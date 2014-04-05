Fibonacci Alert Pro MT5





FibonacciAlert Pro는 차트상의 피보나치 수준을 자동으로 모니터링하고 실시간으로 알림을 전송하는 MetaTrader 5 및 4용 고급 지표입니다. 기술적 분석에서 피보나치 되돌림을 사용하는 트레이더들을 위한 전문 솔루션을 제공하기 위해 개발되었습니다.





고급 FIBO ALERTS PRO 지표는 MetaTrader 4와 MetaTrader 5와 호환되는 두 가지 버전으로 제공되며, 모든 외환 브로커 및 자체 매매 회사에서 사용 가능합니다.





다국어로 제공되는 완전한 사용자 설명서가 포함됩니다.





구매 후 개인 맞춤형 지원과 상세 설명서를 받기 위해 비공개 메시지를 보내주십시오. 당사 지원 팀이 도구의 설정 및 최적 사용을 위해 직접 안내해 드립니다.





문의: vopiser77@gmail.com





---





주요 특징





1. 멀티 피보나치 모니터링





· 최대 5개의 다른 피보나치 객체를 동시 모니터링

· 각 피보나치에 대해 사용자 정의 가능한 이름 설정

· 피보나치별 개별 수준 구성





2. 지능형 알림 시스템





· 터미널 알림: MetaTrader 5 또는 4 내부 알림

· 푸시 알림: 모바일 기기 알림 (MT5 또는 MT4 앱 통해)

· 이메일 알림: 이메일을 통한 알림

· 사용자 정의 가능한 쿨다운: 반복 알림 방지 (기본값 30분)





3. 자동 감지





· 피보나치 방향 지능형 감지 (상단->하단 또는 하단->상단)

· 방향에 따른 자동 수준 매핑

· 방향에 따른 표시 이름 자동 조정





4. 고급 설정





· 조정 가능한 감도: 가격 기억용 기본값 1.5%

· 핍 임계값: 정밀 감지를 위한 0.5핍

· 되돌아보기 바: 100개의 과거 바 분석

· 리셋 버튼: 모든 잠긴 수준 수동 재설정





---





수준 구성





모니터링되는 피보나치 수준





· 0.0% (선택 사항)

· 23.6% (기본 활성화)

· 38.2% (기본 활성화)

· 50.0% (기본 활성화)

· 61.8% (기본 활성화)

· 78.6% (기본 활성화)

· 100.0% (기본 활성화)

· 161.8% (선택 사항)





자동 수준 매핑

AutoLevelMapping = true일 경우:





· 상단->하단: 표준 이름 (0.0%, 23.6% 등)

· 하단->상단: 반전 이름 (100.0%, 78.6% 등)





---





사용자 인터페이스





정보 패널 (MT5 또는 MT4 터미널의 "전문가" 탭 내)





· 모든 모니터링 중인 피보나치 객체 실시간 표시

· 각 수준 상태 (잠김/해제)

· 쿨다운 종료까지 남은 시간

· 감지된 방향 및 활성 매핑





제어 버튼





· 사용자 정의 가능한 "알림 재설정" 버튼

· 구성 가능한 위치, 크기 및 색상

· 모든 잠긴 수준 즉시 재설정





---





기술적 기능





잠금 시스템





· 접촉된 각 수준은 개별적으로 잠김

· 피보나치 + 수준 조합 기반 잠금

· 쿨다운 만료 후 자동 해제

· 감도 영역 확인





로그 기록





· 완전한 로그 파일 (FibonacciAlert_Log.txt)

· 최근 100개 알림 기록

· 각 이벤트의 완전한 세부 정보





---





사용 사례





활동적 트레이더용





· 여러 거래 수단 동시 모니터링

· 주요 수준에 대한 정확한 알림 수신

· 부재 중 기회 놓침 방지





자동화 트레이더용





· EA 시스템과의 쉬운 통합

· 백테스팅을 위한 데이터 제공

· VPS에서 24시간 모니터링





모바일 트레이더용





· 스마트폰/태블릿 푸시 알림

· 세계 어디서나 거래 가능

· 피보나치 수준 원격 관리





---





시스템 요구사항





호환성





· 플랫폼: MetaTrader 5 및 4 (모든 최신 버전)

· 브로커: 모든 MT5 및 MT4 브로커와 호환

· 거래 수단: 모든 외환 통화쌍, 지수, 원자재, 금속, 암호화폐, Deriv 합성 지수...





권장 구성





· 24시간 모니터링을 위한 VPS 접근

· 안정적인 인터넷 연결

· 푸시 알림용 MT5 또는 MT4 모바일 앱





---





지원 및 문서





사용자 설명서





· 상세 설치 지침

· 완전한 구성 가이드

· 실용적인 사용 예시

· 문제 해결 및 FAQ





기술 지원





· 연락처: vopiser77@gmail.com

· 개인 맞춤 지원 가능

· 정기 업데이트





---





보증 및 정책





만족도 보증





· 평가판 기간: 30일

· 불만족 시 전액 환불

· 기술 지원 포함





라이선스





· 개인 사용을 위한 평생 라이선스

· 무료 업데이트

· 우선 지원





---





경쟁적 장점





1. 멀티 피보나치: 하나의 지표로 5개의 다른 피보나치 객체 동시 모니터링

2. 지능: 방향 자동 감지

3. 정밀도: 0.5핍까지 조정 가능한 임계값

4. 유연성: 각 수준의 완전한 구성

5. 전문성: 제어 버튼이 있는 완전한 인터페이스

6. 문서화: 완전한 다국어 설명서

7. 지원: 개인 맞춤 지원





---





결론





FibonacciAlert Pro는 MetaTrader 5용 피보나치 지표의 최종 발전을 나타냅니다. 다중 모니터링, 인공 지능 및 완전한 알림 시스템을 결합하여 전문 트레이더들에게 금융 시장에서 기회를 절대 놓치지 않을 완벽한 도구를 제공합니다.





가격: $59 (완전한 설명서 및 지원 포함)





질문 또는 구매를 원하시면 다음으로 연락하십시오: vopiser77@gmail.com

FibonacciAlert Pro - MetaTrader 5 트레이딩 지표