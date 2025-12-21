AI Macd PRO

AI MACD PRO — Die Evolution des Klassikers. Er stammt aus der EA AI PRO Serie, was bedeutet, dass der Code zu 100% von Künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde, und er ist mit 24 verschiedenen Positionsmanagement-Funktionen auf institutionellem Niveau ausgestattet. Der Expert Advisor arbeitet auf Basis der Signale des MACD-Indikators.

Im breiten Arsenal des Roboters: Ein intelligenter Nachrichtenfilter, vier SL-Varianten, drei Trailing-SL-Varianten (einschließlich fortschrittlichem High/Low-Trailing), ein Teilschließungssystem (ebenfalls mit drei verschiedenen Varianten, darunter eine einzigartige Variante basierend auf der Anzahl der Volumenmultiplikatoren) sowie zwei Varianten des Volumenmultiplikators mit flexiblen Einstellungen für aggressives Depotwachstum. Eine einzigartige Technologie zur Bestätigung des Hauptsignals für die Positionseröffnung wie Price Action (Ausbruch) filtert Marktrauschen und eröffnet Trades nur bei echter Preisbewegung; ebenfalls verfügbar sind drei Take-Profit-Varianten, einschließlich Trailing Profit. Der Expert Advisor funktioniert auf jedem Zeitrahmen und Handelsinstrument im MT5, mit allen Kontotypen, jedem Broker und Prop Trading Firmen. Der makellose Maschinencode eliminiert menschliche Fehler und Emotionen. Dies ist die Wahl von Profis, die maximale Zuverlässigkeit und Flexibilität bei den Einstellungen benötigen. Vertrauen Sie den Handel dem reinen digitalen Verstand an.

====================================================================================

DETAILLIERTES BENUTZERHANDBUCH 

1 ===== STRATEGIE (STRATEGY) =====

Dieser Abschnitt konfiguriert die Logik für den Markteintritt.

Beschreibung der Signalerzeugungslogik in Ihrem Expert Advisor:

Der EA verwendet den MACD-Indikator (Standardeinstellungen: 12, 26, 9) und verfügt über zwei Modi zur Signalerzeugung (wählbar in den Einstellungen unter Signal_Logic_Mode):

  1. Klassischer Modus (Signallinien-Kreuzung):

    Kauf (BUY): Die MACD-Hauptlinie (Histogramm) kreuzt ihre rote Signallinie von unten nach oben.

    Verkauf (SELL): Die MACD-Hauptlinie kreuzt die Signallinie von oben nach unten.

  2. Nulllinien-Kreuzungsmodus (Zero Line):

    Kauf (BUY): Das MACD-Histogramm kreuzt die Nullmarke von unten nach oben (Übergang vom negativen in den positiven Bereich).

    Verkauf (SELL): Das MACD-Histogramm kreuzt die Nullmarke von oben nach unten (Übergang vom positiven in den negativen Bereich).

  3. Zusätzliche Signalbestätigungsbedingung (Price Action): Wenn die Einstellung UseCandleConfirmation (Kerzenbestätigung) aktiviert ist:

    Der EA steigt nicht sofort beim Signal ein.

    Er wartet, bis der Preis das Hoch (High) der Signalkerze für einen Kauf oder das Tief (Low) für einen Verkauf durchbricht.

    Wenn der Ausbruch nicht innerhalb von MaxBarsToWait Kerzen erfolgt, wird das Signal storniert.

    Wenn UseCandleConfirmation = false, erfolgt der Einstieg sofort bei Eröffnung der neuen Kerze nach dem Signal.

2 ===== DASHBOARD (INFO-TAFEL) =====

Einstellungen für das visuelle Informationspanel, das auf dem Chart angezeigt wird.

Es zeigt den aktuellen Spread, die Handelsergebnisse für Tag/Woche/Monat/Jahr sowie den aktuellen schwebenden Gewinn und das Verhältnis von Gewinner-/Verlierer-Trades an.

Tipp: Bei der Optimierung im Strategietester arbeitet das Panel im visuellen Modus, aber für maximale mathematische Optimierungsgeschwindigkeit kann es deaktiviert werden (ShowDashboard = false).

