AI Macd PRO

AI MACD PRO — クラシックの進化。これは EA AI PRO シリーズの一つであり、コードが 100% 人工知能によって設計・記述されていることを意味します。また、機関投資家レベルの 24 種類のポジション管理機能を搭載しています。このアドバイザー（EA）は MACD インジケーターのシグナルに基づいて動作します。

ロボットの幅広い機能には、スマートニュースフィルター、4種類の SL（ストップロス）、高度な High/Low トレーリングを含む3種類のトレーリング SL、3種類の部分決済（パーシャルクローズ）システム（ボリューム乗数に基づくユニークなオプションを含む）、そして積極的な資金増加のための柔軟な設定を持つ2種類のボリューム乗数が含まれます。プライスアクション（ブレイクアウト）のようなポジションオープンのための独自のメインシグナル確認技術により、市場のノイズをフィルタリングし、実際の価格変動がある場合にのみ取引を行います。また、トレーリングプロフィットを含む3種類のテイクプロフィット（TP）オプションも利用可能です。このアドバイザーは、MT5 上のあらゆるタイムフレームと取引資産、あらゆる口座タイプ、あらゆるブローカー、およびプロップファーム（Prop Trading Firms）で動作します。完璧なマシンコードは、人的ミスや感情を排除します。これは、最高の信頼性と設定の柔軟性を必要とするプロフェッショナルの選択です。純粋なデジタル知性に取引を委ねてください。

====================================================================================

詳細ユーザーマニュアル (AI MACD PRO v1.00)

1 ===== 戦略 (STRATEGY) =====

このセクションでは、市場へのエントリーロジックを設定します。

アドバイザーのシグナル生成ロジックの説明:

アドバイザーは MACD インジケーター（標準設定: 12, 26, 9）を使用し、2つのシグナル生成モードがあります（Signal_Logic_Mode 設定で選択）：

  1. クラシックモード (シグナルラインのクロス):

    買い (BUY): MACD のメインライン（ヒストグラム）が赤いシグナルラインを下から上へクロスします。

    売り (SELL): MACD のメインラインがシグナルラインを上から下へクロスします。

  2. ゼロラインクロスモード (Zero Line):

    買い (BUY): MACD ヒストグラムがゼロラインを下から上へクロスします（マイナス圏からプラス圏への移行）。

    売り (SELL): MACD ヒストグラムがゼロラインを上から下へクロスします（プラス圏からマイナス圏への移行）。

  3. 追加のシグナル確認条件 (Price Action): UseCandleConfirmation（ローソク足確認）設定が有効な場合:

    アドバイザーはシグナルが出てもすぐにはエントリーしません。

    買いの場合はシグナルが出たローソク足の高値 (High)、売りの場合は安値 (Low) を価格がブレイクするのを待ちます。

    MaxBarsToWait 本のローソク足以内にブレイクが発生しない場合、シグナルはキャンセルされます。

    UseCandleConfirmation = false の場合、シグナル後の新しいローソク足の始値ですぐにエントリーします。

2 ===== ダッシュボード (DASHBOARD) =====

チャートに表示される視覚的な情報パネルの設定です。

現在のスプレッド、日/週/月/年の取引結果、現在の含み益、勝率を表示します。

ヒント: ストラテジーテスターでの最適化時、パネルはビジュアルモードで動作しますが、数学的な最適化速度を最大化するために無効にすることができます (ShowDashboard = false)。

3 ===== シグナル反転 (REVERSE SIGNAL) =====

インジケーターのロジックを反転させます。

有効 (true) にすると、ストキャスティクスの買いシグナル（売られすぎ）でアドバイザーは売りトレードを行います。オシレーターが頻繁に偽の反転シグナルを出す強いトレンド相場で役立ちます。

4 ===== ニュース保護 (NEWS PROTECTION) =====

内蔵ニュースフィルターです。

アドバイザーは、重要な経済ニュース（ペアの通貨または USD のみ）の発表前後、指定された分数の間、自動的に取引を一時停止します。

重要: リアルタイムモード (Live) でのみ動作します。ストラテジーテスターではニュースデータは利用できません。

5 ===== 利益/損失制限 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

全体的な資金保護機能です。

全保有ポジションの合計に対して、利益目標または損失制限（残高の % またはポイント単位）を設定できます。制限に達すると、すべての取引が決済され、アドバイザーは動作を停止します。

