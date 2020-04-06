DexPulse - Hochpräziser Scalping EA für DEX 1500 UP & Gold (Deriv)

DexPulse ist ein professioneller, schneller Multi-Symbol Scalping Expert Advisor für Händler, die Präzision, Disziplin und volle Risikokontrolle in sich schnell bewegenden Märkten verlangen.

Der EA ist speziell für den Handel konzipiert:

DEX 1500 UP Index

Gold (XAUUSD)

DexPulse nutzt kurzfristige Kursimpulse und Impulsausbrüche und ist damit ideal für das Scalping synthetischer Indizes und Gold unter volatilen Bedingungen.

DexPulse wurde mit dem Deriv-Broker entwickelt und getestet und ist so konzipiert, dass es mit dem Ausführungsmodell, dem Preisverhalten und den Instrumentenspezifikationen von Deriv harmoniert.

Die wichtigsten Vorteile von DexPulse

Multi-Symbol-Handel

Handeln Sie den DEX 1500 UP Index und Gold gleichzeitig über einen einzigen Expert Advisor - Sie brauchen nicht mehrere EAs oder Charts zu betreiben.

Erweiterte Scalping-Strategie

DexPulse verwendet eine ausgefeilte Scalping-Logik, um:

Kurzfristige Chancen zu identifizieren

Schnelle Ein- und Ausstiege zu realisieren

die Zeit, in der der Markt ausgesetzt ist, zu reduzieren

Vollständige Risikokontrolle (vom Benutzer anpassbar)

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihr Risiko:

Risikoprozentsatz pro Handel - vollständig konfigurierbar

Maximale Anzahl von Trades pro Tag - einstellbar, um Overtrading zu verhindern

DexPulse ist kein allgemeiner EA. Er ist speziell optimiert für:

Deriv synthetisches Indexpreisverhalten

Gold (XAUUSD) Ausführungsbedingungen auf Deriv

Stabile Leistung unter Deriv Handelsbedingungen

Vollständig automatisierte Ausführung

Einmal konfiguriert, führt DexPulse automatisch aus:

Scannt die Märkte

Platziert Trades

Verwaltet Positionen

Führt Ausstiege aus

Kein manueller Handel erforderlich.

Empfohlener Broker für beste Performance

Für eine optimale Ausführung und eine zuverlässige Leistung wird der Einsatz von DexPulse bei dem Broker Deriv dringend empfohlen, bei dem es entwickelt und getestet wurde.

Für wen ist DexPulse gedacht?

Scalper, die nach häufigen, kurzfristigen Gelegenheiten suchen

Trader, die sich auf den DEX 1500 UP Index und Gold konzentrieren

Anwender, die eine Automatisierung mit strengen Risikolimits wünschen

Trader, die auf der Deriv-Plattform arbeiten

Wichtige Informationen & Haftungsausschluss

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne und kann Verluste nicht verhindern.

Die Handelsergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Marktvolatilität, Kontogröße und Benutzereinstellungen variieren.

Es wird dringend empfohlen, DexPulse auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Die richtige Konfiguration und das Risikomanagement liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

Der Entwickler haftet nicht für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieses Expert Advisors entstehen.

Mit dem Kauf und der Nutzung von DexPulse erkennen Sie alle mit dem automatisierten Handel verbundenen Risiken an und akzeptieren sie.



