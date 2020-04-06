Black Hornet
- Experts
- Faisal Ammari
- Versão: 2.1
- Ativações: 9
Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA
“Black Hornet” é um EA disciplinado de tendência + níveis para XAUUSD (Ouro). Ele posiciona Buy Stop acima da máxima do candle anterior e Sell Stop abaixo da mínima do candle anterior, com um buffer inteligente. Quando um lado é acionado, o outro é cancelado instantaneamente (OCO). Desenvolvido para ouro de 3 dígitos no estilo Exness, também funciona em corretoras de 2 dígitos; é ECN-safe, com dimensionamento por risco, break-even e trailing, controle de sessões de horário e diagnósticos detalhados.
O que ele faz
Motor de rompimento para Ouro: entra apenas quando o preço rompe a máxima/mínima do candle anterior por um deslocamento configurável.
Lógica OCO: duas ordens pendentes (Buy Stop / Sell Stop). Quando uma é executada, a oposta é removida.
Fluxo de ordens ECN-safe: envia pendentes sem SL/TP e depois modifica para definir SL/TP (funciona em contas ECN/Raw).
Risco em primeiro lugar: lote fixo ou risco em % do equity; colocação limpa de stop; break-even opcional + trailing para proteger ganhos.
Filtro de tempo: negocia apenas dentro da sua sessão (ex.: NY 12:30–20:00 horário do servidor).
Diagnósticos: logs explícitos para cada colocação ou motivo de não execução.
Tipo de EA: Tendência + níveis (não Martingale, não Grid, não Arbitragem, não Notícias, não Neural).
Instrumento: XAUUSD / Ouro (compatível com corretoras de 3 e 2 dígitos; ver mapeamento abaixo).
Timeframes: M1 e M15 (M1: mais trades e mais ruído; M15: rompimentos mais limpos).
Principais recursos
-
Rompimento do candle anterior com OffsetPoints configurável (proteção automática contra spread via multiplicador).
-
OCO verdadeiro: a ordem pendente oposta é removida ao executar uma.
-
Dimensionamento por risco: lotes fixos ou % de risco (usa distância do SL e valor do tick da corretora).
-
Break-even: mover o SL para BE após X pontos com offset opcional.
-
Trailing: fixo ou baseado em ATR com filtro por passos para reduzir ruído do SL.
-
Janela de sessão: horários de início/fim no tempo do servidor; offset de horário opcional.
-
Segurança da corretora: guarda opcional de StopLevel, reconhecimento de FreezeLevel, expiração de pendentes.
-
Diagnósticos: 2 níveis de verbosidade de logs para entender rapidamente o comportamento em teste/ao vivo.
-
Presets: Aggressive M1, Controlled M15 e NY Anti-Chop incluídos.
Como as entradas são calculadas
-
Ler High[1] e Low[1] do candle anterior no timeframe do gráfico.
-
Calcular o offset efetivo:
offset = max(OffsetPoints, spread × MinOffsetVsSpreadMult).
-
Posicionar ordens:
Buy Stop = High[1] + offset, Sell Stop = Low[1] − offset.
-
Na execução: definir SL/TP e remover a pendente oposta (OCO).
-
Aplicar break-even e trailing (se habilitados).
Parâmetros (mais usados)
Símbolo / Sessão
-
TradeSymbol (em branco = usar símbolo do gráfico), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.
Rompimento / Colocação
-
UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.
Risco / Tamanho
-
UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.
Stops / Alvos
-
StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.
Break-even / Trailing
-
UseBreakeven, BreakevenTriggerPoints, BreakevenOffsetPoints,
-
TrailingMode (0=Off, 1=Fixo, 2=ATR), TrailingFixedPoints, TrailingStepPoints,
-
ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.
Filtros / Segurança
-
MinPrevBarRangePoints, UseATRBufferOnEntry, ATR_Buffer_Mult,
-
RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.
Diagnósticos / Manutenção
-
EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.
A documentação dentro do EA detalha cada parâmetro. Os valores padrão são adequados para Ouro.
Presets prontos (entre em contato para obtê-los)
-
Optimized M1
-
Controlled M15
Compatibilidade com corretoras (Ouro 3 dígitos vs 2 dígitos)
O EA detecta automaticamente Digits/Point e normaliza os preços.
Para distâncias equivalentes em dólares em corretoras de 2 dígitos, divida os “pontos” de 3 dígitos por 10:
|Configuração (pontos)
|3 dígitos (Point=0.001)
|2 dígitos (Point=0.01)
|OffsetPoints
|300
|30
|StopLossPoints
|3000
|300
|TakeProfitPoints
|1200
|120
|BreakevenTriggerPoints
|800
|80
|TrailingFixedPoints
|1200
|120
|MinPrevBarRangePoints
|1000
|100
|MaxSlippagePoints
|30
|3
Mapeamento de spread: Exness ~180 (3 dígitos) ≈ 18 (2 dígitos).
Início rápido
-
Abra o gráfico XAUUSD (ex.: XAUUSDm) em M15 ou M1.
-
Anexe o EA e carregue um dos arquivos .set incluídos.
-
Garanta que AutoTrading (Algo trading) esteja habilitado e o símbolo visível no Market Watch.
-
VPS recomendado.
Guia de backtesting
-
Modelo: Every tick (ticks reais se disponíveis).
-
Spread: defina a média da sua corretora (ex.: 180 para Exness 3 dígitos).
-
Teste ≥ 3–6 meses para estatísticas significativas.
-
Se aparecer “sem trades”: verifique a janela de sessão, nome/sufixo do símbolo e offset ≥ spread × multiplicador.
Notas de risco
-
O Ouro é volátil. Espere sequências de perdas em mercados laterais.
-
Use janelas de sessão, filtro de faixa mínima e maior offset no M15 para reduzir ruído.
-
Nunca exagere no risco; teste primeiro em conta demo.