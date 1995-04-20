Fisher Transform MT4

Fisher Transform de HYPOLITE MAKER - Oscilador profesional de precisión

Experimente la versión definitiva del Fisher Transform, diseñado por HYPOLITE MAKER.

La Transformada de Fisher es famosa por detectar los retrocesos de los precios antes de que se produzcan. Sin embargo, la versión estándar es a menudo demasiado sensible al ruido del mercado. La Transformada de Fisher de HYPOLITE MAKER soluciona estos problemas para proporcionar una experiencia de trading estable, altamente visual y rentable.

¿Qué hace que esta versión sea superior al indicador estándar?

Para convertirlo en una herramienta de nivel profesional, hemos integrado cuatro módulos exclusivos:

Filtrado inteligente de tendencias (zonas grises): El indicador analiza ahora la tendencia a largo plazo. Si una señal es arriesgada o contradice la dirección general del mercado, se vuelve gris. Sabrá exactamente cuándo debe mantenerse al margen. Ponderación del flujo real (volumen): A diferencia del original, que sólo tiene en cuenta el precio, nuestra versión analiza el volumen de negociación. Un movimiento del precio sólo se valida si existe una presión real de compra o venta que lo respalde. Envolventes dinámicas de volatilidad (líneas blancas): El indicador se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado (calma o volatilidad). Crea "zonas de normalidad": cuando el indicador se sale de estas líneas, usted sabe que se está produciendo un movimiento de impulso explosivo. Suavizado Zero-Lag: Hemos eliminado las señales "entrecortadas" y los falsos cruces de líneas manteniendo la legendaria velocidad de la Transformada de Fisher.

🚀 Por qué esto mejorará su trading: