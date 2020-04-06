AI Macd PRO

AI MACD PRO — 经典的进化。它是 EA AI PRO 系列的一部分，这意味着代码 100% 由人工智能设计和编写，并配备了 24 种不同的机构级持仓管理功能。该顾问基于 MACD 指标信号工作。

在机器人的广泛武库中：智能新闻过滤器、四种止损（SL）选项、三种追踪止损（Trailing SL）选项（包括高级的高/低追踪）、部分平仓系统（也有三种不同的选项，包括基于交易量乘数数量的独特选项），以及两种具有灵活设置的交易量乘数选项，用于激进的存款增长。独特的主信号确认技术，如价格行为（突破），过滤市场噪音，仅在真实价格变动时开仓；此外还有三种止盈（Take Profit）选项，包括追踪止盈。该顾问适用于 MT5 上的任何时间框架和交易资产，适用于任何类型的账户、任何经纪商和自营交易公司（Prop Trading Firms）。完美的机器代码消除了人为错误和情绪。这是需要最大可靠性和设置灵活性的专业人士的选择。将交易委托给纯粹的数字智慧。

====================================================================================

详细用户指南 (AI MACD PRO v1.00)

1 ===== 策略 (STRATEGY) =====

此部分配置入场逻辑。

您的顾问中信号生成逻辑的描述：

顾问使用 MACD 指标（默认设置：12, 26, 9）并具有两种信号生成模式（在 Signal_Logic_Mode 设置中选择）：

  1. 经典模式 (信号线交叉):

    买入 (BUY): MACD 主线（柱状图）从下往上穿过其红色信号线。

    卖出 (SELL): MACD 主线从上往下穿过信号线。

  2. 零线交叉模式 (Zero Line):

    买入 (BUY): MACD 柱状图从下往上穿过零轴（从负区过渡到正区）。

    卖出 (SELL): MACD 柱状图从上往下穿过零轴（从正区过渡到负区）。

  3. 额外的信号确认条件 (Price Action): 如果启用了 UseCandleConfirmation（蜡烛确认）设置：

    顾问不会在信号出现后立即进场。

    它等待价格突破信号蜡烛的最高价（High）进行买入，或突破最低价（Low）进行卖出。

    如果突破没有在 MaxBarsToWait 根蜡烛内发生，信号将被取消。

    如果 UseCandleConfirmation = false，则在信号后的新蜡烛开盘时立即进场。

2 ===== 仪表板 (DASHBOARD) =====

图表上显示的可视化信息面板的设置。

它显示当前点差、日/周/月/年的交易结果，以及当前的浮动盈亏和盈利/亏损交易的比率。

提示：在策略测试器中优化时，面板在视觉模式下工作，但为了获得最大的数学优化速度，可以将其关闭 (ShowDashboard = false)。

3 ===== 信号反转 (REVERSE SIGNAL) =====

反转指标逻辑。

如果启用 (true)，那么当随机指标出现买入信号（超卖）时，顾问将开启卖出交易。这在强劲的趋势市场中很有用，因为震荡指标经常发出错误的逆转信号。

4 ===== 新闻保护 (NEWS PROTECTION) =====

内置新闻过滤器。

顾问会在重要经济新闻发布（针对该货币对的货币或仅限美元）前后的指定分钟数内自动暂停交易。

重要提示：仅在实时模式 (Live) 下工作。策略测试器中没有新闻数据。

5 ===== 盈亏限制 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

全局存款保护。

允许为所有未平仓头寸的总和设置盈利目标或亏损限额（以余额百分比或点数为单位）。当达到限额时，所有交易关闭，顾问停止工作。

6 ===== 工作计时器 (OPERATION TIMER) =====

日内时间过滤器。

设置顾问的严格工作时间（例如，仅在 08:00 到 20:00 之间交易）。在此时间之外，不会开设新交易。

7 ===== 止损 (STOP LOSS) =====

每笔交易的风险管理。

SL_PERCENT: 止损为开盘价的百分比。

SL_POINTS: 固定的点数止损。

SL_ATR: 基于市场波动性 (ATR) 的动态止损。

SL_HI_LO: 智能止损，放置在上一根已结蜡烛的高点或低点之外。

经纪商止损水平 – 到 SL 和 TP 的距离会根据经纪商的最低要求进行检查和自动验证。

8 ===== 止盈 (TAKE PROFIT) =====

利润锁定设置。

可以设置为点数、百分比或风险回报比 (RRR)。例如，如果 RRR=2.0，止盈将是止损的 2 倍。

9 ===== 追踪止损 (TRAILING STOP) =====

通过跟随价格变动自动移动止损水平来保护已获利润的强大工具。

参数 UseTrailing: 主开关 (true/false)。

参数 Trail_Mode (追踪模式): 选择止损移动算法。

可用模式：

TRAIL_STANDARD (标准): 经典的点数追踪。基于两个参数工作：

Trail_Start: 激活追踪的盈利距离（点数）。

Trail_Step: 移动步长。每当价格向盈利方向移动指定点数时，顾问将移动止损。例如：Start=50, Step=10。一旦利润达到 50 点，止损将移至盈亏平衡点。如果价格再移动 10 点，止损将随之移动。

