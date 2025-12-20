AI MACD PRO — Bir Klasiğin Evrimi. Bu, EA AI PRO serisinin bir parçasıdır; bu da kodun %100 Yapay Zeka tarafından tasarlandığı ve yazıldığı ve 24 farklı kurumsal düzeyde pozisyon yönetimi fonksiyonu ile donatıldığı anlamına gelir. Uzman Danışman (EA), MACD indikatörünün sinyallerine dayalı olarak çalışır.

Robotun geniş cephaneliğinde: Akıllı Haber Filtresi, dört farklı SL (Zarar Durdur) seçeneği, gelişmiş High/Low İzleyen dahil olmak üzere üç İzleyen SL (Trailing SL) seçeneği, (hacim çarpanı miktarına dayalı benzersiz bir seçenek dahil olmak üzere) üç farklı Kısmi Kapatma (Partial Close) sistemi ve agresif mevduat büyümesi için esnek ayarlara sahip iki Hacim Çarpanı seçeneği bulunur. Pozisyon açmak için ana sinyali Price Action (Kırılım) gibi doğrulayan benzersiz bir teknoloji, piyasa gürültüsünü filtreler ve işlemleri yalnızca gerçek fiyat hareketi sırasında açar; ayrıca İzleyen Kâr (Trailing Profit) dahil olmak üzere üç Kâr Al (Take Profit) seçeneği mevcuttur. Uzman Danışman, MT5 üzerindeki herhangi bir zaman diliminde ve işlem varlığında, her türlü hesap türüyle, herhangi bir Broker ve Prop Trading Firmaları ile çalışır. Kusursuz makine kodu, insan hatalarını ve duygularını ortadan kaldırır. Bu, maksimum güvenilirlik ve ayar esnekliğine ihtiyaç duyan profesyonellerin seçimidir. Ticareti saf dijital akla emanet edin.

====================================================================================

DETAYLI KULLANICI KILAVUZU

1 ===== STRATEJİ (STRATEGY) =====

Bu bölüm, piyasaya giriş mantığını yapılandırır.

Uzman Danışmanınızdaki sinyal üretim mantığının açıklaması:

Uzman Danışman, MACD indikatörünü (standart ayarlar: 12, 26, 9) kullanır ve iki sinyal üretim moduna sahiptir (Signal_Logic_Mode ayarlarında seçilir):

Klasik Mod (Sinyal Hattı Kesişimi): Alış (BUY): MACD ana hattı (histogram), kırmızı Sinyal hattını aşağıdan yukarıya doğru keser. Satış (SELL): MACD ana hattı, Sinyal hattını yukarıdan aşağıya doğru keser. Sıfır Çizgisi Kesişim Modu (Zero Line): Alış (BUY): MACD histogramı sıfır işaretini aşağıdan yukarıya doğru keser (negatif bölgeden pozitif bölgeye geçiş). Satış (SELL): MACD histogramı sıfır işaretini yukarıdan aşağıya doğru keser (pozitif bölgeden negatif bölgeye geçiş). Ek Sinyal Doğrulama Koşulu (Price Action): Eğer UseCandleConfirmation (Mum Doğrulaması) ayarı açıksa: Uzman Danışman sinyal gelir gelmez işleme girmez. Fiyatın, alış için sinyal mumunun Yükseğini (High) veya satış için Düşüğünü (Low) kırmasını bekler. Kırılım MaxBarsToWait mum içerisinde gerçekleşmezse sinyal iptal edilir. Eğer UseCandleConfirmation = false ise, giriş sinyalden sonraki yeni mumun açılışında hemen gerçekleşir.

2 ===== BİLGİ PANELİ (DASHBOARD) =====

Grafikte görüntülenen görsel bilgi panelinin ayarları.

Mevcut spread'i, Gün/Hafta/Ay/Yıl işlem sonuçlarını, ayrıca mevcut dalgalı kârı ve kazanan/kaybeden işlem oranını gösterir.

İpucu: Strateji Test Cihazında optimizasyon yaparken panel görsel modda çalışır, ancak maksimum matematiksel optimizasyon hızı için devre dışı bırakılabilir (ShowDashboard = false).

