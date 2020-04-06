Black Hornet（XAUUSD）— MT4 EA

「Black Hornet」は、XAUUSD（ゴールド）専用の規律あるトレンド＋レベル型EAです。

直前のローソク足の高値の上に Buy Stop、安値の下に Sell Stop を、スマートなバッファ付きで配置します。一方の注文が約定すると、もう一方は即座にキャンセルされます（OCO）。

Exness の 3桁表示ゴールド向けに設計されていますが、2桁ブローカーでも動作します。ECN対応、リスクベースのロット計算、ブレークイーブン、トレーリング、時間帯フィルター、強力な診断ログを備えています。

機能概要（What it does）

ゴールド用ブレイクアウトエンジン

価格が前の足の高値／安値を、設定可能なオフセット分だけブレイクした場合のみエントリーします。

OCO ロジック

Buy Stop と Sell Stop の2つの保留注文を配置。どちらかが約定すると、反対側は削除されます。

ECNセーフな注文フロー

SL/TPなしで保留注文を送信し、約定後に SL/TP を設定（ECN／Raw口座対応）。

リスク最優先

固定ロットまたは口座残高％によるリスク管理。明確なストップ配置、利益保護のためのブレークイーブン＋トレーリング（任意）。

時間帯フィルター

指定した取引セッション内のみ取引（例：NY 12:30–20:00 サーバー時間）。

診断機能

注文配置やスキップ理由を明確にログ出力。

EAのタイプ・対応条件

EAタイプ ：トレンド＋レベル取引

（マーチンゲールではありません／グリッドではありません／アービトラージではありません／ニュース取引ではありません／ニューラルではありません）

取引対象 ：XAUUSD／ゴールド

（3桁・2桁ブローカー両対応。下記マッピング参照）

時間足 ：M1、M15 M1：取引回数多め、ノイズも多い M15：よりクリーンなブレイク



主な特徴（Key features）

直前足ブレイクアウト（OffsetPoints 設定可能、スプレッド対策の自動ガード付き）

真の OCO：一方が約定すると反対側を即削除

リスクベースのポジションサイズ：固定ロットまたは％リスク

ブレークイーブン：指定ポイント到達後に SL を建値へ（オフセット可）

トレーリング：固定または ATR ベース（ノイズ低減用ステップ付き）

セッション設定：サーバー時間で開始／終了、オフセット指定可

ブローカー安全機構：StopLevel、FreezeLevel 対応、保留注文の有効期限

診断ログ：2段階の詳細レベルで挙動を素早く把握

プリセット：Aggressive M1、Controlled M15、NY Anti-Chop 同梱

エントリー計算方法（How entries are calculated）

チャート時間足の前の足の High[1] / Low[1] を取得 有効オフセットを計算

max(OffsetPoints, スプレッド × MinOffsetVsSpreadMult) Buy Stop = High[1] + オフセット

Sell Stop = Low[1] − オフセット 約定後：SL/TP を設定し、反対側の保留注文を削除（OCO） ブレークイーブン／トレーリングを適用（有効時）

主な入力パラメータ（Inputs）

シンボル／セッション

TradeSymbol（空欄＝チャートのシンボル）

UseSessionFilter

SessionStartTime / SessionEndTime

ServerTimeOffsetHours

ブレイクアウト／配置

UseBreakout（true）

OffsetPoints

OrderExpirationMinutes

PlaceOncePerBar

リスク／ロット

UseRiskPercent

RiskPercent

FixedLots

MaxSlippagePoints

ストップ／ターゲット

StopLossPoints

UseTakeProfit

TakeProfitPoints

ブレークイーブン／トレーリング

UseBreakeven

BreakevenTriggerPoints

BreakevenOffsetPoints

TrailingMode（0=OFF, 1=固定, 2=ATR）

TrailingFixedPoints

TrailingStepPoints

ATR_Period

ATR_Trail_Mult

ATR_Trail_StepMult

フィルター／安全機構

MinPrevBarRangePoints

UseATRBufferOnEntry

ATR_Buffer_Mult

RespectStopLevel

MinOffsetVsSpreadMult

DeleteOppositeOnFill

診断／管理

EnableDebugLogs

DiagnosticLevel

MagicNumber

OrderComment

※ EA 内ドキュメントに全パラメータの詳細説明あり。

※ デフォルト値はゴールド向けに最適化されています。

すぐ使えるプリセット（要連絡）

Optimized M1 Controlled M15

ブローカー互換性（3桁／2桁ゴールド）

EA は Digits / Point を自動検出し、価格を正規化します。

2桁ブローカーで同等のドル距離にするには、3桁の「ポイント」を10で割る：

設定（ポイント） 3桁（Point=0.001） 2桁（Point=0.01） OffsetPoints 300 30 StopLossPoints 3000 300 TakeProfitPoints 1200 120 BreakevenTriggerPoints 800 80 TrailingFixedPoints 1200 120 MinPrevBarRangePoints 1000 100 MaxSlippagePoints 30 3

スプレッド目安：Exness 約180（3桁） ≈ 18（2桁）

クイックスタート

XAUUSD（例：XAUUSDm）のチャートを開く（M15 または H1） EA を適用し、同梱の .set ファイルを読み込む AutoTrading（アルゴ取引）を有効化し、Market Watch にシンボルが表示されていることを確認 VPS 推奨

バックテストガイド

モデル ：Every tick（可能なら実ティック）

スプレッド ：ブローカー平均に設定（例：Exness 3桁で 180）

期間 ：3～6か月以上で検証

取引なしの場合：セッション時間、シンボル名／サフィックス、オフセット ≥ スプレッド×倍率 を確認

リスクに関する注意