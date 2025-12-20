AI MACD PRO — L'Evoluzione di un Classico. Fa parte della serie EA AI PRO, il che significa che il codice è progettato e scritto al 100% dall'Intelligenza Artificiale, ed è dotato di 24 diverse funzioni di gestione della posizione di livello istituzionale. L'Expert Advisor (EA) lavora sulla base dei segnali dell'indicatore MACD.

Nel vasto arsenale del robot: un Filtro Notizie Intelligente, quattro opzioni di SL (Stop Loss), tre opzioni di Trailing SL, incluso l'avanzato Trailing su High/Low, un sistema di Chiusura Parziale anch'esso con tre diverse varianti, tra cui una variante unica basata sulla (quantità del moltiplicatore di volume), così come due varianti di Moltiplicatore di Volume con impostazioni flessibili per una crescita aggressiva del deposito. Una tecnologia unica di conferma del segnale principale di apertura della posizione come Price Action (Breakout) filtra il rumore di mercato, aprendo operazioni solo durante il movimento reale del prezzo; sono inoltre disponibili tre opzioni di Take Profit, incluso il Trailing Profit. L'Expert Advisor funziona su qualsiasi timeframe e asset di trading su MT5, con qualsiasi tipo di conto, qualsiasi Broker e Prop Trading Firms. Il codice macchina impeccabile elimina gli errori umani e le emozioni. Questa è la scelta dei professionisti che necessitano della massima affidabilità e flessibilità nelle impostazioni. Affidate il trading alla pura ragione digitale.

====================================================================================

MANUALE UTENTE DETTAGLIATO

1 ===== STRATEGIA (STRATEGY) =====

Questa sezione configura la logica di ingresso nel mercato.

Descrizione della logica di generazione dei segnali nel vostro Expert Advisor:

L'EA utilizza l'indicatore MACD (impostazioni standard: 12, 26, 9) e dispone di due modalità di generazione del segnale (selezionabili nelle impostazioni Signal_Logic_Mode):

Modalità Classica (Incrocio della linea del segnale): Acquisto (BUY): La linea principale del MACD (istogramma) incrocia la sua linea di Segnale rossa dal basso verso l'alto. Vendita (SELL): La linea principale del MACD incrocia la linea di Segnale dall'alto verso il basso. Modalità Incrocio Linea Zero (Zero Line): Acquisto (BUY): L'istogramma MACD incrocia il segno zero dal basso verso l'alto (passaggio dalla zona negativa a quella positiva). Vendita (SELL): L'istogramma MACD incrocia il segno zero dall'alto verso il basso (passaggio dalla zona positiva a quella negativa). Condizione aggiuntiva di conferma del segnale (Price Action): Se l'impostazione UseCandleConfirmation (Conferma tramite candela) è attiva: L'EA non entra immediatamente sul segnale. Attende che il prezzo rompa il massimo (High) della candela di segnale per un acquisto o il minimo (Low) per una vendita. Se la rottura non avviene entro MaxBarsToWait candele, il segnale viene annullato. Se UseCandleConfirmation = false, l'ingresso avviene immediatamente all'apertura della nuova candela dopo il segnale.

2 ===== DASHBOARD (PANNELLO INFORMATIVO) =====

Impostazioni del pannello informativo visivo visualizzato sul grafico.

Mostra lo spread attuale, i risultati di trading per Giorno/Settimana/Mese/Anno, così come il profitto fluttuante attuale e il rapporto operazioni vincenti/perdenti.

Suggerimento: Durante l'ottimizzazione nello Strategy Tester, il pannello funziona in modalità visiva, ma per la massima velocità di ottimizzazione matematica, può essere disattivato (ShowDashboard = false).

3 ===== INVERSIONE SEGNALE (REVERSE SIGNAL) =====

Inverte la logica dell'indicatore.

Se abilitato (true), allora su un segnale Stocastico per l'Acquisto (ipervenduto), l'EA aprirà un'operazione di Vendita. Utile nei mercati con forti trend dove gli oscillatori danno spesso falsi segnali di inversione.

4 ===== PROTEZIONE NOTIZIE (NEWS PROTECTION) =====

Filtro notizie integrato.

L'EA mette automaticamente in pausa il trading per un numero specificato di minuti prima e dopo il rilascio di notizie economiche importanti (per le valute della coppia o solo USD).

Importante: Funziona solo in modalità tempo reale (Live). I dati delle notizie non sono disponibili nello Strategy Tester.

5 ===== LIMITI DI PROFITTO/PERDITA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protezione globale del deposito.

