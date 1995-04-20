Fisher Transform MT4

Fisher Transform de HYPOLITE MAKER - Oscilador profesional de precisión

Experimente la versión definitiva del Fisher Transform, diseñado por HYPOLITE MAKER.

La Transformada de Fisher es famosa por detectar los retrocesos de los precios antes de que se produzcan. Sin embargo, la versión estándar es a menudo demasiado sensible al ruido del mercado. La Transformada de Fisher de HYPOLITE MAKER soluciona estos problemas para proporcionar una experiencia de trading estable, altamente visual y rentable.

¿Qué hace que esta versión sea superior al indicador estándar?

Para convertirlo en una herramienta de nivel profesional, hemos integrado cuatro módulos exclusivos:

  1. Filtrado inteligente de tendencias (zonas grises): El indicador analiza ahora la tendencia a largo plazo. Si una señal es arriesgada o contradice la dirección general del mercado, se vuelve gris. Sabrá exactamente cuándo debe mantenerse al margen.

  2. Ponderación del flujo real (volumen): A diferencia del original, que sólo tiene en cuenta el precio, nuestra versión analiza el volumen de negociación. Un movimiento del precio sólo se valida si existe una presión real de compra o venta que lo respalde.

  3. Envolventes dinámicas de volatilidad (líneas blancas): El indicador se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado (calma o volatilidad). Crea "zonas de normalidad": cuando el indicador se sale de estas líneas, usted sabe que se está produciendo un movimiento de impulso explosivo.

  4. Suavizado Zero-Lag: Hemos eliminado las señales "entrecortadas" y los falsos cruces de líneas manteniendo la legendaria velocidad de la Transformada de Fisher.

🚀 Por qué esto mejorará su trading:

  • Señales claras: Azul para Comprar, Rojo para Vender. Sin conjeturas.

  • Protección incorporada: El sistema de filtrado te ayuda a evitar pérdidas durante fases de mercado planas o con rangos.

  • Universal: Funciona en todos los activos (divisas, índices, criptomonedas) y en todos los plazos.

