Fibonacci Alert Pro MT5

FibonacciAlert Pro - Indicador para MetaTrader 5

FibonacciAlert Pro es un indicador avanzado para MetaTrader 5 y 4 que monitorea automáticamente los niveles Fibonacci en sus gráficos y envía alertas en tiempo real. Desarrollado para ofrecer una solución profesional a los traders que utilizan los retrocesos Fibonacci en su análisis técnico.

El indicador avanzado FIBO ALERTS PRO está disponible en dos versiones, compatibles con MetaTrader 4 y MetaTrader 5, y funciona con todos los brókeres Forex y empresas de trading propietario.

Se proporciona un manual de usuario completo, en VARIOS IDIOMAS.

Después de su compra, envíeme un mensaje privado para obtener un seguimiento personalizado y recibir el manual detallado. Nuestro equipo de soporte le acompañará personalmente en la configuración y el uso óptimo de la herramienta.

Contáctenos: vopiser77@gmail.com

---

Características Principales

1. Monitoreo Multi-Fibonacci

· Monitoreo simultáneo de hasta 5 objetos Fibonacci diferentes
· Nombres personalizables para cada Fibonacci
· Configuración individual de los niveles por Fibonacci

2. Sistema de Alerta Inteligente

· Alertas en el Terminal: Notificaciones dentro de MetaTrader 5 o 4
· Notificaciones Push: Alertas en dispositivos móviles (vía aplicación MT5 o MT4)
· Alertas por Email: Notificaciones por correo electrónico
· Tiempo de espera (Cooldown) personalizable: Evita alertas repetitivas (30 minutos por defecto)

3. Detección Automática

· Detección inteligente de la dirección del Fibonacci (Top->Bottom o Bottom->Top)
· Mapeo automático de los niveles según la dirección
· Adaptación de los nombres de visualización según la orientación

4. Parámetros Avanzados

· Sensibilidad ajustable: 1.5% por defecto para la memorización de precios
· Umbral en pips: 0.5 pips para la detección precisa
· Barras Retrospectivas (LookBack Bars): Análisis sobre 100 barras históricas
· Botón Reset: Reinicialización manual de todos los niveles bloqueados

---

Configuración de los Niveles

Niveles Fibonacci Monitoreados

· 0.0% (opcional)
· 23.6% (activado por defecto)
· 38.2% (activado por defecto)
· 50.0% (activado por defecto)
· 61.8% (activado por defecto)
· 78.6% (activado por defecto)
· 100.0% (activado por defecto)
· 161.8% (opcional)

Mapeo Automático
CuandoAutoLevelMapping = true:

· Top->Bottom: Nombres estándar (0.0%, 23.6%, etc.)
· Bottom->Top: Nombres invertidos (100.0%, 78.6%, etc.)

---

Interfaz de Usuario

Panel de Información (En la pestaña "expert" de su terminal MT5 o MT4)

· Visualización en tiempo real de todos los Fibonacci monitoreados
· Estado de cada nivel (bloqueado/libre)
· Tiempo restante antes del fin del cooldown
· Dirección detectada y mapeo activo

Botón de Control

· Botón "RESET ALERTS" personalizable
· Posición, tamaño y color configurables
· Reinicializa instantáneamente todos los niveles bloqueados

---

Funcionalidades Técnicas

Sistema de Bloqueo

· Cada nivel tocado se bloquea individualmente
· Bloqueo basado en la combinación Fibonacci + Nivel
· Desbloqueo automático tras la expiración del cooldown
· Verificación de la zona de sensibilidad

Registro (Journaling)

· Archivo de registro completo (FibonacciAlert_Log.txt)
· Historial de las últimas 100 alertas
· Detalles completos de cada evento

---

Casos de Uso

Para el Trader Activo

· Monitoree varios instrumentos simultáneamente
· Reciba alertas precisas sobre sus niveles clave
· Evite perderse oportunidades durante su ausencia

Para el Trader Automatizado

· Fácil integración con sistemas EA (Expert Advisors)
· Alimentación de datos para backtesting
· Monitoreo 24/7 en VPS

Para el Trader Móvil

· Notificaciones push en smartphone/tablet
· Trading desde cualquier parte del mundo
· Gestión remota de sus niveles Fibonacci

---

Requisitos del Sistema

Compatibilidad

· Plataforma: MetaTrader 5 y 4 (todas las versiones recientes)
· Brókeres: Compatible con todos los brókeres MT5 y MT4
· Instrumentos: Todos los pares Forex, índices, materias primas, metales, criptos, índices sintéticos de Deriv...

Configuración Recomendada

· Acceso VPS para monitoreo 24/7
· Conexión a internet estable
· Aplicación móvil MT5 o MT4 para notificaciones push

---

Soporte y Documentación

Manual de Usuario

· Instrucciones detalladas de instalación
· Guía de configuración completa
· Ejemplos prácticos de uso
· Resolución de problemas y FAQ

Soporte Técnico

· Contacto: vopiser77@gmail.com
· Asistencia personalizada disponible
· Actualizaciones regulares

---

Garantía y Política

Garantía de Satisfacción

· Período de prueba: 30 días
· Reembolso íntegro si no está satisfecho
· Soporte técnico incluido

Licencia

· Licencia vitalicia para uso personal
· Actualizaciones gratuitas
· Soporte prioritario

---

Ventajas Competitivas

1. Multi-Fibonacci: Un solo indicador monitorea 5 Fibonacci diferentes simultáneamente.
2. Inteligencia: Detección automática de la dirección.
3. Precisión: Umbral ajustable a 0.5 pips.
4. Flexibilidad: Configuración completa de cada nivel.
5. Profesional: Interfaz completa con botón de control.
6. Documentación: Manual completo multilingüe.
7. Soporte: Asistencia personalizada.

---

Conclusión

FibonacciAlert Pro representa la evolución definitiva de los indicadores Fibonacci para MetaTrader 5. Al combinar monitoreo múltiple, inteligencia artificial y un sistema de alerta completo, ofrece a los traders profesionales la herramienta perfecta para no perderse nunca una oportunidad en los mercados financieros.

Precio: 59$ (con manual completo y soporte incluido)

Para cualquier pregunta o compra, contacte: vopiser77@gmail.com