3 ===== SIGNALUMKEHR (REVERSE SIGNAL) =====

Kehrt die Logik des Indikators um.

Wenn aktiviert (true), eröffnet der EA bei einem Stochastik-Signal für Kauf (überverkauft) einen Verkaufs-Trade. Nützlich in starken Trendmärkten, wo Oszillatoren oft falsche Umkehrsignale geben.

4 ===== NACHRICHTENSCHUTZ (NEWS PROTECTION) =====

Integrierter Nachrichtenfilter.

Der EA pausiert den Handel automatisch für eine bestimmte Anzahl von Minuten vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten (für die Währungen des Paares oder nur USD).

Wichtig: Funktioniert nur im Echtzeitmodus (Live). Nachrichtendaten sind im Strategietester nicht verfügbar.

5 ===== GEWINN-/VERLUSTGRENZEN (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Globaler Depotschutz.

Erlaubt das Festlegen eines Gewinnziels oder eines Verlustlimits (in % des Kontostands oder in Punkten) für alle offenen Positionen insgesamt. Bei Erreichen des Limits werden alle Trades geschlossen und der EA stellt die Arbeit ein.

6 ===== BETRIEBSTIMER (OPERATION TIMER) =====

Intraday-Zeitfilter.

Legt strikte Arbeitszeiten für den EA fest (z. B. Handel nur von 08:00 bis 20:00 Uhr). Außerhalb dieser Zeiten werden keine neuen Trades eröffnet.

7 ===== STOP LOSS =====

Risikomanagement für jeden Trade.

SL_PERCENT: Stop Loss in % des Eröffnungspreises.

SL_POINTS: Fixer Stop Loss in Punkten.

SL_ATR: Dynamischer Stop Loss basierend auf der Marktvolatilität (ATR).

SL_HI_LO: Intelligenter Stop Loss, der hinter dem High oder Low der vorherigen geschlossenen Kerze platziert wird.

Broker-Stop-Level – Abstände zu SL und TP werden mit den Mindestanforderungen des Brokers abgeglichen und automatisch überprüft.

8 ===== TAKE PROFIT =====

Einstellungen zur Gewinnsicherung.

Kann in Punkten, Prozent oder als Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) festgelegt werden. Wenn z. B. RRR=2.0 ist, wird der Take Profit 2-mal größer sein als der Stop Loss.

9 ===== TRAILING STOP =====

Ein mächtiges Werkzeug zum Schutz des erzielten Gewinns durch automatisches Nachziehen des Stop-Loss-Levels mit der Preisbewegung.

Parameter UseTrailing: Hauptschalter (true/false).

Parameter Trail_Mode (Trailing-Modus): Auswahl des Algorithmus für die Stop-Bewegung.

Verfügbare Modi:

TRAIL_STANDARD (Standard): Klassisches Trailing in Punkten. Arbeitet basierend auf zwei Parametern:

Trail_Start: Gewinnabstand (in Punkten), bei dem das Trailing aktiviert wird.

Trail_Step: Bewegungsschritt. Der EA bewegt den Stop Loss jedes Mal, wenn der Preis die angegebene Anzahl von Punkten in die profitable Richtung läuft. Beispiel: Start=50, Step=10. Sobald der Gewinn 50 Punkte beträgt, wird der Stop auf Breakeven gesetzt. Wenn der Preis weitere 10 Punkte läuft, zieht der Stop nach.

TRAIL_ATR (Volatilitätsbasiert): Adaptiver Modus, der sich an die aktuelle Marktaktivität anpasst. Der Trailing-Abstand wird basierend auf dem ATR-Indikator (Average True Range) berechnet.

Wenn die Volatilität hoch ist, wird der Stop weiter weg gehalten, um nicht durch zufälliges "Rauschen" ausgelöst zu werden.

Wenn die Volatilität niedrig ist, wird der Stop enger nachgezogen. Einstellungsparameter: Trail_ATR_Period (ATR-Indikatorperiode) und Trail_ATR_Mult (Multiplikator des ATR-Wertes).