Consente di impostare un obiettivo di profitto o un limite di perdita (in % del saldo o in punti) per tutte le posizioni aperte nel complesso. Al raggiungimento del limite, tutte le operazioni vengono chiuse e l'EA interrompe il funzionamento.

6 ===== TIMER DI FUNZIONAMENTO (OPERATION TIMER) =====

Filtro orario intraday.

Imposta orari di funzionamento rigidi per l'EA (ad esempio, negoziare solo dalle 08:00 alle 20:00). Al di fuori di questi orari, non vengono aperte nuove operazioni.

7 ===== STOP LOSS =====

Gestione del rischio per ogni operazione.

SL_PERCENT: Stop Loss in % del prezzo di apertura.

SL_POINTS: Stop Loss fisso in punti.

SL_ATR: Stop Loss dinamico basato sulla volatilità del mercato (ATR).

SL_HI_LO: Stop Loss intelligente posizionato dietro l'High o il Low della candela chiusa precedente.

Livelli di stop del broker – le distanze per SL e TP vengono verificate rispetto ai requisiti minimi del broker e controllate automaticamente.

8 ===== TAKE PROFIT =====

Impostazioni di presa di profitto.

Può essere impostato in punti, percentuali o come rapporto Rischio:Rendimento (RRR). Ad esempio, se RRR=2.0, il Take Profit sarà 2 volte più grande dello Stop Loss.

9 ===== TRAILING STOP =====

Uno strumento potente per proteggere il profitto ottenuto spostando automaticamente il livello di Stop Loss seguendo il movimento del prezzo.

Parametro UseTrailing: Interruttore principale (true/false).

Parametro Trail_Mode (Modalità trailing): Selezione dell'algoritmo di movimento dello stop.

Modalità disponibili:

TRAIL_STANDARD (Standard): Trailing classico in punti. Funziona in base a due parametri:

Trail_Start: Distanza di profitto (in punti) alla quale si attiva il trailing.

Trail_Step: Passo di movimento. L'EA sposterà lo Stop Loss ogni volta che il prezzo avanzerà del numero di punti specificato nella direzione profittevole. Esempio: Start=50, Step=10. Non appena il profitto raggiunge 50 punti, lo stop si sposta a breakeven (pareggio). Se il prezzo avanza di altri 10 punti, lo stop si sposta dietro di esso.

TRAIL_ATR (Basato sulla volatilità): Modalità adattiva che si regola in base all'attività attuale del mercato. La distanza del trailing è calcolata secondo l'indicatore ATR (Average True Range).

Se la volatilità è alta — lo stop viene mantenuto più lontano per evitare di essere colpito da "rumore" casuale.

Se la volatilità è bassa — lo stop viene stretto più vicino. Parametri di configurazione: Trail_ATR_Period (periodo dell'indicatore ATR) e Trail_ATR_Mult (moltiplicatore del valore ATR).

TRAIL_HI_LO (Basato sulle candele): Modalità professionale per il trend trading ("Trailing sulle ombre"). L'EA sposta lo Stop Loss rigorosamente lungo gli estremi delle candele chiuse:

Per gli acquisti (Buy): Lo stop viene posizionato sotto il Low (minimo) della candela precedente.

Per le vendite (Sell): Lo stop viene posizionato sopra l'High (massimo) della candela precedente. Questa modalità consente di mantenere la posizione il più a lungo possibile finché il trend mantiene la sua struttura (minimi crescenti o massimi decrescenti) e di uscire immediatamente alla rottura del trend.

10 ===== TRAILING PROFIT =====

(Nuova funzione unica)

Sistema intelligente di recupero delle perdite tramite obiettivi di profitto.

Logica: Se abilitato (UseTrailingProfit = true), l'EA memorizza la percentuale di perdita delle operazioni chiuse in negativo.

All'apertura di una NUOVA operazione, l'EA aumenta automaticamente il suo Take Profit standard di questa percentuale di perdita accumulata.

Obiettivo: Recuperare le perdite passate e chiudere l'intera serie in profitto netto con una singola operazione di successo.

Reset: La percentuale accumulata viene azzerata allo 0% in due casi:

Quando qualsiasi operazione viene chiusa in profitto netto (completamente).

Quando l'EA viene spento e riacceso tramite il pulsante sul grafico.

11 ===== CHIUSURA PARZIALE (PARTIAL CLOSE) =====

(Impostazione dettagliata dello scarico)

Fissaggio di una parte del profitto ("Cassaforte").

UsePartialClose: Interruttore principale della funzione.

