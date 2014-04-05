Fibonacci Alert Pro MT5

FibonacciAlert Pro - Торговый индикатор для MetaTrader 5

FibonacciAlert Pro — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5 и 4, который автоматически отслеживает уровни Фибоначчи на ваших графиках и отправляет предупреждения в реальном времени. Разработан как профессиональное решение для трейдеров, использующих уровни Фибоначчи в техническом анализе.

Продвинутый индикатор FIBO ALERTS PRO доступен в двух версиях, совместимых с MetaTrader 4 и MetaTrader 5, и работает со всеми форекс-брокерами и проп-трейдинговыми компаниями.

Предоставляется подробное руководство пользователя на НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ.

После покупки отправьте мне личное сообщение для получения индивидуального сопровождения и подробного руководства. Наша команда поддержки лично поможет вам настроить и эффективно использовать инструмент.

Свяжитесь с нами: vopiser77@gmail.com

---

Ключевые особенности

1. Мульти-Фибоначчи мониторинг

· Одновременное отслеживание до 5 различных объектов Фибоначчи
· Настраиваемые названия для каждого Фибоначчи
· Индивидуальная настройка уровней для каждого Фибоначчи

2. Интеллектуальная система оповещения

· Оповещения в терминале: Уведомления внутри MetaTrader 5 или 4
· Push-уведомления: Оповещения на мобильные устройства (через приложение MT5 или MT4)
· Email-оповещения: Уведомления по электронной почте
· Настраиваемый период ожидания: Предотвращает повторные оповещения (по умолчанию 30 минут)

3. Автоматическое определение

· Интеллектуальное определение направления Фибоначчи (Сверху->Вниз или Снизу->Вверх)
· Автоматическое соответствие уровней в зависимости от направления
· Адаптация отображаемых названий согласно ориентации

4. Расширенные настройки

· Настраиваемая чувствительность: 1.5% по умолчанию для запоминания цены
· Порог в пипсах: 0.5 пипса для точного определения
· Исторические бары: Анализ на 100 исторических барах
· Кнопка сброса: Ручной сброс всех заблокированных уровней

---

Настройка уровней

Отслеживаемые уровни Фибоначчи

· 0.0% (опционально)
· 23.6% (включено по умолчанию)
· 38.2% (включено по умолчанию)
· 50.0% (включено по умолчанию)
· 61.8% (включено по умолчанию)
· 78.6% (включено по умолчанию)
· 100.0% (включено по умолчанию)
· 161.8% (опционально)

Автоматическое соответствие уровней
КогдаAutoLevelMapping = true:

· Сверху->Вниз: Стандартные названия (0.0%, 23.6%, и т.д.)
· Снизу->Вверх: Инвертированные названия (100.0%, 78.6%, и т.д.)

---

Пользовательский интерфейс

Панель информации (На вкладке "Эксперты" вашего терминала MT5 или MT4)

· Отображение в реальном времени всех отслеживаемых объектов Фибоначчи
· Статус каждого уровня (заблокирован/свободен)
· Оставшееся время до окончания периода ожидания
· Определенное направление и активное соответствие

Кнопка управления

· Настраиваемая кнопка "RESET ALERTS"
· Настраиваемые позиция, размер и цвет
· Мгновенный сброс всех заблокированных уровней

---

Технические функции

Система блокировки

· Каждый достигнутый уровень блокируется индивидуально
· Блокировка основана на комбинации Фибоначчи + Уровень
· Автоматическая разблокировка после окончания периода ожидания
· Проверка зоны чувствительности

Логирование

· Полный файл логов (FibonacciAlert_Log.txt)
· История последних 100 оповещений
· Полные детали каждого события

---

Варианты использования

Для активного трейдера

· Одновременное отслеживание нескольких инструментов
· Получение точных оповещений о ключевых уровнях
· Избегание упущенных возможностей в ваше отсутствие

Для автоматизированного трейдера

· Легкая интеграция с торговыми советниками (EA)
· Источник данных для тестирования стратегий
· Круглосуточный мониторинг на VPS

Для мобильного трейдера

· Push-уведомления на смартфон/планшет
· Торговля из любой точки мира
· Удаленное управление уровнями Фибоначчи

---

Системные требования

Совместимость

· Платформа: MetaTrader 5 и 4 (все последние версии)
· Брокеры: Совместим со всеми MT5 и MT4 брокерами
· Инструменты: Все валютные пары, индексы, сырьевые товары, металлы, криптовалюты, синтетические индексы Deriv...

