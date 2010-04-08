AI MACD PRO — 클래식의 진화. 이 제품은 EA AI PRO 시리즈의 하나로, 코드가 100% 인공지능에 의해 설계 및 작성되었음을 의미하며, 기관 수준의 24가지 다양한 포지션 관리 기능을 갖추고 있습니다. 이 어드바이저는 MACD 지표 신호를 기반으로 작동합니다.

로봇의 광범위한 기능에는 스마트 뉴스 필터, 4가지 SL(손절매) 옵션, 고급 High/Low 트레일링을 포함한 3가지 트레일링 SL 옵션, (볼륨 승수 수량에 기반한 독특한 옵션을 포함한) 3가지 부분 청산 시스템, 그리고 공격적인 예치금 증대를 위한 유연한 설정을 갖춘 2가지 볼륨 승수 옵션이 포함됩니다. 포지션 진입을 위한 메인 신호를 Price Action(돌파)으로 확인하는 독자적인 기술은 시장의 노이즈를 필터링하여 실제 가격 움직임이 있을 때만 거래를 개시합니다. 또한 트레일링 프로핏을 포함한 3가지 테이크 프로핏(이익 실현) 옵션도 제공됩니다. 이 어드바이저는 MT5의 모든 타임프레임과 거래 자산, 모든 계좌 유형, 모든 브로커 및 프롭 트레이딩 회사(Prop Trading Firms)에서 작동합니다. 완벽한 머신 코드는 인간의 실수와 감정을 배제합니다. 이것은 최고의 신뢰성과 설정의 유연성을 필요로 하는 전문가들의 선택입니다. 순수한 디지털 지능에 거래를 맡기십시오.

====================================================================================

상세 사용자 매뉴얼

1 ===== 전략 (STRATEGY) =====

이 섹션에서는 시장 진입 로직을 설정합니다.

어드바이저의 신호 생성 로직 설명:

어드바이저는 MACD 지표(기본 설정: 12, 26, 9)를 사용하며 두 가지 신호 생성 모드가 있습니다 (Signal_Logic_Mode 설정에서 선택):

클래식 모드 (신호선 교차): 매수 (BUY): MACD 메인 선(히스토그램)이 빨간색 신호선(Signal Line)을 아래에서 위로 교차합니다. 매도 (SELL): MACD 메인 선이 신호선을 위에서 아래로 교차합니다. 제로 라인 교차 모드 (Zero Line): 매수 (BUY): MACD 히스토그램이 0 기준선을 아래에서 위로 교차합니다 (음수 영역에서 양수 영역으로 전환). 매도 (SELL): MACD 히스토그램이 0 기준선을 위에서 아래로 교차합니다 (양수 영역에서 음수 영역으로 전환). 추가 신호 확인 조건 (Price Action): UseCandleConfirmation (캔들 확인) 설정이 켜져 있는 경우: 어드바이저는 신호가 발생해도 즉시 진입하지 않습니다. 매수의 경우 신호 캔들의 고가(High), 매도의 경우 저가(Low)를 가격이 돌파할 때까지 기다립니다. MaxBarsToWait 캔들 내에 돌파가 발생하지 않으면 신호는 취소됩니다. UseCandleConfirmation = false인 경우, 신호 후 새로운 캔들이 열릴 때 즉시 진입합니다.

2 ===== 대시보드 (DASHBOARD) =====

차트에 표시되는 시각적 정보 패널 설정입니다.

현재 스프레드, 일/주/월/연간 거래 결과, 그리고 현재 평가 손익 및 승률(수익/손실 거래 비율)을 표시합니다.

팁: 전략 테스터에서 최적화할 때 패널은 비주얼 모드에서 작동하지만, 수학적 최적화 속도를 최대화하기 위해 끌 수 있습니다 (ShowDashboard = false).

3 ===== 신호 반전 (REVERSE SIGNAL) =====

지표의 로직을 반전시킵니다.

켜짐(true)으로 설정하면, 스토캐스틱 매수 신호(과매도)에서 어드바이저는 매도 거래를 엽니다. 오실레이터가 거짓 반전 신호를 자주 주는 강한 추세 시장에서 유용합니다.

4 ===== 뉴스 보호 (NEWS PROTECTION) =====

내장된 뉴스 필터입니다.

어드바이저는 중요한 경제 뉴스 발표 전후 지정된 분 동안 자동으로 거래를 일시 중지합니다 (해당 통화 쌍 또는 USD만 해당).

중요: 실시간 모드(Live)에서만 작동합니다. 전략 테스터에서는 뉴스 데이터를 사용할 수 없습니다.

5 ===== 수익/손실 제한 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

전체 예치금 보호 기능입니다.

