“Black Hornet” es un EA disciplinado de tendencia + niveles para XAUUSD (Oro). Coloca Buy Stop por encima del máximo de la vela anterior y Sell Stop por debajo del mínimo de la vela anterior con un buffer inteligente. Cuando se activa un lado, el otro se cancela instantáneamente (OCO). Diseñado para Oro de 3 dígitos estilo Exness, también funciona con brokers de 2 dígitos; es ECN-safe, con dimensionamiento por riesgo, break-even y trailing, control de sesiones horarias y diagnósticos detallados.

Qué hace

Motor de ruptura para Oro: entra solo cuando el precio rompe el máximo/mínimo de la vela previa con un desplazamiento configurable.

Lógica OCO: dos órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop). Al ejecutarse una, la opuesta se elimina.

Flujo de órdenes ECN-safe: envía pendientes sin SL/TP y luego las modifica para establecer SL/TP (funciona en cuentas ECN/Raw).

Riesgo primero: lotaje fijo o riesgo por % de equity; colocación limpia del stop; break-even opcional + trailing para proteger ganancias.

Filtro horario: opera solo dentro de tu sesión (p. ej., NY 12:30–20:00 hora del servidor).

Diagnósticos: logs explícitos para cada colocación o motivo de omisión.

Tipo de EA: Trading de tendencia + niveles (no Martingala, no Grid, no Arbitraje, no Noticias, no Neural).
Instrumento: XAUUSD / Oro (compatible con brokers de 3 y 2 dígitos; ver mapeo abajo).
Timeframes: M1 y M15 (M1: más operaciones y más ruido; M15: rupturas más limpias).

Características clave

  • Ruptura de la vela previa con OffsetPoints configurable (protección automática vs spread mediante multiplicador).

  • OCO real: la pendiente opuesta se elimina al llenarse una.

  • Tamaño por riesgo: lotes fijos o % de riesgo (usa distancia del SL y valor del tick del broker).

  • Break-even: mover SL a BE tras X puntos con offset opcional.

  • Trailing: fijo o basado en ATR con filtro por pasos para reducir ruido del SL.

  • Ventana de sesión: horas de inicio/fin en tiempo del servidor; offset horario opcional.

  • Seguridad con el broker: guardas opcionales de StopLevel, reconocimiento de FreezeLevel, expiración de pendientes.

  • Diagnósticos: 2 niveles de verbosidad de logs para entender rápido el comportamiento en tester/real.

  • Presets: incluidos Aggressive M1, Controlled M15 y NY Anti-Chop.

Cómo se calculan las entradas

  1. Leer High[1] y Low[1] de la vela anterior en el timeframe del gráfico.

  2. Calcular el offset efectivo:
    offset = max(OffsetPoints, spread × MinOffsetVsSpreadMult).

  3. Colocar órdenes:
    Buy Stop = High[1] + offset, Sell Stop = Low[1] − offset.

  4. Al llenarse: fijar SL/TP y eliminar la pendiente opuesta (OCO).

  5. Aplicar break-even y trailing (si están habilitados).

Entradas (más usadas)

Símbolo / Sesión

  • TradeSymbol (vacío = usar símbolo del gráfico), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.

Ruptura / Colocación

  • UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.

Riesgo / Tamaño

  • UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.

Stops / Objetivos

  • StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.

Break-even / Trailing

  • UseBreakeven, BreakevenTriggerPoints, BreakevenOffsetPoints,

  • TrailingMode (0=Off, 1=Fijo, 2=ATR), TrailingFixedPoints, TrailingStepPoints,

  • ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.

Filtros / Seguridad

  • MinPrevBarRangePoints, UseATRBufferOnEntry, ATR_Buffer_Mult,

  • RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.

Diagnósticos / Mantenimiento

  • EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.

La documentación dentro del EA detalla cada parámetro. Los valores por defecto son adecuados para Oro.

Presets listos (contáctame para obtenerlos)

  1. Optimized M1

  2. Controlled M15

Compatibilidad con brokers (Oro 3 dígitos vs 2 dígitos)

El EA detecta automáticamente Digits/Point y normaliza precios.

Para distancias equivalentes en dólares en brokers de 2 dígitos, divide los “puntos” de 3 dígitos entre 10:

Ajuste (puntos) 3 dígitos (Point=0.001) 2 dígitos (Point=0.01)
OffsetPoints 300 30
StopLossPoints 3000 300
TakeProfitPoints 1200 120
BreakevenTriggerPoints 800 80
TrailingFixedPoints 1200 120
MinPrevBarRangePoints 1000 100
MaxSlippagePoints 30 3

Mapeo de spread: Exness ~180 (3 dígitos) ≈ 18 (2 dígitos).

Inicio rápido

  1. Abre el gráfico XAUUSD (p. ej., XAUUSDm) en M15 o M1.

  2. Adjunta el EA y carga uno de los archivos .set incluidos.

  3. Asegura que AutoTrading (Algo trading) esté habilitado y el símbolo visible en Market Watch.

  4. Se recomienda VPS.

Guía de backtesting

  • Modelo: Every tick (ticks reales si están disponibles).

  • Spread: establece el promedio de tu broker (p. ej., 180 para Exness 3 dígitos).

  • Prueba ≥ 3–6 meses para obtener estadísticas significativas.

  • Si ves “sin operaciones”: revisa la ventana de sesión, nombre/sufijo del símbolo y offset ≥ spread × multiplicador.

Notas de riesgo

  • El Oro es volátil. Espera rachas perdedoras en mercados laterales.

  • Usa ventanas de sesión, filtro de rango mínimo y mayor offset en M15 para reducir ruido.

  • Nunca sobre-arriesgues; prueba primero en demo.


