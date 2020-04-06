Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA

“Black Hornet” es un EA disciplinado de tendencia + niveles para XAUUSD (Oro). Coloca Buy Stop por encima del máximo de la vela anterior y Sell Stop por debajo del mínimo de la vela anterior con un buffer inteligente. Cuando se activa un lado, el otro se cancela instantáneamente (OCO). Diseñado para Oro de 3 dígitos estilo Exness, también funciona con brokers de 2 dígitos; es ECN-safe, con dimensionamiento por riesgo, break-even y trailing, control de sesiones horarias y diagnósticos detallados.

Qué hace

Motor de ruptura para Oro: entra solo cuando el precio rompe el máximo/mínimo de la vela previa con un desplazamiento configurable.

Lógica OCO: dos órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop). Al ejecutarse una, la opuesta se elimina.

Flujo de órdenes ECN-safe: envía pendientes sin SL/TP y luego las modifica para establecer SL/TP (funciona en cuentas ECN/Raw).

Riesgo primero: lotaje fijo o riesgo por % de equity; colocación limpia del stop; break-even opcional + trailing para proteger ganancias.

Filtro horario: opera solo dentro de tu sesión (p. ej., NY 12:30–20:00 hora del servidor).

Diagnósticos: logs explícitos para cada colocación o motivo de omisión.

Tipo de EA: Trading de tendencia + niveles (no Martingala, no Grid, no Arbitraje, no Noticias, no Neural).

Instrumento: XAUUSD / Oro (compatible con brokers de 3 y 2 dígitos; ver mapeo abajo).

Timeframes: M1 y M15 (M1: más operaciones y más ruido; M15: rupturas más limpias).

Características clave

Ruptura de la vela previa con OffsetPoints configurable (protección automática vs spread mediante multiplicador).

OCO real: la pendiente opuesta se elimina al llenarse una.

Tamaño por riesgo: lotes fijos o % de riesgo (usa distancia del SL y valor del tick del broker).

Break-even: mover SL a BE tras X puntos con offset opcional.

Trailing: fijo o basado en ATR con filtro por pasos para reducir ruido del SL.

Ventana de sesión: horas de inicio/fin en tiempo del servidor; offset horario opcional.

Seguridad con el broker: guardas opcionales de StopLevel, reconocimiento de FreezeLevel, expiración de pendientes.

Diagnósticos: 2 niveles de verbosidad de logs para entender rápido el comportamiento en tester/real.

Presets: incluidos Aggressive M1, Controlled M15 y NY Anti-Chop.

Cómo se calculan las entradas

Leer High[1] y Low[1] de la vela anterior en el timeframe del gráfico. Calcular el offset efectivo:

offset = max(OffsetPoints, spread × MinOffsetVsSpreadMult). Colocar órdenes:

Buy Stop = High[1] + offset, Sell Stop = Low[1] − offset. Al llenarse: fijar SL/TP y eliminar la pendiente opuesta (OCO). Aplicar break-even y trailing (si están habilitados).

Entradas (más usadas)

Símbolo / Sesión

TradeSymbol (vacío = usar símbolo del gráfico), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.

Ruptura / Colocación

UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.

Riesgo / Tamaño

UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.

Stops / Objetivos

StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.

Break-even / Trailing

UseBreakeven , BreakevenTriggerPoints , BreakevenOffsetPoints ,

TrailingMode (0=Off, 1=Fijo, 2=ATR), TrailingFixedPoints , TrailingStepPoints ,

ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.

Filtros / Seguridad

MinPrevBarRangePoints , UseATRBufferOnEntry , ATR_Buffer_Mult ,

RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.

Diagnósticos / Mantenimiento

EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.

La documentación dentro del EA detalla cada parámetro. Los valores por defecto son adecuados para Oro.

Presets listos (contáctame para obtenerlos)

Optimized M1 Controlled M15

Compatibilidad con brokers (Oro 3 dígitos vs 2 dígitos)

El EA detecta automáticamente Digits/Point y normaliza precios.

Para distancias equivalentes en dólares en brokers de 2 dígitos, divide los “puntos” de 3 dígitos entre 10:

Ajuste (puntos) 3 dígitos (Point=0.001) 2 dígitos (Point=0.01) OffsetPoints 300 30 StopLossPoints 3000 300 TakeProfitPoints 1200 120 BreakevenTriggerPoints 800 80 TrailingFixedPoints 1200 120 MinPrevBarRangePoints 1000 100 MaxSlippagePoints 30 3

Mapeo de spread: Exness ~180 (3 dígitos) ≈ 18 (2 dígitos).

Inicio rápido

Abre el gráfico XAUUSD (p. ej., XAUUSDm) en M15 o M1. Adjunta el EA y carga uno de los archivos .set incluidos. Asegura que AutoTrading (Algo trading) esté habilitado y el símbolo visible en Market Watch. Se recomienda VPS.

Guía de backtesting

Modelo: Every tick (ticks reales si están disponibles).

Spread: establece el promedio de tu broker (p. ej., 180 para Exness 3 dígitos).

Prueba ≥ 3–6 meses para obtener estadísticas significativas.

Si ves “sin operaciones”: revisa la ventana de sesión, nombre/sufijo del símbolo y offset ≥ spread × multiplicador.

Notas de riesgo