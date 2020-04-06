Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA

«Black Hornet» — это дисциплинированный советник типа тренд + уровни для XAUUSD (золото). Он размещает Buy Stop выше максимума предыдущей свечи и Sell Stop ниже минимума предыдущей свечи с умным буфером. Когда срабатывает одна сторона, противоположный ордер мгновенно отменяется (OCO). Советник разработан под 3-знаковое золото в стиле Exness, но также работает и у 2-знаковых брокеров; ECN-safe, с риск-ориентированным размером позиции, безубытком и трейлинг-стопом, контролем торговых сессий и подробной диагностикой.

Что он делает

Пробой для золота: вход только при пробое максимума/минимума предыдущего бара на настраиваемое смещение.

Логика OCO: два отложенных ордера (Buy Stop / Sell Stop). При исполнении одного второй удаляется.

ECN-safe поток ордеров: сначала отправляет отложенные ордера без SL/TP, затем модифицирует их для установки SL/TP (работает на ECN/Raw счетах).

Риск прежде всего: фиксированный лот или риск в % от капитала; корректная установка стопов; опциональный безубыток + трейлинг для защиты прибыли.

Временной фильтр: торговля только в заданной сессии (например, NY 12:30–20:00 по серверу).

Диагностика: подробные логи для каждого размещения или причины пропуска.

Тип EA: Тренд + уровни (не мартингейл, не сетка, не арбитраж, не новости, не нейросеть).

Инструмент: XAUUSD / Gold (работает у 3-знаковых и 2-знаковых брокеров; см. сопоставление ниже).

Таймфреймы: M1 и M15 (M1 — больше сделок и шума; M15 — более чистые пробои).

Ключевые особенности

Пробой предыдущего бара с настраиваемым OffsetPoints (автозащита от спреда через множитель).

Настоящий OCO : противоположный отложенный ордер удаляется при исполнении.

Размер позиции по риску: фиксированные лоты или % риска (учитывает расстояние SL и тик-стоимость).

Безубыток: перенос SL в BE после X пунктов с опциональным смещением.

Трейлинг: фиксированный или по ATR со ступенчатым фильтром для снижения «шума» SL.

Окно сессии: время начала/окончания по серверу; опциональный сдвиг серверного времени.

Безопасность у брокера: опциональная проверка StopLevel, учет FreezeLevel, срок действия отложенных ордеров.

Диагностика: 2 уровня подробности логов для быстрого понимания поведения в тестере/онлайн.

Пресеты: Aggressive M1, Controlled M15, NY Anti-Chop включены.

Как рассчитываются входы

Считываются High[1] и Low[1] предыдущего бара на таймфрейме графика. Вычисляется эффективное смещение:

offset = max(OffsetPoints, spread × MinOffsetVsSpreadMult). Размещаются ордера:

Buy Stop = High[1] + offset, Sell Stop = Low[1] − offset. При исполнении: установка SL/TP; удаление противоположного ордера (OCO). Затем применяется безубыток и трейлинг (если включены).

Входные параметры (наиболее используемые)

Символ / Сессия

TradeSymbol (пусто = использовать символ графика), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.

Пробой / Размещение

UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.

Риск / Размер

UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.

Стопы / Цели

StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.

Безубыток / Трейлинг

UseBreakeven , BreakevenTriggerPoints , BreakevenOffsetPoints ,

TrailingMode (0=Off, 1=Fixed, 2=ATR), TrailingFixedPoints , TrailingStepPoints ,

ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.

Фильтры / Безопасность

MinPrevBarRangePoints , UseATRBufferOnEntry , ATR_Buffer_Mult ,

RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.

Диагностика / Служебные

EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.

Документация внутри EA подробно описывает каждый параметр. Значения по умолчанию оптимальны для золота.

Готовые пресеты (напишите мне, чтобы получить)

Optimized M1 Controlled M15

Совместимость с брокерами (3-знаковое vs 2-знаковое золото)

EA автоматически определяет Digits/Point и нормализует цены.

Для эквивалентных долларовых расстояний у 2-знаковых брокеров разделите «пункты» 3-знаковых на 10:

Настройка (пункты) 3-знаковый (Point=0.001) 2-знаковый (Point=0.01) OffsetPoints 300 30 StopLossPoints 3000 300 TakeProfitPoints 1200 120 BreakevenTriggerPoints 800 80 TrailingFixedPoints 1200 120 MinPrevBarRangePoints 1000 100 MaxSlippagePoints 30 3

Сопоставление спреда: Exness ~180 (3-знаковый) ≈ 18 (2-знаковый).

Быстрый старт

Откройте график XAUUSD (например, XAUUSDm) на M15 или M1. Подключите EA и загрузите один из включенных файлов .set. Убедитесь, что AutoTrading (Algo trading) включен и символ виден в Market Watch. Рекомендуется VPS.

Руководство по тестированию

Модель: Every tick (реальные тики, если доступны).

Спред: установите средний спред вашего брокера (например, 180 для Exness 3-знаковый).

Тестируйте ≥ 3–6 месяцев для значимой статистики.

Если видите «нет сделок»: проверьте окно сессии, имя/суффикс символа и что offset ≥ spread × множитель.

Риски