Black Hornet

Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA

“Black Hornet” 是一款纪律严明的 趋势 + 价位 交易 EA，专为 XAUUSD（黄金）设计。它在上一根K线最高点之上放置 Buy Stop，在上一根K线最低点之下放置 Sell Stop，并带有智能缓冲。当一侧被触发时，另一侧会立即取消（OCO）。该 EA 针对 Exness 风格的 3 位数黄金 优化，同时也兼容 2 位数 经纪商；ECN 安全，支持基于风险的仓位计算、保本与追踪止损、交易时段控制，以及完善的诊断日志。

功能说明

黄金突破引擎： 仅当价格以可配置的偏移量突破上一根K线的高/低点时才入场。

OCO 逻辑： 同时放置两个挂单（Buy Stop / Sell Stop），其中一个成交后，另一个立即删除。

ECN 安全下单流程： 先发送不带 SL/TP 的挂单，随后再修改设置 SL/TP（适用于 ECN/Raw 账户）。

风险优先： 固定手数或按账户权益百分比计算风险；清晰的止损设置；可选保本 + 追踪止损以保护利润。

时间过滤： 仅在设定的交易时段内交易（例如 纽约时段 12:30–20:00 服务器时间）。

诊断日志： 对每一次下单或跳过原因都有明确日志。

EA 类型： 趋势 + 价位交易（非马丁格尔、非网格、非套利、非新闻、非神经网络）。
交易品种： XAUUSD / 黄金（兼容 3 位数与 2 位数经纪商，见下方映射）。
时间周期： M1 与 M15（M1：交易更频繁、噪音更大；M15：突破更干净）。

主要特点

  • 基于上一根K线的突破，OffsetPoints 可配置（通过倍数自动防护点差）。

  • 真正的 OCO：一侧成交即删除对侧挂单，保持单向风险。

  • 风险型仓位管理： 固定手数或百分比风险（基于 SL 距离与经纪商点值）。

  • 保本： 达到 X 点后将 SL 移至保本，可设置偏移。

  • 追踪止损： 固定或基于 ATR，并带步进过滤以减少止损噪音。

  • 交易时段窗口： 服务器时间的开始/结束；可选服务器时间偏移。

  • 经纪商安全： 可选 StopLevel 防护、识别 FreezeLevel、挂单到期。

  • 诊断： 两级日志详细度，便于在回测/实盘快速理解行为。

  • 预设参数： 已包含 Aggressive M1、Controlled M15、NY Anti-Chop。

入场计算方式

  1. 读取当前周期上一根K线的 High[1]Low[1]

  2. 计算有效偏移：
    offset = max(OffsetPoints, 点差 × MinOffsetVsSpreadMult)

  3. 放置挂单：
    Buy Stop = High[1] + offsetSell Stop = Low[1] − offset

  4. 成交后：设置 SL/TP；删除对侧挂单（OCO）。

  5. 若启用，随后应用保本与追踪止损。

常用输入参数

品种 / 时段

  • TradeSymbol（留空=使用图表品种）、UseSessionFilterSessionStartTimeSessionEndTimeServerTimeOffsetHours

突破 / 下单

  • UseBreakout（true）、OffsetPointsOrderExpirationMinutesPlaceOncePerBar

风险 / 手数

  • UseRiskPercentRiskPercentFixedLotsMaxSlippagePoints

止损 / 止盈

  • StopLossPointsUseTakeProfitTakeProfitPoints

保本 / 追踪

  • UseBreakevenBreakevenTriggerPointsBreakevenOffsetPoints

  • TrailingMode（0=关，1=固定，2=ATR）、TrailingFixedPointsTrailingStepPoints

  • ATR_PeriodATR_Trail_MultATR_Trail_StepMult

过滤 / 安全

  • MinPrevBarRangePointsUseATRBufferOnEntryATR_Buffer_Mult

  • RespectStopLevelMinOffsetVsSpreadMultDeleteOppositeOnFill

诊断 / 其他

  • EnableDebugLogsDiagnosticLevelMagicNumberOrderComment

EA 内置文档对每个参数都有详细说明，默认值已针对黄金进行了合理设置。

预设参数（需要请联系我）

  1. Optimized M1

  2. Controlled M15

经纪商兼容性（3 位数 vs 2 位数黄金）

EA 会自动识别 Digits/Point 并标准化价格。

在 2 位数经纪商上，要获得等效的美元距离，请将 3 位数的“点数”除以 10：

参数（点） 3 位数（Point=0.001） 2 位数（Point=0.01）
OffsetPoints 300 30
StopLossPoints 3000 300
TakeProfitPoints 1200 120
BreakevenTriggerPoints 800 80
TrailingFixedPoints 1200 120
MinPrevBarRangePoints 1000 100
MaxSlippagePoints 30 3

点差映射：Exness 约 180（3 位数）≈ 18（2 位数）

快速开始

  1. 打开 XAUUSD（例如 XAUUSDm）图表（M15 或 M1）。

  2. 加载 EA，并导入附带的 .set 参数文件。

  3. 确保已开启 AutoTrading（Algo Trading），且该品种在 Market Watch 中可见。

  4. 推荐使用 VPS。

回测指南

  • 模型： Every tick（如可用，使用真实 tick）。

  • 点差： 设为经纪商平均点差（例如 Exness 3 位数为 180）。

  • 回测 ≥ 3–6 个月 以获得有意义的统计结果。

  • 若出现“无交易”：检查交易时段、品种名称/后缀，以及 offset ≥ 点差 × 倍数

风险提示

  • 黄金波动较大，震荡行情中可能出现连续亏损。

  • 使用交易时段窗口、最小区间过滤，并在 M15 上提高 offset 以降低噪音。

  • 切勿过度冒险，务必先在模拟账户测试。