6 ===== 稼働タイマー (OPERATION TIMER) =====

日中時間フィルターです。

アドバイザーの厳密な稼働時間を設定します（例：08:00 から 20:00 の間のみ取引）。この時間外では新規取引は行われません。

7 ===== ストップロス (STOP LOSS) =====

各取引のリスク管理です。

SL_PERCENT: エントリー価格に対する % でのストップロス。

SL_POINTS: ポイント単位の固定ストップロス。

SL_ATR: 市場のボラティリティ (ATR) に基づく動的ストップロス。

SL_HI_LO: 前の確定足の高値または安値の後ろに配置されるスマートストップロス。

ブローカーのストップレベル – SL と TP までの距離はブローカーの最小要件と照合され、自動的にチェックされます。

8 ===== テイクプロフィット (TAKE PROFIT) =====

利益確定の設定です。

ポイント、パーセンテージ、またはリスクリワード比率 (RRR) で設定できます。例えば、RRR=2.0 の場合、テイクプロフィットはストップロスの2倍になります。

9 ===== トレーリングストップ (TRAILING STOP) =====

価格の動きに合わせてストップロスレベルを自動的に引き上げ、得られた利益を保護する強力なツールです。

パラメータ UseTrailing: メインスイッチ (true/false)。

パラメータ Trail_Mode (トレーリングモード): ストップ移動アルゴリズムの選択。

利用可能なモード:

TRAIL_STANDARD (標準): ポイント単位のクラシックなトレーリング。2つのパラメータで動作します：

Trail_Start: トレーリングが有効になる利益幅（ポイント単位）。

Trail_Step: 移動ステップ。価格が利益方向に指定されたポイント数進むたびに、アドバイザーはストップロスを移動させます。例: Start=50, Step=10。利益が 50 ポイントになると、ストップは建値（ブレイクイーブン）に移動します。価格がさらに 10 ポイント進むと、ストップもそれに追従します。

TRAIL_ATR (ボラティリティベース): 現在の市場の活発さに適応するモードです。トレーリング距離は ATR (Average True Range) インジケーターに基づいて計算されます。

ボラティリティが高い場合 — ランダムな「ノイズ」で狩られないようにストップを遠くに保ちます。

ボラティリティが低い場合 — ストップを近くに引き寄せます。設定パラメータ: Trail_ATR_Period (ATR 期間) および Trail_ATR_Mult (ATR 値の乗数)。

TRAIL_HI_LO (ローソク足ベース): トレンドフォローのためのプロフェッショナルモード（「シャドウトレーリング」）。アドバイザーは確定したローソク足の極値（ヒゲ先）に沿って厳密にストップロスを移動させます：

買い (Buy) の場合: 前のローソク足の Low (安値) の下にストップを置きます。

売り (Sell) の場合: 前のローソク足の High (高値) の上にストップを置きます。このモードでは、トレンド構造（安値の切り上げや高値の切り下げ）が維持される限りポジションを最大限長く保持し、トレンドが崩れたら即座に退出することができます。

10 ===== トレーリングプロフィット (TRAILING PROFIT) =====

(独自のal新機能)

利益目標を通じたスマートな損失回復システム。

ロジック: 有効 (UseTrailingProfit = true) にすると、アドバイザーはマイナスで決済された取引の損失率を記憶します。

「新規」取引を行う際、アドバイザーはこの蓄積された損失率を標準のテイクプロフィットに自動的に加算します。

目標: 1回の成功した取引で過去の損失を取り戻し、シリーズ全体を純利益で終わらせることです。

リセット: 蓄積されたパーセンテージは以下の2つのケースで 0% にリセットされます：

いずれかの取引が純利益で（完全に）決済された場合。

チャート上のボタンでアドバイザーをオフにしてから再度オンにした場合。

11 ===== 部分決済 (PARTIAL CLOSE) =====

(詳細な分割決済設定)

利益の一部を確保します（「金庫」）。

UsePartialClose: 機能のメインスイッチ。

Partial_Mode (分割オプション):

MANUAL (クラシック): 価格が固定距離 (PartialStart) ポイント進むと、アドバイザーはポジションの一部を決済します。ステップ (Partial_Close_Step > 0) が設定されている場合、N ポイントごとに部分決済を続けます。

EQUAL PARTS (等分): アドバイザーがレベルを自動計算します。エントリー価格から最終テイクプロフィットまでの距離を取得し、等間隔に分割します。分割数は Partial_Parts_Count で設定します（例：10分割）。ロット数も等分されます。

