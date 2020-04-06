Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA

„Black Hornet“ ist ein disziplinierter Trend- und Level-Expert Advisor für XAUUSD (Gold). Er platziert Buy-Stop über dem Hoch der vorherigen Kerze und Sell-Stop unter dem Tief der vorherigen Kerze mit einem intelligenten Puffer. Wird eine Seite ausgelöst, wird die andere sofort gelöscht (OCO). Entwickelt für Exness-typisches 3-stelliges Gold, funktioniert aber auch bei 2-stelligen Brokern. ECN-sicher, risikobasierte Positionsgröße, Breakeven und Trailing, Zeit-Session-Kontrolle sowie umfangreiche Diagnosen.

Was er macht

Breakout-Engine für Gold: Einstieg nur, wenn der Preis das Hoch/Tief der vorherigen Kerze um einen konfigurierbaren Offset durchbricht.

OCO-Logik: Zwei Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop). Wird eine ausgeführt, wird die Gegenorder gelöscht.

ECN-sicherer Orderfluss: Pending Orders ohne SL/TP senden, anschließend SL/TP per Modifikation setzen (funktioniert auf ECN/Raw-Konten).

Risiko zuerst: Feste Lots oder %-Risiko vom Kontostand; saubere Stop-Platzierung; optionales Breakeven + Trailing zum Schutz von Gewinnen.

Zeitfilter: Handel nur innerhalb der definierten Session (z. B. NY 12:30–20:00 Serverzeit).

Diagnostik: Klare Logs für jede Platzierung oder jeden Skip-Grund.

EA-Typ: Trend- & Level-Trading (kein Martingale, kein Grid, keine Arbitrage, keine News, kein Neural).

Instrument: XAUUSD / Gold (funktioniert bei 3- und 2-stelligen Brokern; siehe Zuordnung unten).

Timeframes: M1 und M15 (M1: mehr Trades, mehr Chop-Risiko; M15: sauberere Breakouts).

Hauptfunktionen

Breakout der vorherigen Kerze mit konfigurierbaren OffsetPoints (automatischer Spread-Schutz per Multiplikator).

Echtes OCO: Gegenorder wird bei Ausführung entfernt, Exponierung bleibt einseitig.

Risikobasierte Positionsgröße: Feste Lots oder %-Risiko (nutzt SL-Distanz und Tick-Wert des Brokers).

Breakeven: SL nach X Punkten auf BE verschieben (optional mit Offset).

Trailing: Fest oder ATR-basiert mit Step-Filter zur Reduktion von SL-Rauschen.

Session-Fenster: Start/Ende in Serverzeit; optionaler Server-Zeit-Offset.

Broker-Sicherheit: Optionaler StopLevel-Guard, FreezeLevel-Berücksichtigung, Ablauf von Pending Orders.

Diagnostik: Zwei Log-Detailstufen für schnelles Verständnis im Tester/Live.

Presets: Aggressive M1, Controlled M15, NY Anti-Chop.

Berechnung der Einstiege

Auslesen von High[1] und Low[1] der vorherigen Kerze im Chart-Timeframe.

Effektiver Offset = max(OffsetPoints, Spread × MinOffsetVsSpreadMult).

Buy Stop = High[1] + Offset, Sell Stop = Low[1] − Offset.

Bei Ausführung: SL/TP setzen; Gegen-Pending löschen (OCO).

Danach Breakeven und Trailing anwenden (falls aktiviert).

Inputs (meist genutzt)

Symbol / Session

TradeSymbol (leer = Chart-Symbol), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.

Breakout / Platzierung

UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.

Risiko / Größe

UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.

Stops / Ziele

StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.

Breakeven / Trailing

UseBreakeven, BreakevenTriggerPoints, BreakevenOffsetPoints,

TrailingMode (0=Aus, 1=Fest, 2=ATR), TrailingFixedPoints, TrailingStepPoints,

ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.

Filter / Sicherheit

MinPrevBarRangePoints, UseATRBufferOnEntry, ATR_Buffer_Mult,

RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.

Diagnostik / Sonstiges

EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.

Die interne Dokumentation beschreibt jeden Parameter detailliert. Die Standardwerte sind für Gold sinnvoll.

Fertige Presets (bitte per Nachricht anfragen)

Optimized M1 Controlled M15

Broker-Kompatibilität (3-stellig vs. 2-stelliges Gold)

Der EA erkennt Digits/Point automatisch und normalisiert die Preise.

Für gleiche Dollar-Distanzen bei 2-stelligen Brokern 3-stellige Punkte durch 10 teilen:

Einstellung (Points) 3-stellig (Point=0.001) 2-stellig (Point=0.01) OffsetPoints 300 30 StopLossPoints 3000 300 TakeProfitPoints 1200 120 BreakevenTriggerPoints 800 80 TrailingFixedPoints 1200 120 MinPrevBarRangePoints 1000 100 MaxSlippagePoints 30 3

Spread-Zuordnung: Exness ~180 (3-stellig) ≈ 18 (2-stellig).

Schnellstart

XAUUSD-Chart (z. B. XAUUSDm) öffnen (M15 oder H1).

EA anhängen und eine der enthaltenen .set-Dateien laden.

AutoTrading (Algo-Trading) aktivieren und sicherstellen, dass das Symbol im Market Watch sichtbar ist.

VPS empfohlen.

Backtesting-Leitfaden

Modell: Every tick (echte Ticks, falls verfügbar).

Spread: Auf den Broker-Durchschnitt setzen (z. B. 180 für Exness 3-stellig).

≥ 3–6 Monate testen, um aussagekräftige Statistiken zu erhalten.

Bei „keine Trades“: Session-Fenster, Symbolname/Suffix und Offset ≥ Spread×Multiplikator prüfen.

Risikohinweise

Gold ist volatil. In Seitwärtsmärkten sind Verlustserien möglich.

Zur Rauschreduzierung Session-Fenster, Mindest-Range-Filter und auf M15 einen höheren Offset verwenden.

Nie übermäßig riskieren; zuerst auf dem Demokonto testen.