Рекомендуемая конфигурация

· Доступ к VPS для круглосуточного мониторинга
· Стабильное интернет-соединение
· Мобильное приложение MT5 или MT4 для push-уведомлений

---

Поддержка и документация

Руководство пользователя

· Подробные инструкции по установке
· Полное руководство по настройке
· Практические примеры использования
· Устранение неполадок и FAQ

Техническая поддержка

· Контакт: vopiser77@gmail.com
· Доступна персональная помощь
· Регулярные обновления

---

Гарантии и политика

Гарантия удовлетворенности

· Пробный период: 30 дней
· Полный возврат средств, если вы не удовлетворены
· Включает техническую поддержку

Лицензия

· Пожизненная лицензия для личного использования
· Бесплатные обновления
· Приоритетная поддержка

---

Конкурентные преимущества

1. Мульти-Фибоначчи: Один индикатор отслеживает 5 объектов Фибоначчи одновременно
2. Интеллектуальность: Автоматическое определение направления
3. Точность: Настраиваемый порог до 0.5 пипса
4. Гибкость: Полная настройка каждого уровня
5. Профессионализм: Полный интерфейс с кнопкой управления
6. Документация: Подробное многоязычное руководство
7. Поддержка: Индивидуальное сопровождение

---

Заключение

FibonacciAlert Pro представляет собой эволюцию индикаторов Фибоначчи для MetaTrader 5. Сочетая многопользовательский мониторинг, искусственный интеллект и полную систему оповещений, он предлагает профессиональным трейдерам идеальный инструмент, чтобы никогда не упустить возможность на финансовых рынках.

Цена: $59 (включает полное руководство и поддержку)

По всем вопросам или для покупки обращайтесь: vopiser77@gmail.com
Рекомендуем также
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Индикаторы
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Индикаторы
FVG Smart Zones – Бесплатная версия Индикатор обнаружения гэпов справедливой стоимости для MetaTrader 5 (MT5)   Ищете настоящий торговый инструмент, а не просто очередной случайный индикатор? FVG Smart Zones – Бесплатная версия дает вам профессиональное понимание рынка, автоматически обнаруживая гэпы справедливой стоимости (FVG) и выделяя зоны с высокой вероятностью торговли прямо на вашем графике.   Создано для трейдеров, следующих: Концепции умных денег (SMC) Концепции торговли I
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
Индикаторы
Сканер направления движения дня (Day Direction Scanner) — это индикатор, который использует направление текущей свечи на дневном, 4-часовом, 1-часовом, 15-минутном и 5-минутном графиках для определения направления рынка. Когда все свечи сходятся в одном направлении, индикатор показывает, является ли день бычьим или медвежьим, или же если четкого направления нет. Он полезен для быстрого определения направления движения рынка в течение дня. Особенности: - Работает со всеми валютными парами, инд
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Индикаторы
Price Manipulation Risk Indicator Advanced Tool for Market Risk Evaluation & Manipulation Detection Price Manipulation Risk Indicator is a professional tool designed to measure the current risk level in the market. It evaluates price behavior, market activity, and candle dynamics to detect unstable or potentially manipulated environments. This indicator helps traders avoid traps , filter false signals , and improve timing in both entries and exits. Product Purpose Provide an immediate a
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Индикаторы
MSnR Lines - это пользовательский индикатор, предназначенный для отображения уровней поддержки и сопротивления на графике. Эти уровни основаны на теории малайзийской поддержки и сопротивления, которая определяет уровни не как области, а как конкретные ценовые уровни, происходящие из пиков и впадин линейного графика. Особенности: Три типа уровней: A-Level, V-Level и уровень разрыва. Индикация свежести для уровней: свежие уровни более значимы, чем незаполненные уровни. Настраиваемый цвет и стиль д
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Утилиты
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Индикаторы
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Утилиты
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Индикаторы
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Утилиты
Like you when I first started trading, It was overwhelming...learning about indicators, about lotsize, leverage and many more things. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and trade management. One thing I am not worried about though is being able to close my trades quicky if a trade goes against me or if the trade has reached my take profit level with the help of my Close Trad
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Индикаторы
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные   гармонические паттерны   для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны /   MT4 версия . Бесплатный индикатор:   Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol:   отображаются выбранные символы Trend   :   бычий или медвежий Pattern   :   тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry   :   цена входа SL:   цена стоп-лосса TP1:   цена первого тейк-профита TP2:   цена второго тейк-профи
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Индикаторы
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Индикаторы
Индикатор KT Momentum Arrows основан на кратковременном пробое, который рассчитывается с использованием отклонения полос и возникающей волатильности в определенном направлении. Сигнал на покупку появляется, когда цена закрывается выше верхней полосы, а сигнал на продажу — когда цена закрывается ниже нижней полосы. Используется коэффициент величины, который влияет как на отклонение полос, так и на измерение волатильности. Значение коэффициента следует тщательно подбирать и анализировать в зависим
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Индикаторы
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённые реальным рыночным импульсом. Данный индикатор   не пытается предсказать вершины или
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Другие продукты этого автора
Fibonacci Alert MT4 Pro
Idris Dsapi Douanla
Индикаторы
FibonacciAlert Pro - Торговый индикатор для MetaTrader 5 FibonacciAlert Pro — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5 и 4, который автоматически отслеживает уровни Фибоначчи на ваших графиках и отправляет предупреждения в реальном времени. Разработан как профессиональное решение для трейдеров, использующих уровни Фибоначчи в техническом анализе. Продвинутый индикатор FIBO ALERTS PRO доступен в двух версиях, совместимых с MetaTrader 4 и MetaTrader 5, и работает со всеми форекс-брокерами и пр
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв