Benutzerhandbuch

Handelsrichtung (InputDirect)

Wählt die zulässigen Handelsrichtungen aus: beide, nur long oder nur short.





Signalpegel-Verwendung (Richtung)

Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von berechneten Signalebenen (Punkt A) für die Orderplatzierung.





Maximale Orders pro Level (MaxOpenOnLevel)

Begrenzt die Anzahl der Orders, die auf dem gleichen Kursniveau platziert werden können, um das Risiko zu kontrollieren.





Ordereingabe-Logik (InputType)

Bestimmt die Methode zur Interpretation von ZigZag-Signalen (Optionen 1, 2 oder 3), die sich auf das Einstiegs-Timing auswirken.





Losgröße (Lot)

Legt das Handelsvolumen fest, das bei der Auftragserteilung verwendet wird.





Gewinnmitnahme (TakeProfit)

Legt das Gewinnziel als Prozentsatz des Einstiegskurses fest und definiert damit das Ausstiegsniveau für einen profitablen Handel.





Stop-Loss-Modus (StopLoss)

Wählt die Methode zur Berechnung des Stop Loss aus (fest über ZigZag, Trailing mit/ohne Limits, prozentual oder punktbasiert).





Prozentualer Stop-Loss (StopLossProcent)

Wird mit dem prozentualen Stop-Loss-Modus verwendet; legt den Stop-Loss-Abstand als Prozentsatz des Einstiegskurses fest.





Stop-Loss in Punkten (StopLossPoints)

Wird bei der Verwendung des punktbasierten Stop-Loss-Modus verwendet; legt den Stop-Loss-Abstand in Punkten fest.





Offset für Pending Orders (OpenOffset)

Gibt den prozentualen Offset vom aktuellen Kurs für die Platzierung von Pending Orders (BUY STOP/SELL STOP) an.





Arbeits-Zeitrahmen (tf)

Legt den Zeitrahmen für den ZigZag-Indikator und die Signalberechnungen fest.





Anzeige der Signallinien (ShowA, LongAColor, ShortAColor, Width)

Steuert die Anzeige der Schlüssellinie "Punkt A" auf dem Chart mit anpassbaren Farben (für Long und Short) und Liniendicke.





Zickzack-Parameter (InpDepth, InpDeviation, InpBackstep)

Konfigurieren Sie die Empfindlichkeit und das Verhalten des ZigZag-Indikators, der verwendet wird, um Swing-Punkte für Einstiegssignale zu erkennen.





Auftrags-Identifikator (Magic)

Eine eindeutige ID, die die Orders des EA von anderen Trades auf dem Konto unterscheidet.





Debug-Modus (bDebug)

Wenn diese Option aktiviert ist, werden zusätzliche visuelle Hilfsmittel zur Überwachung der EA-Leistung angezeigt, auch wenn der Handel ausgeschaltet ist.