Partial_Mode (Variante di suddivisione):

MANUAL (Classico): L'EA chiude una parte della posizione quando il prezzo percorre una distanza fissa (PartialStart) in punti. Se è impostato un passo (Partial_Close_Step > 0), continuerà a chiudere parti ogni N punti.

EQUAL PARTS (Parti uguali): L'EA calcola i livelli da solo. Prende la distanza dal Prezzo di Apertura fino al Take Profit finale e la divide in segmenti uguali. Il numero di segmenti è impostato in Partial_Parts_Count (ad esempio, 10 parti). Anche il volume viene diviso equamente.

Unload Lines (Visualizzazione):

L'EA disegna linee orizzontali sul grafico che mostrano esattamente dove la posizione verrà scaricata.

Funzione intelligente: Non appena il prezzo raggiunge una linea e una parte viene chiusa, questa linea viene istantaneamente rimossa dal grafico in modo da vedere solo gli obiettivi attivi rimanenti.

(Per quantità di passi di volume) Come funziona: Questa modalità insolita e non standard crea automaticamente, senza la vostra configurazione e solo selezionando questa opzione, una "griglia intelligente" di scarico della posizione, che dipende direttamente da quanto la Martingala (Modalità 23) ha aumentato il volume dell'operazione corrente; in breve, più il volume della posizione è aumentato, più parti di scarico avrà questa posizione. L'EA divide automaticamente la distanza dal Prezzo di Apertura al Take Profit in parti uguali. Condizione principale: La modalità funziona solo con la Martingala abilitata (UseMartingale = true).

12 ===== BREAKEVEN (PAREGGIO) =====

Spostamento dello Stop Loss al prezzo di apertura.

Si attiva quando il prezzo percorre un numero determinato di punti (BE_Start). Fornisce protezione contro le perdite in caso di inversione del prezzo.

13 ===== TIPO DI ORDINE (ORDER TYPE) =====

Scelta del metodo di ingresso. Si raccomanda ENTRY_MARKET_ONLY per un'esecuzione istantanea.

14 ===== IMPOSTAZIONI PRINCIPALI (MAIN SETTINGS) =====

Parametri di base: Numero magico (affinché l'EA distingua le sue operazioni), Filtro spread (MaxSpread) e Slippage.

15 ===== GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT) =====

Calcolo del volume iniziale della posizione (quando non c'è una serie di perdite).

FixedLot: Trading con lotto costante.

UseAutoLot: Calcolo automatico del lotto come % del saldo.

16 ===== ORARI DI TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtro orario aggiuntivo (Ora di inizio e Ora di fine), se si desidera negoziare solo sessioni specifiche (ad esempio, Londra e New York).

17 ===== DIREZIONE DEL TRADING (TRADE DIRECTION) =====

Permette di consentire all'EA di negoziare solo in una direzione (Solo Buy o Solo Sell) o in entrambe (Both).

18 ===== MARCATORE DI LINEA (LINE MARKER) =====

Visualizzazione dei livelli di apertura e dei Take Profit sul grafico con linee colorate.

Logica di pulizia – se la linea viene rimossa, anche l'ordine collegato viene rimosso; se l'ordine viene eseguito, la linea corrispondente viene cancellata.

19 ===== STORICO TRADING (TRADE MARKERS) =====

Storico sul grafico. Disegna frecce o marchi dove sono state effettuate operazioni passate ed etichetta il loro risultato (profitto/perdita).

20 ===== SEGNALI SONORI (SOUND SIGNALS) =====

Avvisi sonori all'accensione/spegnimento dell'EA tramite pulsante o all'esecuzione di operazioni.

21 ===== GIORNI DI TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtro per giorni della settimana.

22 ===== MOLTIPLICATORE DI VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sezione molto importante)

Sistema di aumento del lotto dopo le perdite (Martingala) per un rapido recupero delle perdite.

Funziona solo se l'interruttore UseMartingale = true.

Come funziona (Logica):

Se un'operazione viene chiusa per Stop Loss (perdita), l'EA aumenta il volume dell'operazione successiva. Se anche la successiva è in perdita — il volume cresce nuovamente. Non appena qualsiasi operazione viene chiusa in profitto (Take Profit), il volume viene immediatamente resettato a quello iniziale (dalla sezione 16).

Condizione di reset: Il ciclo viene resettato anche se spegnete e riaccendete l'EA tramite il pulsante sul grafico.

Nell'impostazione MartingaleMode si sceglie la matematica dell'aumento:

Opzione 1: MULTIPLY (Moltiplicazione)

Il lotto dell'operazione perdente precedente viene moltiplicato per il numero MartingaleValue.