전체 오픈 포지션의 합계에 대해 수익 목표나 손실 한도를 잔고의 % 또는 포인트 단위로 설정할 수 있습니다. 한도에 도달하면 모든 거래가 청산되고 어드바이저는 작동을 중지합니다.

6 ===== 작동 타이머 (OPERATION TIMER) =====

장중 시간 필터입니다.

어드바이저의 엄격한 작동 시간을 설정합니다 (예: 08:00부터 20:00까지만 거래). 이 시간 외에는 새로운 거래가 개설되지 않습니다.

7 ===== 손절매 (STOP LOSS) =====

각 거래에 대한 리스크 관리입니다.

SL_PERCENT: 진입가 대비 % 단위의 손절매.

SL_POINTS: 포인트 단위의 고정 손절매.

SL_ATR: 시장 변동성(ATR)에 기반한 동적 손절매.

SL_HI_LO: 이전 마감 캔들의 고가(High) 또는 저가(Low) 뒤에 배치되는 스마트 손절매.

브로커 스톱 레벨 – SL 및 TP까지의 거리는 브로커의 최소 요구 사항과 대조하여 자동으로 확인됩니다.

8 ===== 테이크 프로핏 (TAKE PROFIT) =====

이익 실현 설정입니다.

포인트, 퍼센트 또는 리스크:리워드 비율(RRR)로 설정할 수 있습니다. 예를 들어 RRR=2.0이면 테이크 프로핏은 손절매보다 2배 큽니다.

9 ===== 트레일링 스탑 (TRAILING STOP) =====

가격 움직임에 따라 손절매 레벨을 자동으로 이동시켜 확보된 이익을 보호하는 강력한 도구입니다.

매개변수 UseTrailing: 메인 스위치 (true/false).

매개변수 Trail_Mode (트레일링 모드): 스탑 이동 알고리즘 선택.

사용 가능한 모드:

TRAIL_STANDARD (표준): 포인트 단위의 클래식 트레일링. 두 가지 매개변수로 작동합니다:

Trail_Start: 트레일링이 활성화되는 이익 거리(포인트 단위).

Trail_Step: 이동 간격. 가격이 수익 방향으로 지정된 포인트만큼 이동할 때마다 어드바이저가 손절매를 이동시킵니다. 예: Start=50, Step=10. 이익이 50 포인트가 되면 스탑은 본전(Breakeven)으로 이동합니다. 가격이 10 포인트 더 이동하면 스탑도 따라 이동합니다.

TRAIL_ATR (변동성 기반): 현재 시장 활동에 적응하는 모드입니다. 트레일링 거리는 ATR(Average True Range) 지표에 따라 계산됩니다.

변동성이 높으면 — 무작위 "노이즈"에 청산되지 않도록 스탑을 멀리 유지합니다.

변동성이 낮으면 — 스탑을 더 가깝게 당깁니다. 설정 매개변수: Trail_ATR_Period (ATR 지표 기간) 및 Trail_ATR_Mult (ATR 값 승수).

TRAIL_HI_LO (캔들 기반): 추세 매매를 위한 전문가 모드 ("그림자 트레일링"). 어드바이저는 마감된 캔들의 극단값을 따라 엄격하게 손절매를 이동합니다:

매수(Buy)의 경우: 이전 캔들의 Low(저가) 아래에 스탑을 둡니다.

매도(Sell)의 경우: 이전 캔들의 High(고가) 위에 스탑을 둡니다. 이 모드는 추세 구조(높아지는 저점 또는 낮아지는 고점)가 유지되는 한 포지션을 최대한 길게 유지하고, 추세가 깨지면 즉시 청산할 수 있게 합니다.

10 ===== 트레일링 프로핏 (TRAILING PROFIT) =====

(새로운 독자적인 기능)

이익 목표를 통한 스마트 손실 복구 시스템.

로직: 활성화(UseTrailingProfit = true)되면, 어드바이저는 손실로 마감된 거래의 손실률(%)을 기억합니다.

'새로운' 거래를 개설할 때, 어드바이저는 누적된 손실률만큼 표준 테이크 프로핏을 자동으로 증가시킵니다.

목표: 과거의 손실을 만회하고 단 한 번의 성공적인 거래로 전체 시리즈를 순이익으로 마감하는 것입니다.

리셋: 누적된 퍼센트는 두 가지 경우에 0%로 초기화됩니다:

어떤 거래든 순이익으로 (완전히) 마감될 때.

차트의 버튼을 통해 어드바이저를 껐다가 다시 켤 때.

11 ===== 부분 청산 (PARTIAL CLOSE) =====

(상세 분할 청산 설정)

이익의 일부를 확보합니다 ("금고").

UsePartialClose: 기능의 메인 스위치.