TRAIL_HI_LO (Kerzenbasiert): Professioneller Modus für den Trendhandel ("Schatten-Trailing"). Der EA bewegt den Stop Loss strikt entlang der Extremwerte geschlossener Kerzen:

Für Käufe (Buy): Stop wird unter das Low (Tief) der vorherigen Kerze gesetzt.

Für Verkäufe (Sell): Stop wird über das High (Hoch) der vorherigen Kerze gesetzt. Dieser Modus ermöglicht es, die Position so lange wie möglich zu halten, solange der Trend seine Struktur beibehält (höhere Tiefs oder tiefere Hochs), und sofort auszusteigen, wenn der Trend bricht.

10 ===== TRAILING PROFIT =====

(Neue einzigartige Funktion)

Intelligentes System zur Verlustwiederherstellung durch Gewinnziele.

Logik: Wenn aktiviert (UseTrailingProfit = true), merkt sich der EA den Verlustprozentsatz von im Minus geschlossenen Trades.

Bei Eröffnung eines NEUEN Trades erhöht der EA automatisch seinen Standard-Take-Profit um diesen akkumulierten Verlustprozentsatz.

Ziel: Vergangene Verluste wettmachen und die gesamte Serie mit einem einzigen erfolgreichen Trade im Nettogewinn schließen.

Reset: Der akkumulierte Prozentsatz wird in zwei Fällen auf 0% zurückgesetzt:

Wenn irgendein Trade im Nettogewinn geschlossen wird (vollständig).

Wenn der EA über die Schaltfläche auf dem Chart aus- und wieder eingeschaltet wird.

11 ===== TEILSCHLIESSUNG (PARTIAL CLOSE) =====

(Detaillierte Entladungseinstellung)

Sicherung eines Teils des Gewinns ("Tresor").

UsePartialClose: Hauptschalter der Funktion.

Partial_Mode (Aufteilungsvariante):

MANUAL (Klassisch): Der EA schließt einen Teil der Position, wenn der Preis eine feste Distanz (PartialStart) in Punkten zurücklegt. Wenn ein Schritt (Partial_Close_Step > 0) festgelegt ist, wird er alle N Punkte weitere Teile schließen.

EQUAL PARTS (Gleiche Teile): Der EA berechnet die Level selbst. Er nimmt die Distanz vom Eröffnungspreis bis zum endgültigen Take Profit und teilt sie in gleiche Abschnitte. Die Anzahl der Abschnitte wird in Partial_Parts_Count festgelegt (z. B. 10 Teile). Das Volumen wird ebenfalls gleichmäßig geteilt.

Unload Lines (Visualisierung):

Der EA zeichnet horizontale Linien auf dem Chart, die genau zeigen, wo die Position entladen wird.

Intelligente Funktion: Sobald der Preis eine Linie erreicht und ein Teil geschlossen wird, wird diese Linie sofort vom Chart entfernt, sodass Sie nur die verbleibenden aktiven Ziele sehen.

  • (Nach Anzahl der Volumenschritte)

    Wie es funktioniert: Dieser ungewöhnliche, nicht standardmäßige Modus erstellt automatisch, ohne Ihre Einstellung und nur bei Auswahl dieser Option, ein "intelligentes Raster" zur Positionsentladung, das direkt davon abhängt, wie stark das Martingale (Modus 23) das Volumen des aktuellen Trades erhöht hat; kurz gesagt, je mehr das Positionsvolumen erhöht wird, desto mehr Entladungsteile wird diese Position haben. Der EA teilt die Distanz vom Eröffnungspreis bis zum Take Profit automatisch in gleiche Teile.

    Hauptbedingung: Der Modus funktioniert nur bei aktiviertem Martingale (UseMartingale = true).

12 ===== BREAKEVEN =====

Verschieben des Stop Loss auf den Eröffnungspreis.

Wird ausgelöst, wenn der Preis eine bestimmte Anzahl von Punkten (BE_Start) zurücklegt. Bietet Schutz vor Verlusten bei Preisumkehr.

