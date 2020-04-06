Black Hornet
- Asesores Expertos
- Faisal Ammari
- Versión: 2.1
- Activaciones: 9
Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA
“Black Hornet” es un EA disciplinado de tendencia + niveles para XAUUSD (Oro). Coloca Buy Stop por encima del máximo de la vela anterior y Sell Stop por debajo del mínimo de la vela anterior con un buffer inteligente. Cuando se activa un lado, el otro se cancela instantáneamente (OCO). Diseñado para Oro de 3 dígitos estilo Exness, también funciona con brokers de 2 dígitos; es ECN-safe, con dimensionamiento por riesgo, break-even y trailing, control de sesiones horarias y diagnósticos detallados.
Qué hace
Motor de ruptura para Oro: entra solo cuando el precio rompe el máximo/mínimo de la vela previa con un desplazamiento configurable.
Lógica OCO: dos órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop). Al ejecutarse una, la opuesta se elimina.
Flujo de órdenes ECN-safe: envía pendientes sin SL/TP y luego las modifica para establecer SL/TP (funciona en cuentas ECN/Raw).
Riesgo primero: lotaje fijo o riesgo por % de equity; colocación limpia del stop; break-even opcional + trailing para proteger ganancias.
Filtro horario: opera solo dentro de tu sesión (p. ej., NY 12:30–20:00 hora del servidor).
Diagnósticos: logs explícitos para cada colocación o motivo de omisión.
Tipo de EA: Trading de tendencia + niveles (no Martingala, no Grid, no Arbitraje, no Noticias, no Neural).
Instrumento: XAUUSD / Oro (compatible con brokers de 3 y 2 dígitos; ver mapeo abajo).
Timeframes: M1 y M15 (M1: más operaciones y más ruido; M15: rupturas más limpias).
Características clave
-
Ruptura de la vela previa con OffsetPoints configurable (protección automática vs spread mediante multiplicador).
-
OCO real: la pendiente opuesta se elimina al llenarse una.
-
Tamaño por riesgo: lotes fijos o % de riesgo (usa distancia del SL y valor del tick del broker).
-
Break-even: mover SL a BE tras X puntos con offset opcional.
-
Trailing: fijo o basado en ATR con filtro por pasos para reducir ruido del SL.
-
Ventana de sesión: horas de inicio/fin en tiempo del servidor; offset horario opcional.
-
Seguridad con el broker: guardas opcionales de StopLevel, reconocimiento de FreezeLevel, expiración de pendientes.
-
Diagnósticos: 2 niveles de verbosidad de logs para entender rápido el comportamiento en tester/real.
-
Presets: incluidos Aggressive M1, Controlled M15 y NY Anti-Chop.
Cómo se calculan las entradas
-
Leer High[1] y Low[1] de la vela anterior en el timeframe del gráfico.
-
Calcular el offset efectivo:
offset = max(OffsetPoints, spread × MinOffsetVsSpreadMult).
-
Colocar órdenes:
Buy Stop = High[1] + offset, Sell Stop = Low[1] − offset.
-
Al llenarse: fijar SL/TP y eliminar la pendiente opuesta (OCO).
-
Aplicar break-even y trailing (si están habilitados).
Entradas (más usadas)
Símbolo / Sesión
-
TradeSymbol (vacío = usar símbolo del gráfico), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.
Ruptura / Colocación
-
UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.
Riesgo / Tamaño
-
UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.
Stops / Objetivos
-
StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.
Break-even / Trailing
-
UseBreakeven, BreakevenTriggerPoints, BreakevenOffsetPoints,
-
TrailingMode (0=Off, 1=Fijo, 2=ATR), TrailingFixedPoints, TrailingStepPoints,
-
ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.
Filtros / Seguridad
-
MinPrevBarRangePoints, UseATRBufferOnEntry, ATR_Buffer_Mult,
-
RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.
Diagnósticos / Mantenimiento
-
EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.
La documentación dentro del EA detalla cada parámetro. Los valores por defecto son adecuados para Oro.
Presets listos (contáctame para obtenerlos)
-
Optimized M1
-
Controlled M15
Compatibilidad con brokers (Oro 3 dígitos vs 2 dígitos)
El EA detecta automáticamente Digits/Point y normaliza precios.
Para distancias equivalentes en dólares en brokers de 2 dígitos, divide los “puntos” de 3 dígitos entre 10:
|Ajuste (puntos)
|3 dígitos (Point=0.001)
|2 dígitos (Point=0.01)
|OffsetPoints
|300
|30
|StopLossPoints
|3000
|300
|TakeProfitPoints
|1200
|120
|BreakevenTriggerPoints
|800
|80
|TrailingFixedPoints
|1200
|120
|MinPrevBarRangePoints
|1000
|100
|MaxSlippagePoints
|30
|3
Mapeo de spread: Exness ~180 (3 dígitos) ≈ 18 (2 dígitos).
Inicio rápido
-
Abre el gráfico XAUUSD (p. ej., XAUUSDm) en M15 o M1.
-
Adjunta el EA y carga uno de los archivos .set incluidos.
-
Asegura que AutoTrading (Algo trading) esté habilitado y el símbolo visible en Market Watch.
-
Se recomienda VPS.
Guía de backtesting
-
Modelo: Every tick (ticks reales si están disponibles).
-
Spread: establece el promedio de tu broker (p. ej., 180 para Exness 3 dígitos).
-
Prueba ≥ 3–6 meses para obtener estadísticas significativas.
-
Si ves “sin operaciones”: revisa la ventana de sesión, nombre/sufijo del símbolo y offset ≥ spread × multiplicador.
Notas de riesgo
-
El Oro es volátil. Espera rachas perdedoras en mercados laterales.
-
Usa ventanas de sesión, filtro de rango mínimo y mayor offset en M15 para reducir ruido.
-
Nunca sobre-arriesgues; prueba primero en demo.