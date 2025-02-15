BreakSniper

BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN BERATER

1. Allgemeine Einstellungen

MagicNumber - Eindeutige Nummer zur Identifizierung von Berateraufträgen.

OrderVolume - Losgröße für jeden Handel.

OffsetPoints - Offset vom Signalpegel (in Punkten).

Slippage - Erlaubter Slippage bei der Eröffnung einer Order.

2. Betriebsmodi

OppositePositionClose - Schließt die gegenüberliegende Position, bevor eine neue eröffnet wird.

EnableNextSignalMode - Erlaubt ein neues Signal erst, nachdem der vorherige Handel geschlossen wurde.

EnableReversMode - Der Reverse-Modus ändert die Handelsrichtung.

SinglePositionMode - Schränkt gleichzeitige entgegengesetzte Positionen ein.

ОЖИДАНИЕ (WAITING) - Blockiert die Eröffnung neuer Aufträge, solange eine Position offen ist.

3. Sound-Einstellungen

SoundOnOpen - akustische Benachrichtigung beim Öffnen einer Position.

SoundOnClose - Tonbenachrichtigung beim Schließen einer Position.

PlaySoundOnToggleEA - Ton bei der Aktivierung/Deaktivierung des EA.

PlaySoundOnToggleLimiter - Ton beim Aktivieren/Deaktivieren des Limiters.

4. Zeitrahmen

ТАЙМФРЭЙМ (TIMEFRAME) - Wählt den Zeitrahmen für den Betrieb des Beraters.

5. Schaltflächen steuern

ButtonColorEnabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der EA aktiv ist.

ButtonColorDisabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der EA deaktiviert ist.

ButtonLabelEnabled - Beschriftung der Schaltfläche, wenn der EA eingeschaltet ist.

ButtonLabelDisabled - Beschriftung der Schaltfläche, wenn der EA ausgeschaltet ist.

6. Positionsbegrenzer

LimiterButtonColorEnabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der Begrenzer aktiv ist.

LimiterButtonColorDisabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der Begrenzer ausgeschaltet ist.

LimiterButtonLabelEnabled - Schaltflächentext, wenn der Begrenzer aktiviert ist.

LimiterButtonLabelDisabled - Schaltflächentext, wenn der Begrenzer ausgeschaltet ist.

7. Steuerung der Handelsrichtung

TradeLong - Erlaubt Long-Positionen.

TradeShort - Erlaubt Short-Positionen.

8. Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung

UseStopLoss - Stop-Loss aktivieren/deaktivieren.

StopLossValue - Stop-Loss-Wert in Punkten oder Prozent.

UseTakeProfit - Aktiviert/deaktiviert Take-Profit.

TakeProfitValue - Take-Profit-Wert in Punkten oder Prozent.

9. Auto-Stopp und Timer

EnableResetOnProfit - Setzt die Einstellungen bei Erreichen des Gewinns zurück.

TimerPeriodSeconds - Timer-Intervall (in Sekunden).