13 ===== ORDERTYP (ORDER TYPE) =====

Wahl der Einstiegsmethode. ENTRY_MARKET_ONLY wird für sofortige Ausführung empfohlen.

14 ===== HAUPTEINSTELLUNGEN (MAIN SETTINGS) =====

Basisparameter: Magic Number (damit der EA seine eigenen Trades unterscheidet), Spread-Filter (MaxSpread) und Slippage.

15 ===== RISIKOMANAGEMENT (RISK MANAGEMENT) =====

Berechnung des anfänglichen Positionsvolumens (wenn keine Verlustserie vorliegt).

FixedLot: Handel mit konstantem Lot.

UseAutoLot: Automatische Lot-Berechnung als % des Kontostands.

16 ===== HANDELSZEITEN (TRADING HOURS) =====

Zusätzlicher Zeitfilter (Startstunde und Endstunde), wenn Sie nur bestimmte Sitzungen handeln möchten (z. B. London und New York).

17 ===== HANDELSRICHTUNG (TRADE DIRECTION) =====

Erlaubt dem EA, nur in eine Richtung zu handeln (Nur Buy oder Nur Sell) oder in beide (Both).

18 ===== LINIENMARKIERUNG (LINE MARKER) =====

Visualisierung der Eröffnungslevel und Take Profits auf dem Chart mit farbigen Linien.

Bereinigungslogik – wenn die Linie gelöscht wird, wird auch die verknüpfte Order gelöscht; wenn die Order ausgeführt wird, wird die entsprechende Linie entfernt.

19 ===== HANDELSHISTORIE (TRADE MARKERS) =====

Historie auf dem Chart. Zeichnet Pfeile oder Markierungen dort, wo vergangene Trades getätigt wurden, und beschriftet deren Ergebnis (Gewinn/Verlust).

20 ===== TONSIGNALE (SOUND SIGNALS) =====

Tonwarnungen beim Ein-/Ausschalten des EA über die Schaltfläche oder bei der Durchführung von Operationen.

21 ===== HANDELSTAGE (TRADING DAYS) =====

Filter nach Wochentagen.

22 ===== VOLUMENMULTIPLIKATOR (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sehr wichtiger Abschnitt)

System zur Erhöhung des Lots nach Verlusten (Martingale) zur schnellen Verlustwiederherstellung.

Funktioniert nur, wenn der Schalter UseMartingale = true ist.

Wie es funktioniert (Logik):

Wenn ein Trade per Stop Loss (Verlust) geschlossen wird, erhöht der EA das Volumen des nächsten Trades. Wenn der nächste ebenfalls ein Verlust ist — wächst das Volumen erneut. Sobald irgendein Trade mit Gewinn (Take Profit) geschlossen wird, wird das Volumen sofort auf das anfängliche zurückgesetzt (aus Abschnitt 16).

Reset-Bedingung: Der Zyklus wird auch zurückgesetzt, wenn Sie den EA über die Schaltfläche auf dem Chart aus- und wieder einschalten.

In der Einstellung MartingaleMode wählen Sie die Mathematik der Erhöhung:

Option 1: MULTIPLY (Multiplikation)

Das Lot des vorherigen Verlust-Trades wird mit der Zahl MartingaleValue multipliziert.

Beispiel: Anfangslot 0.1, Wert 2.0.

Trade 1 (0.1 Lot) -> Verlust.

Trade 2 öffnet mit Volumen: 0.2 (0.1 * 2). -> Verlust.

Trade 3 öffnet mit Volumen: 0.4 (0.2 * 2).

Option 2: ADD (Addition)

Zum Lot des vorherigen Verlust-Trades wird einfach die Zahl MartingaleValue addiert (sanfterer Modus).

Beispiel: Anfangslot 0.1, Wert 0.1.

Trade 1 (0.1 Lot) -> Verlust.

Trade 2 öffnet mit Volumen: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Schrittlimit):

Sicherheitseinstellung. Bestimmt, wie oft hintereinander der EA das Volumen erhöhen darf.

Wenn 0: Unendliche Erhöhung (klassisches Martingale).