Unload Lines (可視化):

ポジションがどこで部分決済されるかを正確に示す水平線をチャート上に描画します。

スマート機能: 価格がラインに達して一部が決済されると、そのラインはチャートから即座に削除され、残りのアクティブなターゲットのみが表示されます。

  • (ボリュームステップ数による)

    仕組み: この通常とは異なる非標準モードは、このオプションを選択した場合にのみ、設定なしで自動的にポジション決済の「スマートグリッド」を作成します。これは、マーチンゲール (モード 23) が現在の取引量をどれだけ強く増加させたかに直接依存します。つまり、ポジション量が増加すればするほど、そのポジションの決済分割数も多くなります。アドバイザーはエントリー価格からテイクプロフィットまでの距離を自動的に等分します。

    主な条件: このモードはマーチンゲールが有効 (UseMartingale = true) な場合のみ機能します。

12 ===== ブレイクイーブン (BREAKEVEN) =====

ストップロスをエントリー価格（建値）に移動します。

価格が指定されたポイント数 (BE_Start) 進むと作動します。価格反転時の損失を防ぎます。

13 ===== 注文タイプ (ORDER TYPE) =====

エントリー方法の選択。即時約定のためには ENTRY_MARKET_ONLY を推奨します。

14 ===== 基本設定 (MAIN SETTINGS) =====

基本パラメータ: マジックナンバー（アドバイザーが自身の取引を識別するため）、スプレッドフィルター (MaxSpread)、およびスリッページ。

15 ===== リスク管理 (RISK MANAGEMENT) =====

初期ポジション量の計算（損失シリーズがない場合）。

FixedLot: 固定ロットでの取引。

UseAutoLot: 残高の % としてロットを自動計算。

16 ===== 取引時間 (TRADING HOURS) =====

特定のセッション（例：ロンドンやニューヨーク）のみ取引したい場合の追加時間フィルター（開始時間と終了時間）。

17 ===== 取引方向 (TRADE DIRECTION) =====

アドバイザーに一方向のみ（買いのみ または 売りのみ）または両方向 (Both) の取引を許可します。

18 ===== ラインマーカー (LINE MARKER) =====

エントリーレベルとテイクプロフィットをチャート上に色付きのラインで可視化します。

クリーンアップロジック – ラインが削除されるとリンクされた注文も削除されます。注文が約定すると対応するラインは消去されます。

19 ===== 取引履歴 (TRADE MARKERS) =====

チャート上の履歴。過去に取引が行われた場所に矢印やマークを描画し、その結果（利益/損失）をラベル付けします。

20 ===== サウンドシグナル (SOUND SIGNALS) =====

ボタンによるアドバイザーのオン/オフ時や操作実行時の音声アラート。

21 ===== 取引日 (TRADING DAYS) =====

曜日によるフィルター。

22 ===== ボリューム乗数 (VOLUME MULTIPLIER) =====

(非常に重要なセクション)

損失を素早く回復するための、損失後のロット増加システム（マーチンゲール）。

スイッチ UseMartingale = true の場合のみ機能します。

仕組み (ロジック):

取引がストップロス（損失）で決済されると、アドバイザーは次の取引の量を増やします。次も損失の場合、量は再び増加します。取引が利益（テイクプロフィット）で決済されると、量は即座に初期値（セクション 16 の値）にリセットされます。

リセット条件: チャート上のボタンでアドバイザーをオフにしてから再度オンにした場合もサイクルはリセットされます。

MartingaleMode 設定で増加の計算方法を選択します：

オプション 1: MULTIPLY (乗算)

前の損失取引のロットに MartingaleValue の数値を掛けます。

例: 初期ロット 0.1、値 2.0。

取引 1 (0.1 ロット) -> 損失。

取引 2 は次の量でオープン: 0.2 (0.1 * 2). -> 損失。

取引 3 は次の量でオープン: 0.4 (0.2 * 2).

