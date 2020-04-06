Black Hornet
- Faisal Ammari
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 9
Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA
„Black Hornet“ ist ein disziplinierter Trend- und Level-Expert Advisor für XAUUSD (Gold). Er platziert Buy-Stop über dem Hoch der vorherigen Kerze und Sell-Stop unter dem Tief der vorherigen Kerze mit einem intelligenten Puffer. Wird eine Seite ausgelöst, wird die andere sofort gelöscht (OCO). Entwickelt für Exness-typisches 3-stelliges Gold, funktioniert aber auch bei 2-stelligen Brokern. ECN-sicher, risikobasierte Positionsgröße, Breakeven und Trailing, Zeit-Session-Kontrolle sowie umfangreiche Diagnosen.
Was er macht
Breakout-Engine für Gold: Einstieg nur, wenn der Preis das Hoch/Tief der vorherigen Kerze um einen konfigurierbaren Offset durchbricht.
OCO-Logik: Zwei Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop). Wird eine ausgeführt, wird die Gegenorder gelöscht.
ECN-sicherer Orderfluss: Pending Orders ohne SL/TP senden, anschließend SL/TP per Modifikation setzen (funktioniert auf ECN/Raw-Konten).
Risiko zuerst: Feste Lots oder %-Risiko vom Kontostand; saubere Stop-Platzierung; optionales Breakeven + Trailing zum Schutz von Gewinnen.
Zeitfilter: Handel nur innerhalb der definierten Session (z. B. NY 12:30–20:00 Serverzeit).
Diagnostik: Klare Logs für jede Platzierung oder jeden Skip-Grund.
EA-Typ: Trend- & Level-Trading (kein Martingale, kein Grid, keine Arbitrage, keine News, kein Neural).
Instrument: XAUUSD / Gold (funktioniert bei 3- und 2-stelligen Brokern; siehe Zuordnung unten).
Timeframes: M1 und M15 (M1: mehr Trades, mehr Chop-Risiko; M15: sauberere Breakouts).
Hauptfunktionen
Breakout der vorherigen Kerze mit konfigurierbaren OffsetPoints (automatischer Spread-Schutz per Multiplikator).
Echtes OCO: Gegenorder wird bei Ausführung entfernt, Exponierung bleibt einseitig.
Risikobasierte Positionsgröße: Feste Lots oder %-Risiko (nutzt SL-Distanz und Tick-Wert des Brokers).
Breakeven: SL nach X Punkten auf BE verschieben (optional mit Offset).
Trailing: Fest oder ATR-basiert mit Step-Filter zur Reduktion von SL-Rauschen.
Session-Fenster: Start/Ende in Serverzeit; optionaler Server-Zeit-Offset.
Broker-Sicherheit: Optionaler StopLevel-Guard, FreezeLevel-Berücksichtigung, Ablauf von Pending Orders.
Diagnostik: Zwei Log-Detailstufen für schnelles Verständnis im Tester/Live.
Presets: Aggressive M1, Controlled M15, NY Anti-Chop.
Berechnung der Einstiege
Auslesen von High[1] und Low[1] der vorherigen Kerze im Chart-Timeframe.
Effektiver Offset = max(OffsetPoints, Spread × MinOffsetVsSpreadMult).
Buy Stop = High[1] + Offset, Sell Stop = Low[1] − Offset.
Bei Ausführung: SL/TP setzen; Gegen-Pending löschen (OCO).
Danach Breakeven und Trailing anwenden (falls aktiviert).
Inputs (meist genutzt)
Symbol / Session
TradeSymbol (leer = Chart-Symbol), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.
Breakout / Platzierung
UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.
Risiko / Größe
UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.
Stops / Ziele
StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.
Breakeven / Trailing
UseBreakeven, BreakevenTriggerPoints, BreakevenOffsetPoints,
TrailingMode (0=Aus, 1=Fest, 2=ATR), TrailingFixedPoints, TrailingStepPoints,
ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.
Filter / Sicherheit
MinPrevBarRangePoints, UseATRBufferOnEntry, ATR_Buffer_Mult,
RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.
Diagnostik / Sonstiges
EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.
Die interne Dokumentation beschreibt jeden Parameter detailliert. Die Standardwerte sind für Gold sinnvoll.
Fertige Presets (bitte per Nachricht anfragen)
Optimized M1
Controlled M15
Broker-Kompatibilität (3-stellig vs. 2-stelliges Gold)
Der EA erkennt Digits/Point automatisch und normalisiert die Preise.
Für gleiche Dollar-Distanzen bei 2-stelligen Brokern 3-stellige Punkte durch 10 teilen:
|Einstellung (Points)
|3-stellig (Point=0.001)
|2-stellig (Point=0.01)
|OffsetPoints
|300
|30
|StopLossPoints
|3000
|300
|TakeProfitPoints
|1200
|120
|BreakevenTriggerPoints
|800
|80
|TrailingFixedPoints
|1200
|120
|MinPrevBarRangePoints
|1000
|100
|MaxSlippagePoints
|30
|3
Spread-Zuordnung: Exness ~180 (3-stellig) ≈ 18 (2-stellig).
Schnellstart
XAUUSD-Chart (z. B. XAUUSDm) öffnen (M15 oder H1).
EA anhängen und eine der enthaltenen .set-Dateien laden.
AutoTrading (Algo-Trading) aktivieren und sicherstellen, dass das Symbol im Market Watch sichtbar ist.
VPS empfohlen.
Backtesting-Leitfaden
Modell: Every tick (echte Ticks, falls verfügbar).
Spread: Auf den Broker-Durchschnitt setzen (z. B. 180 für Exness 3-stellig).
≥ 3–6 Monate testen, um aussagekräftige Statistiken zu erhalten.
Bei „keine Trades“: Session-Fenster, Symbolname/Suffix und Offset ≥ Spread×Multiplikator prüfen.
Risikohinweise
Gold ist volatil. In Seitwärtsmärkten sind Verlustserien möglich.
Zur Rauschreduzierung Session-Fenster, Mindest-Range-Filter und auf M15 einen höheren Offset verwenden.
Nie übermäßig riskieren; zuerst auf dem Demokonto testen.