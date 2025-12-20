AI MACD PRO — L'Évolution d'un Classique. Il fait partie de la série EA AI PRO, ce qui signifie que le code est conçu et écrit à 100 % par l'Intelligence Artificielle, et il est équipé de 24 fonctions différentes de gestion de position de niveau institutionnel. Le conseiller expert (robot) fonctionne sur la base des signaux de l'indicateur MACD.

Dans le vaste arsenal du robot : un Filtre d'Actualités Intelligent, quatre options de SL (Stop Loss), trois options de Trailing SL, y compris le Trailing avancé par High/Low, un système de Clôture Partielle également avec trois variantes différentes, dont une variante unique basée sur (la quantité du multiplicateur de volume), ainsi que deux variantes de Multiplicateur de Volume avec des réglages flexibles pour une croissance agressive du dépôt. Une technologie unique de confirmation du signal principal d'ouverture de position comme le Price Action (Cassure) filtre le bruit du marché, n'ouvrant des transactions que lors d'un mouvement réel des prix ; trois options de Take Profit sont également disponibles, y compris le Trailing Profit. Le conseiller fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et actif de trading sur MT5, avec tous les types de comptes, n'importe quel courtier (Broker) et les sociétés de Prop Trading (Prop Firms). Le code machine impeccable élimine les erreurs humaines et les émotions. C'est le choix des professionnels qui ont besoin d'une fiabilité maximale et d'une flexibilité de réglage. Confiez votre trading à la pure raison numérique.

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

1 ===== STRATÉGIE (STRATEGY) =====

Cette section configure la logique d'entrée sur le marché.

Description de la logique de génération de signaux dans votre conseiller :

Le conseiller utilise l'indicateur MACD (paramètres standard : 12, 26, 9) et dispose de deux modes de génération de signaux (sélectionnés dans les paramètres Signal_Logic_Mode) :

Mode Classique (Croisement de la ligne de signal) : Achat (BUY) : La ligne principale du MACD (histogramme) croise sa ligne de Signal rouge du bas vers le haut. Vente (SELL) : La ligne principale du MACD croise la ligne de Signal du haut vers le bas. Mode de Croisement de la Ligne Zéro (Zero Line) : Achat (BUY) : L'histogramme MACD croise la marque zéro du bas vers le haut (passage de la zone négative à positive). Vente (SELL) : L'histogramme MACD croise la marque zéro du haut vers le bas (passage de la zone positive à négative). Condition supplémentaire de confirmation du signal (Price Action) : Si le paramètre UseCandleConfirmation (Confirmation par bougie) est activé : Le conseiller n'entre pas immédiatement sur le signal. Il attend que le prix casse le plus haut (High) de la bougie de signal pour un achat ou le plus bas (Low) pour une vente. Si la cassure ne se produit pas dans les MaxBarsToWait bougies, le signal est annulé. Si UseCandleConfirmation = false, l'entrée se fait immédiatement à l'ouverture de la nouvelle bougie après le signal.

2 ===== TABLEAU DE BORD (DASHBOARD) =====

Paramètres du panneau d'information visuel affiché sur le graphique.

Il affiche le spread actuel, les résultats de trading par Jour/Semaine/Mois/Année, ainsi que le profit flottant actuel et le ratio transactions gagnantes/perdantes.

Conseil : Lors de l'optimisation dans le Testeur de Stratégie, le panneau fonctionne en mode visuel, mais pour une vitesse d'optimisation mathématique maximale, il peut être désactivé (ShowDashboard = false).

3 ===== INVERSION DE SIGNAL (REVERSE SIGNAL) =====

Inverse la logique de l'indicateur.

Si activé (true), alors sur un signal Stochastique pour l'Achat (survente), le conseiller ouvrira une transaction de Vente. Utile sur les marchés à forte tendance où les oscillateurs donnent souvent de faux signaux de retournement.

4 ===== PROTECTION CONTRE LES ACTUALITÉS (NEWS PROTECTION) =====

Filtre d'actualités intégré.

Le conseiller met automatiquement le trading en pause pendant un nombre spécifié de minutes avant et après la publication d'actualités économiques importantes (pour les devises de la paire ou seulement USD).

Important : Fonctionne uniquement en mode temps réel (Live). Les données d'actualités ne sont pas disponibles dans le Testeur de Stratégie.

5 ===== LIMITES DE PROFIT/PERTE (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protection globale du dépôt.

Permet de définir un objectif de profit ou une limite de pertes (en % du solde ou en points) pour toutes les positions ouvertes au total. Lorsque la limite est atteinte, toutes les transactions sont clôturées et le conseiller arrête de fonctionner.

