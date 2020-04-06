TopAI Trend Gold Trend EA for XAUUSD

Überblick

TopAI Trend Gold EA ist ein einfacher und stabiler trendfolgender Expert Advisor, der für XAUUSD und andere Trendinstrumente entwickelt wurde.

Er verwendet eine saubere EMA-basierte Struktur (Fast EMA vs. Slow EMA), um klare Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen und entsprechend Trades zu eröffnen.

Dieser EA wurde als einfach zu bedienende, leichtgewichtige Version entwickelt, die sich für Anfänger, Tester und Händler eignet, die transparente Regeln bevorzugen.

Kein Martingal, kein Raster, kein riskantes Positions-Stacking - nur klare Trend-Einträge.

Hauptmerkmale

✔ Trendfolgender Einstieg mit EMA-Cross-Logik

✔ Funktioniert am besten bei Gold (XAUUSD)

✔ Kann für jedes Symbol verwendet werden (Forex, Indizes, Metalle)

✔ Nur eine Position auf einmal (sicher und einfach)

✔ Fester Stop Loss & Take Profit

✔ Saubere Ausführung mit minimalen Parametern

✔ Keine Martingale

✔ Kein Raster

✔ Keine Mittelwertbildung

✔ Keine gefährlichen Erholungssysteme

Dies macht den EA ideal für:

Neue Trader

Benutzer, die Strategien testen

Demonstration der Trendlogik

Sichere, einfache Setups ausführen

Wie es funktioniert

Der EA überwacht kontinuierlich zwei EMAs: Schneller EMA

Langsamer EMA Wenn Fast EMA über Slow EMA kreuzt → KAUFEN Wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt → VERKAUFEN

Der EA eröffnet jeweils nur einen Handel und gewährleistet so die volle Risikokontrolle.

Stop-Loss und Take-Profit werden automatisch anhand von benutzerdefinierten Punkten gesetzt.

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (beste Leistung)

Zeitrahmen: M15 / M30 / H1

Losgröße: 0,10 oder höher je nach Kontogröße

Stop Loss: 400-800 Punkte

Gewinnmitnahme: 600-1200 Punkte

Eingaben

LotSize - Handelsvolumen

FastEMA - Zeitraum des schnellen gleitenden Durchschnitts

SlowEMA - Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts

StopLossPoints - SL-Abstand in Punkten

TakeProfitPoints - TP-Abstand in Punkten

SlipPoints - maximaler Schlupf

Alle Parameter sind einfach und für Anfänger geeignet.

Kompatibilität

Dieser EA funktioniert auf:

✔ XAUUSD (empfohlen)

✔ Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, usw.)

✔ Indizes (NAS100, US30)

✔ Metalle (XAU, XAG)

✔ Krypto-Symbole (BTCUSD, ETHUSD)

Die Leistung variiert je nach Volatilität - Instrumente mit der höchsten Volatilität erzeugen mehr Signale.

Wichtige Hinweise

Dieser EA verwendet kein maschinelles Lernen oder neuronale Netzwerke.

Der Name "TopAI" ist nur ein Markenname.

Die Logik ist vollständig deterministisch und transparent.

Testen Sie immer im Strategy Tester, bevor Sie ihn live einsetzen.

Fazit

TopAI Trend Gold EA ist ein sauberes, sicheres Trendfolge-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die Einfachheit, Stabilität und einfaches Testen wünschen.

Perfekt für neue Benutzer, Demo-Handel und diejenigen, die Trend-Systeme lernen.

Wenn Sie mehr fortgeschrittene Funktionen wie wollen:

Multi-Timeframe-Bestätigung

Trailing-Stop

Pullback-Einstieg

Ausbrüche

intelligente Filter

Add-on-Logik

eine vollständige Pro-Version ist separat erhältlich.