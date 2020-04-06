TopAI Gold Scalper M15 ist ein trendfolgender Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.

Er konzentriert sich auf die Erfassung von kurzfristigen Momentum-Bewegungen, indem er reale Preisbewegungen verfolgt, anstatt Höchst- oder Tiefststände des Marktes vorherzusagen.

Handelskonzept

Handeln Sie mit Momentum, nicht mit Vorhersagen

Folgen Sie der Bewegung der Kerze

Ein Handel nach dem anderen, klarer Einstieg und Ausstieg

Bei Gewinnmitnahme schließen, dann auf die nächste Gelegenheit warten

Kernstrategie Logik

EMA-Trend-Filter Beste Performance bei geringer Handelsspanne Verwendet schnelle und langsame EMAs, um die aktuelle Marktrichtung zu bestimmen Trades sind nur erlaubt, wenn ein klarer Trend erkannt wird

Preis-Aktion & Break-Bestätigung Der Einstieg basiert auf einer gültigen Kursbewegung und einem Mindestabstand zum Break Hilft bei der Vermeidung von Schwankungen und geringer Volatilität

Handel in eine Richtung Es kann nur eine Richtung gleichzeitig gehalten werden Verhindert Hedging oder widersprüchliche Positionen

Take-Profit-First-Logik Jeder Handel hat einen vordefinierten TP Neue Trades werden erst eröffnet, nachdem der vorherige geschlossen wurde

Optionaler Trailing-Stop Sichert Gewinne, wenn sich der Preis in die Trendrichtung fortsetzt



Risiko-Management

❌ Kein Martingal

❌ Kein Raster

❌ Keine unbegrenzte Mittelwertbildung

✅ Festes und kontrolliertes Risiko pro Handel

✅ Stop Loss und Take Profit für jede Position

Am besten geeignet für

Händler, die kurzfristigen / Intraday-Goldhandel bevorzugen

Anwender, die einen EA wünschen, der sich ähnlich wie der manuelle Trendhandel verhält

Trader, die risikoreiche Rückgewinnungssysteme meiden

Konten, die eine klare, transparente Logik benötigen

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

Kontotyp: Beliebig (ECN / Standard)