TRAIL_ATR (基于波动性): 适应当前市场活动的自适应模式。追踪距离根据 ATR (平均真实波幅) 指标计算。

如果波动性高 — 止损保持较远，以免被随机“噪音”触及。

如果波动性低 — 止损拉得更近。配置参数：Trail_ATR_Period (ATR 指标周期) 和 Trail_ATR_Mult (ATR 值乘数)。

TRAIL_HI_LO (基于蜡烛): 用于趋势交易的专业模式（“影线追踪”）。顾问严格沿着已结蜡烛的极值移动止损：

对于买入 (Buy): 止损设置在上一根蜡烛的 Low (最低价) 下方。

对于卖出 (Sell): 止损设置在上一根蜡烛的 High (最高价) 上方。此模式允许在趋势保持其结构（更高的低点或更低的高点）时尽可能长时间地持有头寸，并在趋势破坏时立即退出。

10 ===== 追踪止盈 (TRAILING PROFIT) =====

(独特的全新功能)

通过盈利目标进行损失恢复的智能系统。

逻辑：如果启用 (UseTrailingProfit = true)，顾问会记住亏损平仓交易的亏损百分比。

当开启新交易时，顾问会自动将该累积亏损百分比增加到其标准止盈中。

目标：通过一笔成功的交易挽回过去的损失并以净利润结束整个系列。

重置：累积百分比在两种情况下重置为 0%：

当任何交易完全以净利润关闭时。

当通过图表上的按钮关闭并重新打开顾问时。

11 ===== 部分平仓 (PARTIAL CLOSE) =====

(详细的减仓设置)

锁定部分利润（“保险柜”）。

UsePartialClose: 该功能的主开关。

Partial_Mode (拆分选项):

MANUAL (经典): 当价格经过固定的距离 (PartialStart) 点数时，顾问关闭部分头寸。如果设置了步长 (Partial_Close_Step > 0)，它将每隔 N 点继续关闭部分头寸。

EQUAL PARTS (等分): 顾问自行计算水平。它取从开盘价到最终止盈的距离，并将其分成相等的段。段数在 Partial_Parts_Count 中设置（例如 10 份）。交易量也均分。

Unload Lines (可视化):

顾问在图表上绘制水平线，显示头寸将在哪里减仓。

智能功能：一旦价格达到一条线并且部分平仓，该线将立即从图表中删除，以便您只看到剩余的活动目标。

  • (按交易量步长数量)

    工作原理：这种非同寻常的非标准模式会在没有您设置的情况下自动创建“智能减仓网格”，仅在选择此选项时生效，这直接取决于马丁格尔 (模式 23) 增加了多少当前交易的量；最终，头寸量增加得越多，该头寸的减仓部分就越多。顾问自动将从开盘价到止盈的距离分成等份。

    主要条件：该模式仅在启用马丁格尔 (UseMartingale = true) 时工作。

12 ===== 盈亏平衡 (BREAKEVEN) =====

将止损移动到开盘价。

当价格经过设定的点数 (BE_Start) 时触发。在价格反转时提供防亏损保护。

13 ===== 订单类型 (ORDER TYPE) =====

选择进场方式。建议使用 ENTRY_MARKET_ONLY 以获得即时执行。

14 ===== 主要设置 (MAIN SETTINGS) =====

基本参数：魔术编号（以便顾问区分其交易）、点差过滤器 (MaxSpread) 和滑点。

15 ===== 风险管理 (RISK MANAGEMENT) =====

计算初始头寸量（当没有亏损系列时）。

FixedLot: 以固定手数交易。

UseAutoLot: 自动计算手数为余额的百分比。

16 ===== 交易时间 (TRADING HOURS) =====

额外的时间过滤器（开始小时和结束小时），如果您只想交易特定的时段（例如伦敦和纽约）。

17 ===== 交易方向 (TRADE DIRECTION) =====

允许顾问仅在一个方向交易（仅买入或仅卖出）或双向交易（Both）。

18 ===== 线条标记 (LINE MARKER) =====

在图表上用彩色线条可视化开仓水平和止盈。

清理逻辑 – 如果线条被删除，关联的订单也会被删除；如果订单被执行，相应的线条将被擦除。

19 ===== 交易标记 (TRADE MARKERS) =====

图表上的历史记录。在过去进行交易的地方绘制箭头或标记，并标记其结果（盈利/亏损）。

20 ===== 声音信号 (SOUND SIGNALS) =====

通过按钮打开/关闭顾问或执行操作时的声音警报。

21 ===== 交易日 (TRADING DAYS) =====

按星期几过滤。

22 ===== 交易量乘数 (VOLUME MULTIPLIER) =====

(非常重要的部分)

