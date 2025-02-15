BreakSniper
- Experten
- Saniyat Nabiyeva
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 15 Februar 2025
- Aktivierungen: 10
BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN BERATER
1. Allgemeine Einstellungen
MagicNumber - Eindeutige Nummer zur Identifizierung von Berateraufträgen.
OrderVolume - Losgröße für jeden Handel.
OffsetPoints - Offset vom Signalpegel (in Punkten).
Slippage - Erlaubter Slippage bei der Eröffnung einer Order.
2. Betriebsmodi
OppositePositionClose - Schließt die gegenüberliegende Position, bevor eine neue eröffnet wird.
EnableNextSignalMode - Erlaubt ein neues Signal erst, nachdem der vorherige Handel geschlossen wurde.
EnableReversMode - Der Reverse-Modus ändert die Handelsrichtung.
SinglePositionMode - Schränkt gleichzeitige entgegengesetzte Positionen ein.
ОЖИДАНИЕ (WAITING) - Blockiert die Eröffnung neuer Aufträge, solange eine Position offen ist.
3. Sound-Einstellungen
SoundOnOpen - akustische Benachrichtigung beim Öffnen einer Position.
SoundOnClose - Tonbenachrichtigung beim Schließen einer Position.
PlaySoundOnToggleEA - Ton bei der Aktivierung/Deaktivierung des EA.
PlaySoundOnToggleLimiter - Ton beim Aktivieren/Deaktivieren des Limiters.
4. Zeitrahmen
ТАЙМФРЭЙМ (TIMEFRAME) - Wählt den Zeitrahmen für den Betrieb des Beraters.
5. Schaltflächen steuern
ButtonColorEnabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der EA aktiv ist.
ButtonColorDisabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der EA deaktiviert ist.
ButtonLabelEnabled - Beschriftung der Schaltfläche, wenn der EA eingeschaltet ist.
ButtonLabelDisabled - Beschriftung der Schaltfläche, wenn der EA ausgeschaltet ist.
6. Positionsbegrenzer
LimiterButtonColorEnabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der Begrenzer aktiv ist.
LimiterButtonColorDisabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der Begrenzer ausgeschaltet ist.
LimiterButtonLabelEnabled - Schaltflächentext, wenn der Begrenzer aktiviert ist.
LimiterButtonLabelDisabled - Schaltflächentext, wenn der Begrenzer ausgeschaltet ist.
7. Steuerung der Handelsrichtung
TradeLong - Erlaubt Long-Positionen.
TradeShort - Erlaubt Short-Positionen.
8. Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung
UseStopLoss - Stop-Loss aktivieren/deaktivieren.
StopLossValue - Stop-Loss-Wert in Punkten oder Prozent.
UseTakeProfit - Aktiviert/deaktiviert Take-Profit.
TakeProfitValue - Take-Profit-Wert in Punkten oder Prozent.
9. Auto-Stopp und Timer
EnableResetOnProfit - Setzt die Einstellungen bei Erreichen des Gewinns zurück.
TimerPeriodSeconds - Timer-Intervall (in Sekunden).