Black Hornet

Black Hornet (XAUUSD) — MT4 EA

«Black Hornet» — это дисциплинированный советник типа тренд + уровни для XAUUSD (золото). Он размещает Buy Stop выше максимума предыдущей свечи и Sell Stop ниже минимума предыдущей свечи с умным буфером. Когда срабатывает одна сторона, противоположный ордер мгновенно отменяется (OCO). Советник разработан под 3-знаковое золото в стиле Exness, но также работает и у 2-знаковых брокеров; ECN-safe, с риск-ориентированным размером позиции, безубытком и трейлинг-стопом, контролем торговых сессий и подробной диагностикой.

Что он делает

Пробой для золота: вход только при пробое максимума/минимума предыдущего бара на настраиваемое смещение.

Логика OCO: два отложенных ордера (Buy Stop / Sell Stop). При исполнении одного второй удаляется.

ECN-safe поток ордеров: сначала отправляет отложенные ордера без SL/TP, затем модифицирует их для установки SL/TP (работает на ECN/Raw счетах).

Риск прежде всего: фиксированный лот или риск в % от капитала; корректная установка стопов; опциональный безубыток + трейлинг для защиты прибыли.

Временной фильтр: торговля только в заданной сессии (например, NY 12:30–20:00 по серверу).

Диагностика: подробные логи для каждого размещения или причины пропуска.

Тип EA: Тренд + уровни (не мартингейл, не сетка, не арбитраж, не новости, не нейросеть).
Инструмент: XAUUSD / Gold (работает у 3-знаковых и 2-знаковых брокеров; см. сопоставление ниже).
Таймфреймы: M1 и M15 (M1 — больше сделок и шума; M15 — более чистые пробои).

Ключевые особенности

  • Пробой предыдущего бара с настраиваемым OffsetPoints (автозащита от спреда через множитель).

  • Настоящий OCO: противоположный отложенный ордер удаляется при исполнении.

  • Размер позиции по риску: фиксированные лоты или % риска (учитывает расстояние SL и тик-стоимость).

  • Безубыток: перенос SL в BE после X пунктов с опциональным смещением.

  • Трейлинг: фиксированный или по ATR со ступенчатым фильтром для снижения «шума» SL.

  • Окно сессии: время начала/окончания по серверу; опциональный сдвиг серверного времени.

  • Безопасность у брокера: опциональная проверка StopLevel, учет FreezeLevel, срок действия отложенных ордеров.

  • Диагностика: 2 уровня подробности логов для быстрого понимания поведения в тестере/онлайн.

  • Пресеты: Aggressive M1, Controlled M15, NY Anti-Chop включены.

Как рассчитываются входы

  1. Считываются High[1] и Low[1] предыдущего бара на таймфрейме графика.

  2. Вычисляется эффективное смещение:
    offset = max(OffsetPoints, spread × MinOffsetVsSpreadMult).

  3. Размещаются ордера:
    Buy Stop = High[1] + offset, Sell Stop = Low[1] − offset.

  4. При исполнении: установка SL/TP; удаление противоположного ордера (OCO).

  5. Затем применяется безубыток и трейлинг (если включены).

Входные параметры (наиболее используемые)

Символ / Сессия

  • TradeSymbol (пусто = использовать символ графика), UseSessionFilter, SessionStartTime, SessionEndTime, ServerTimeOffsetHours.

Пробой / Размещение

  • UseBreakout (true), OffsetPoints, OrderExpirationMinutes, PlaceOncePerBar.

Риск / Размер

  • UseRiskPercent, RiskPercent, FixedLots, MaxSlippagePoints.

Стопы / Цели

  • StopLossPoints, UseTakeProfit, TakeProfitPoints.

Безубыток / Трейлинг

  • UseBreakeven, BreakevenTriggerPoints, BreakevenOffsetPoints,

  • TrailingMode (0=Off, 1=Fixed, 2=ATR), TrailingFixedPoints, TrailingStepPoints,

  • ATR_Period, ATR_Trail_Mult, ATR_Trail_StepMult.

Фильтры / Безопасность

  • MinPrevBarRangePoints, UseATRBufferOnEntry, ATR_Buffer_Mult,

  • RespectStopLevel, MinOffsetVsSpreadMult, DeleteOppositeOnFill.

Диагностика / Служебные

  • EnableDebugLogs, DiagnosticLevel, MagicNumber, OrderComment.

Документация внутри EA подробно описывает каждый параметр. Значения по умолчанию оптимальны для золота.

Готовые пресеты (напишите мне, чтобы получить)

  1. Optimized M1

  2. Controlled M15

Совместимость с брокерами (3-знаковое vs 2-знаковое золото)

EA автоматически определяет Digits/Point и нормализует цены.

Для эквивалентных долларовых расстояний у 2-знаковых брокеров разделите «пункты» 3-знаковых на 10:

Настройка (пункты) 3-знаковый (Point=0.001) 2-знаковый (Point=0.01)
OffsetPoints 300 30
StopLossPoints 3000 300
TakeProfitPoints 1200 120
BreakevenTriggerPoints 800 80
TrailingFixedPoints 1200 120
MinPrevBarRangePoints 1000 100
MaxSlippagePoints 30 3

Сопоставление спреда: Exness ~180 (3-знаковый) ≈ 18 (2-знаковый).

Быстрый старт

  1. Откройте график XAUUSD (например, XAUUSDm) на M15 или M1.

  2. Подключите EA и загрузите один из включенных файлов .set.

  3. Убедитесь, что AutoTrading (Algo trading) включен и символ виден в Market Watch.

  4. Рекомендуется VPS.

Руководство по тестированию

  • Модель: Every tick (реальные тики, если доступны).

  • Спред: установите средний спред вашего брокера (например, 180 для Exness 3-знаковый).

  • Тестируйте ≥ 3–6 месяцев для значимой статистики.

  • Если видите «нет сделок»: проверьте окно сессии, имя/суффикс символа и что offset ≥ spread × множитель.

Риски

  • Золото волатильно. В боковых рынках возможны серии убытков.

  • Используйте окна сессий, фильтр минимального диапазона и больший offset на M15 для снижения шума.

  • Никогда не завышайте риск; сначала используйте демо.


Другие продукты этого автора
Bee Sting
Faisal Ammari
Эксперты
Bee Sting – Продвинутая трендовая грид-система Bee Sting — это торговый советник нового поколения, разработанный специально для волатильных инструментов, таких как XAUUSD и BTCUSD. Он объединяет контролируемый грид-механизм, определение тренда по наклону EMA, адаптивный ATR-шаг и многоуровневую защиту, обеспечивая более стабильный и структурированный подход к грид-трейдингу. В отличие от типичных мартингейл-систем, Bee Sting не использует увеличение лота. Все уровни грида работают с фиксированн