Productos recomendados
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indicadores
El Sextet Scalper Pro es un indicador MT4 que da señales cuando se inician nuevas ondas en una tendencia. Las tendencias se calculan utilizando el método original del indicador " The Sextet ". Usted obtiene un EA gratuito para operar con The Sextet Scalper Pro: EA gratuito . Los ajustes por defecto fueron optimizados en GBPUSD H1 de 2017. EA podría ser probado en la versión demo gratuita de The Sextet Scalper Pro, antes de la compra. Características principales: Utiliza The Sextet Trend Detecti
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Asesores Expertos
Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
KT Horizontal Lines MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
En MetaTrader, trazar múltiples   líneas horizontales   y luego hacer seguimiento de sus respectivos niveles de precio puede ser una tarea tediosa. Este indicador dibuja automáticamente varias líneas horizontales a intervalos iguales para establecer alertas de precio, marcar niveles de soporte y resistencia, y otros fines manuales. Este indicador es ideal para traders de Forex principiantes que buscan oportunidades para obtener ganancias rápidas comprando y vendiendo. Las líneas horizontales pue
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix es un indicador de flechas de Forex. ¡Muestra las señales de forma sencilla y clara! Las flechas muestran la dirección de la transacción, y son de color en consecuencia, que se puede ver en las capturas de pantalla. Como se puede ver, el comercio con un indicador de este tipo es fácil. Esperé a que apareciera una flecha en la dirección deseada - abrí una operación. Se formó una flecha en la dirección opuesta - cerré la operación. El indicador también muestra las líneas con la ayuda de las
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
El sistema aplica niveles Fibo. Aparte de los niveles Fibo básicos (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;), el EA cuenta con niveles personalizados (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Puede decidir los niveles a partir de los cuales desea operar. Ejemplo de operación: cuando el mercado es alcista y el precio retrocede hasta los niveles (como recordamos, seleccionamos los niveles por nuestra cuenta), el EA abre órdenes de compra. Lo contrario ocurre con las órdenes de venta. El EA puede trabajar en tres modos. C
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Exit EDGE EA
Nguyen Tran Ha
3 (1)
Asesores Expertos
El EA Exit EDGE esta desarrollado en base al indicador PipFinite Exit EDGE , uno de los mejores indicadores del mercado hasta el momento. Este EA abre ordenes de compra/venta cuando el indicador tiene señales de Exit Sell/Buy Strong. Puede leer más información sobre el indicador PipFinite Reversal PRO aquí . Informacion Importante Este EA solo funcionara si ha comprado el indicador PipFinte Exit EDGE . Para usar o probar el EA debe establecer el parámetro "Usar Indicador Exit EDGE " a TRUE . F
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
El indicador Point61 es el resultado de muchos años de seguimiento del comportamiento de los precios de los pares de divisas y los metales. No es ningún secreto que, en tiempos de incertidumbre, los operadores buscan posibles niveles de soporte y resistencia, el punto en el que el precio debería detener su movimiento. Existen 2 escenarios posibles en estos puntos: 1 . Retroceso (corrección) a la dirección opuesta; 2 . Avance para continuar el movimiento. Muy a menudo estos puntos se util
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indicadores
Tendencia Bilio - un indicador de flecha sin redibujo muestra los puntos potenciales de entrada en el mercado en forma de flechas del color correspondiente: flechas rojas hacia arriba sugieren la apertura de una compra, flechas verdes hacia abajo - venta. La entrada se supone que es en la siguiente barra después de que el puntero. El indicador de flecha Trend Bilio "descarga" visualmente el gráfico de precios y ahorra tiempo de análisis: sin señal - no hay operación, si aparece una señal contr
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicadores
Presentamos ProEngulfing: su indicador profesional de patrón Engulf para MT4 Desbloquee el poder de la precisión con ProEngulfing, un indicador de vanguardia diseñado para identificar y resaltar patrones Engulf calificados en el mercado de divisas. Desarrollado para MetaTrader 4, ProEngulfing ofrece un enfoque meticuloso para el reconocimiento de patrones Engulf, asegurando que solo reciba las señales más confiables para sus decisiones comerciales. Cómo funciona ProEngulfing: ProEngulfing utili
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Price manipulation risk mt4
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Indicador de riesgo de manipulación de precios Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado. Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados. Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas , filtrar señales fal
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Indicadores
KST Pro Tools - Indicador de impulso inteligente Visión general KST Pro Tools es un indicador de momentum avanzado basado en el clásico Know Sure Thing (KST) de Martin Pring. Ha sido rediseñado para ofrecer una lectura de momentum limpia, instantánea y sin ambigüedades , gracias a una lógica de histograma inteligente y totalmente filtrada. Este indicador sólo muestra el impulso significativo , exactamente cuando importa. Componentes del indicador Línea KST (azul) Mide la verdadera fuerza de
Canal icare MT4
Vincent Albert Feugier
Indicadores