Wenn 5: Das Volumen wächst die ersten 5 Verluste. Ab dem 6. Verlust in Folge wächst das Volumen nicht mehr und wird auf dem Niveau des 5. Schritts fixiert, bis die Serie im Gewinn endet.

Margin-Prüfung – vor dem Platzieren einer Order prüft der EA automatisch, ob genügend freie Margin vorhanden ist; wenn nicht, wird der Trade übersprungen.

23 ===== PYRAMIDISIERUNG (PYRAMIDING) =====

(Fortgeschrittene Gewinntaktik)

Methode zur aggressiven Gewinnsteigerung.

Wenn die Position ins Plus läuft, kann der EA zusätzliche Orders in derselben Richtung öffnen.

MaxPositions: Maximale Anzahl gleichzeitig offener Orders in eine Richtung.

PyramidStep: Schritt (in Punkten), nach dem eine neue Order geöffnet wird.

PyramidLotMult: Lot-Multiplikator für zusätzliche Orders. Zum Beispiel, wenn 1.0 — Volumen ist gleich; wenn 2.0 — Zusatzvolumen verdoppelt sich.

===================================================================================

WICHTIG ZU BEACHTEN FÜR EINSTELLUNGEN:

    • Wenn der Broker 5 Nachkommastellen hat (1.12345), dann ist 1 Punkt = 0.00001.

Wenn der Broker 3 Nachkommastellen hat (100.123 — Yen-Paare), dann ist 1 Punkt = 0.001.

Wichtige Nuance: Der EA nimmt Einstellungen (Stop Loss, Take Profit, Trailing) in Punkten (Points) wahr, nicht in "alten Pips".

Auf einem 5-Stellen-Konto entspricht ein Wert von 50 in den Einstellungen 5 "alten" Punkten (50 Pips).

Auf einem 4-Stellen-Konto entspricht ein Wert von 50 genau 50 "alten" Punkten.

Sie müssen dies bei der Eingabe der Einstellungen berücksichtigen.

    • Funktioniert dieser EA mit verschiedenen Kontotypen?

Ja, er ist universell, aber mit einem Vorbehalt bezüglich Netting.

Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung nach Typen:

Hedging: Ja, volle Unterstützung.

Der Code des EA (insbesondere die Pyramidisierungsfunktionen UsePyramiding und Positionsmengenbegrenzung MaxPositions) ist ursprünglich für Hedging konzipiert, wo man mehrere Trades auf einem Instrument gleichzeitig öffnen kann.

Netting: Funktioniert, aber die Strategie ändert sich.

Im Code gibt es eine Prüfung: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Der EA erkennt, dass er auf Netting ist.

Einschränkung: Auf einem Netting-Konto können Sie physisch keine 3 verschiedenen Positionen haben (wie in MaxPositions = 3 konfiguriert). Beim Versuch nachzukaufen (Pyramidisierung) wird der EA einfach in die eine einzige Position mitteln (Volumen hinzufügen). Der Modus "Teilschließung" wird ebenfalls mit dieser Gesamtposition arbeiten.

Raw, Zero, ECN (Provisionskonten): Ja, funktioniert korrekt.

Diese Konten zeichnen sich dadurch aus, dass der Spread eng ist, aber eine Provision pro Lot erhoben wird.

In den Gewinnberechnungsfunktionen (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) verwendet der EA die Formel: DealProfit + DealSwap + DealCommission.

Das bedeutet, er sieht und berücksichtigt die Provision bei der Berechnung von Verlusten für Martingale oder Trailing Profit. Er wird einen Trade nicht fälschlicherweise als profitabel betrachten, wenn der Gewinn klein, aber die Provision groß ist.

Cent, Micro, Standard, Premium: Ja, funktioniert.

Der EA liest das minimale Lot und den Lot-Schritt aus den Instrumenteneinstellungen (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Wenn es ein Cent-Konto mit Lot 0.1 oder 0.01 ist — der EA passt sich automatisch an und rundet das Volumen dank der Funktion ValidateVolume korrekt.

Fazit: Der EA ist technisch bereit, auf allen von der MetaTrader-Plattform bereitgestellten Kontotypen zu arbeiten.