オプション 2: ADD (加算)

前の損失取引のロットに MartingaleValue の数値を単に足します（より穏やかなモード）。

例: 初期ロット 0.1、値 0.1。

取引 1 (0.1 ロット) -> 損失。

取引 2 は次の量でオープン: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (ステップ制限):

安全設定です。アドバイザーが連続して量を増やすことを許可される回数を決定します。

0 の場合: 無限に増加（クラシックなマーチンゲール）。

5 の場合: 最初の 5 回の損失まで量は増加します。連続 6 回目の損失からは量は増加せず、シリーズが利益で終わるまで 5 回目のステップのレベルで固定されます。

証拠金チェック – 注文を出す前に、アドバイザーは十分な余剰証拠金があるか自動的にチェックします。ない場合、取引はスキップされます。

23 ===== ピラミッディング (PYRAMIDING) =====

(高度な利益戦術)

利益を積極的に積み増す方法。

ポジションがプラスになった場合、アドバイザーは同じ方向に追加の注文を出すことができます。

MaxPositions: 一方向に同時に開ける最大注文数。

PyramidStep: 新しい注文が開かれるステップ（ポイント単位）。

PyramidLotMult: 追加注文のロット乗数。例：1.0 なら同じ量、2.0 なら追加量は倍になります。

===================================================================================

設定時に考慮すべき重要事項 :

    • ブローカーが 5 桁 (1.12345) の場合、1 ポイント = 0.00001 です。

ブローカーが 3 桁 (100.123 — 円ペア) の場合、1 ポイント = 0.001 です。

重要なニュアンス: アドバイザーは設定（ストップロス、テイクプロフィット、トレーリング）を「古いピプス (pips)」ではなく「ポイント (Points)」で認識します。

5 桁口座では、設定値 50 は 5 「古い」ポイント（50 pips）に相当します。

4 桁口座では、値 50 は 50 「古い」ポイントに相当します。

設定を入力する際はこれを考慮する必要があります。

    • このアドバイザーは異なる口座タイプで動作しますか？

はい、普遍的ですが、ネッティング (Netting) に関して一つ注意点があります。

タイプ別の詳細は以下の通りです：

Hedging (ヘッジング): はい、完全対応です。

アドバイザーのコード（特にピラミッディング機能 UsePyramiding とポジション数制限 MaxPositions）は、同じ銘柄で同時に複数の取引を開くことができるヘッジング向けに設計されています。

Netting (ネッティング): 動作しますが、戦略が変わります。

コード内にチェックがあります: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)。アドバイザーはネッティング口座であることを認識します。

制限: ネッティング口座では、物理的に 3 つの異なるポジションを持つことはできません（MaxPositions = 3 と設定していても）。買い増し（ピラミッディング）を試みると、アドバイザーは単にその唯一のポジションを平均化（量を上乗せ）します。「部分決済」モードもこの合計ポジションに対して機能します。

Raw, Zero, ECN (手数料あり口座): はい、正しく動作します。

これらの口座はスプレッドが狭い代わりに、ロットごとに手数料がかかるのが特徴です。

利益計算関数 (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) において、アドバイザーは以下の式を使用します: DealProfit + DealSwap + DealCommission

つまり、マーチンゲールやトレーリングプロフィットの損失計算時に手数料を見て考慮します。利益が小さく手数料が大きい場合に、誤って取引を利益が出たとみなすことはありません。

Cent, Micro, Standard, Premium: はい、動作します。

アドバイザーは銘柄設定から最小ロットとロットステップを読み取ります (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP)。