3 ===== SİNYAL TERSİNE ÇEVİRME (REVERSE SIGNAL) =====

İndikatör mantığını tersine çevirir.

Etkinleştirilirse (true), Stokastik Alış sinyalinde (aşırı satım) Uzman Danışman bir Satış işlemi açar. Osilatörlerin sıklıkla yanlış dönüş sinyalleri verdiği güçlü trend piyasalarında kullanışlıdır.

4 ===== HABER KORUMASI (NEWS PROTECTION) =====

Dahili haber filtresi.

Uzman Danışman, önemli ekonomik haberlerin açıklanmasından (paranin para birimleri veya sadece USD için) belirli bir dakika önce ve sonra ticareti otomatik olarak duraklatır.

Önemli: Yalnızca gerçek zamanlı modda (Live) çalışır. Haber verileri Strateji Test Cihazında mevcut değildir.

5 ===== KÂR/ZARAR LİMİTLERİ (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Global mevduat koruması.

Tüm açık pozisyonlar için toplamda bir kâr hedefi veya zarar limiti (bakiye %'si veya puan olarak) belirlemenize olanak tanır. Limite ulaşıldığında tüm işlemler kapatılır ve Uzman Danışman çalışmayı durdurur.

6 ===== ÇALIŞMA ZAMANLAYICISI (OPERATION TIMER) =====

Gün içi zaman filtresi.

Uzman Danışman için kesin çalışma saatleri belirler (örneğin, sadece 08:00 ile 20:00 arasında işlem yap). Bu saatlerin dışında yeni işlem açılmaz.

7 ===== ZARAR DURDUR (STOP LOSS) =====

Her işlem için risk yönetimi.

SL_PERCENT: Açılış fiyatının %'si olarak Zarar Durdur.

SL_POINTS: Puan cinsinden sabit Zarar Durdur.

SL_ATR: Piyasa volatilitesine (ATR) dayalı dinamik Zarar Durdur.

SL_HI_LO: Önceki kapanmış mumun High veya Low seviyesinin arkasına yerleştirilen Akıllı Zarar Durdur.

Broker durdurma seviyeleri – SL ve TP mesafeleri brokerın minimum gereksinimleriyle karşılaştırılır ve otomatik olarak kontrol edilir.

8 ===== KÂR AL (TAKE PROFIT) =====

Kâr sabitleme ayarları.

Puan, yüzde veya Risk:Ödül Oranı (RRR) olarak ayarlanabilir. Örneğin, RRR=2.0 ise, Kâr Al seviyesi Zarar Durdur seviyesinden 2 kat daha büyük olacaktır.

9 ===== İZLEYEN ZARAR DURDURUR (TRAILING STOP) =====

Fiyat hareketini takip ederek Zarar Durdur seviyesini otomatik olarak hareket ettirip elde edilen kârı korumak için güçlü bir araç.

Parametre UseTrailing: Ana anahtar (true/false).

Parametre Trail_Mode (İzleme Modu): Stop hareket algoritmasının seçimi.

Mevcut modlar:

TRAIL_STANDARD (Standart): Puan cinsinden klasik iz sürme. İki parametreye dayalı çalışır:

Trail_Start: İzlemenin etkinleştirildiği kâr mesafesi (puan cinsinden).

Trail_Step: Hareket adımı. Uzman Danışman, fiyat kârlı yönde belirtilen puan sayısı kadar ilerlediğinde Zarar Durdur'u hareket ettirir. Örnek: Start=50, Step=10. Kâr 50 puana ulaştığında, stop başabaş noktasına (breakeven) gelir. Fiyat 10 puan daha ilerlerse, stop onun arkasından hareket eder.

TRAIL_ATR (Volatilite Bazlı): Mevcut piyasa aktivitesine uyum sağlayan adaptif mod. İzleme mesafesi ATR (Average True Range) indikatörüne göre hesaplanır.

Volatilite yüksekse — rastgele "gürültü" tarafından avlanmamak için stop daha uzakta tutulur.

Volatilite düşükse — stop daha yakına çekilir. Ayar parametreleri: Trail_ATR_Period (ATR indikatör periyodu) ve Trail_ATR_Mult (ATR değer çarpanı).

