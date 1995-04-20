Fibonacci Alert MT4 Pro
FibonacciAlert Pro - MetaTrader 5 Trading-Indikator
FibonacciAlert Pro ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5 und 4, der automatisch Fibonacci-Ebenen auf Ihren Charts überwacht und Echtzeit-Alerts sendet. Entwickelt, um professionellen Tradern, die Fibonacci-Retracements in ihrer technischen Analyse verwenden, eine professionelle Lösung zu bieten.
Der fortschrittliche FIBO ALERTS PRO Indikator ist in zwei Versionen erhältlich, die mit MetaTrader 4 und MetaTrader 5 kompatibel sind, und funktioniert mit allen Forex-Brokern und Proprietary-Trading-Firmen.
Ein umfassendes Benutzerhandbuch wird in MEHREREN SPRACHEN bereitgestellt.
Nach Ihrem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um eine persönliche Betreuung und das detaillierte Handbuch zu erhalten. Unser Support-Team wird Sie persönlich bei der Einrichtung und optimalen Nutzung des Tools unterstützen.
Kontaktieren Sie uns: vopiser77@gmail.com
---
Hauptmerkmale
1. Multi-Fibonacci-Überwachung
· Gleichzeitige Überwachung von bis zu 5 verschiedenen Fibonacci-Objekten
· Anpassbare Namen für jede Fibonacci
· Individuelle Ebenenkonfiguration pro Fibonacci
2. Intelligentes Alert-System
· Terminal-Alerts: Benachrichtigungen innerhalb von MetaTrader 5 oder 4
· Push-Benachrichtigungen: Alerts auf Mobilgeräten (über MT5- oder MT4-App)
· E-Mail-Alerts: Benachrichtigungen per E-Mail
· Anpassbare Cooldown-Zeit: Vermeidet wiederholte Alerts (Standard: 30 Minuten)
3. Automatische Erkennung
· Intelligente Erkennung der Fibonacci-Richtung (Top->Bottom oder Bottom->Top)
· Automatisches Mapping der Ebenen basierend auf der Richtung
· Anpassung der Anzeigenamen je nach Ausrichtung
4. Erweiterte Einstellungen
· Einstellbare Empfindlichkeit: Standard 1,5 % für Preis-Memorierung
· Pip-Schwelle: 0,5 Pips für präzise Erkennung
· LookBack-Bars: Analyse von 100 historischen Bars
· Reset-Taste: Manuelle Zurücksetzung aller gesperrten Ebenen
---
Ebenenkonfiguration
Überwachte Fibonacci-Ebenen
· 0,0 % (optional)
· 23,6 % (standardmäßig aktiviert)
· 38,2 % (standardmäßig aktiviert)
· 50,0 % (standardmäßig aktiviert)
· 61,8 % (standardmäßig aktiviert)
· 78,6 % (standardmäßig aktiviert)
· 100,0 % (standardmäßig aktiviert)
· 161,8 % (optional)
Automatisches Ebenen-Mapping
WennAutoLevelMapping = true:
· Top->Bottom: Standardnamen (0,0 %, 23,6 % usw.)
· Bottom->Top: Umgekehrte Namen (100,0 %, 78,6 % usw.)
---
Benutzeroberfläche
Informationspanel (Im "Experten"-Tab Ihres MT5- oder MT4-Terminals)
· Echtzeit-Anzeige aller überwachten Fibonacci-Objekte
· Status jeder Ebene (gesperrt/frei)
· Verbleibende Zeit bis zum Ende der Cooldown-Zeit
· Erkannte Richtung und aktives Mapping
Steuerungstaste
· Anpassbare "RESET ALERTS"-Taste
· Konfigurierbare Position, Größe und Farbe
· Setzt sofort alle gesperrten Ebenen zurück
---
Technische Funktionen
Sperrsystem
· Jede berührte Ebene wird einzeln gesperrt
· Sperrung basierend auf Fibonacci + Ebene-Kombination
· Automatische Entsperrung nach Ablauf der Cooldown-Zeit
· Überprüfung der Empfindlichkeitszone
Protokollierung
· Vollständige Protokolldatei (FibonacciAlert_Log.txt)
· Verlauf der letzten 100 Alerts
· Vollständige Details jedes Ereignisses
---
Anwendungsfälle
Für den aktiven Trader
· Überwachen Sie mehrere Instrumente gleichzeitig
· Erhalten Sie präzise Alerts zu Ihren Schlüsselebenen
· Vermeiden Sie verpasste Chancen während Ihrer Abwesenheit
Für den automatisierten Trader
· Einfache Integration mit EA-Systemen
· Datenspeisung für Backtesting
· 24/7-Überwachung auf VPS
Für den mobilen Trader
· Push-Benachrichtigungen auf Smartphone/Tablet
· Trading von überall auf der Welt
· Fernverwaltung Ihrer Fibonacci-Ebenen
---
Systemanforderungen
Kompatibilität
· Plattform: MetaTrader 5 und 4 (alle aktuellen Versionen)
· Broker: Kompatibel mit allen MT5- und MT4-Brokern
· Instrumente: Alle Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe, Metalle, Kryptowährungen, Deriv-Synthetische Indizes...
Empfohlene Konfiguration
· VPS-Zugang für 24/7-Überwachung
· Stabile Internetverbindung
· MT5- oder MT4-Mobilapp für Push-Benachrichtigungen
---
Support & Dokumentation
Benutzerhandbuch
· Detaillierte Installationsanleitung
· Vollständiger Konfigurationsleitfaden
· Praktische Anwendungsbeispiele
· Fehlerbehebung und FAQ
Technischer Support
· Kontakt: vopiser77@gmail.com
· Persönliche Unterstützung verfügbar
· Regelmäßige Updates
---
Garantie & Richtlinien
Zufriedenheitsgarantie
· Testzeitraum: 30 Tage
· Vollständige Rückerstattung bei Unzufriedenheit
· Technischer Support inklusive
Lizenz
· Lebenslange Lizenz für den persönlichen Gebrauch
· Kostenlose Updates
· Priorisierter Support
---
Wettbewerbsvorteile
1. Multi-Fibonacci: Ein einzelner Indikator überwacht gleichzeitig 5 verschiedene Fibonacci-Objekte
2. Intelligenz: Automatische Richtungserkennung
3. Präzision: Einstellbare Schwelle bis 0,5 Pips
4. Flexibilität: Vollständige Konfiguration jeder Ebene
5. Professionell: Vollständige Oberfläche mit Steuerungstaste
6. Dokumentation: Vollständiges mehrsprachiges Handbuch
7. Support: Persönliche Betreuung
---
Fazit
FibonacciAlert Pro stellt die ultimative Entwicklung der Fibonacci-Indikatoren für MetaTrader 5 dar. Durch die Kombination von Mehrfachüberwachung, künstlicher Intelligenz und einem vollständigen Alert-System bietet es professionellen Tradern das perfekte Werkzeug, um niemals eine Chance auf den Finanzmärkten zu verpassen.
Preis: 59 $ (inklusive vollständigem Handbuch und Support)
Bei Fragen oder zum Kauf kontaktieren Sie: vopiser77@gmail.com