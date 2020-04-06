TopAI Gold Scalper M15

TopAI Gold Scalper M15 ist ein trendfolgender Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.
Er konzentriert sich auf die Erfassung von kurzfristigen Momentum-Bewegungen, indem er reale Preisbewegungen verfolgt, anstatt Höchst- oder Tiefststände des Marktes vorherzusagen.

Handelskonzept

  • Handeln Sie mit Momentum, nicht mit Vorhersagen

  • Folgen Sie der Bewegung der Kerze

  • Ein Handel nach dem anderen, klarer Einstieg und Ausstieg

  • Bei Gewinnmitnahme schließen, dann auf die nächste Gelegenheit warten

Kernstrategie Logik

  • EMA-Trend-Filter

    • Beste Performance bei geringer Handelsspanne

    • Verwendet schnelle und langsame EMAs, um die aktuelle Marktrichtung zu bestimmen

    • Trades sind nur erlaubt, wenn ein klarer Trend erkannt wird

  • Preis-Aktion & Break-Bestätigung

    • Der Einstieg basiert auf einer gültigen Kursbewegung und einem Mindestabstand zum Break

    • Hilft bei der Vermeidung von Schwankungen und geringer Volatilität

  • Handel in eine Richtung

    • Es kann nur eine Richtung gleichzeitig gehalten werden

    • Verhindert Hedging oder widersprüchliche Positionen

  • Take-Profit-First-Logik

    • Jeder Handel hat einen vordefinierten TP

    • Neue Trades werden erst eröffnet, nachdem der vorherige geschlossen wurde

  • Optionaler Trailing-Stop

    • Sichert Gewinne, wenn sich der Preis in die Trendrichtung fortsetzt

Risiko-Management

  • ❌ Kein Martingal

  • ❌ Kein Raster

  • ❌ Keine unbegrenzte Mittelwertbildung

  • ✅ Festes und kontrolliertes Risiko pro Handel

  • ✅ Stop Loss und Take Profit für jede Position

Am besten geeignet für

  • Händler, die kurzfristigen / Intraday-Goldhandel bevorzugen

  • Anwender, die einen EA wünschen, der sich ähnlich wie der manuelle Trendhandel verhält

  • Trader, die risikoreiche Rückgewinnungssysteme meiden

  • Konten, die eine klare, transparente Logik benötigen

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15

  • Kontotyp: Beliebig (ECN / Standard)

Kurzbeschreibung (für Marktvorschau)

Ein trendfolgender Gold M15 Scalper, der mit dem Preismomentum handelt. Ein Trade nach dem anderen, kein Martingal, kein Raster, konzentriert auf kontrollierte und disziplinierte Ausführung.


