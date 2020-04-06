Bee Sting - Fortschrittliches trendgesteuertes Grid-System

Bee Sting ist ein Grid Trading Expert Advisor der nächsten Generation, der speziell für volatile Instrumente wie XAUUSD und BTCUSD entwickelt wurde. Er kombiniert eine kontrollierte Grid-Engine, EMA-Slope-Trend-Erkennung, ATR-adaptive Abstände und mehrschichtige Schutzmechanismen, um einen stabileren und strukturierten Ansatz für den Grid-Handel zu liefern.

Im Gegensatz zu typischen Martingal-Systemen verwendet Bee Sting keine Lot-Multiplikatoren. Alle Grid-Layer verwenden eine feste Losgröße, die es dem Trader ermöglicht, sein Engagement präzise zu steuern und sicherzustellen, dass das System berechenbar und risikokontrolliert bleibt. Der EA konzentriert sich auf Konsistenz, strukturierte Erholung und diszipliniertes Risikomanagement.

Bee Sting wurde für Händler entwickelt, die eine robuste Grid-Strategie mit Trendlogik und Volatilitätsschutz wünschen, ohne die übermäßigen Risiken, die bei klassischen Martingale-Ansätzen auftreten.

Hauptmerkmale

1. Trendgesteuerte Grid-Engine

Bee Sting verwendet ein Dual-EMA-Slope-Modell (Fast 21 / Slow 55), um die Trendrichtung zu erkennen.

Neue Trades werden nur dann eröffnet, wenn der Trend mit der Rasterrichtung übereinstimmt, wodurch unnötige Risiken reduziert und Seitwärtsmärkte herausgefiltert werden.

2. ATR-Adaptive Rasterabstände

Der Rasterabstand wird automatisch anhand von ATR-Berechnungen optimiert.

Dies ermöglicht dem EA, das Raster bei hoher Volatilität zu erweitern und in stabilen Perioden zu verkleinern, wobei der proportionale Abstand bei unterschiedlichen Marktbedingungen beibehalten wird.

3. Fixed-Lot-Grid-Struktur

Kein Martingal und kein exponentielles Lot-Wachstum.

Die Lot-Größe bleibt für jede Grid-Ebene konstant und gibt dem Trader die volle Kontrolle über die Positionsgröße und das maximale Engagement.

4. Korb Take-Profit-System

Anstatt darauf zu warten, dass einzelne Trades mit Gewinn schließen, überwacht Bee Sting den gesamten Korb und schließt alle Positionen, wenn das kombinierte Gewinnziel (basierend auf der Gesamtzahl der Lots) erreicht ist.

Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, profitable Ausstiege zu erreichen, erheblich.

5. Schutz vor Volatilitätsspitzen

Bee Sting verfügt über ein robustes Modul zur Vermeidung von Volatilitätsspitzen.

Es erkennt abnormale Kerzenbereiche und plötzliche Pip-Sprünge und hält den Handel in gefährlichen Phasen vorübergehend an. Dies schützt die Strategie vor unvorhersehbaren Marktspitzen.

6. Stopout-Sicherheit und Cooldown-System

Der EA unterstützt zwei unabhängige Modi zur Risikoabsicherung:

Maximaler Drawdown in USD

Maximaler Drawdown in Prozent

Wenn der Schwellenwert erreicht wird, werden alle Trades sofort geschlossen und der Handel wird für eine bestimmte Cooldown-Periode pausiert.

7. Optionale Trend-Flip-Hedge-Erholung

Bee Sting kann automatisch einen Hedge-Korb öffnen, wenn sich der Trend stark umkehrt.

Dieser Hedge hilft, den schwebenden Verlust zu stabilisieren und beschleunigt die Erholung während volatiler Umkehrungen.

(Die Funktion ist optional und kann in den Einstellungen deaktiviert werden.)

8. Gleichmäßige, geräuscharme Handelsfrequenz

Bee Sting vermeidet Over-Trading durch Kombination:

Spread-Filter

Trendbestätigung

Volatilitätsprüfungen

Cooldown-Fenster

Dies führt zu weniger zufälligen Trades und einer höheren Konzentration von Qualitätseinträgen.

Was Bee Sting NICHT ist

Klarheit und Transparenz schaffen:

Kein Martingale EA

Kein reiner Hedging EA (Hedging ist optional)

Kein Scalper

Kein Arbitrage-System

Nicht nachrichtenbasiert

Kein neuronales Netzwerkmodell

Bee Sting ist ein trendgesteuertes Rastersystem mit strukturierter Sicherheit, keine unkontrollierte Hochrisikostrategie.

Empfohlene Instrumente

Bee Sting ist optimiert für:

XAUUSD (Gold) - 3-stellige und 2-stellige Broker

BTCUSD - Modus für hohe Volatilität

Es funktioniert auch gut auf anderen volatilen Vermögenswerten mit der richtigen Optimierung.

Anforderungen und Empfehlungen

Nachfolgend finden Sie eine saubere Anforderungstabelle, die für Listings geeignet ist:

Tabelle der Handelsanforderungen