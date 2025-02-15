BreakSniper

BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN BERATER





1. Allgemeine Einstellungen





MagicNumber - Eindeutige Nummer zur Identifizierung von Berateraufträgen.





OrderVolume - Losgröße für jeden Handel.





OffsetPoints - Offset vom Signalpegel (in Punkten).





Slippage - Erlaubter Slippage bei der Eröffnung einer Order.





2. Betriebsmodi





OppositePositionClose - Schließt die gegenüberliegende Position, bevor eine neue eröffnet wird.





EnableNextSignalMode - Erlaubt ein neues Signal erst, nachdem der vorherige Handel geschlossen wurde.





EnableReversMode - Der Reverse-Modus ändert die Handelsrichtung.





SinglePositionMode - Schränkt gleichzeitige entgegengesetzte Positionen ein.





ОЖИДАНИЕ (WAITING) - Blockiert die Eröffnung neuer Aufträge, solange eine Position offen ist.





3. Sound-Einstellungen





SoundOnOpen - akustische Benachrichtigung beim Öffnen einer Position.





SoundOnClose - Tonbenachrichtigung beim Schließen einer Position.





PlaySoundOnToggleEA - Ton bei der Aktivierung/Deaktivierung des EA.





PlaySoundOnToggleLimiter - Ton beim Aktivieren/Deaktivieren des Limiters.





4. Zeitrahmen





ТАЙМФРЭЙМ (TIMEFRAME) - Wählt den Zeitrahmen für den Betrieb des Beraters.





5. Schaltflächen steuern





ButtonColorEnabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der EA aktiv ist.





ButtonColorDisabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der EA deaktiviert ist.





ButtonLabelEnabled - Beschriftung der Schaltfläche, wenn der EA eingeschaltet ist.





ButtonLabelDisabled - Beschriftung der Schaltfläche, wenn der EA ausgeschaltet ist.





6. Positionsbegrenzer





LimiterButtonColorEnabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der Begrenzer aktiv ist.





LimiterButtonColorDisabled - Farbe der Schaltfläche, wenn der Begrenzer ausgeschaltet ist.





LimiterButtonLabelEnabled - Schaltflächentext, wenn der Begrenzer aktiviert ist.





LimiterButtonLabelDisabled - Schaltflächentext, wenn der Begrenzer ausgeschaltet ist.





7. Steuerung der Handelsrichtung





TradeLong - Erlaubt Long-Positionen.





TradeShort - Erlaubt Short-Positionen.





8. Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung





UseStopLoss - Stop-Loss aktivieren/deaktivieren.





StopLossValue - Stop-Loss-Wert in Punkten oder Prozent.





UseTakeProfit - Aktiviert/deaktiviert Take-Profit.





TakeProfitValue - Take-Profit-Wert in Punkten oder Prozent.





9. Auto-Stopp und Timer





EnableResetOnProfit - Setzt die Einstellungen bei Erreichen des Gewinns zurück.





TimerPeriodSeconds - Timer-Intervall (in Sekunden).