6 ===== MINUTERIE DE FONCTIONNEMENT (OPERATION TIMER) =====

Filtre de temps intrajournalier.

Définit des heures de fonctionnement strictes pour le conseiller (par exemple, trader uniquement de 08:00 à 20:00). En dehors de ces heures, aucune nouvelle transaction n'est ouverte.

7 ===== STOP LOSS =====

Gestion des risques pour chaque transaction.

SL_PERCENT : Stop Loss en % du prix d'ouverture.

SL_POINTS : Stop Loss fixe en points.

SL_ATR : Stop Loss dynamique basé sur la volatilité du marché (ATR).

SL_HI_LO : Stop Loss intelligent placé derrière le High ou le Low de la bougie clôturée précédente.

Niveaux de stop du courtier – les distances jusqu'au SL et TP sont vérifiées par rapport aux exigences minimales du courtier et contrôlées automatiquement.

8 ===== TAKE PROFIT =====

Paramètres de prise de bénéfices.

Peut être défini en points, pourcentages ou comme un ratio Risque:Récompense (RRR). Par exemple, si RRR=2.0, le Take Profit sera 2 fois plus grand que le Stop Loss.

9 ===== TRAILING STOP (STOP SUIVEUR) =====

Un outil puissant pour protéger le profit réalisé en déplaçant automatiquement le niveau de Stop Loss à la suite du mouvement des prix.

Paramètre UseTrailing : Interrupteur principal (true/false).

Paramètre Trail_Mode (Mode de trailing) : Sélection de l'algorithme de déplacement du stop.

Modes disponibles :

TRAIL_STANDARD (Standard) : Trailing classique en points. Fonctionne sur la base de deux paramètres :

Trail_Start : Distance de profit (en points) à laquelle le trailing est activé.

Trail_Step : Pas de déplacement. Le conseiller déplacera le Stop Loss chaque fois que le prix avancera du nombre de points spécifié dans la direction profitable. Exemple : Start=50, Step=10. Dès que le profit est de 50 points, le stop se place au seuil de rentabilité (breakeven). Si le prix avance encore de 10 points, le stop se déplace derrière lui.

TRAIL_ATR (Basé sur la volatilité) : Mode adaptatif qui s'ajuste à l'activité actuelle du marché. La distance de trailing est calculée selon l'indicateur ATR (Average True Range).

Si la volatilité est élevée — le stop est maintenu plus loin pour éviter d'être déclenché par le "bruit" aléatoire.

Si la volatilité est faible — le stop est resserré plus près. Paramètres de configuration : Trail_ATR_Period (période de l'indicateur ATR) et Trail_ATR_Mult (multiplicateur de la valeur ATR).

TRAIL_HI_LO (Basé sur les bougies) : Mode professionnel pour le trading de tendance ("Trailing sur les ombres"). Le conseiller déplace le Stop Loss strictement selon les extrêmes des bougies clôturées :

Pour les achats (Buy) : Le stop est placé sous le Low (plus bas) de la bougie précédente.

Pour les ventes (Sell) : Le stop est placé au-dessus du High (plus haut) de la bougie précédente. Ce mode permet de maintenir la position le plus longtemps possible tant que la tendance conserve sa structure (plus bas croissants ou plus hauts décroissants), et de sortir immédiatement lors d'une cassure de tendance.

10 ===== TRAILING PROFIT (PROFIT SUIVEUR) =====

(Nouvelle fonction unique)

Système intelligent de récupération des pertes via des objectifs de profit.

Logique : Si activé (UseTrailingProfit = true), le conseiller mémorise le pourcentage de perte des transactions clôturées en négatif.

Lors de l'ouverture d'une NOUVELLE transaction, le conseiller augmente automatiquement son Take Profit standard de ce pourcentage de perte accumulé.

Objectif : Récupérer les pertes passées et clôturer toute la série en profit net en une seule transaction réussie.

Réinitialisation : Le pourcentage accumulé est remis à 0 % dans deux cas :

Lorsqu'une transaction est clôturée en profit net (totalement).

Lorsque le conseiller est éteint et rallumé via le bouton sur le graphique.

11 ===== CLÔTURE PARTIELLE (PARTIAL CLOSE) =====

(Réglage détaillé du délestage)

Fixation d'une partie du profit ("Coffre-fort").

UsePartialClose : Interrupteur principal de la fonction.

