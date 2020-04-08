Fibonacci Alert Pro MT5





FibonacciAlert Pro est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 et 4 qui surveille automatiquement les niveaux Fibonacci sur vos graphiques et envoie des alertes en temps réel. Développé pour offrir une solution professionnelle aux traders qui utilisent les retracements Fibonacci dans leur analyse technique.





L’indicateur avancé FIBO ALERTS PRO est disponible en deux versions, compatibles avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5, et fonctionne avec tous les courtiers Forex et sociétés de trading pour compte propre.





Un manuel utilisateur complet est fourni, en PLUSIEURS LANGUES.





Caractéristiques Principales













1. Surveillance Multi-Fibonacci





- Surveillance simultanée de jusqu'à 5 objets Fibonacci différents





- Noms personnalisables pour chaque Fibonacci





- Configuration individuelle des niveaux par Fibonacci













2. Système d'Alerte Intelligent





- Alerts Terminal : Notifications dans MetaTrader 5 ou 4





- Notifications Push : Alertes sur appareils mobiles (via application MT5 ou MT4)





- Alertes Email : Notifications par courriel





- Cooldown personnalisable : Évite les alertes répétitives (30 minutes par défaut)













3. Détection Automatique





- Détection intelligente de la direction du Fibonacci (Top->Bottom ou Bottom->Top)





- Mapping automatique des niveaux selon la direction





- Adaptation des noms d'affichage selon l'orientation













4. Paramètres Avancés





- Sensibilité réglable : 1.5% par défaut pour la mémorisation des prix





- Seuil en pips : 0.5 pips pour la détection précise





- LookBack Bars : Analyse sur 100 barres historiques





- Bouton Reset : Réinitialisation manuelle de tous les niveaux verrouillés













Configuration des Niveaux













Niveaux Fibonacci Surveillés





- 0.0% (optionnel)





- 23.6% (activé par défaut)





- 38.2% (activé par défaut)





- 50.0% (activé par défaut)





- 61.8% (activé par défaut)





- 78.6% (activé par défaut)





- 100.0% (activé par défaut)





- 161.8% (optionnel)













Mapping Automatique





Quand `AutoLevelMapping = true` :





- Top->Bottom : Noms standard (0.0%, 23.6%, etc.)





- Bottom->Top : Noms inversés (100.0%, 78.6%, etc.)













Interface Utilisateur













Panneau d'Information ( Dans l'onglet "expert" de votre terminal Mt5 ou MT4





- Affichage en temps réel de tous les Fibonacci surveillés





- Statut de chaque niveau (verrouillé/libre)





- Temps restant avant fin du cooldown





- Direction détectée et mapping actif













Bouton de Contrôle





- Bouton "RESET ALERTS" personnalisable





- Position, taille et couleur configurables





- Réinitialise instantanément tous les niveaux verrouillés













Fonctionnalités Techniques













Système de Verrouillage





- Chaque niveau touché est verrouillé individuellement





- Verrouillage basé sur la combinaison Fibonacci + Niveau





- Dévérouillage automatique après expiration du cooldown





- Vérification de la zone de sensibilité













Journalisation





- Fichier log complet (`FibonacciAlert_Log.txt`)





- Historique des 100 dernières alertes





- Détails complets de chaque événement













Cas d'Utilisation













Pour le Trader Actif





- Surveillez plusieurs instruments simultanément





- Recevez des alertes précises sur vos niveaux clés





- Évitez de manquer des opportunités pendant votre absence













Pour le Trader Automatique





- Intégration facile avec des systèmes EA





- Alimentation en données pour le backtesting





- Surveillance 24h/24 sur VPS













Pour le Trader Mobile





- Notifications push sur smartphone/tablette





- Trading depuis n'importe où dans le monde





- Gestion à distance de vos niveaux Fibonacci













Exigences Système













Compatibilité





- Plateforme : MetaTrader 5 et 4 (toutes versions récentes)





- Brokers : Compatible avec tous les brokers MT5 et MT4





- Instruments : Toutes paires Forex, indices, matières premières, métaux, cryptos, indices synthétiques de Deriv ....













Configuration Recommandée





- Accès VPS pour surveillance 24h/24





- Connexion internet stable





- Application mobile MT5 ou MT4 pour notifications push













Support et Documentation













Manuel Utilisateur





- Instructions détaillées d'installation





- Guide de configuration complet





- Exemples pratiques d'utilisation





- Dépannage et FAQ













Support Technique





- Contact : vopiser77@gmail.com





- Assistance personnalisée disponible





- Mises à jour régulières













Avantages Concurrentiels













1. Multi-Fibonacci : Un seul indicateur surveille 5 Fibonacci différents simultanément





2. Intelligence : Détection automatique de la direction





3. Précision : Seuil réglable à 0.5 pips





4. Flexibilité : Configuration complète de chaque niveau





5. Professionnel : Interface complète avec bouton de contrôle





6. Documentation : Manuel complet multi-langues





7. Support : Assistance personnalisée













Conclusion













FibonacciAlert Pro - Indicateur de Trading MetaTrader 5