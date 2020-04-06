【简短描述（Zusammenfassung）】

TopAI Gold Reversal H1 ist ein niederfrequenter XAUUSD Expert Advisor für den H1-Zeitrahmen.

Er handelt Mean-Reversion-Setups unter Verwendung der RSI-Extreme und der Preisabweichung vom EMA, mit fester Risikokontrolle und optionalem Trailing-Stop.

Immer nur eine Position auf einmal. Kein Martingal, kein Raster, kein Hedging.

【详细描述（Description）】

TopAI Gold Reversal H1 ist ein automatisierter Trading Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der ausschließlich auf dem H1-Zeitrahmen arbeitet.

Der EA konzentriert sich auf Umkehr-/Mittelwertumkehrgelegenheiten nach starken Preiserweiterungen.

Anstatt Trends nachzujagen, wartet er darauf, dass sich der Preis deutlich von seinem Durchschnittswert entfernt und sucht dann nach kontrollierten Umkehrmöglichkeiten mit Bestätigung.

Zentrale Handelslogik

RSI Extremzustand (überkauft / überverkauft)

Mindestabstand vom EMA zur Bestätigung der Preisausweitung

Kerzenbestätigung bei geschlossenen H1-Balken

Einstieg nur bei neuem Balken (kein Tick-basiertes Overtrading)

Risiko & Ausführungsregeln

Feste Losgröße: 0,10

Nur ein Handel auf einmal (kein Stacking)

Fester Stop Loss und Take Profit

Optionaler Trailing Stop mit Sicherheitsvorkehrungen

Eingebaute Margenprüfung vor dem Einstieg

Cooldown zwischen den Trades, um ein Überengagement zu vermeiden

Wichtigste Merkmale

Entwickelt für niedrige Handelsfrequenz

Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging

Kein Nachrichtenhandel

Keine aggressive Positionsskalierung

Marktsichere Ausführungslogik (keine übermäßige Auftragsänderung)

Dieser EA ist für Händler gedacht, die ein stabiles Verhalten, eine klare Logik und ein kontrolliertes Risiko bevorzugen, anstatt Hochfrequenz- oder Hochrisikostrategien.

【Eingaben / Parameter】

Stop Loss (Punkte)

Gewinnmitnahme (Punkte)

Trailing Stop (Start / Schritt)

RSI-Einstellungen

EMA-Periode und Mindestabstand

Cooldown zwischen den Trades

(Die Standardparameter sind für den H1-Goldhandel optimiert).

【Recommended Usage】

Symbol: XAUUSD / GOLD

Zeitrahmen: Nur H1

Kontotyp: Jeder

Es wird empfohlen, vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen

VPS empfohlen für stabile Ausführung

【Risk Disclaimer】

Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor verwendet keine Martingale- oder Grid-Strategien, aber Verluste sind trotzdem möglich.

Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Mitteln, deren Verlust Sie sich leisten können.