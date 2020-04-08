Fibonacci Alert Pro MT5

FibonacciAlert Pro - MetaTrader 5 トレーディングインジケーター

FibonacciAlert Pro は、チャート上のフィボナッチレベルを自動的に監視し、リアルタイムでアラートを送信するMetaTrader 5および4用の高度なインジケーターです。テクニカル分析でフィボナッチリトレースメントを使用するトレーダー向けに、プロフェッショナルなソリューションを提供するために開発されました。

高度なFIBO ALERTS PROインジケーターは、MetaTrader 4およびMetaTrader 5と互換性のある2つのバージョンで提供され、すべての外国為替ブローカーおよびプロプライエタリトレーディング会社で動作します。

詳細なユーザーマニュアルが複数言語で提供されます。

ご購入後、個別のフォローアップと詳細マニュアルを受け取るために、プライベートメッセージをお送りください。サポートチームが、ツールの設定と最適な使用法について個人的にご案内します。

お問い合わせ: vopiser77@gmail.com

---

主な特徴

1. マルチフィボナッチ監視

· 最大5つの異なるフィボナッチオブジェクトを同時監視
· 各フィボナッチに対してカスタマイズ可能な名前設定
· フィボナッチごとの個別レベル設定

2. インテリジェントアラートシステム

· ターミナルアラート：MetaTrader 5または4内での通知
· プッシュ通知：モバイルデバイスへのアラート（MT5/MT4アプリ経由）
· メールアラート：電子メールによる通知
· カスタマイズ可能なクールダウン：繰り返しアラートを防止（デフォルト30分）

3. 自動検出機能

· フィボナッチ方向のインテリジェント検出（高値→安値または安値→高値）
· 方向に応じた自動レベルマッピング
· 向きに応じた表示名の自動調整

4. 高度な設定

· 調整可能な感度：価格記憶用デフォルト1.5%
· ピップ閾値：精密検出用0.5ピップ
· 遡及バー：100本の過去バーを分析
· リセットボタン：ロックされた全レベルの手動リセット

---

レベル設定

監視対象フィボナッチレベル

· 0.0%（オプション）
· 23.6%（デフォルト有効）
· 38.2%（デフォルト有効）
· 50.0%（デフォルト有効）
· 61.8%（デフォルト有効）
· 78.6%（デフォルト有効）
· 100.0%（デフォルト有効）
· 161.8%（オプション）

自動レベルマッピング
AutoLevelMapping = trueの場合：

· 高値→安値：標準名称（0.0%、23.6%など）
· 安値→高値：反転名称（100.0%、78.6%など）

---

ユーザーインターフェース

情報パネル（MT5/MT4ターミナルの「エキスパート」タブ内）

· 監視中全フィボナッチのリアルタイム表示
· 各レベルのステータス（ロック/フリー）
· クールダウン終了までの残り時間
· 検出方向とアクティブなマッピング

コントロールボタン

· カスタマイズ可能な「RESET ALERTS」ボタン
· 設定可能な位置、サイズ、色
· ロックされた全レベルを即時リセット

---

技術的特徴

ロックシステム

· 接触された各レベルは個別にロック
· フィボナッチ＋レベル組み合わせに基づくロック
· クールダウン満了後自動解除
· 感度ゾーン検証

ログ記録

· 完全なログファイル（FibonacciAlert_Log.txt）
· 直近100件のアラート履歴
· 各イベントの完全な詳細

---

使用事例

アクティブトレーダー向け

· 複数銘柄の同時監視
· 主要レベルでの正確なアラート受信
· 不在中の機会損失を防止

自動化トレーダー向け

· EAシステムとの容易な連携
· バックテスト用データ供給
· VPSでの24時間監視

モバイルトレーダー向け

· スマートフォン/タブレットへのプッシュ通知
· 世界中どこからでも取引可能
· フィボナッチレベルの遠隔管理

---

システム要件

互換性

· プラットフォーム：MetaTrader 5および4（全最新バージョン）
· ブローカー：全MT5/MT4ブローカー対応
· 銘柄：全通貨ペア、指数、商品、金属、暗号通貨、Deriv合成指数など

推奨環境

· 24時間監視用VPSアクセス
· 安定したインターネット接続
· プッシュ通知用MT5/MT4モバイルアプリ

---

サポートとドキュメント

ユーザーマニュアル

· 詳細なインストール手順
· 完全な設定ガイド
· 実用的な使用例
· トラブルシューティングとFAQ

技術サポート

· 連絡先：vopiser77@gmail.com
· 個別アシスタンス利用可能
· 定期的なアップデート

---

保証とポリシー

満足保証

· 試用期間：30日間
· 不満足の場合全額返金
· 技術サポート含む

ライセンス

· 個人使用のための永久ライセンス
· 無料アップデート
· 優先サポート

---

競争上の優位性

1. マルチフィボナッチ：単一インジケーターで5つの異なるフィボナッチを同時監視
2. インテリジェンス：方向の自動検出
3. 精度：0.5ピップまで調整可能な閾値
4. 柔軟性：各レベルの完全な設定
5. プロフェッショナル：コントロールボタン付き完全インターフェース
6. ドキュメント：多言語対応完全マニュアル
7. サポート：個別対応サポート

---

結論

FibonacciAlert Proは、MetaTrader 5用フィボナッチインジケーターの最終進化形です。複数監視、人工知能、完全なアラートシステムを組み合わせることで、金融市場で機会を逃さないための完璧なツールをプロトレーダーに提供します。

価格：59ドル（完全マニュアルとサポート含む）

ご質問やご購入はこちらまで：vopiser77@gmail.com