ロットが 0.1 や 0.01 のセント口座であっても、ValidateVolume 関数のおかげでアドバイザーは自動的に調整し、量を正しく丸めます。

結論: このアドバイザーは、MetaTrader プラットフォームが提供するあらゆるタイプの口座で技術的に動作する準備ができています。


おすすめのプロダクト
AI Stochastic
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
AI Stochastic Pro — クラシックの進化。これはAI PRO EAシリーズの製品であり、そのコードは100%人工知能によって設計および記述されています。機関投資家レベルの24種類のポジション管理機能を搭載しており、 これは、独自のプライスアクション（Price Action）フィルターのおかげで、クラシックなストキャスティクスオシレーターを強力なトレンドおよび逆トレンドシステムに変換するプロフェッショナルな取引アルゴリズムです。 取引ロジックと戦略： ストキャスティクスラインが交差したときに盲目的に市場に参入する標準的なロボットとは異なり（これは強いトレンド中に損失につながることがよくあります）、AI Stochastic Proは3段階のシグナル確認システムを使用します： ゾーン検索：アドバイザーは、ストキャスティクスが買われすぎまたは売られすぎゾーン（レベル20/80）に入るのを待ちます。 ローソク足パターン（Price Action）：シグナルを受信した後、ロボットは必要な色の確認ローソク足が閉じるのを待ちます（買いの場合は緑、売りの場合は赤）。 レベルブレイク
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Neutral Mind
Diego Antonio Oliveira Monteiro
エキスパート
Experience and Purpose Neutral Mind is more than a trading Expert Advisor — it is a unique mental and emotional experience within trading. Designed to neutralize — or even turn into an advantage — emotions such as anxiety, fear, and greed, Neutral Mind was created to place the trader in a conscious and balanced state of operation. Its purpose is to allow the trader to act neutrally, without the typical tension from emotions that distort decisions, or, if emotions are still present, to use them
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Nova GTR Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova GTR Trader is a precise automation of the Gator indicator — a Bill Williams tool designed to track market phases by analyzing convergence and divergence of trend signals. This EA turns the Gator’s visual cues into a disciplined, automated strategy that identifies when the market is trending, consolidating, or ready for a breakout. Instead of reacting to every small fluctuation, Nova GTR Trader waits for clear alignment between the indicator’s jaws, teeth, and lips. Trades are executed only
Platinum Wolf
Jean Christophe Paput
エキスパート
Platinum Wolf  The Platinum Wolf trading robot is designed to deliver both high performance and stability, with a primary focus on trading the EURUSD pair. Its annual goal is to multiply per 3 (X3) starting capital  by taking optimized positions that capture the most probable market movements. Strategy Overview Platinum Wolf' s strategy relies on continuous equity monitoring to maintain a balanced state. It uses moving average (MA) to determine precise entry and exit points. The robot also emp
AI Bolinger PRO
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
AI Bolinger Pro — クラシックの進化 (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic) これは EA AI PRO シリーズの一つであり、そのコードが 100% 人工知能によって設計および記述 されていることを意味します。機関投資家レベルの24種類のポジション管理機能を搭載しており、最も多様なモードを持つ主要なEA（エキスパートアドバイザー）の一つです。 AIによる作成で人的要因を排除したことにより、ユーザーへの提供価格を最小限に抑えることができました。同様の機能を人間のプログラマーが作成した場合、購入者には少なくとも 15,000ドル のコストがかかっていたでしょう。 このアドバイザーの機能は、 スキャルパー 、 デイトレーダー 、 スイングトレーダー 、そして注文執行とリスク管理の自動化を必要とするあらゆるトレーダーに完全に適しています。 ロボットの広範な機能: スマートニュースフィルター、4種類のストップロス（SL）、3種類のトレーリングSL（High/Lowに基づく高度なトレーリングを含む）、3種類の部分決済（Parti
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Gartley Butterfly Pattern EA 説明 このエキスパートアドバイザー（EA）は、ハーモニックパターンに基づいて自動取引を行います。ハーモニックパターンはテクニカル分析の人気パターンであり、初めにハロルド・マッキンリー・ガートリー（Harold McKinley Gartley）によって提唱され、その後スコット・カーニー（Scott Carney）によって体系化および拡張されました。カーニーはBat、Crab、Shark、Deep Crab、Alternate Batといったパターンも開発しています。 このロボットは以下のパターンを認識し、取引します：Gartley、Butterfly、Bat、Crab、Shark、Cypher、Deep Crab、Alternate Bat、AB=CD、Three Drives。 これらのパターンはフィボナッチレベルを基に形成されており、許容誤差を柔軟に設定可能です。 EAの機能 指定された時間足（例：H1、H4。デフォルトはH3）でチャートをスキャン、 確認されたパターンに基づき、設定されたパラメータで取引を開始、 ポジシ
