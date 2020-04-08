Fibonacci Alert Pro MT5

FibonacciAlert Pro - Indicador de Trading para MetaTrader 5

O FibonacciAlert Pro é um indicador avançado para MetaTrader 5 e 4 que monitora automaticamente os níveis Fibonacci nos seus gráficos e envia alertas em tempo real. Desenvolvido para oferecer uma solução profissional para traders que usam os retraçamentos Fibonacci em sua análise técnica.

O indicador avançado FIBO ALERTS PRO está disponível em duas versões, compatíveis com MetaTrader 4 e MetaTrader 5, e funciona com todas as corretoras Forex e empresas de trading proprietário.

É fornecido um manual de usuário completo, em VÁRIOS IDIOMAS.

Após sua compra, envie-me uma mensagem privada para obter um acompanhamento personalizado e receber o manual detalhado. Nossa equipe de suporte o acompanhará pessoalmente na configuração e uso ideal da ferramenta.

Entre em contato: vopiser77@gmail.com

---

Características Principais

1. Monitoramento Multi-Fibonacci

· Monitoramento simultâneo de até 5 objetos Fibonacci diferentes
· Nomes personalizáveis para cada Fibonacci
· Configuração individual dos níveis por Fibonacci

2. Sistema de Alerta Inteligente

· Alertas no Terminal: Notificações dentro do MetaTrader 5 ou 4
· Notificações Push: Alertas em dispositivos móveis (via aplicativo MT5 ou MT4)
· Alertas por Email: Notificações por e-mail
· Cooldown personalizável: Evita alertas repetitivos (30 minutos por padrão)

3. Detecção Automática

· Detecção inteligente da direção do Fibonacci (Top->Bottom ou Bottom->Top)
· Mapeamento automático dos níveis conforme a direção
· Adaptação dos nomes de exibição conforme a orientação

4. Parâmetros Avançados

· Sensibilidade ajustável: 1.5% padrão para memorização de preços
· Limite em pips: 0.5 pips para detecção precisa
· Barras de Retrocesso: Análise em 100 barras históricas
· Botão Reset: Reinitialização manual de todos os níveis bloqueados

---

Configuração dos Níveis

Níveis Fibonacci Monitorados

· 0.0% (opcional)
· 23.6% (ativado por padrão)
· 38.2% (ativado por padrão)
· 50.0% (ativado por padrão)
· 61.8% (ativado por padrão)
· 78.6% (ativado por padrão)
· 100.0% (ativado por padrão)
· 161.8% (opcional)

Mapeamento Automático
QuandoAutoLevelMapping = true:

· Top->Bottom: Nomes padrão (0.0%, 23.6%, etc.)
· Bottom->Top: Nomes invertidos (100.0%, 78.6%, etc.)

---

Interface do Usuário

Painel de Informações (Na aba "Experts" do seu terminal MT5 ou MT4)

· Exibição em tempo real de todos os Fibonacci monitorados
· Status de cada nível (bloqueado/livre)
· Tempo restante antes do fim do cooldown
· Direção detectada e mapeamento ativo

Botão de Controle

· Botão "RESET ALERTS" personalizável
· Posição, tamanho e cor configuráveis
· Reinicializa instantaneamente todos os níveis bloqueados

---

Funcionalidades Técnicas

Sistema de Bloqueio

· Cada nível tocado é bloqueado individualmente
· Bloqueio baseado na combinação Fibonacci + Nível
· Desbloqueio automático após expiração do cooldown
· Verificação da zona de sensibilidade

Registro

· Arquivo de log completo (FibonacciAlert_Log.txt)
· Histórico dos últimos 100 alertas
· Detalhes completos de cada evento

---

Casos de Uso

Para o Trader Ativo

· Monitore vários instrumentos simultaneamente
· Receba alertas precisos sobre seus níveis-chave
· Evite perder oportunidades durante sua ausência

Para o Trader Automatizado

· Integração fácil com sistemas EA
· Alimentação de dados para backtesting
· Monitoramento 24h/dia em VPS

Para o Trader Móvel

· Notificações push em smartphone/tablet
· Trading de qualquer lugar do mundo
· Gerenciamento remoto dos seus níveis Fibonacci

---

Requisitos do Sistema

Compatibilidade

· Plataforma: MetaTrader 5 e 4 (todas as versões recentes)
· Corretores: Compatível com todos os corretores MT5 e MT4
· Instrumentos: Todos os pares Forex, índices, commodities, metais, criptos, índices sintéticos da Deriv...

Configuração Recomendada

· Acesso VPS para monitoramento 24h/dia
· Conexão à internet estável
· Aplicativo móvel MT5 ou MT4 para notificações push

---

Suporte e Documentação

Manual do Usuário

· Instruções detalhadas de instalação
· Guia de configuração completo
· Exemplos práticos de uso
· Solução de problemas e FAQ

Suporte Técnico

· Contato: vopiser77@gmail.com
· Assistência personalizada disponível
· Atualizações regulares

---

Garantia e Política

Garantia de Satisfação

· Período de teste: 30 dias
· Reembolso integral se não estiver satisfeito
· Suporte técnico incluído

Licença

· Licença vitalícia para uso pessoal
· Atualizações gratuitas
· Suporte prioritário

---

Vantagens Competitivas

1. Multi-Fibonacci: Um único indicador monitora 5 Fibonacci diferentes simultaneamente
2. Inteligência: Detecção automática de direção
3. Precisão: Limite ajustável a 0.5 pips
4. Flexibilidade: Configuração completa de cada nível
5. Profissional: Interface completa com botão de controle
6. Documentação: Manual completo multilíngue
7. Suporte: Assistência personalizada

---

Conclusão

O FibonacciAlert Pro representa a evolução definitiva dos indicadores Fibonacci para MetaTrader 5. Combinando monitoramento múltiplo, inteligência artificial e um sistema de alerta completo, oferece aos traders profissionais a ferramenta perfeita para nunca perder uma oportunidade nos mercados financeiros.

Preço: $59 (inclui manual completo e suporte)

Para qualquer dúvida ou compra, entre em contato: vopiser77@gmail.com