亏损后增加手数的系统（马丁格尔），用于快速恢复损失。

仅在开关 UseMartingale = true 时工作。

工作原理 (逻辑):

如果交易因止损（亏损）关闭，顾问将增加下一笔交易的量。如果下一笔也是亏损 — 量再次增加。一旦任何交易以盈利（止盈）关闭，量立即重置为初始值（来自第 16 节）。

重置条件：如果您通过图表上的按钮关闭并重新打开顾问，循环也会重置。

在 MartingaleMode 设置中，您选择增加的数学算法：

选项 1: MULTIPLY (乘法)

上一笔亏损交易的手数乘以 MartingaleValue 数值。

例如：初始手数 0.1，数值 2.0。

交易 1 (0.1 手) -> 亏损。

交易 2 以量开启: 0.2 (0.1 * 2). -> 亏损。

交易 3 以量开启: 0.4 (0.2 * 2).

选项 2: ADD (加法)

只需将数值 MartingaleValue 加到上一笔亏损交易的手数上（更温和的模式）。

例如：初始手数 0.1，数值 0.1。

交易 1 (0.1 手) -> 亏损。

交易 2 以量开启: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (步数限制):

安全设置。确定顾问允许连续增加量的次数。

如果为 0: 无限增加（经典马丁格尔）。

如果为 5: 量在前 5 次亏损中增长。从连续第 6 次亏损开始，量停止增长并固定在第 5 步的水平，直到系列以盈利结束。

保证金检查 – 在下订单之前，顾问会自动检查是否有足够的可用保证金；如果没有，交易将被跳过。

23 ===== 金字塔加仓 (PYRAMIDING) =====

(高级盈利策略)

激进增加利润的方法。

如果头寸进入盈利状态，顾问可以在同一方向开设额外的订单。

MaxPositions: 同一方向同时未平仓订单的最大数量。

PyramidStep: 开启新订单的步长（点数）。

PyramidLotMult: 附加订单的手数乘数。例如，如果是 1.0 — 量相同；如果是 2.0 — 附加量加倍。

===================================================================================

设置时需要考虑的重要事项 :

    • 如果经纪商是 5 位数 (1.12345)，那么 1 点 = 0.00001。

如果经纪商是 3 位数 (100.123 — 日元货币对)，那么 1 点 = 0.001。

重要细节：顾问以点数 (Points) 感知设置（止损、止盈、追踪），而不是“旧点差” (Pips)。

在 5 位数账户上，设置中的值 50 将等于 5 个“旧”点 (50 pips)。

在 4 位数账户上，值 50 将等于 50 个“旧”点。

输入设置时需要考虑到这一点。

    • 这个顾问是否适用于不同类型的账户？

是的，它是通用的，但关于 Netting (净额结算) 有一个说明。

以下是按类型的详细细分：

Hedging (对冲): 是的，完全支持。

顾问代码（特别是金字塔功能 UsePyramiding 和头寸数量限制 MaxPositions）最初是为对冲设计的，您可以同时在同一工具上开设多笔交易。

Netting (净额结算): 可以工作，但策略会改变。

代码中有检查：if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)。顾问会明白它处于净额结算模式。

限制：在净额结算账户上，您实际上无法拥有 3 个不同的头寸（如在 MaxPositions = 3 中配置的那样）。当尝试加仓（金字塔）时，顾问只会简单地平均（增加量）到这唯一的头寸中。“部分平仓”模式也将作用于这个总头寸。

Raw, Zero, ECN (佣金账户): 是的，工作正常。

这些账户的区别在于点差很窄，但每手收取佣金。

在计算利润的函数 (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) 中，顾问使用公式：DealProfit + DealSwap + DealCommission

这意味着它在计算马丁格尔或追踪止盈的亏损时会看到并考虑佣金。如果利润很小但佣金很大，它不会错误地认为交易是盈利的。

Cent, Micro, Standard, Premium: 是的，可以工作。

顾问从工具设置中读取最小手数和手数步长 (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP)。

如果是手数为 0.1 或 0.01 的美分账户 — 顾问将自动调整并正确四舍五入交易量，这要归功于 ValidateVolume 函数。

总结：该顾问在技术上已准备好在 MetaTrader 平台提供的任何类型的账户上工作。