AI Bolinger Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
AI Bollinger + RSI PRO — 名作の進化 (The Evolution of a Classic) これは EA AI PRO シリーズの一つであり、そのコードが100%人工知能によって設計・記述されていることを意味します。また、機関投資家レベルの24種類もの高度なポジション管理機能を搭載しています。 AI Bollinger + RSI PRO — これはプロフェッショナルな取引アルゴリズムです。 このエキスパートアドバイザー (EA) の核となるのは、長年の実績があるトレンドおよびカウンタートレンド（逆張り）戦略であり、最新のフィルタリング技術とエントリー確認システムによって強化されています。意思決定のロジックは、 「シグナル探索」 と 「エントリー確認」 の2段階に分かれています。 このロボットの豊富な機能には、 スマートニュースフィルター 、4種類の SL (ストップロス) オプション、3種類の トレーリングストップ （高度な High/Low トレーリングを含む）、そして 部分決済 (Partial Close) システム（ボリューム乗数の数量に基づく独
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
エキスパート
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
エキスパート
NeoPips Engine EA – 究極のトレーディング革命が到来！ 「トレーディングの真の力は、他者が見逃すものを見抜くことにあります。NeoPips Engineは市場を追うのではなく、市場を掌握します。」 NeoPips Engine EAについて：あなたのインテリジェントなトレーディングの味方 NeoPips Engine EAは、ありきたりなトレーディングロボットではありません。精度、適応性、そして長期的なパフォーマンスを求めるトレーダーのために開発された、AIに最適化された多次元のエキスパートアドバイザーです。 時代遅れの厳格なルールを持つボットとは異なり、NeoPips Engineは生きた戦略です。リアルタイムで市場を思考し、学習し、適応します。 これは単なる自動化ではなく、進化の過程です。 次世代のインテリジェンス：あなたを自由にするコア機能 AIによる意思決定 動的パターン認識 予測トレンド分析 ライブデータに基づくスマートなエントリー/エグジットロジック マルチエンジン戦略コア – 4つのモード。目標はただ
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
エキスパート
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
エキスパート
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Winter MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Winter MT5 — 自動売買システム Winter MT5 は、高度な分析アルゴリズムと適応的手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザーです。急激な価格変動後の調整局面での取引を目的として設計されています。システムは完全自動で稼働し、常時監視は不要です。 開始するには、 NZDCAD_e のチャートにEAを設置するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 口座要件 通貨ペア: NZDCAD_e, AUDCAD_e 口座タイプ: ECN レバレッジ: 1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨） 時間足: M15 VPS: 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: FreshForex 入力パラメータ 取引コメント: ジャーナルや口座履歴に表示 M15 通貨ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションのユニーク識別子 ロット計算方法: リスクレベルに基づく 証拠金使用率 %: 初期ロットサイズの設定 仮想TP: false
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
エキスパート
エリオット波動 EA アドバイザー (Elliott Wave EA  Advisor) 説明 (Description) Elliott Wave EA はA. メリルによって説明された M & W 波動パターンに基づくプロフェッショナルなトレーディングソリューションです。この強力なエキスパートアドバイザーは高精度で波動形成を識別し取引を行い、トレーダーにエリオット波動理論を活用するための信頼性の高い自動化ソリューションを提供します。 主な特徴 (Key Features) インテリジェントパターン認識 (Intelligent Pattern Recognition) - 高度なアルゴリズムが M & W 波動パターンを卓越した精度で識別 デュアルシグナル技術 (Dual Signal Technology) - 進化シグナルと変異シグナルの両方を取引し、包括的な市場分析を実現 柔軟な取引方向 (Flexible Trading Direction) - 買いのみ、売りのみ、または両方向の取引を選択可能 適応型資金管理 (Adaptive Capital Management) -
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
エキスパート
発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数はごく限られています。 最終価格: 999ドル 新規 (349 ドルから) --> 1 EA を無料で入手 (取引口座番号 2 つ)。 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER へようこそ!   Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!   私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。 このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。     特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。   それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか? ブレイクアウト戦略は、重要なサ
Tensline
Vladimir Karputov
エキスパート
Simple, Efficient, Profitable — an Expert Advisor that works for you This EA is designed for traders who value simplicity and control . With minimal settings, it’s incredibly easy to configure and launch — no complex optimization required. Holds only one market position at a time — no clutter, no overlap. Flexible strategy selection — choose the one that best fits your trading style. Backtesting results reveal : Certain currency pairs perform exceptionally well on rebate services , g
