TopAI Gold Reversal H1

【简短描述（Resumen）】

TopAI Gold Reversal H1 es un Asesor Experto XAUUSD de baja frecuencia diseñado para el marco de tiempo H1.
Opera con configuraciones de reversión media utilizando extremos de RSI y desviación de precios de EMA, con control de riesgo fijo y trailing stop opcional.
Una posición a la vez. Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura.

【详细描述（Description）】

TopAI Gold Reversal H1 es un Asesor Experto de trading automatizado para XAUUSD (Oro), diseñado para operar exclusivamente en el marco de tiempo H1.

El EA se centra en oportunidades de reversión / reversión media después de fuertes extensiones de precios.
En lugar de perseguir tendencias, espera a que el precio se aleje significativamente de su valor medio y luego busca entradas de reversión controladas con confirmación.

Lógica básica de negociación

  • Condición extrema del RSI (sobrecompra / sobreventa)

  • Distancia mínima de la EMA para confirmar la extensión del precio

  • Confirmación de vela en barras H1 cerradas

  • Entrada sólo en una nueva barra (sin sobrecompra basada en ticks)

Reglas de riesgo y ejecución

  • Tamaño de lote fijo: 0,10

  • Una operación a la vez (sin apilamiento)

  • Stop Loss y Take Profit fijos

  • Trailing stop opcional con protecciones de seguridad

  • Comprobación de márgenes integrada antes de la entrada

  • Enfriamiento entre operaciones para evitar la sobreexposición

Características principales

  • Diseñado para operar con baja frecuencia

  • Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

  • Sin negociación de noticias

  • Sin escalado agresivo de posiciones

  • Lógica de ejecución segura para el mercado (sin modificación excesiva de órdenes)

Este EA está destinado a los comerciantes que prefieren un comportamiento estable, una lógica clara y un riesgo controlado, en lugar de estrategias de alta frecuencia o de alto riesgo.

【Entradas / Parámetros】

  • Stop Loss (puntos)

  • Take Profit (puntos)

  • Trailing Stop (inicio / paso)

  • Ajustes RSI

  • Periodo EMA y distancia mínima

  • Enfriamiento entre operaciones

(Los parámetros predeterminados están optimizados para el comercio de oro H1).

【Uso recomendado】

  • Símbolo: XAUUSD / ORO

  • Marco de tiempo: H1 solamente

  • Tipo de cuenta: Cualquiera

  • Se recomienda probar en cuenta demo antes de usar en vivo

  • VPS recomendado para una ejecución estable

【Riesgo Disclaimer】

El comercio de instrumentos financieros apalancados implica un riesgo.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Este Asesor Experto no utiliza estrategias de martingala o cuadrícula, pero las pérdidas siguen siendo posibles.
Utilice una gestión adecuada del riesgo y sólo el comercio con los fondos que puede permitirse el lujo de perder.


Respuesta al comentario