TRAIL_HI_LO (Mum Bazlı): Trend ticareti için profesyonel mod ("Gölgeleri İzleme"). Uzman Danışman, Zarar Durdur'u kesinlikle kapanmış mumların uç noktalarına (ekstremlerine) göre hareket ettirir:

Alış (Buy) için: Stop, önceki mumun Low (Düşük) seviyesinin altına yerleştirilir.

Satış (Sell) için: Stop, önceki mumun High (Yüksek) seviyesinin üzerine yerleştirilir. Bu mod, trend yapısını (yükselen dipler veya alçalan tepeler) koruduğu sürece pozisyonu mümkün olduğunca uzun süre tutmayı ve trend kırıldığında hemen çıkmayı sağlar.

10 ===== İZLEYEN KÂR (TRAILING PROFIT) =====

(Yeni benzersiz fonksiyon)

Kâr hedefleri üzerinden akıllı zarar telafi sistemi.

Mantık: Etkinleştirilirse (UseTrailingProfit = true), Uzman Danışman zararla kapanan işlemlerin zarar yüzdesini hatırlar.

YENİ bir işlem açarken, Uzman Danışman standart Kâr Al seviyesini bu birikmiş zarar yüzdesi kadar otomatik olarak artırır.

Amaç: Geçmiş kayıpları telafi etmek ve tüm seriyi tek bir başarılı işlemle net kârla kapatmaktır.

Sıfırlama: Biriken yüzde iki durumda %0'a sıfırlanır:

Herhangi bir işlem net kârla (tamamen) kapandığında.

Uzman Danışman grafik üzerindeki düğme aracılığıyla kapatılıp tekrar açıldığında.

11 ===== KISMİ KAPATMA (PARTIAL CLOSE) =====

(Detaylı pozisyon azaltma ayarı)

Kârın bir kısmını sabitleme ("Kasa").

UsePartialClose: Fonksiyonun ana anahtarı.

Partial_Mode (Bölme seçeneği):

MANUAL (Klasik): Fiyat sabit bir mesafeyi (PartialStart) puan olarak geçtiğinde Uzman Danışman pozisyonun bir kısmını kapatır. Eğer bir adım (Partial_Close_Step > 0) ayarlanmışsa, her N puanda bir parça kapatmaya devam eder.

EQUAL PARTS (Eşit Parçalar): Uzman Danışman seviyeleri kendisi hesaplar. Açılış Fiyatından nihai Kâr Al seviyesine kadar olan mesafeyi alır ve eşit segmentlere böler. Segment sayısı Partial_Parts_Count içinde ayarlanır (örneğin, 10 parça). Hacim de eşit olarak bölünür.

Unload Lines (Görselleştirme):

Uzman Danışman, grafikte pozisyonun tam olarak nerede azaltılacağını gösteren yatay çizgiler çizer.

Akıllı fonksiyon: Fiyat bir çizgiye ulaştığında ve bir parça kapatıldığında, bu çizgi grafikten anında kaldırılır, böylece yalnızca kalan aktif hedefleri görürsünüz.

(Hacim adımı miktarına göre) Nasıl çalışır: Bu alışılmadık, standart olmayan mod, sizin ayarınız olmadan ve sadece bu seçeneği seçtiğinizde otomatik olarak bir pozisyon azaltma "akıllı ızgarası" oluşturur; bu doğrudan Martingale'in (Mod 23) mevcut işlemin hacmini ne kadar güçlü bir şekilde artırdığına bağlıdır; özetle, pozisyon hacmi ne kadar artırılırsa, bu pozisyonun o kadar çok azaltma parçası olacaktır. Uzman Danışman, Açılış Fiyatından Kâr Al seviyesine kadar olan mesafeyi otomatik olarak eşit parçalara böler. Ana koşul: Mod yalnızca Martingale etkinken çalışır (UseMartingale = true).

12 ===== BAŞABAŞ NOKTASI (BREAKEVEN) =====

Zarar Durdur'un açılış fiyatına taşınması.

