TopAI Gold Scalper M15
- Experten
- Teh Chin Han
- Version: 1.73
- Aktivierungen: 5
TopAI Gold Scalper M15 ist ein trendfolgender Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.
Er konzentriert sich auf die Erfassung von kurzfristigen Momentum-Bewegungen, indem er reale Preisbewegungen verfolgt, anstatt Höchst- oder Tiefststände des Marktes vorherzusagen.
Handelskonzept
-
Handeln Sie mit Momentum, nicht mit Vorhersagen
-
Folgen Sie der Bewegung der Kerze
-
Ein Handel nach dem anderen, klarer Einstieg und Ausstieg
-
Bei Gewinnmitnahme schließen, dann auf die nächste Gelegenheit warten
Kernstrategie Logik
-
EMA-Trend-Filter
-
Beste Performance bei geringer Handelsspanne
-
Verwendet schnelle und langsame EMAs, um die aktuelle Marktrichtung zu bestimmen
-
Trades sind nur erlaubt, wenn ein klarer Trend erkannt wird
-
-
Preis-Aktion & Break-Bestätigung
-
Der Einstieg basiert auf einer gültigen Kursbewegung und einem Mindestabstand zum Break
-
Hilft bei der Vermeidung von Schwankungen und geringer Volatilität
-
-
Handel in eine Richtung
-
Es kann nur eine Richtung gleichzeitig gehalten werden
-
Verhindert Hedging oder widersprüchliche Positionen
-
-
Take-Profit-First-Logik
-
Jeder Handel hat einen vordefinierten TP
-
Neue Trades werden erst eröffnet, nachdem der vorherige geschlossen wurde
-
-
Optionaler Trailing-Stop
-
Sichert Gewinne, wenn sich der Preis in die Trendrichtung fortsetzt
-
Risiko-Management
-
❌ Kein Martingal
-
❌ Kein Raster
-
❌ Keine unbegrenzte Mittelwertbildung
-
✅ Festes und kontrolliertes Risiko pro Handel
-
✅ Stop Loss und Take Profit für jede Position
Am besten geeignet für
-
Händler, die kurzfristigen / Intraday-Goldhandel bevorzugen
-
Anwender, die einen EA wünschen, der sich ähnlich wie der manuelle Trendhandel verhält
-
Trader, die risikoreiche Rückgewinnungssysteme meiden
-
Konten, die eine klare, transparente Logik benötigen
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M15
-
Kontotyp: Beliebig (ECN / Standard)