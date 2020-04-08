Fibonacci Alert Pro MT5





O FibonacciAlert Pro é um indicador avançado para MetaTrader 5 e 4 que monitora automaticamente os níveis Fibonacci nos seus gráficos e envia alertas em tempo real. Desenvolvido para oferecer uma solução profissional para traders que usam os retraçamentos Fibonacci em sua análise técnica.





O indicador avançado FIBO ALERTS PRO está disponível em duas versões, compatíveis com MetaTrader 4 e MetaTrader 5, e funciona com todas as corretoras Forex e empresas de trading proprietário.





É fornecido um manual de usuário completo, em VÁRIOS IDIOMAS.





Após sua compra, envie-me uma mensagem privada para obter um acompanhamento personalizado e receber o manual detalhado. Nossa equipe de suporte o acompanhará pessoalmente na configuração e uso ideal da ferramenta.





Entre em contato: vopiser77@gmail.com





---





Características Principais





1. Monitoramento Multi-Fibonacci





· Monitoramento simultâneo de até 5 objetos Fibonacci diferentes

· Nomes personalizáveis para cada Fibonacci

· Configuração individual dos níveis por Fibonacci





2. Sistema de Alerta Inteligente





· Alertas no Terminal: Notificações dentro do MetaTrader 5 ou 4

· Notificações Push: Alertas em dispositivos móveis (via aplicativo MT5 ou MT4)

· Alertas por Email: Notificações por e-mail

· Cooldown personalizável: Evita alertas repetitivos (30 minutos por padrão)





3. Detecção Automática





· Detecção inteligente da direção do Fibonacci (Top->Bottom ou Bottom->Top)

· Mapeamento automático dos níveis conforme a direção

· Adaptação dos nomes de exibição conforme a orientação





4. Parâmetros Avançados





· Sensibilidade ajustável: 1.5% padrão para memorização de preços

· Limite em pips: 0.5 pips para detecção precisa

· Barras de Retrocesso: Análise em 100 barras históricas

· Botão Reset: Reinitialização manual de todos os níveis bloqueados





---





Configuração dos Níveis





Níveis Fibonacci Monitorados





· 0.0% (opcional)

· 23.6% (ativado por padrão)

· 38.2% (ativado por padrão)

· 50.0% (ativado por padrão)

· 61.8% (ativado por padrão)

· 78.6% (ativado por padrão)

· 100.0% (ativado por padrão)

· 161.8% (opcional)





Mapeamento Automático

QuandoAutoLevelMapping = true:





· Top->Bottom: Nomes padrão (0.0%, 23.6%, etc.)

· Bottom->Top: Nomes invertidos (100.0%, 78.6%, etc.)





---





Interface do Usuário





Painel de Informações (Na aba "Experts" do seu terminal MT5 ou MT4)





· Exibição em tempo real de todos os Fibonacci monitorados

· Status de cada nível (bloqueado/livre)

· Tempo restante antes do fim do cooldown

· Direção detectada e mapeamento ativo





Botão de Controle





· Botão "RESET ALERTS" personalizável

· Posição, tamanho e cor configuráveis

· Reinicializa instantaneamente todos os níveis bloqueados





---





Funcionalidades Técnicas





Sistema de Bloqueio





· Cada nível tocado é bloqueado individualmente

· Bloqueio baseado na combinação Fibonacci + Nível

· Desbloqueio automático após expiração do cooldown

· Verificação da zona de sensibilidade





Registro





· Arquivo de log completo (FibonacciAlert_Log.txt)

· Histórico dos últimos 100 alertas

· Detalhes completos de cada evento





---





Casos de Uso





Para o Trader Ativo





· Monitore vários instrumentos simultaneamente

· Receba alertas precisos sobre seus níveis-chave

· Evite perder oportunidades durante sua ausência





Para o Trader Automatizado





· Integração fácil com sistemas EA

· Alimentação de dados para backtesting

· Monitoramento 24h/dia em VPS





Para o Trader Móvel





· Notificações push em smartphone/tablet

· Trading de qualquer lugar do mundo

· Gerenciamento remoto dos seus níveis Fibonacci





---





Requisitos do Sistema





Compatibilidade





· Plataforma: MetaTrader 5 e 4 (todas as versões recentes)

· Corretores: Compatível com todos os corretores MT5 e MT4

· Instrumentos: Todos os pares Forex, índices, commodities, metais, criptos, índices sintéticos da Deriv...





Configuração Recomendada





· Acesso VPS para monitoramento 24h/dia

· Conexão à internet estável

· Aplicativo móvel MT5 ou MT4 para notificações push





---





Suporte e Documentação





Manual do Usuário





· Instruções detalhadas de instalação

· Guia de configuração completo

· Exemplos práticos de uso

· Solução de problemas e FAQ





Suporte Técnico





· Contato: vopiser77@gmail.com

· Assistência personalizada disponível

· Atualizações regulares





---





Garantia e Política





Garantia de Satisfação





· Período de teste: 30 dias

· Reembolso integral se não estiver satisfeito

· Suporte técnico incluído





Licença





· Licença vitalícia para uso pessoal

· Atualizações gratuitas

· Suporte prioritário





---





Vantagens Competitivas





1. Multi-Fibonacci: Um único indicador monitora 5 Fibonacci diferentes simultaneamente

2. Inteligência: Detecção automática de direção

3. Precisão: Limite ajustável a 0.5 pips

4. Flexibilidade: Configuração completa de cada nível

5. Profissional: Interface completa com botão de controle

6. Documentação: Manual completo multilíngue

7. Suporte: Assistência personalizada





---





Conclusão





O FibonacciAlert Pro representa a evolução definitiva dos indicadores Fibonacci para MetaTrader 5. Combinando monitoramento múltiplo, inteligência artificial e um sistema de alerta completo, oferece aos traders profissionais a ferramenta perfeita para nunca perder uma oportunidade nos mercados financeiros.





Preço: $59 (inclui manual completo e suporte)





Para qualquer dúvida ou compra, entre em contato: vopiser77@gmail.com

FibonacciAlert Pro - Indicador de Trading para MetaTrader 5