Fiyat belirli bir puan sayısı (BE_Start) kadar ilerlediğinde tetiklenir. Fiyat dönüşü durumunda zarara karşı koruma sağlar.

13 ===== EMİR TÜRÜ (ORDER TYPE) =====

Giriş yöntemi seçimi. Anında işlem yürütme için ENTRY_MARKET_ONLY önerilir.

14 ===== ANA AYARLAR (MAIN SETTINGS) =====

Temel parametreler: Sihirli numara (Uzman Danışmanın kendi işlemlerini ayırt etmesi için), Spread filtresi (MaxSpread) ve Kayma (Slippage).

15 ===== RİSK YÖNETİMİ (RISK MANAGEMENT) =====

Başlangıç pozisyon hacminin hesaplanması (zarar serisi olmadığında).

FixedLot: Sabit lot ile ticaret.

UseAutoLot: Bakiyenin %'si olarak otomatik lot hesaplaması.

16 ===== İŞLEM SAATLERİ (TRADING HOURS) =====

Belirli seanslarda (örneğin Londra ve New York) işlem yapmak istiyorsanız ek zaman filtresi (Başlangıç Saati ve Bitiş Saati).

17 ===== TİCARET YÖNÜ (TRADE DIRECTION) =====

Uzman Danışmanın yalnızca tek bir yönde (Sadece Buy veya Sadece Sell) veya her iki yönde (Both) işlem yapmasına izin verir.

18 ===== ÇİZGİ İŞARETLEYİCİ (LINE MARKER) =====

Açılış seviyelerinin ve Kâr Al noktalarının grafikte renkli çizgilerle görselleştirilmesi.

Temizleme mantığı – çizgi silinirse, bağlantılı emir de silinir; emir yürütülürse, ilgili çizgi silinir.

19 ===== İŞLEM GEÇMİŞİ (TRADE MARKERS) =====

Grafik üzerindeki geçmiş. Geçmiş işlemlerin yapıldığı yerlere oklar veya işaretler çizer ve sonuçlarını (kâr/zarar) etiketler.

20 ===== SES SİNYALLERİ (SOUND SIGNALS) =====

Düğme aracılığıyla Uzman Danışman açıldığında/kapatıldığında veya işlemler gerçekleştirildiğinde sesli uyarılar.

21 ===== İŞLEM GÜNLERİ (TRADING DAYS) =====

Haftanın günlerine göre filtreleme.

22 ===== HACİM ÇARPANI (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Çok önemli bölüm)

Kayıplardan sonra hızlı telafi için lot artırma sistemi (Martingale).

Yalnızca anahtar UseMartingale = true ise çalışır.

Nasıl çalışır (Mantık):

Bir işlem Zarar Durdur (zarar) ile kapanırsa, Uzman Danışman bir sonraki işlemin hacmini artırır. Bir sonraki de zarar ederse — hacim tekrar büyür. Herhangi bir işlem kârla (Kâr Al) kapandığında, hacim hemen başlangıç değerine (bölüm 16'dan) sıfırlanır.

Sıfırlama koşulu: Uzman Danışmanı grafik üzerindeki düğme aracılığıyla kapatıp tekrar açarsanız da döngü sıfırlanır.

MartingaleMode ayarında artış matematiğini seçersiniz:

Seçenek 1: MULTIPLY (Çarpma)

Önceki zarar eden işlemin lotu MartingaleValue sayısı ile çarpılır.

Örnek: Başlangıç lotu 0.1, Değer 2.0.

İşlem 1 (0.1 lot) -> Zarar.

İşlem 2 şu hacimle açılır: 0.2 (0.1 * 2). -> Zarar.

İşlem 3 şu hacimle açılır: 0.4 (0.2 * 2).

Seçenek 2: ADD (Ekleme)

Önceki zarar eden işlemin lotuna sadece MartingaleValue sayısı eklenir (daha yumuşak mod).

Örnek: Başlangıç lotu 0.1, Değer 0.1.

İşlem 1 (0.1 lot) -> Zarar.

İşlem 2 şu hacimle açılır: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Adım limiti):

Güvenlik ayarı. Uzman Danışmanın hacmi kaç kez art arda artırmasına izin verildiğini belirler.

