Gold ICT OrderBlock Expert ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel von XAUUSD (Gold) auf dem M6-Zeitrahmen.

Er basiert auf strukturellen Marktkonzepten aus der ICT-Methodik: Order Blocks, Liquidity Sweeps und Marktstrukturverschiebungen.



Der Algorithmus sucht nach gültigen Setups während der Londoner und New Yorker Sitzungen und wendet dabei Trendfilterung, volatilitätsbasierte Risikokontrolle und eine adaptive Gewinnlogik an.





Offizieller Kanal (für Fragen zum EA)

https://www.mql5.com/en/channels/goldictorderblock





SetFile ,Dokumentation & FAQ



FAQ, Dokumentation und Preset-Dateien sind in den Kommentaren und auf meinerBlog-Seiteverfügbar.

Features



- Order Block Framework

Wartet auf einen bestätigten Retest eines Order Blocks, bevor ein Trade eröffnet wird.



- Liquidity Sweep Detection

Identifiziert Zonen, in denen Liquidität vor einer Umkehr gejagt werden kann.



- Trend-Filter

Verwendet einen gleitenden Durchschnitt, um nur Trades in Trendrichtung zuzulassen.



- Fibonacci-Gewinnskalierung

Erweitert die Take-Profit-Levels mithilfe von Fibonacci-Levels, wenn die Bedingungen erfüllt sind.



- ATR-basierter Stop & Trailing

Stop Loss und Trailing Stop passen sich dynamisch der Marktvolatilität an.



- Risikomanagement-Modi

Unterstützt entweder feste Lots oder prozentuale Risikomodi.



- Sitzungssteuerung

Trades sind nur während der Londoner und New Yorker Sitzungen (GMT-Zeit) erlaubt.



Empfohlene Einstellungen



Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M6

Sitzung: London / New York

Voreinstellungsdateien werden im Abschnitt "Kommentare" bereitgestellt.



Der Benutzer kann den Modus "Nur Kaufen" oder "Nur Verkaufen" je nach Marktvorliebe aktivieren.



Weitere Details



- Ein PD-Array-Filter ist enthalten, um die Marktstruktur vor der Eingabe zu überprüfen.

- Kompatibel mit Backtesting und Optimierung in MetaTrader 5.

- Keine komplexe Konfiguration erforderlich - einfach den EA laden und Voreinstellungen anwenden.



Risikohinweis



Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne oder zukünftige Ergebnisse.

Der Handel birgt Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts von Kapital.

Es wird empfohlen, diesen EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.