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
エキスパート
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
PropShark
Olga Jagodzinska
エキスパート
PropShark – Elite Prop-Firm Trading EA (Multi-Currency Edition) PropShark is a purpose-built Expert Advisor designed specifically to help traders meet the stringent profit and risk requirements of third-party funding programs such as FTMO, MyForexFunds, The5ers, and similar prop-firm challenges. Rather than being a single-instrument “gold-only” robot, PropShark operates across multiple major currency pairs and CFDs—giving you diversified entry opportunities while still adhering to every funded-
Adam Smith AI
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
アダム スミス AI - 自動取引の革命 金融市場と古典的な経済理論を何年にもわたって徹底的に研究した結果、私たちは現代経済学の父の基本原理と人工知能および機械学習の最先端の技術を融合した革新的なソリューションを発表しました。 市場の見えざる手は、取引パターン、市場行動、価格構造をリアルタイムで分析する高度なニューラル ネットワークによって動かされています。当社のシステムは、スミスが理論で述べた非効率性を特定するために長年の履歴データでトレーニングされており、それが現代の市場に適用されています。 コア テクノロジー: 人工知能は、1 秒あたり数百万のデータを処理する専用サーバーを介して動作し、複数の時間枠を同時に分析します。このシステムは、以下の分析によって主要な市場構造を特定します: グローバル セッションでのブレイクアウト パターン -スマートなボラティリティ動作 -トレンド継続構造 -高度なボリューム分析 -複数の金融商品間の相関関係 特別発売価格: 599 ドル (3 つのライセンスが利用可能) 動作モード: 標準モード (推奨): -パーセンテージベ
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
エキスパート
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Gap Rider
Ofer Dvir
エキスパート
GapRider EA - ダイナミックな買いサイドギャップトレーディングエキスパートアドバイザー 概要 GapRider EAは、MetaTrader 5向けに設計された洗練された適応型エキスパートアドバイザー（EA）で、買いサイドのギャップトレーディングに特化しています。このEAは、市場の大きなギャップを特定し、戦略的な買い注文を配置し、市場のボラティリティに基づくダイナミックなサイジングを活用して、トレードのエントリーとエグジットを最適化します。堅牢な機能セットを備えたGapRiderは、大きな市場変動後の価格リトレースメントを活用する強力なツールをトレーダーに提供し、初心者から経験豊富なトレーダーまで適しています。 主な機能 ダイナミックサイジングテクノロジー : 平均ローソク足レンジに基づいてストップロス、トレイリングストップ、エントリー条件を自動的に調整し、変化する市場環境への適応性を確保します。 ギャップ検出メカニズム : ユーザーが定義した閾値（デフォルト：平均ローソク足レンジの3倍）を超える大きな価格変動（ギャップ）を特定し、高確率のトレードセットアップをピンポイント
UV Samurai
Banh Thanh Vi
エキスパート
UV Samurai  UV Samurai   is a specially designed   Expert Advisor (EA)   that automatically opens trading orders at predefined price intervals ( Distance ) to take advantage of market movements in a controlled manner. The EA operates based on a   multiplier distance mechanism   for each subsequent trade, combined with the   DDR (Dynamic Drawdown Reduction)   risk management system to minimize potential losses and maintain account safety during high-volatility market conditions. The Recommended 
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
エキスパート
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
エキスパート
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
エキスパート
MT4版  |  Valable ZigZagインジケーター   |   FAQ Grid HLevel   Expert Advisor は、 FX 市場で毎月安定した利益を上げたいと考えているトレーダーに最適です。この Expert Advisor は平均化戦略に従って動作するので、正しく使用することをお勧めします。 「正しく」使うというのは、相場の反転ポイントで平均化取引を行い、グローバルトレンドの方向にのみ取引を行うことです。メイントレンドの方向性については、タイムフレームH4でValable ZigZagインディケータで判断することをお勧めします。相場が変わる可能性のあるレベルは、インジケーターで判断するのは難しいので、平均化注文でより正確に相場に入るために、チャート上で手動で設定することをお勧めします。 Telegram チャット: @it_trader_chat 新しい Expert Advisor Prop Master   - 取引ターミナルでテストしてください https://www.mql5.com/ja/market/product/115375 そこで、
Gator Trend
Aleksandr Zakhvatkin
エキスパート
Советник основан на довольно интересной связке двух классических индикаторов: Аллигатор и Стохастик. Стохастик используется на более старшем таймфрейме для фильтрации направления, а сделки открываются по сигналам Аллигатора. Настройки советника Группа "Настройки торговли" lot размер лота new bar control   включить/отключить явный контроль открытия нового бара Группа "Настройки Аллигатора" working timeframe период the period for calculating the jaws период для расчета челюстей horizontal disp
