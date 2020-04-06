Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA

“Black Hornet” é um EA disciplinado de tendência + níveis para XAUUSD (Ouro). Ele posiciona Buy Stop acima da máxima do candle anterior e Sell Stop abaixo da mínima do candle anterior, com um buffer inteligente. Quando um lado é acionado, o outro é cancelado instantaneamente (OCO). Desenvolvido para ouro de 3 dígitos no estilo Exness, também funciona em corretoras de 2 dígitos; é ECN-safe, com dimensionamento por risco, break-even e trailing, controle de sessões de horário e diagnósticos detalhados.

O que ele faz

Motor de rompimento para Ouro: entra apenas quando o preço rompe a máxima/mínima do candle anterior por um deslocamento configurável.

Lógica OCO: duas ordens pendentes (Buy Stop / Sell Stop). Quando uma é executada, a oposta é removida.

Fluxo de ordens ECN-safe: envia pendentes sem SL/TP e depois modifica para definir SL/TP (funciona em contas ECN/Raw).

Risco em primeiro lugar: lote fixo ou risco em % do equity; colocação limpa de stop; break-even opcional + trailing para proteger ganhos.

Filtro de tempo: negocia apenas dentro da sua sessão (ex.: NY 12:30–20:00 horário do servidor).

Diagnósticos: logs explícitos para cada colocação ou motivo de não execução.

Tipo de EA: Tendência + níveis (não Martingale, não Grid, não Arbitragem, não Notícias, não Neural).

Instrumento: XAUUSD / Ouro (compatível com corretoras de 3 e 2 dígitos; ver mapeamento abaixo).

Timeframes: M1 e M15 (M1: mais trades e mais ruído; M15: rompimentos mais limpos).

Principais recursos

Rompimento do candle anterior com OffsetPoints configurável (proteção automática contra spread via multiplicador).

OCO verdadeiro: a ordem pendente oposta é removida ao executar uma.

Dimensionamento por risco: lotes fixos ou % de risco (usa distância do SL e valor do tick da corretora).

Break-even: mover o SL para BE após X pontos com offset opcional.

Trailing: fixo ou baseado em ATR com filtro por passos para reduzir ruído do SL.

Janela de sessão: horários de início/fim no tempo do servidor; offset de horário opcional.

Segurança da corretora: guarda opcional de StopLevel, reconhecimento de FreezeLevel, expiração de pendentes.

Diagnósticos: 2 níveis de verbosidade de logs para entender rapidamente o comportamento em teste/ao vivo.

Presets: Aggressive M1, Controlled M15 e NY Anti-Chop incluídos.

Como as entradas são calculadas

Ler High[1] e Low[1] do candle anterior no timeframe do gráfico. Calcular o offset efetivo:

offset = max(OffsetPoints, spread × MinOffsetVsSpreadMult). Posicionar ordens:

Buy Stop = High[1] + offset, Sell Stop = Low[1] − offset. Na execução: definir SL/TP e remover a pendente oposta (OCO). Aplicar break-even e trailing (se habilitados).

Parâmetros (mais usados)

Símbolo / Sessão

TradeSymbol (em branco = usar símbolo do gráfico), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.

Rompimento / Colocação

UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.

Risco / Tamanho

UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.

Stops / Alvos

StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.

Break-even / Trailing

UseBreakeven , BreakevenTriggerPoints , BreakevenOffsetPoints ,

TrailingMode (0=Off, 1=Fixo, 2=ATR), TrailingFixedPoints , TrailingStepPoints ,

ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.

Filtros / Segurança

MinPrevBarRangePoints , UseATRBufferOnEntry , ATR_Buffer_Mult ,

RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.

Diagnósticos / Manutenção

EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.

A documentação dentro do EA detalha cada parâmetro. Os valores padrão são adequados para Ouro.

Presets prontos (entre em contato para obtê-los)

Optimized M1 Controlled M15

Compatibilidade com corretoras (Ouro 3 dígitos vs 2 dígitos)

O EA detecta automaticamente Digits/Point e normaliza os preços.

Para distâncias equivalentes em dólares em corretoras de 2 dígitos, divida os “pontos” de 3 dígitos por 10:

Configuração (pontos) 3 dígitos (Point=0.001) 2 dígitos (Point=0.01) OffsetPoints 300 30 StopLossPoints 3000 300 TakeProfitPoints 1200 120 BreakevenTriggerPoints 800 80 TrailingFixedPoints 1200 120 MinPrevBarRangePoints 1000 100 MaxSlippagePoints 30 3

Mapeamento de spread: Exness ~180 (3 dígitos) ≈ 18 (2 dígitos).

Início rápido

Abra o gráfico XAUUSD (ex.: XAUUSDm) em M15 ou M1. Anexe o EA e carregue um dos arquivos .set incluídos. Garanta que AutoTrading (Algo trading) esteja habilitado e o símbolo visível no Market Watch. VPS recomendado.

Guia de backtesting

Modelo: Every tick (ticks reais se disponíveis).

Spread: defina a média da sua corretora (ex.: 180 para Exness 3 dígitos).

Teste ≥ 3–6 meses para estatísticas significativas.

Se aparecer “sem trades”: verifique a janela de sessão, nome/sufixo do símbolo e offset ≥ spread × multiplicador.

Notas de risco