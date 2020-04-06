Black Hornet
Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA
«Black Hornet» — это дисциплинированный советник типа тренд + уровни для XAUUSD (золото). Он размещает Buy Stop выше максимума предыдущей свечи и Sell Stop ниже минимума предыдущей свечи с умным буфером. Когда срабатывает одна сторона, противоположный ордер мгновенно отменяется (OCO). Советник разработан под 3-знаковое золото в стиле Exness, но также работает и у 2-знаковых брокеров; ECN-safe, с риск-ориентированным размером позиции, безубытком и трейлинг-стопом, контролем торговых сессий и подробной диагностикой.
Что он делает
Пробой для золота: вход только при пробое максимума/минимума предыдущего бара на настраиваемое смещение.
Логика OCO: два отложенных ордера (Buy Stop / Sell Stop). При исполнении одного второй удаляется.
ECN-safe поток ордеров: сначала отправляет отложенные ордера без SL/TP, затем модифицирует их для установки SL/TP (работает на ECN/Raw счетах).
Риск прежде всего: фиксированный лот или риск в % от капитала; корректная установка стопов; опциональный безубыток + трейлинг для защиты прибыли.
Временной фильтр: торговля только в заданной сессии (например, NY 12:30–20:00 по серверу).
Диагностика: подробные логи для каждого размещения или причины пропуска.
Тип EA: Тренд + уровни (не мартингейл, не сетка, не арбитраж, не новости, не нейросеть).
Инструмент: XAUUSD / Gold (работает у 3-знаковых и 2-знаковых брокеров; см. сопоставление ниже).
Таймфреймы: M1 и M15 (M1 — больше сделок и шума; M15 — более чистые пробои).
Ключевые особенности
Пробой предыдущего бара с настраиваемым OffsetPoints (автозащита от спреда через множитель).
Настоящий OCO: противоположный отложенный ордер удаляется при исполнении.
Размер позиции по риску: фиксированные лоты или % риска (учитывает расстояние SL и тик-стоимость).
Безубыток: перенос SL в BE после X пунктов с опциональным смещением.
Трейлинг: фиксированный или по ATR со ступенчатым фильтром для снижения «шума» SL.
Окно сессии: время начала/окончания по серверу; опциональный сдвиг серверного времени.
Безопасность у брокера: опциональная проверка StopLevel, учет FreezeLevel, срок действия отложенных ордеров.
Диагностика: 2 уровня подробности логов для быстрого понимания поведения в тестере/онлайн.
Пресеты: Aggressive M1, Controlled M15, NY Anti-Chop включены.
Как рассчитываются входы
Считываются High[1] и Low[1] предыдущего бара на таймфрейме графика.
Вычисляется эффективное смещение:
offset = max(OffsetPoints, spread × MinOffsetVsSpreadMult).
Размещаются ордера:
Buy Stop = High[1] + offset, Sell Stop = Low[1] − offset.
При исполнении: установка SL/TP; удаление противоположного ордера (OCO).
Затем применяется безубыток и трейлинг (если включены).
Входные параметры (наиболее используемые)
Символ / Сессия
TradeSymbol (пусто = использовать символ графика), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.
Пробой / Размещение
UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.
Риск / Размер
UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.
Стопы / Цели
StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.
Безубыток / Трейлинг
UseBreakeven, BreakevenTriggerPoints, BreakevenOffsetPoints,
TrailingMode (0=Off, 1=Fixed, 2=ATR), TrailingFixedPoints, TrailingStepPoints,
ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.
Фильтры / Безопасность
MinPrevBarRangePoints, UseATRBufferOnEntry, ATR_Buffer_Mult,
RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.
Диагностика / Служебные
EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.
Документация внутри EA подробно описывает каждый параметр. Значения по умолчанию оптимальны для золота.
Готовые пресеты (напишите мне, чтобы получить)
Optimized M1
Controlled M15
Совместимость с брокерами (3-знаковое vs 2-знаковое золото)
EA автоматически определяет Digits/Point и нормализует цены.
Для эквивалентных долларовых расстояний у 2-знаковых брокеров разделите «пункты» 3-знаковых на 10:
|Настройка (пункты)
|3-знаковый (Point=0.001)
|2-знаковый (Point=0.01)
|OffsetPoints
|300
|30
|StopLossPoints
|3000
|300
|TakeProfitPoints
|1200
|120
|BreakevenTriggerPoints
|800
|80
|TrailingFixedPoints
|1200
|120
|MinPrevBarRangePoints
|1000
|100
|MaxSlippagePoints
|30
|3
Сопоставление спреда: Exness ~180 (3-знаковый) ≈ 18 (2-знаковый).
Быстрый старт
Откройте график XAUUSD (например, XAUUSDm) на M15 или M1.
Подключите EA и загрузите один из включенных файлов .set.
Убедитесь, что AutoTrading (Algo trading) включен и символ виден в Market Watch.
Рекомендуется VPS.
Руководство по тестированию
-
-
-
-
Если видите «нет сделок»: проверьте окно сессии, имя/суффикс символа и что offset ≥ spread × множитель.
Риски
Золото волатильно. В боковых рынках возможны серии убытков.
Используйте окна сессий, фильтр минимального диапазона и больший offset на M15 для снижения шума.
Никогда не завышайте риск; сначала используйте демо.