Partial_Mode (Variante de division) :

MANUAL (Classique) : Le conseiller clôture une partie de la position lorsque le prix parcourt une distance fixe (PartialStart) en points. Si un pas est défini (Partial_Close_Step > 0), il continuera de clôturer des parties tous les N points.

EQUAL PARTS (Parts égales) : Le conseiller calcule les niveaux lui-même. Il prend la distance du Prix d'Ouverture jusqu'au Take Profit final et la divise en segments égaux. Le nombre de segments est défini dans Partial_Parts_Count (par exemple, 10 parts). Le volume est également divisé équitablement.

Unload Lines (Visualisation) :

Le conseiller dessine des lignes horizontales sur le graphique montrant où exactement la position sera délestée.

Fonction intelligente : Dès que le prix atteint une ligne et qu'une partie est clôturée, cette ligne est instantanément supprimée du graphique afin que vous ne voyiez que les objectifs actifs restants.

(Par quantité de pas de volume) Comment ça marche : Ce mode inhabituel et non standard crée automatiquement, sans votre configuration et uniquement en sélectionnant cette option, une "grille intelligente" de délestage de position, qui dépend directement de l'intensité avec laquelle la Martingale (Mode 23) a augmenté le volume de la transaction actuelle ; en résumé, plus le volume de la position est augmenté, plus cette position aura de parts de délestage. Le conseiller divise automatiquement la distance du Prix d'Ouverture jusqu'au Take Profit en parts égales. Condition principale : Le mode ne fonctionne que si la Martingale est activée (UseMartingale = true).

12 ===== BREAKEVEN (SEUIL DE RENTABILITÉ) =====

Déplacement du Stop Loss au prix d'ouverture.

Se déclenche lorsque le prix parcourt un nombre défini de points (BE_Start). Fournit une protection contre les pertes en cas de retournement du prix.

13 ===== TYPE D'ORDRE (ORDER TYPE) =====

Choix de la méthode d'entrée. ENTRY_MARKET_ONLY est recommandé pour une exécution instantanée.

14 ===== PARAMÈTRES PRINCIPAUX (MAIN SETTINGS) =====

Paramètres de base : Numéro magique (pour que le conseiller distingue ses transactions), Filtre de spread (MaxSpread) et Glissement (Slippage).

15 ===== GESTION DES RISQUES (RISK MANAGEMENT) =====

Calcul du volume initial de la position (quand il n'y a pas de série de pertes).

FixedLot : Trading avec un lot constant.

UseAutoLot : Calcul automatique du lot en % du solde.

16 ===== HEURES DE TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtre de temps supplémentaire (Heure de début et Heure de fin), si vous souhaitez trader uniquement certaines sessions (par exemple, Londres et New York).

17 ===== DIRECTION DU TRADING (TRADE DIRECTION) =====

Permet d'autoriser le conseiller à trader uniquement dans une direction (Seulement Buy ou Seulement Sell) ou dans les deux (Both).

18 ===== MARQUEUR DE LIGNE (LINE MARKER) =====

Visualisation des niveaux d'ouverture et des Take Profits sur le graphique avec des lignes colorées.

Logique de nettoyage – si la ligne est supprimée, l'ordre lié est également supprimé ; si l'ordre est exécuté, la ligne correspondante est effacée.

19 ===== HISTORIQUE DE TRADING (TRADE MARKERS) =====

Historique sur le graphique. Dessine des flèches ou des marques là où les transactions passées ont été effectuées et étiquette leur résultat (profit/perte).

20 ===== SIGNAUX SONORES (SOUND SIGNALS) =====

Alertes sonores lors de l'activation/désactivation du conseiller via le bouton ou lors de l'exécution d'opérations.

21 ===== JOURS DE TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtre par jours de la semaine.

22 ===== MULTIPLICATEUR DE VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Section très importante)

Système d'augmentation du lot après les pertes (Martingale) pour une récupération rapide des pertes.

Ne fonctionne que si l'interrupteur UseMartingale = true.

Comment ça marche (Logique) :

Si une transaction est clôturée par Stop Loss (perte), le conseiller augmente le volume de la transaction suivante. Si la suivante est aussi une perte — le volume augmente à nouveau. Dès qu'une transaction est clôturée en profit (Take Profit), le volume est immédiatement réinitialisé à l'initial (de la section 16).

Condition de réinitialisation : Le cycle est également réinitialisé si vous éteignez et rallumez le conseiller via le bouton sur le graphique.

Dans le paramètre MartingaleMode, vous choisissez la mathématique de l'augmentation :

Option 1 : MULTIPLY (Multiplication)

Le lot de la transaction perdante précédente est multiplié par le nombre MartingaleValue.