Partial_Mode (분할 옵션):

MANUAL (클래식): 가격이 고정된 거리(PartialStart) 포인트만큼 이동하면 어드바이저가 포지션의 일부를 청산합니다. 간격(Partial_Close_Step > 0)이 설정된 경우, N 포인트마다 부분 청산을 계속합니다.

EQUAL PARTS (균등 분할): 어드바이저가 레벨을 스스로 계산합니다. 진입가부터 최종 테이크 프로핏까지의 거리를 가져와 균등한 구간으로 나눕니다. 구간 수는 Partial_Parts_Count에서 설정합니다 (예: 10개 부분). 거래량(랏)도 균등하게 나뉩니다.

Unload Lines (시각화):

포지션이 정확히 어디서 부분 청산될지 보여주는 수평선을 차트에 그립니다.

스마트 기능: 가격이 라인에 도달하여 일부가 청산되면, 해당 라인은 차트에서 즉시 제거되어 남은 활성 목표만 볼 수 있습니다.

(볼륨 스텝 수량에 따름) 작동 원리: 이 평범하지 않은 비표준 모드는 여러분의 설정 없이 이 옵션을 선택할 때만 자동으로 포지션 청산 "스마트 그리드"를 생성합니다. 이는 마틴게일(모드 23)이 현재 거래량을 얼마나 강하게 증가시켰는지에 직접적으로 의존합니다. 결론적으로 포지션 거래량이 많이 증가할수록 이 포지션의 청산 분할 수도 많아집니다. 어드바이저는 진입가부터 테이크 프로핏까지의 거리를 자동으로 균등하게 나눕니다. 주요 조건: 이 모드는 마틴게일이 활성화된 경우(UseMartingale = true)에만 작동합니다.

12 ===== 본전 청산 (BREAKEVEN) =====

손절매를 진입가로 이동합니다.

가격이 설정된 포인트 수(BE_Start)만큼 이동했을 때 작동합니다. 가격 반전 시 손실을 방지합니다.

13 ===== 주문 유형 (ORDER TYPE) =====

진입 방법 선택. 즉시 체결을 위해 ENTRY_MARKET_ONLY를 권장합니다.

14 ===== 주요 설정 (MAIN SETTINGS) =====

기본 매개변수: 매직 넘버(어드바이저가 자신의 거래를 구분하기 위함), 스프레드 필터(MaxSpread) 및 슬리피지(Slippage).

15 ===== 리스크 관리 (RISK MANAGEMENT) =====

초기 포지션 거래량 계산 (손실 시리즈가 없을 때).

FixedLot: 고정 랏으로 거래.

UseAutoLot: 잔고의 %로 랏 자동 계산.

16 ===== 거래 시간 (TRADING HOURS) =====

특정 세션(예: 런던 및 뉴욕)만 거래하고 싶은 경우를 위한 추가 시간 필터(시작 시간 및 종료 시간).

17 ===== 거래 방향 (TRADE DIRECTION) =====

어드바이저가 한 방향(매수만 또는 매도만) 또는 양방향(Both)으로 거래하도록 허용합니다.

18 ===== 라인 마커 (LINE MARKER) =====

진입 레벨과 테이크 프로핏을 차트에 색상 라인으로 시각화합니다.

정리 로직 – 라인이 삭제되면 연결된 주문도 삭제됩니다. 주문이 체결되면 해당 라인은 지워집니다.

19 ===== 거래 내역 (TRADE MARKERS) =====

차트상의 내역. 과거 거래가 이루어진 곳에 화살표나 마크를 그리고 결과(수익/손실)를 라벨로 표시합니다.

20 ===== 사운드 신호 (SOUND SIGNALS) =====

버튼으로 어드바이저를 켜고 끌 때나 작업을 수행할 때의 소리 알림.

21 ===== 거래 요일 (TRADING DAYS) =====

요일별 필터.

22 ===== 볼륨 승수 (VOLUME MULTIPLIER) =====

(매우 중요한 섹션)

손실 후 빠른 회복을 위한 랏 증가 시스템 (마틴게일).

스위치 UseMartingale = true인 경우에만 작동합니다.

작동 원리 (로직):

거래가 손절매(손실)로 마감되면 어드바이저는 다음 거래의 랏을 늘립니다. 다음 거래도 손실이면 랏은 다시 증가합니다. 어떤 거래든 수익(테이크 프로핏)으로 마감되면 거래량은 즉시 초기값(섹션 16)으로 리셋됩니다.

리셋 조건: 차트의 버튼을 통해 어드바이저를 껐다가 다시 켜도 사이클은 리셋됩니다.

MartingaleMode 설정에서 증가 수학을 선택합니다:

옵션 1: MULTIPLY (곱하기)

이전 손실 거래의 랏에 MartingaleValue 수치를 곱합니다.

