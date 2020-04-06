TopAI Gold Reversal H1

【简短描述（Zusammenfassung）】

TopAI Gold Reversal H1 ist ein niederfrequenter XAUUSD Expert Advisor für den H1-Zeitrahmen.
Er handelt Mean-Reversion-Setups unter Verwendung der RSI-Extreme und der Preisabweichung vom EMA, mit fester Risikokontrolle und optionalem Trailing-Stop.
Immer nur eine Position auf einmal. Kein Martingal, kein Raster, kein Hedging.

【详细描述（Description）】

TopAI Gold Reversal H1 ist ein automatisierter Trading Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der ausschließlich auf dem H1-Zeitrahmen arbeitet.

Der EA konzentriert sich auf Umkehr-/Mittelwertumkehrgelegenheiten nach starken Preiserweiterungen.
Anstatt Trends nachzujagen, wartet er darauf, dass sich der Preis deutlich von seinem Durchschnittswert entfernt und sucht dann nach kontrollierten Umkehrmöglichkeiten mit Bestätigung.

Zentrale Handelslogik

  • RSI Extremzustand (überkauft / überverkauft)

  • Mindestabstand vom EMA zur Bestätigung der Preisausweitung

  • Kerzenbestätigung bei geschlossenen H1-Balken

  • Einstieg nur bei neuem Balken (kein Tick-basiertes Overtrading)

Risiko & Ausführungsregeln

  • Feste Losgröße: 0,10

  • Nur ein Handel auf einmal (kein Stacking)

  • Fester Stop Loss und Take Profit

  • Optionaler Trailing Stop mit Sicherheitsvorkehrungen

  • Eingebaute Margenprüfung vor dem Einstieg

  • Cooldown zwischen den Trades, um ein Überengagement zu vermeiden

Wichtigste Merkmale

  • Entwickelt für niedrige Handelsfrequenz

  • Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging

  • Kein Nachrichtenhandel

  • Keine aggressive Positionsskalierung

  • Marktsichere Ausführungslogik (keine übermäßige Auftragsänderung)

Dieser EA ist für Händler gedacht, die ein stabiles Verhalten, eine klare Logik und ein kontrolliertes Risiko bevorzugen, anstatt Hochfrequenz- oder Hochrisikostrategien.

【Eingaben / Parameter】

  • Stop Loss (Punkte)

  • Gewinnmitnahme (Punkte)

  • Trailing Stop (Start / Schritt)

  • RSI-Einstellungen

  • EMA-Periode und Mindestabstand

  • Cooldown zwischen den Trades

(Die Standardparameter sind für den H1-Goldhandel optimiert).

【Recommended Usage】

  • Symbol: XAUUSD / GOLD

  • Zeitrahmen: Nur H1

  • Kontotyp: Jeder

  • Es wird empfohlen, vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen

  • VPS empfohlen für stabile Ausführung

【Risk Disclaimer】

Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Dieser Expert Advisor verwendet keine Martingale- oder Grid-Strategien, aber Verluste sind trotzdem möglich.
Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Mitteln, deren Verlust Sie sich leisten können.


