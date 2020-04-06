Black Hornet
- 버전: 2.1
- 활성화: 9
Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA
“Black Hornet”는 XAUUSD(금)를 위한 규율 있는 추세 + 레벨 기반 Expert Advisor입니다. 이전 캔들의 고가 위에 Buy Stop, 저가 아래에 Sell Stop을 스마트 버퍼와 함께 배치합니다. 한쪽 주문이 체결되면 반대편 주문은 즉시 취소됩니다(OCO). Exness 스타일 3자리 금 가격에 맞춰 설계되었으며, 2자리 브로커에서도 정상 작동합니다. ECN 계정에 안전하며, 리스크 기반 포지션 사이징, 브레이크이븐 및 트레일링, 거래 세션 시간 제어, 강력한 진단 기능을 제공합니다.
기능 설명
금 전용 돌파 엔진: 가격이 이전 캔들의 고가/저가를 설정된 오프셋만큼 돌파할 때만 진입합니다.
OCO 로직: 두 개의 대기 주문(Buy Stop / Sell Stop)을 배치하며, 하나가 체결되면 반대 주문은 삭제됩니다.
ECN 안전 주문 흐름: SL/TP 없이 대기 주문을 전송한 뒤, 수정하여 SL/TP를 설정합니다(ECN/Raw 계정에서 작동).
리스크 우선: 고정 로트 또는 계좌 잔고 대비 % 리스크 설정; 명확한 스탑 배치; 수익 보호를 위한 선택적 브레이크이븐 + 트레일링.
시간 필터: 설정된 세션 시간 내에서만 거래 (예: 뉴욕 12:30–20:00 서버 시간).
진단 로그: 모든 주문 배치 또는 스킵 사유에 대한 명확한 로그 제공.
EA 유형 및 거래 대상
EA 유형: 추세 + 레벨 트레이딩
(마틴게일 아님, 그리드 아님, 차익거래 아님, 뉴스 아님, 뉴럴 아님)
거래 상품: XAUUSD / 금
(3자리 및 2자리 브로커 모두 지원 – 아래 매핑 참조)
타임프레임: M1, M15
(M1: 거래 빈도 높음, 변동성·잡음 증가 / M15: 더 깔끔한 돌파)
핵심 기능
이전 캔들 돌파 + 설정 가능한 OffsetPoints
(스프레드 대비 자동 보호 기능 포함).
진정한 OCO: 주문 체결 시 반대편 대기 주문을 제거하여 단방향 노출 유지.
리스크 기반 포지션 사이징: 고정 로트 또는 % 리스크 (SL 거리 및 브로커 틱 가치 사용).
브레이크이븐: X 포인트 이후 SL을 손익분기점(BE)으로 이동(옵션 오프셋).
트레일링 스탑: 고정 또는 ATR 기반, 스탑 노이즈를 줄이기 위한 스텝 필터 포함.
세션 창: 서버 시간 기준 시작/종료 설정, 선택적 서버 시간 오프셋.
브로커 안전장치: StopLevel 보호, FreezeLevel 인식, 대기 주문 만료 처리.
진단: 테스터/실거래에서 동작을 빠르게 파악할 수 있는 2단계 로그 레벨.
프리셋 포함: Aggressive M1, Controlled M15, NY Anti-Chop.
진입 계산 방식
차트 타임프레임에서 이전 캔들의 High[1], Low[1] 값을 읽습니다.
유효 오프셋 = max(OffsetPoints, 스프레드 × MinOffsetVsSpreadMult).
주문 배치:
-
Buy Stop = High[1] + 오프셋
-
Sell Stop = Low[1] − 오프셋
체결 시: SL/TP 설정 후 반대 주문 삭제(OCO).
이후 브레이크이븐 및 트레일링 적용(활성화된 경우).
주요 입력값
심볼 / 세션
TradeSymbol(비워두면 차트 심볼 사용), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.
돌파 / 배치
UseBreakout(true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.
리스크 / 사이즈
UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.
스탑 / 목표
StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.
브레이크이븐 / 트레일링
UseBreakeven, BreakevenTriggerPoints, BreakevenOffsetPoints,
TrailingMode (0=Off, 1=고정, 2=ATR), TrailingFixedPoints, TrailingStepPoints,
ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.
필터 / 안전
MinPrevBarRangePoints, UseATRBufferOnEntry, ATR_Buffer_Mult,
RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.
진단 / 기타
EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.
EA 내부 문서에는 모든 파라미터가 상세히 설명되어 있으며, 기본값은 금 거래에 적합합니다.
준비된 프리셋 (메시지로 요청)
-
Optimized M1
-
Controlled M15
브로커 호환성 (3자리 vs 2자리 금)
EA는 Digits/Point를 자동 감지하여 가격을 정규화합니다.
2자리 브로커에서 동일한 달러 거리 기준을 사용하려면
3자리 포인트 값을 10으로 나누세요:
|설정 (points)
|3자리 (Point=0.001)
|2자리 (Point=0.01)
|OffsetPoints
|300
|30
|StopLossPoints
|3000
|300
|TakeProfitPoints
|1200
|120
|BreakevenTriggerPoints
|800
|80
|TrailingFixedPoints
|1200
|120
|MinPrevBarRangePoints
|1000
|100
|MaxSlippagePoints
|30
|3
스프레드 매핑: Exness ~180(3자리) ≈ 18(2자리).
빠른 시작
XAUUSD(예: XAUUSDm) 차트를 M15 또는 H1로 엽니다.
EA를 적용하고 포함된 .set 파일 중 하나를 로드합니다.
AutoTrading(Algo Trading) 이 활성화되어 있고, 심볼이 Market Watch에 표시되는지 확인하세요.
VPS 사용을 권장합니다.
백테스트 가이드
모델: Every tick (가능하면 실제 틱 데이터).
스프레드: 브로커 평균값으로 설정 (예: Exness 3자리 = 180).
의미 있는 통계를 위해 최소 3–6개월 테스트 권장.
거래가 없을 경우: 세션 설정, 심볼 이름/접미사,
그리고 오프셋 ≥ 스프레드 × 배수 조건을 확인하세요.
리스크 안내
금은 변동성이 매우 큽니다. 횡보장에서는 연속 손실이 발생할 수 있습니다.
노이즈를 줄이기 위해 세션 필터, 최소 범위 필터,
그리고 M15에서 더 높은 오프셋 사용을 권장합니다.
과도한 리스크는 피하고, 반드시 데모 계정에서 먼저 테스트하세요.