예: 초기 랏 0.1, 값 2.0.

거래 1 (0.1 랏) -> 손실.

거래 2는 다음 랏으로 오픈: 0.2 (0.1 * 2). -> 손실.

거래 3은 다음 랏으로 오픈: 0.4 (0.2 * 2).

옵션 2: ADD (더하기)

이전 손실 거래의 랏에 MartingaleValue 수치를 단순히 더합니다 (더 부드러운 모드).

예: 초기 랏 0.1, 값 0.1.

거래 1 (0.1 랏) -> 손실.

거래 2는 다음 랏으로 오픈: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (단계 제한):

안전 설정입니다. 어드바이저가 연속으로 거래량을 늘릴 수 있는 횟수를 결정합니다.

0인 경우: 무한 증가 (클래식 마틴게일).

5인 경우: 처음 5번의 손실 동안만 거래량이 증가합니다. 연속 6번째 손실부터는 거래량이 증가하지 않고 시리즈가 수익으로 끝날 때까지 5번째 단계 수준으로 고정됩니다.

증거금 확인 – 주문을 넣기 전에 어드바이저는 충분한 여유 증거금이 있는지 자동으로 확인하며, 없으면 거래를 건너뜁니다.

23 ===== 피라미딩 (PYRAMIDING) =====

(고급 수익 전술)

수익을 공격적으로 늘리는 방법.

포지션이 수익 상태가 되면 어드바이저는 같은 방향으로 추가 주문을 열 수 있습니다.

MaxPositions: 한 방향으로 동시에 열 수 있는 최대 주문 수.

PyramidStep: 새로운 주문이 열리는 간격(포인트 단위).

PyramidLotMult: 추가 주문을 위한 랏 승수. 예: 1.0이면 동일한 랏, 2.0이면 추가 랏이 두 배가 됩니다.

===================================================================================

설정 시 고려해야 할 중요 사항:

브로커가 5자리(1.12345)인 경우, 1 포인트 = 0.00001입니다.

브로커가 3자리(100.123 — 엔화 쌍)인 경우, 1 포인트 = 0.001입니다.

중요한 뉘앙스: 어드바이저는 설정(손절매, 테이크 프로핏, 트레일링)을 "구형 핍(pips)"이 아닌 "포인트(Points)"로 인식합니다.

5자리 계좌에서 설정 값 50은 5 "구형" 포인트(50 pips)와 같습니다.

4자리 계좌에서 값 50은 50 "구형" 포인트와 같습니다.

설정을 입력할 때 이를 고려해야 합니다.

이 어드바이저는 다른 계좌 유형에서 작동합니까?

네, 범용적이지만 네팅(Netting)에 관한 한 가지 주의 사항이 있습니다.

유형별 상세 분석:

Hedging (헤징): 네, 완벽 지원합니다.

어드바이저 코드(특히 피라미딩 기능 UsePyramiding 및 포지션 수량 제한 MaxPositions)는 원래 하나의 상품에 대해 동시에 여러 거래를 열 수 있는 헤징을 위해 설계되었습니다.

Netting (네팅): 작동하지만 전략이 변경됩니다.

코드 내에 확인 기능이 있습니다: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). 어드바이저는 네팅 계좌임을 인식합니다.

제한: 네팅 계좌에서는 물리적으로 3개의 다른 포지션을 가질 수 없습니다 (MaxPositions = 3으로 설정되어 있더라도). 추가 매수(피라미딩)를 시도할 때 어드바이저는 단순히 그 단일 포지션에 물타기(불타기)를 하여 평균화합니다. "부분 청산" 모드 또한 이 전체 포지션에 대해 작동합니다.

Raw, Zero, ECN (수수료 계좌): 네, 올바르게 작동합니다.

이 계좌들은 스프레드가 좁은 대신 랏당 수수료가 부과되는 것이 특징입니다.

수익 계산 함수(CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState)에서 어드바이저는 다음 공식을 사용합니다: DealProfit + DealSwap + DealCommission

즉, 마틴게일이나 트레일링 프로핏을 위한 손실 계산 시 수수료를 보고 고려합니다. 수익이 작고 수수료가 큰 경우 실수로 거래를 수익으로 간주하지 않습니다.

Cent, Micro, Standard, Premium: 네, 작동합니다.

어드바이저는 상품 설정에서 최소 랏과 랏 스텝을 읽어옵니다 (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

랏이 0.1이나 0.01인 센트 계좌라도 ValidateVolume 함수 덕분에 어드바이저가 자동으로 조정하고 거래량을 올바르게 반올림합니다.

결론: 이 어드바이저는 기술적으로 MetaTrader 플랫폼이 제공하는 모든 유형의 계좌에서 작동할 준비가 되어 있습니다.