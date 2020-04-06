Black Hornet

Black Hornet（XAUUSD）— MT4 EA

「Black Hornet」は、XAUUSD（ゴールド）専用の規律あるトレンド＋レベル型EAです。
直前のローソク足の高値の上に Buy Stop、安値の下に Sell Stop を、スマートなバッファ付きで配置します。一方の注文が約定すると、もう一方は即座にキャンセルされます（OCO）。
Exness の 3桁表示ゴールド向けに設計されていますが、2桁ブローカーでも動作します。ECN対応、リスクベースのロット計算、ブレークイーブン、トレーリング、時間帯フィルター、強力な診断ログを備えています。

機能概要（What it does）

ゴールド用ブレイクアウトエンジン
価格が前の足の高値／安値を、設定可能なオフセット分だけブレイクした場合のみエントリーします。

OCO ロジック
Buy Stop と Sell Stop の2つの保留注文を配置。どちらかが約定すると、反対側は削除されます。

ECNセーフな注文フロー
SL/TPなしで保留注文を送信し、約定後に SL/TP を設定（ECN／Raw口座対応）。

リスク最優先
固定ロットまたは口座残高％によるリスク管理。明確なストップ配置、利益保護のためのブレークイーブン＋トレーリング（任意）。

時間帯フィルター
指定した取引セッション内のみ取引（例：NY 12:30–20:00 サーバー時間）。

診断機能
注文配置やスキップ理由を明確にログ出力。

EAのタイプ・対応条件

  • EAタイプ：トレンド＋レベル取引
    （マーチンゲールではありません／グリッドではありません／アービトラージではありません／ニュース取引ではありません／ニューラルではありません）

  • 取引対象：XAUUSD／ゴールド
    （3桁・2桁ブローカー両対応。下記マッピング参照）

  • 時間足：M1、M15

    • M1：取引回数多め、ノイズも多い

    • M15：よりクリーンなブレイク

主な特徴（Key features）

  • 直前足ブレイクアウト（OffsetPoints 設定可能、スプレッド対策の自動ガード付き）

  • 真の OCO：一方が約定すると反対側を即削除

  • リスクベースのポジションサイズ：固定ロットまたは％リスク

  • ブレークイーブン：指定ポイント到達後に SL を建値へ（オフセット可）

  • トレーリング：固定または ATR ベース（ノイズ低減用ステップ付き）

  • セッション設定：サーバー時間で開始／終了、オフセット指定可

  • ブローカー安全機構：StopLevel、FreezeLevel 対応、保留注文の有効期限

  • 診断ログ：2段階の詳細レベルで挙動を素早く把握

  • プリセット：Aggressive M1、Controlled M15、NY Anti-Chop 同梱

エントリー計算方法（How entries are calculated）

  1. チャート時間足の前の足の High[1] / Low[1] を取得

  2. 有効オフセットを計算
    max(OffsetPoints, スプレッド × MinOffsetVsSpreadMult)

  3. Buy Stop = High[1] + オフセット
    Sell Stop = Low[1] − オフセット

  4. 約定後：SL/TP を設定し、反対側の保留注文を削除（OCO）

  5. ブレークイーブン／トレーリングを適用（有効時）

主な入力パラメータ（Inputs）

シンボル／セッション

  • TradeSymbol（空欄＝チャートのシンボル）

  • UseSessionFilter

  • SessionStartTime / SessionEndTime

  • ServerTimeOffsetHours

ブレイクアウト／配置

  • UseBreakout（true）

  • OffsetPoints

  • OrderExpirationMinutes

  • PlaceOncePerBar

リスク／ロット

  • UseRiskPercent

  • RiskPercent

  • FixedLots

  • MaxSlippagePoints

ストップ／ターゲット

  • StopLossPoints

  • UseTakeProfit

  • TakeProfitPoints

ブレークイーブン／トレーリング

  • UseBreakeven

  • BreakevenTriggerPoints

  • BreakevenOffsetPoints

  • TrailingMode（0=OFF, 1=固定, 2=ATR）

  • TrailingFixedPoints

  • TrailingStepPoints

  • ATR_Period

  • ATR_Trail_Mult

  • ATR_Trail_StepMult

フィルター／安全機構

  • MinPrevBarRangePoints

  • UseATRBufferOnEntry

  • ATR_Buffer_Mult

  • RespectStopLevel

  • MinOffsetVsSpreadMult

  • DeleteOppositeOnFill

診断／管理

  • EnableDebugLogs

  • DiagnosticLevel

  • MagicNumber

  • OrderComment

※ EA 内ドキュメントに全パラメータの詳細説明あり。
※ デフォルト値はゴールド向けに最適化されています。

すぐ使えるプリセット（要連絡）

  1. Optimized M1

  2. Controlled M15

ブローカー互換性（3桁／2桁ゴールド）

EA は Digits / Point を自動検出し、価格を正規化します。
2桁ブローカーで同等のドル距離にするには、3桁の「ポイント」を10で割る

設定（ポイント） 3桁（Point=0.001） 2桁（Point=0.01）
OffsetPoints 300 30
StopLossPoints 3000 300
TakeProfitPoints 1200 120
BreakevenTriggerPoints 800 80
TrailingFixedPoints 1200 120
MinPrevBarRangePoints 1000 100
MaxSlippagePoints 30 3

スプレッド目安：Exness 約180（3桁） ≈ 18（2桁）

クイックスタート

  1. XAUUSD（例：XAUUSDm）のチャートを開く（M15 または H1）

  2. EA を適用し、同梱の .set ファイルを読み込む

  3. AutoTrading（アルゴ取引）を有効化し、Market Watch にシンボルが表示されていることを確認

  4. VPS 推奨

バックテストガイド

  • モデル：Every tick（可能なら実ティック）

  • スプレッド：ブローカー平均に設定（例：Exness 3桁で 180）

  • 期間：3～6か月以上で検証

  • 取引なしの場合：セッション時間、シンボル名／サフィックス、オフセット ≥ スプレッド×倍率 を確認

リスクに関する注意

  • ゴールドは高ボラティリティです。レンジ相場では連敗が起こり得ます。

  • セッション設定、最小レンジフィルター、M15 での高めオフセットによりノイズを低減してください。

  • 過度なリスクは避け、必ずデモ口座でテストしてください。


