwickelt, um professionellen Tradern, die Fibonacci-Retracements in ihrer technischen Analyse verwenden, eine professionelle Lösung zu bieten.





Der fortschrittliche FIBO ALERTS PRO Indikator ist in zwei Versionen erhältlich, die mit MetaTrader 4 und MetaTrader 5 kompatibel sind, und funktioniert mit allen Forex-Brokern und Proprietary-Trading-Firmen.





Ein umfassendes Benutzerhandbuch wird in MEHREREN SPRACHEN bereitgestellt.





Nach Ihrem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um eine persönliche Betreuung und das detaillierte Handbuch zu erhalten. Unser Support-Team wird Sie persönlich bei der Einrichtung und optimalen Nutzung des Tools unterstützen.





Kontaktieren Sie uns: vopiser77@gmail.com





Hauptmerkmale





1. Multi-Fibonacci-Überwachung





· Gleichzeitige Überwachung von bis zu 5 verschiedenen Fibonacci-Objekten

· Anpassbare Namen für jede Fibonacci

· Individuelle Ebenenkonfiguration pro Fibonacci





2. Intelligentes Alert-System





· Terminal-Alerts: Benachrichtigungen innerhalb von MetaTrader 5 oder 4

· Push-Benachrichtigungen: Alerts auf Mobilgeräten (über MT5- oder MT4-App)

· E-Mail-Alerts: Benachrichtigungen per E-Mail

· Anpassbare Cooldown-Zeit: Vermeidet wiederholte Alerts (Standard: 30 Minuten)





3. Automatische Erkennung





· Intelligente Erkennung der Fibonacci-Richtung (Top->Bottom oder Bottom->Top)

· Automatisches Mapping der Ebenen basierend auf der Richtung

· Anpassung der Anzeigenamen je nach Ausrichtung





4. Erweiterte Einstellungen





· Einstellbare Empfindlichkeit: Standard 1,5 % für Preis-Memorierung

· Pip-Schwelle: 0,5 Pips für präzise Erkennung

· LookBack-Bars: Analyse von 100 historischen Bars

· Reset-Taste: Manuelle Zurücksetzung aller gesperrten Ebenen





Ebenenkonfiguration





Überwachte Fibonacci-Ebenen





· 0,0 % (optional)

· 23,6 % (standardmäßig aktiviert)

· 38,2 % (standardmäßig aktiviert)

· 50,0 % (standardmäßig aktiviert)

· 61,8 % (standardmäßig aktiviert)

· 78,6 % (standardmäßig aktiviert)

· 100,0 % (standardmäßig aktiviert)

· 161,8 % (optional)





Automatisches Ebenen-Mapping

WennAutoLevelMapping = true:





· Top->Bottom: Standardnamen (0,0 %, 23,6 % usw.)

· Bottom->Top: Umgekehrte Namen (100,0 %, 78,6 % usw.)





Benutzeroberfläche





Informationspanel (Im "Experten"-Tab Ihres MT5- oder MT4-Terminals)





· Echtzeit-Anzeige aller überwachten Fibonacci-Objekte

· Status jeder Ebene (gesperrt/frei)

· Verbleibende Zeit bis zum Ende der Cooldown-Zeit

· Erkannte Richtung und aktives Mapping





Steuerungstaste





· Anpassbare "RESET ALERTS"-Taste

· Konfigurierbare Position, Größe und Farbe

· Setzt sofort alle gesperrten Ebenen zurück





Technische Funktionen





Sperrsystem





· Jede berührte Ebene wird einzeln gesperrt

· Sperrung basierend auf Fibonacci + Ebene-Kombination

· Automatische Entsperrung nach Ablauf der Cooldown-Zeit

· Überprüfung der Empfindlichkeitszone





Protokollierung





· Vollständige Protokolldatei (FibonacciAlert_Log.txt)

· Verlauf der letzten 100 Alerts

· Vollständige Details jedes Ereignisses





Anwendungsfälle





Für den aktiven Trader





· Überwachen Sie mehrere Instrumente gleichzeitig

· Erhalten Sie präzise Alerts zu Ihren Schlüsselebenen

· Vermeiden Sie verpasste Chancen während Ihrer Abwesenheit





Für den automatisierten Trader





· Einfache Integration mit EA-Systemen

· Datenspeisung für Backtesting

· 24/7-Überwachung auf VPS





Für den mobilen Trader





· Push-Benachrichtigungen auf Smartphone/Tablet

· Trading von überall auf der Welt

· Fernverwaltung Ihrer Fibonacci-Ebenen





Systemanforderungen





Kompatibilität





· Plattform: MetaTrader 5 und 4 (alle aktuellen Versionen)

· Broker: Kompatibel mit allen MT5- und MT4-Brokern

· Instrumente: Alle Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe, Metalle, Kryptowährungen, Deriv-Synthetische Indizes...





Empfohlene Konfiguration





· VPS-Zugang für 24/7-Überwachung

· Stabile Internetverbindung

· MT5- oder MT4-Mobilapp für Push-Benachrichtigungen





Support & Dokumentation





Benutzerhandbuch





· Detaillierte Installationsanleitung

· Vollständiger Konfigurationsleitfaden

· Praktische Anwendungsbeispiele

· Fehlerbehebung und FAQ





Technischer Support





· Kontakt: vopiser77@gmail.com

· Persönliche Unterstützung verfügbar

· Regelmäßige Updates





Garantie & Richtlinien





Zufriedenheitsgarantie





· Testzeitraum: 30 Tage

· Vollständige Rückerstattung bei Unzufriedenheit

· Technischer Support inklusive





Lizenz





· Lebenslange Lizenz für den persönlichen Gebrauch

· Kostenlose Updates

· Priorisierter Support





Wettbewerbsvorteile





1. Multi-Fibonacci: Ein einzelner Indikator überwacht gleichzeitig 5 verschiedene Fibonacci-Objekte

2. Intelligenz: Automatische Richtungserkennung

3. Präzision: Einstellbare Schwelle bis 0,5 Pips

4. Flexibilität: Vollständige Konfiguration jeder Ebene

5. Professionell: Vollständige Oberfläche mit Steuerungstaste

6. Dokumentation: Vollständiges mehrsprachiges Handbuch

7. Support: Persönliche Betreuung





Fazit





FibonacciAlert Pro stellt die ultimative Entwicklung der Fibonacci-Indikatoren für MetaTrader 5 dar. Durch die Kombination von Mehrfachüberwachung, künstlicher Intelligenz und einem vollständigen Alert-System bietet es professionellen Tradern das perfekte Werkzeug, um niemals eine Chance auf den Finanzmärkten zu verpassen.





Preis: 59 $ (inklusive vollständigem Handbuch und Support)





Bei Fragen oder zum Kauf kontaktieren Sie: vopiser77@gmail.com

FibonacciAlert Pro - MetaTrader 5 Trading-Indikator