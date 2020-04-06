Black Hornet
- 专家
- Faisal Ammari
- 版本: 2.1
- 激活: 9
Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA
“Black Hornet” 是一款纪律严明的 趋势 + 价位 交易 EA，专为 XAUUSD（黄金）设计。它在上一根K线最高点之上放置 Buy Stop，在上一根K线最低点之下放置 Sell Stop，并带有智能缓冲。当一侧被触发时，另一侧会立即取消（OCO）。该 EA 针对 Exness 风格的 3 位数黄金 优化，同时也兼容 2 位数 经纪商；ECN 安全，支持基于风险的仓位计算、保本与追踪止损、交易时段控制，以及完善的诊断日志。
功能说明
黄金突破引擎： 仅当价格以可配置的偏移量突破上一根K线的高/低点时才入场。
OCO 逻辑： 同时放置两个挂单（Buy Stop / Sell Stop），其中一个成交后，另一个立即删除。
ECN 安全下单流程： 先发送不带 SL/TP 的挂单，随后再修改设置 SL/TP（适用于 ECN/Raw 账户）。
风险优先： 固定手数或按账户权益百分比计算风险；清晰的止损设置；可选保本 + 追踪止损以保护利润。
时间过滤： 仅在设定的交易时段内交易（例如 纽约时段 12:30–20:00 服务器时间）。
诊断日志： 对每一次下单或跳过原因都有明确日志。
EA 类型： 趋势 + 价位交易（非马丁格尔、非网格、非套利、非新闻、非神经网络）。
交易品种： XAUUSD / 黄金（兼容 3 位数与 2 位数经纪商，见下方映射）。
时间周期： M1 与 M15（M1：交易更频繁、噪音更大；M15：突破更干净）。
主要特点
-
基于上一根K线的突破，OffsetPoints 可配置（通过倍数自动防护点差）。
-
真正的 OCO：一侧成交即删除对侧挂单，保持单向风险。
-
风险型仓位管理： 固定手数或百分比风险（基于 SL 距离与经纪商点值）。
-
保本： 达到 X 点后将 SL 移至保本，可设置偏移。
-
追踪止损： 固定或基于 ATR，并带步进过滤以减少止损噪音。
-
交易时段窗口： 服务器时间的开始/结束；可选服务器时间偏移。
-
经纪商安全： 可选 StopLevel 防护、识别 FreezeLevel、挂单到期。
-
诊断： 两级日志详细度，便于在回测/实盘快速理解行为。
-
预设参数： 已包含 Aggressive M1、Controlled M15、NY Anti-Chop。
入场计算方式
-
读取当前周期上一根K线的 High[1] 与 Low[1]。
-
计算有效偏移：
offset = max(OffsetPoints, 点差 × MinOffsetVsSpreadMult)。
-
放置挂单：
Buy Stop = High[1] + offset，Sell Stop = Low[1] − offset。
-
成交后：设置 SL/TP；删除对侧挂单（OCO）。
-
若启用，随后应用保本与追踪止损。
常用输入参数
品种 / 时段
-
TradeSymbol（留空=使用图表品种）、UseSessionFilter、SessionStartTime、SessionEndTime、ServerTimeOffsetHours。
突破 / 下单
-
UseBreakout（true）、OffsetPoints、OrderExpirationMinutes、PlaceOncePerBar。
风险 / 手数
-
UseRiskPercent、RiskPercent、FixedLots、MaxSlippagePoints。
止损 / 止盈
-
StopLossPoints、UseTakeProfit、TakeProfitPoints。
保本 / 追踪
-
UseBreakeven、BreakevenTriggerPoints、BreakevenOffsetPoints，
-
TrailingMode（0=关，1=固定，2=ATR）、TrailingFixedPoints、TrailingStepPoints，
-
ATR_Period、ATR_Trail_Mult、ATR_Trail_StepMult。
过滤 / 安全
-
MinPrevBarRangePoints、UseATRBufferOnEntry、ATR_Buffer_Mult，
-
RespectStopLevel、MinOffsetVsSpreadMult、DeleteOppositeOnFill。
诊断 / 其他
-
EnableDebugLogs、DiagnosticLevel、MagicNumber、OrderComment。
EA 内置文档对每个参数都有详细说明，默认值已针对黄金进行了合理设置。
预设参数（需要请联系我）
-
Optimized M1
-
Controlled M15
经纪商兼容性（3 位数 vs 2 位数黄金）
EA 会自动识别 Digits/Point 并标准化价格。
在 2 位数经纪商上，要获得等效的美元距离，请将 3 位数的“点数”除以 10：
|参数（点）
|3 位数（Point=0.001）
|2 位数（Point=0.01）
|OffsetPoints
|300
|30
|StopLossPoints
|3000
|300
|TakeProfitPoints
|1200
|120
|BreakevenTriggerPoints
|800
|80
|TrailingFixedPoints
|1200
|120
|MinPrevBarRangePoints
|1000
|100
|MaxSlippagePoints
|30
|3
点差映射：Exness 约 180（3 位数）≈ 18（2 位数）。
快速开始
-
打开 XAUUSD（例如 XAUUSDm）图表（M15 或 M1）。
-
加载 EA，并导入附带的 .set 参数文件。
-
确保已开启 AutoTrading（Algo Trading），且该品种在 Market Watch 中可见。
-
推荐使用 VPS。
回测指南
-
模型： Every tick（如可用，使用真实 tick）。
-
点差： 设为经纪商平均点差（例如 Exness 3 位数为 180）。
-
回测 ≥ 3–6 个月 以获得有意义的统计结果。
-
若出现“无交易”：检查交易时段、品种名称/后缀，以及 offset ≥ 点差 × 倍数。
风险提示
-
黄金波动较大，震荡行情中可能出现连续亏损。
-
使用交易时段窗口、最小区间过滤，并在 M15 上提高 offset 以降低噪音。
-
切勿过度冒险，务必先在模拟账户测试。