Esempio: Lotto iniziale 0.1, Valore 2.0.

Operazione 1 (0.1 lotto) -> Perdita.

Operazione 2 si apre con volume: 0.2 (0.1 * 2). -> Perdita.

Operazione 3 si apre con volume: 0.4 (0.2 * 2).

Opzione 2: ADD (Addizione)

Al lotto dell'operazione perdente precedente viene semplicemente aggiunto il numero MartingaleValue (modalità più soft).

Esempio: Lotto iniziale 0.1, Valore 0.1.

Operazione 1 (0.1 lotto) -> Perdita.

Operazione 2 si apre con volume: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Limite passi):

Impostazione di sicurezza. Determina quante volte di seguito è consentito all'EA aumentare il volume.

Se 0: Aumento infinito (martingala classica).

Se 5: Il volume cresce per le prime 5 perdite. A partire dalla 6a perdita consecutiva, il volume smette di crescere e si fissa al livello del 5o passo finché la serie non termina in profitto.

Controllo margine – prima di piazzare un ordine, l'EA verifica automaticamente se c'è abbastanza margine libero; se no, l'operazione viene saltata.

23 ===== PIRAMIDAZIONE (PYRAMIDING) =====

(Tattica di profitto avanzata)

Metodo per aumentare aggressivamente i profitti.

Se la posizione va in positivo, l'EA può aprire ordini aggiuntivi nella stessa direzione.

MaxPositions: Quantità massima di ordini aperti simultaneamente in una direzione.

PyramidStep: Passo (in punti) dopo il quale si apre un nuovo ordine.

PyramidLotMult: Moltiplicatore di lotto per ordini aggiuntivi. Ad esempio, se 1.0 — il volume è lo stesso; se 2.0 — il volume aggiuntivo raddoppia.

===================================================================================

IMPORTANTE DA CONSIDERARE PER LE IMPOSTAZIONI:

Se il broker ha 5 cifre (1.12345), allora 1 punto = 0.00001.

Se il broker ha 3 cifre (100.123 — coppie con yen), allora 1 punto = 0.001.

Sfumatura importante: L'Expert Advisor percepisce le impostazioni (Stop Loss, Take Profit, Trailing) in punti (Points), e non in "vecchi pips".

Su un conto a 5 cifre, un valore di 50 nelle impostazioni sarà uguale a 5 "vecchi" punti (50 pips).

Su un conto a 4 cifre, un valore di 50 sarà uguale a 50 "vecchi" punti.

Dovete tenerne conto quando inserite le impostazioni.

Questo Expert Advisor funziona con diversi tipi di conti?

Sì, è universale, ma con una riserva riguardo al Netting.

Ecco un'analisi dettagliata per tipi:

Hedging (Copertura): Sì, supporto completo.

Il codice dell'EA (specialmente le funzioni di Piramidazione UsePyramiding e limite quantità posizioni MaxPositions) è progettato originariamente per l'hedging, dove è possibile aprire più operazioni su uno stesso strumento simultaneamente.

Netting (Compensazione): Funziona, ma la strategia cambierà.

Nel codice c'è una verifica: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). L'EA capirà di essere su netting.

Limitazione: Su un conto netting, fisicamente non potete avere 3 posizioni diverse (come configurato in MaxPositions = 3). Nel tentativo di acquistare ancora (piramidazione), l'EA farà semplicemente una media (aggiungerà volume) a quell'unica posizione. La modalità "Chiusura Parziale" funzionerà anche con questa posizione totale.

Raw, Zero, ECN (Conti con commissione): Sì, funziona correttamente.

Questi conti si distinguono per il fatto che lo spread è stretto, ma viene prelevata una commissione per lotto.

Nelle funzioni di calcolo del profitto (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), l'EA utilizza la formula: DealProfit + DealSwap + DealCommission.

Ciò significa che vede e tiene conto della commissione nel calcolo delle perdite per la martingala o il trailing profit. Non considererà erroneamente un'operazione come profittevole se il profitto è piccolo ma la commissione è grande.

Cent, Micro, Standard, Premium: Sì, funziona.

L'EA legge il lotto minimo e il passo del lotto dalle impostazioni dello strumento (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Se si tratta di un conto centesimi con lotto 0.1 o 0.01 — l'EA si adatterà automaticamente e arrotonderà il volume correttamente grazie alla funzione ValidateVolume.

Conclusione: L'Expert Advisor è tecnicamente pronto a lavorare su qualsiasi tipo di conto fornito dalla piattaforma MetaTrader.