0 ise: Sonsuz artış (klasik martingale).

5 ise: Hacim ilk 5 zararda büyür. Arka arkaya 6. zarardan itibaren hacim büyümeyi durdurur ve seri kârla bitene kadar 5. adım seviyesinde sabitlenir.

Marjin kontrolü – emir vermeden önce, Uzman Danışman otomatik olarak yeterli serbest marjin olup olmadığını kontrol eder; yoksa işlem atlanır.

23 ===== PİRAMİTLEME (PYRAMIDING) =====

(Gelişmiş kâr taktiği)

Kârı agresif bir şekilde artırma yöntemi.

Pozisyon artıya geçerse, Uzman Danışman aynı yönde ek emirler açabilir.

MaxPositions: Tek yönde aynı anda açık olan maksimum emir sayısı.

PyramidStep: Yeni bir emrin açılacağı adım (puan cinsinden).

PyramidLotMult: Ek emirler için lot çarpanı. Örneğin, 1.0 ise — hacim aynıdır; 2.0 ise — ek hacim iki katına çıkar.

===================================================================================

AYARLAR İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKENLER:

Broker 5 haneli ise (1.12345), o zaman 1 puan = 0.00001.

Broker 3 haneli ise (100.123 — Yen çiftleri), o zaman 1 puan = 0.001.

Önemli nüans: Uzman Danışman ayarları (Zarar Durdur, Kâr Al, İzleyen) "eski pips" olarak değil, puan (Points) olarak algılar.

5 haneli bir hesapta, ayarlardaki 50 değeri 5 "eski" puana (50 pips) eşit olacaktır.

4 haneli bir hesapta, 50 değeri 50 "eski" puana eşit olacaktır.

Ayarları girerken bunu dikkate almanız gerekir.

Bu Uzman Danışman farklı hesap türleriyle çalışır mı?

Evet, evrenseldir, ancak Netting (Netleşme) ile ilgili bir uyarısı vardır.

İşte türlere göre detaylı bir döküm:

Hedging (Hedge): Evet, tam destek.

Uzman Danışman kodu (özellikle Piramitleme fonksiyonları UsePyramiding ve pozisyon miktar limiti MaxPositions), aynı enstrümanda aynı anda birden fazla işlem açabileceğiniz hedging için orijinal olarak tasarlanmıştır.

Netting (Netleşme): Çalışır, ancak strateji değişecektir.

Kodda bir kontrol vardır: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Uzman Danışman netting hesabında olduğunu anlayacaktır.

Sınırlama: Netting hesabında fiziksel olarak 3 farklı pozisyona sahip olamazsınız (MaxPositions = 3'te yapılandırıldığı gibi). Daha fazla satın alma (piramitleme) girişiminde bulunurken, Uzman Danışman sadece o tek pozisyona ortalama yapacaktır (hacim ekleyecektir). "Kısmi Kapatma" modu da bu toplam pozisyonla çalışacaktır.

Raw, Zero, ECN (Komisyonlu hesaplar): Evet, doğru çalışır.

Bu hesaplar, spreadin dar olması ancak lot başına komisyon alınmasıyla ayırt edilir.

Kâr hesaplama fonksiyonlarında (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), Uzman Danışman şu formülü kullanır: DealProfit + DealSwap + DealCommission.

Bu, martingale veya izleyen kâr için zarar hesaplarken komisyonu gördüğü ve dikkate aldığı anlamına gelir. Kâr küçük ama komisyon büyükse, bir işlemi hatalı bir şekilde kârlı olarak kabul etmeyecektir.

Cent, Micro, Standard, Premium: Evet, çalışır.

Uzman Danışman, minimum lot ve lot adımını enstrüman ayarlarından okur (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Lotu 0.1 veya 0.01 olan bir cent hesabı olsa bile — Uzman Danışman, ValidateVolume fonksiyonu sayesinde otomatik olarak uyum sağlar ve hacmi doğru şekilde yuvarlar.

Sonuç: Uzman Danışman, MetaTrader platformu tarafından sağlanan her türlü hesap türünde teknik olarak çalışmaya hazırdır.