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
AI Stochastic
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
AI Stochastic Pro — クラシックの進化。これはAI PRO EAシリーズの製品であり、そのコードは100%人工知能によって設計および記述されています。機関投資家レベルの24種類のポジション管理機能を搭載しており、 これは、独自のプライスアクション（Price Action）フィルターのおかげで、クラシックなストキャスティクスオシレーターを強力なトレンドおよび逆トレンドシステムに変換するプロフェッショナルな取引アルゴリズムです。 取引ロジックと戦略： ストキャスティクスラインが交差したときに盲目的に市場に参入する標準的なロボットとは異なり（これは強いトレンド中に損失につながることがよくあります）、AI Stochastic Proは3段階のシグナル確認システムを使用します： ゾーン検索：アドバイザーは、ストキャスティクスが買われすぎまたは売られすぎゾーン（レベル20/80）に入るのを待ちます。 ローソク足パターン（Price Action）：シグナルを受信した後、ロボットは必要な色の確認ローソク足が閉じるのを待ちます（買いの場合は緑、売りの場合は赤）。 レベルブレイク
BreakSniper
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
USER GUIDE FOR THE ADVISOR 1. General Settings MagicNumber – Unique number for advisor order identification. OrderVolume – Lot size for each trade. OffsetPoints – Offset from the signal level (in points). Slippage – Allowed slippage when opening an order. 2. Operating Modes OppositePositionClose – Closes the opposite position before opening a new one. EnableNextSignalMode – Allows a new signal only after the previous trade closes. EnableReversMode – Reverse mode changes the trading dir
ZigZag 1
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
User Guide  Trading Direction (InputDirect) Selects allowed trading directions: both, long only, or short only. Signal Level Usage (Direction) Enables or disables the use of calculated signal levels (Point A) for order placement. Max Orders per Level (MaxOpenOnLevel) Limits the number of orders that can be placed from the same price level to help control risk. Order Entry Logic (InputType) Determines the method of interpreting ZigZag signals (options 1, 2, or 3) that affect entry timing. Lo
AI Bolinger PRO
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
AI Bolinger Pro — クラシックの進化 (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic) これは EA AI PRO シリーズの一つであり、そのコードが 100% 人工知能によって設計および記述 されていることを意味します。機関投資家レベルの24種類のポジション管理機能を搭載しており、最も多様なモードを持つ主要なEA（エキスパートアドバイザー）の一つです。 AIによる作成で人的要因を排除したことにより、ユーザーへの提供価格を最小限に抑えることができました。同様の機能を人間のプログラマーが作成した場合、購入者には少なくとも 15,000ドル のコストがかかっていたでしょう。 このアドバイザーの機能は、 スキャルパー 、 デイトレーダー 、 スイングトレーダー 、そして注文執行とリスク管理の自動化を必要とするあらゆるトレーダーに完全に適しています。 ロボットの広範な機能: スマートニュースフィルター、4種類のストップロス（SL）、3種類のトレーリングSL（High/Lowに基づく高度なトレーリングを含む）、3種類の部分決済（Parti
AI Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
AI RSI PRO — クラシックの進化。これはEA AI PROシリーズのものであり、コードが100%人工知能によって設計・記述され、24種類の機関投資家レベルのポジション管理機能を搭載していることを意味します。 AI RSI PRO — 平均回帰（Mean Reversion）戦略の進化 これは、インテリジェントなプライスアクション（Price Action）フィルターによる追加のシグナル確認のおかげで、伝説的なインジケーターであるRSI（Relative Strength Index）を単純なオシレーターから高精度のスナイパーシステムに変えるプロフェッショナルな取引アルゴリズムです。AI RSI PROは、インジケーターの数学的精度と価格変動の現実との間の完璧なバランスを実現しています。 このロボットの豊富な機能には、スマートニュースフィルター、4つのSL（ストップロス）オプション、高度なHigh/Lowトレーリングを含む3つのトレーリングSLオプション、3つの異なるバリエーション（独自の「ボリューム乗数金額」に基づくバリエーションを含む）を持つ部分決済システム、そして資金
AI Bolinger Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
エキスパート
AI Bollinger + RSI PRO — 名作の進化 (The Evolution of a Classic) これは EA AI PRO シリーズの一つであり、そのコードが100%人工知能によって設計・記述されていることを意味します。また、機関投資家レベルの24種類もの高度なポジション管理機能を搭載しています。 AI Bollinger + RSI PRO — これはプロフェッショナルな取引アルゴリズムです。 このエキスパートアドバイザー (EA) の核となるのは、長年の実績があるトレンドおよびカウンタートレンド（逆張り）戦略であり、最新のフィルタリング技術とエントリー確認システムによって強化されています。意思決定のロジックは、 「シグナル探索」 と 「エントリー確認」 の2段階に分かれています。 このロボットの豊富な機能には、 スマートニュースフィルター 、4種類の SL (ストップロス) オプション、3種類の トレーリングストップ （高度な High/Low トレーリングを含む）、そして 部分決済 (Partial Close) システム（ボリューム乗数の数量に基づく独
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信