Fibonacci Alert Pro MT5
- 指标
- Idris Dsapi Douanla
- 版本: 1.50
- 激活: 7
斐波那契警报专业版 - MetaTrader 5 交易指标
斐波那契警报专业版是一款适用于 MetaTrader 5 和 4 的高级指标，能够自动监控图表上的斐波那契水平并实时发送警报。专为在技术分析中使用斐波那契回调的交易者提供专业解决方案。
高级版 FIBO ALERTS PRO 指标提供两个版本，兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于所有外汇经纪商和自营交易公司。
提供完整的用户手册，支持多国语言。
购买后，请发送私信以获取个性化跟进服务并收到详细手册。我们的支持团队将亲自指导您完成工具的设置与优化使用。
联系我们：vopiser77@gmail.com
---
核心功能
1. 多重斐波那契监控
· 同时监控最多 5 个不同的斐波那契对象
· 每个斐波那契对象可自定义名称
· 按斐波那契对象单独配置水平
2. 智能警报系统
· 终端警报：MetaTrader 5 或 4 内部通知
· 推送通知：移动设备警报（通过 MT5/MT4 应用）
· 邮件警报：电子邮件通知
· 可自定义冷却时间：避免重复警报（默认 30 分钟）
3. 自动检测
· 智能识别斐波那契方向（高点→低点或低点→高点）
· 根据方向自动映射水平
· 显示名称随方向自适应调整
4. 高级参数
· 可调灵敏度：默认 1.5% 用于价格记忆
· 点差阈值：0.5 点精确检测
· 回溯柱数：分析 100 根历史柱
· 重置按钮：手动重置所有锁定水平
---
水平配置
监控的斐波那契水平
· 0.0%（可选）
· 23.6%（默认启用）
· 38.2%（默认启用）
· 50.0%（默认启用）
· 61.8%（默认启用）
· 78.6%（默认启用）
· 100.0%（默认启用）
· 161.8%（可选）
自动水平映射
当AutoLevelMapping = true：
· 高点→低点：标准名称（0.0%、23.6% 等）
· 低点→高点：反向名称（100.0%、78.6% 等）
---
用户界面
信息面板（位于 MT5/MT4 终端“专家”标签页）
· 实时显示所有监控的斐波那契对象
· 每个水平的状态（锁定/释放）
· 冷却结束剩余时间
· 检测到的方向及活动映射
控制按钮
· 可自定义的“重置警报”按钮
· 可配置位置、尺寸和颜色
· 即时重置所有锁定水平
---
技术特性
锁定系统
· 每个触及的水平单独锁定
· 基于斐波那契 + 水平组合锁定
· 冷却时间结束后自动解锁
· 灵敏度区域验证
日志记录
· 完整日志文件（FibonacciAlert_Log.txt）
· 最近 100 条警报历史
· 每个事件的完整详情
---
使用场景
活跃交易者
· 同时监控多个交易品种
· 接收关键水平的精确警报
· 避免因缺席而错过交易机会
自动交易者
· 轻松与 EA 系统集成
· 为回测提供数据支持
· 在 VPS 上 24 小时不间断监控
移动交易者
· 智能手机/平板电脑推送通知
· 随时随地交易
· 远程管理斐波那契水平
---
系统要求
兼容性
· 平台：MetaTrader 5 和 4（所有最新版本）
· 经纪商：兼容所有 MT5/MT4 经纪商
· 交易品种：所有外汇货币对、指数、大宗商品、贵金属、加密货币、Deriv 合成指数等
推荐配置
· VPS 访问以支持 24/7 监控
· 稳定的互联网连接
· MT5/MT4 移动应用接收推送通知
---
支持与文档
用户手册
· 详细安装说明
· 完整配置指南
· 实用使用案例
· 故障排除与常见问题
技术支持
· 联系方式：vopiser77@gmail.com
· 提供个性化协助
· 定期更新
---
保证与政策
满意度保证
· 试用期：30 天
· 不满意可全额退款
· 含技术支持
许可授权
· 终身个人使用许可
· 免费更新
· 优先支持
---
竞争优势
1. 多重斐波那契：单一指标同时监控 5 个不同斐波那契对象
2. 智能识别：自动检测方向
3. 精确控制：阈值可调至 0.5 点
4. 灵活配置：每个水平均可完整配置
5. 专业界面：带控制按钮的完整界面
6. 多语文档：完整的多语言手册
7. 个性支持：个性化协助服务
---
总结
斐波那契警报专业版代表了 MetaTrader 5 斐波那契指标的终极进化。通过结合多重监控、人工智能和完整的警报系统，为专业交易者提供了绝佳工具，确保在金融市场中永不错过交易机会。
价格：59 美元（含完整手册和支持服务）
如有任何疑问或购买需求，请联系：vopiser77@gmail.com