Exemple : Lot initial 0.1, Valeur 2.0.

Transaction 1 (0.1 lot) -> Perte.

Transaction 2 s'ouvre avec le volume : 0.2 (0.1 * 2). -> Perte.

Transaction 3 s'ouvre avec le volume : 0.4 (0.2 * 2).

Option 2 : ADD (Addition)

On ajoute simplement le nombre MartingaleValue au lot de la transaction perdante précédente (mode plus doux).

Exemple : Lot initial 0.1, Valeur 0.1.

Transaction 1 (0.1 lot) -> Perte.

Transaction 2 s'ouvre avec le volume : 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Limite d'étapes) :

Paramètre de sécurité. Détermine combien de fois d'affilée le conseiller est autorisé à augmenter le volume.

Si 0 : Augmentation infinie (martingale classique).

Si 5 : Le volume augmente les 5 premières pertes. À partir de la 6ème perte consécutive, le volume cesse d'augmenter et se fixe au niveau de la 5ème étape jusqu'à ce que la série se termine en profit.

Vérification de marge – avant de placer un ordre, le conseiller vérifie automatiquement s'il y a assez de marge libre ; si non, la transaction est ignorée.

23 ===== PYRAMIDAGE (PYRAMIDING) =====

(Tactique de profit avancée)

Moyen d'augmenter agressivement les profits.

Si la position passe en positif, le conseiller peut ouvrir des ordres supplémentaires dans la même direction.

MaxPositions : Quantité maximale d'ordres ouverts simultanément dans une direction.

PyramidStep : Pas (en points) après lequel un nouvel ordre s'ouvre.

PyramidLotMult : Multiplicateur de lot pour les ordres supplémentaires. Par exemple, si 1.0 — le volume est le même ; si 2.0 — le volume supplémentaire double.

IMPORTANT À PRENDRE EN COMPTE POUR LES RÉGLAGES :

Si le courtier a 5 chiffres (1.12345), alors 1 point = 0.00001.

Si le courtier a 3 chiffres (100.123 — paires en yen), alors 1 point = 0.001.

Nuance importante : Le conseiller perçoit les réglages (Stop Loss, Take Profit, Trailing) en points (Points), et non en "vieux pips".

Sur un compte à 5 chiffres, une valeur de 50 dans les réglages sera égale à 5 "vieux" points (50 pips).

Sur un compte à 4 chiffres, une valeur de 50 sera égale à 50 "vieux" points.

Vous devez prendre cela en compte lors de la saisie des réglages.

Ce conseiller fonctionne-t-il avec différents types de comptes ?

Oui, il est universel, mais avec une réserve concernant le Netting.

Voici une analyse détaillée par types :

Hedging (Couverture) : Oui, support complet.

Le code du conseiller (surtout les fonctions de Pyramidage UsePyramiding et la limite de quantité de positions MaxPositions) est conçu à l'origine pour le hedging, où l'on peut ouvrir plusieurs transactions sur un même instrument simultanément.

Netting (Compensation) : Fonctionne, mais la stratégie changera.

Dans le code, il y a une vérification : if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Le conseiller comprendra qu'il est en netting.

Limitation : Sur un compte netting, vous ne pouvez physiquement pas avoir 3 positions différentes (comme configuré dans MaxPositions = 3). En tentant d'acheter plus (pyramidage), le conseiller va simplement faire une moyenne (ajouter du volume) à cette position unique. Le mode "Clôture Partielle" fonctionnera également avec cette position totale.

Raw, Zero, ECN (Comptes avec commission) : Oui, fonctionne correctement.

Ces comptes se distinguent par le fait que le spread est étroit, mais une commission est prélevée par lot.

Dans les fonctions de calcul de profit (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), le conseiller utilise la formule : DealProfit + DealSwap + DealCommission.

Cela signifie qu'il voit et prend en compte la commission lors du calcul des pertes pour la martingale ou le trailing profit. Il ne considérera pas par erreur une transaction comme profitable si le profit est petit mais la commission est grande.

Cent, Micro, Standard, Premium : Oui, fonctionne.

Le conseiller lit le lot minimal et le pas de lot à partir des réglages de l'instrument (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

S'il s'agit d'un compte centimes avec un lot de 0.1 ou 0.01 — le conseiller s'ajustera automatiquement et arrondira le volume correctement grâce à la fonction ValidateVolume.

Conclusion : Le conseiller est techniquement prêt à fonctionner sur tous les types de comptes fournis par la plateforme MetaTrader.