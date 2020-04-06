Black Hornet
- エキスパート
- Faisal Ammari
- バージョン: 2.1
- アクティベーション: 9
Black Hornet（XAUUSD）— MT4 EA
「Black Hornet」は、XAUUSD（ゴールド）専用の規律あるトレンド＋レベル型EAです。
直前のローソク足の高値の上に Buy Stop、安値の下に Sell Stop を、スマートなバッファ付きで配置します。一方の注文が約定すると、もう一方は即座にキャンセルされます（OCO）。
Exness の 3桁表示ゴールド向けに設計されていますが、2桁ブローカーでも動作します。ECN対応、リスクベースのロット計算、ブレークイーブン、トレーリング、時間帯フィルター、強力な診断ログを備えています。
機能概要（What it does）
ゴールド用ブレイクアウトエンジン
価格が前の足の高値／安値を、設定可能なオフセット分だけブレイクした場合のみエントリーします。
OCO ロジック
Buy Stop と Sell Stop の2つの保留注文を配置。どちらかが約定すると、反対側は削除されます。
ECNセーフな注文フロー
SL/TPなしで保留注文を送信し、約定後に SL/TP を設定（ECN／Raw口座対応）。
リスク最優先
固定ロットまたは口座残高％によるリスク管理。明確なストップ配置、利益保護のためのブレークイーブン＋トレーリング（任意）。
時間帯フィルター
指定した取引セッション内のみ取引（例：NY 12:30–20:00 サーバー時間）。
診断機能
注文配置やスキップ理由を明確にログ出力。
EAのタイプ・対応条件
-
EAタイプ：トレンド＋レベル取引
（マーチンゲールではありません／グリッドではありません／アービトラージではありません／ニュース取引ではありません／ニューラルではありません）
-
取引対象：XAUUSD／ゴールド
（3桁・2桁ブローカー両対応。下記マッピング参照）
-
時間足：M1、M15
-
M1：取引回数多め、ノイズも多い
-
M15：よりクリーンなブレイク
-
主な特徴（Key features）
-
直前足ブレイクアウト（OffsetPoints 設定可能、スプレッド対策の自動ガード付き）
-
真の OCO：一方が約定すると反対側を即削除
-
リスクベースのポジションサイズ：固定ロットまたは％リスク
-
ブレークイーブン：指定ポイント到達後に SL を建値へ（オフセット可）
-
トレーリング：固定または ATR ベース（ノイズ低減用ステップ付き）
-
セッション設定：サーバー時間で開始／終了、オフセット指定可
-
ブローカー安全機構：StopLevel、FreezeLevel 対応、保留注文の有効期限
-
診断ログ：2段階の詳細レベルで挙動を素早く把握
-
プリセット：Aggressive M1、Controlled M15、NY Anti-Chop 同梱
エントリー計算方法（How entries are calculated）
-
チャート時間足の前の足の High[1] / Low[1] を取得
-
有効オフセットを計算
max(OffsetPoints, スプレッド × MinOffsetVsSpreadMult)
-
Buy Stop = High[1] + オフセット
Sell Stop = Low[1] − オフセット
-
約定後：SL/TP を設定し、反対側の保留注文を削除（OCO）
-
ブレークイーブン／トレーリングを適用（有効時）
主な入力パラメータ（Inputs）
シンボル／セッション
-
TradeSymbol（空欄＝チャートのシンボル）
-
UseSessionFilter
-
SessionStartTime / SessionEndTime
-
ServerTimeOffsetHours
ブレイクアウト／配置
-
UseBreakout（true）
-
OffsetPoints
-
OrderExpirationMinutes
-
PlaceOncePerBar
リスク／ロット
-
UseRiskPercent
-
RiskPercent
-
FixedLots
-
MaxSlippagePoints
ストップ／ターゲット
-
StopLossPoints
-
UseTakeProfit
-
TakeProfitPoints
ブレークイーブン／トレーリング
-
UseBreakeven
-
BreakevenTriggerPoints
-
BreakevenOffsetPoints
-
TrailingMode（0=OFF, 1=固定, 2=ATR）
-
TrailingFixedPoints
-
TrailingStepPoints
-
ATR_Period
-
ATR_Trail_Mult
-
ATR_Trail_StepMult
フィルター／安全機構
-
MinPrevBarRangePoints
-
UseATRBufferOnEntry
-
ATR_Buffer_Mult
-
RespectStopLevel
-
MinOffsetVsSpreadMult
-
DeleteOppositeOnFill
診断／管理
-
EnableDebugLogs
-
DiagnosticLevel
-
MagicNumber
-
OrderComment
※ EA 内ドキュメントに全パラメータの詳細説明あり。
※ デフォルト値はゴールド向けに最適化されています。
すぐ使えるプリセット（要連絡）
-
Optimized M1
-
Controlled M15
ブローカー互換性（3桁／2桁ゴールド）
EA は Digits / Point を自動検出し、価格を正規化します。
2桁ブローカーで同等のドル距離にするには、3桁の「ポイント」を10で割る：
|設定（ポイント）
|3桁（Point=0.001）
|2桁（Point=0.01）
|OffsetPoints
|300
|30
|StopLossPoints
|3000
|300
|TakeProfitPoints
|1200
|120
|BreakevenTriggerPoints
|800
|80
|TrailingFixedPoints
|1200
|120
|MinPrevBarRangePoints
|1000
|100
|MaxSlippagePoints
|30
|3
スプレッド目安：Exness 約180（3桁） ≈ 18（2桁）
クイックスタート
-
XAUUSD（例：XAUUSDm）のチャートを開く（M15 または H1）
-
EA を適用し、同梱の .set ファイルを読み込む
-
AutoTrading（アルゴ取引）を有効化し、Market Watch にシンボルが表示されていることを確認
-
VPS 推奨
バックテストガイド
-
モデル：Every tick（可能なら実ティック）
-
スプレッド：ブローカー平均に設定（例：Exness 3桁で 180）
-
期間：3～6か月以上で検証
-
取引なしの場合：セッション時間、シンボル名／サフィックス、オフセット ≥ スプレッド×倍率 を確認
リスクに関する注意
-
ゴールドは高ボラティリティです。レンジ相場では連敗が起こり得ます。
-
セッション設定、最小レンジフィルター、M15 での高めオフセットによりノイズを低減してください。
-
過度なリスクは避け、必ずデモ口座でテストしてください。