CANAL d'ICARE (Canal de Ícaro) Domina el arte del vuelo y la prudencia. El CANAL DE ÍCARO es la herramienta definitiva para identificar zonas de compra "Discount" y zonas de venta "Premium" en el mercado. Inspirado por el deseo de alcanzar nuevas cotas, este indicador único disecciona la acción del precio en niveles estratégicos en torno a su media. Le capacita para operar con disciplina profesional, mostrando claramente cuándo el mercado está demasiado caro (Premium) o demasiado barato (Disc
Four rsi mt4
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Multi-RSI - 4 RSIs en 1 para un análisis completo del mercado. ¡Analiza la fuerza y el impulso del mercado como un profesional! Multi-RSI combina 4 RSI distintos en una sola ventana , dándole una visión clara y rápida del impulso del mercado a través de múltiples marcos temporales. Cada RSI tiene su propio periodo configurable , lo que le permite adaptar el indicador a sus estrategias y estilo de negociación. Características principales: 4 RSIs en un indicador - seguimiento de múltipl
Pairs synthetique mt4
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Pairs Synthétique Pro (Pares sintéticos y spreads) ¡Desbloquea el poder del trading de correlación! Cansado de seguir un solo par? ¡Sumérgete en el apasionante mundo del Pair Trading y el Arbitraje Estadístico con el indicador Synthetic Pairs Pro! Esta herramienta es más que un ratio, es tu radar personal para detectar desequilibrios de precios entre DOS activos distintos antes de que el mercado se corrija. Imagínate esto: El oro sube ️, pero la plata se queda atrás ️. La relación
Vortex oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indicadores
VORTEX OSCILLATOR: Domina el flujo de volumen VORTEX OSCILLATOR es una herramienta de trading de alto rendimiento que reimagina el clásico indicador Vortex como un oscilador de precisión ultra sensible. Diseñado para los operadores que exigen una claridad absoluta, fusiona la acción del precio con el Tick Volume para revelar el verdadero impulso detrás de cada movimiento del mercado. Por qué el oscilador VORTEX cambia las reglas del juego La mayoría de los indicadores sólo siguen el precio, a
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Indicador de riesgo de manipulación de precios Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado. Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados. Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas , filtrar señales fal
Kst pro tools
Vincent Albert Feugier
Indicadores
KST Pro Tools - Indicador de impulso inteligente Visión general KST Pro Tools es un indicador de momentum avanzado basado en el clásico Know Sure Thing (KST) de Martin Pring. Ha sido rediseñado para ofrecer una lectura de momentum limpia, instantánea y sin ambigüedades , gracias a una lógica de histograma inteligente y totalmente filtrada. Este indicador sólo muestra el impulso significativo , exactamente cuando importa. Componentes del indicador Línea KST (azul) Mide la verdadera fuerza de
Canal icare
Vincent Albert Feugier
Indicadores
CANAL d'ICARE (Canal de Ícaro) Domina el arte del vuelo y la prudencia. El CANAL DE ÍCARO es la herramienta definitiva para identificar zonas de compra "Discount" y zonas de venta "Premium" en el mercado. Inspirado por el deseo de alcanzar nuevas cotas, este indicador único disecciona la acción del precio en niveles estratégicos en torno a su media. Le capacita para operar con disciplina profesional, mostrando claramente cuándo el mercado está demasiado caro (Premium) o demasiado barato (Disc
Four rsi mt5
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Multi-RSI - 4 RSIs en 1 para un análisis completo del mercado. ¡Analice la fuerza y el impulso del mercado como un profesional! Multi-RSI combina 4 RSI distintos en una sola ventana , dándole una visión clara y rápida del impulso del mercado a través de múltiples marcos temporales. Cada RSI tiene su propio periodo configurable , lo que le permite adaptar el indicador a sus estrategias y estilo de negociación. Características principales: 4 RSIs en un indicador - seguimiento de múltipl
Pairs synthetique mt5
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Pairs Synthétique Pro (Pares sintéticos y spreads) ¡Desbloquea el poder del trading de correlación! Cansado de seguir un solo par? ¡Sumérgete en el apasionante mundo del Pair Trading y el Arbitraje Estadístico con el indicador Synthetic Pairs Pro! Esta herramienta es más que un ratio, es tu radar personal para detectar desequilibrios de precios entre DOS activos distintos antes de que el mercado se corrija. Imagínate esto: El oro sube ️, pero la plata se queda atrás ️. La relación
Vortex oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indicadores
VORTEX OSCILLATOR: Domina el flujo de volumen VORTEX OSCILLATOR es una herramienta de trading de alto rendimiento que reimagina el clásico indicador Vortex como un oscilador de precisión ultra sensible. Diseñado para los operadores que exigen una claridad absoluta, fusiona la acción del precio con el Tick Volume para revelar el verdadero impulso detrás de cada movimiento del mercado. Por qué el oscilador VORTEX cambia las reglas del juego La mayoría de los indicadores sólo siguen el precio, a
Fisher Transform MT5
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Fisher Transform de HYPOLITE MAKER - Oscilador Profesional de Precisión Experimente la versión definitiva del Fisher Transform, diseñado por HYPOLITE MAKER. La Transformada de Fisher es famosa por detectar los retrocesos de los precios antes de que se produzcan. Sin embargo, la versión estándar es a menudo demasiado sensible al ruido del mercado. La Transformada de Fisher de HYPOLITE MAKER soluciona estos problemas para proporcionar una experiencia de trading estable, altamente visual y rentable
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario