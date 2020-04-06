AI Macd PRO
- エキスパート
- Saniyat Nabiyeva
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 21 12月 2025
- アクティベーション: 10
AI MACD PRO — クラシックの進化。これは EA AI PRO シリーズの一つであり、コードが 100% 人工知能によって設計・記述されていることを意味します。また、機関投資家レベルの 24 種類のポジション管理機能を搭載しています。このアドバイザー（EA）は MACD インジケーターのシグナルに基づいて動作します。
ロボットの幅広い機能には、スマートニュースフィルター、4種類の SL（ストップロス）、高度な High/Low トレーリングを含む3種類のトレーリング SL、3種類の部分決済（パーシャルクローズ）システム（ボリューム乗数に基づくユニークなオプションを含む）、そして積極的な資金増加のための柔軟な設定を持つ2種類のボリューム乗数が含まれます。プライスアクション（ブレイクアウト）のようなポジションオープンのための独自のメインシグナル確認技術により、市場のノイズをフィルタリングし、実際の価格変動がある場合にのみ取引を行います。また、トレーリングプロフィットを含む3種類のテイクプロフィット（TP）オプションも利用可能です。このアドバイザーは、MT5 上のあらゆるタイムフレームと取引資産、あらゆる口座タイプ、あらゆるブローカー、およびプロップファーム（Prop Trading Firms）で動作します。完璧なマシンコードは、人的ミスや感情を排除します。これは、最高の信頼性と設定の柔軟性を必要とするプロフェッショナルの選択です。純粋なデジタル知性に取引を委ねてください。
====================================================================================
詳細ユーザーマニュアル (AI MACD PRO v1.00)
1 ===== 戦略 (STRATEGY) =====
このセクションでは、市場へのエントリーロジックを設定します。
アドバイザーのシグナル生成ロジックの説明:
アドバイザーは MACD インジケーター（標準設定: 12, 26, 9）を使用し、2つのシグナル生成モードがあります（Signal_Logic_Mode 設定で選択）：
-
クラシックモード (シグナルラインのクロス):
買い (BUY): MACD のメインライン（ヒストグラム）が赤いシグナルラインを下から上へクロスします。
売り (SELL): MACD のメインラインがシグナルラインを上から下へクロスします。
-
ゼロラインクロスモード (Zero Line):
買い (BUY): MACD ヒストグラムがゼロラインを下から上へクロスします（マイナス圏からプラス圏への移行）。
売り (SELL): MACD ヒストグラムがゼロラインを上から下へクロスします（プラス圏からマイナス圏への移行）。
-
追加のシグナル確認条件 (Price Action): UseCandleConfirmation（ローソク足確認）設定が有効な場合:
アドバイザーはシグナルが出てもすぐにはエントリーしません。
買いの場合はシグナルが出たローソク足の高値 (High)、売りの場合は安値 (Low) を価格がブレイクするのを待ちます。
MaxBarsToWait 本のローソク足以内にブレイクが発生しない場合、シグナルはキャンセルされます。
UseCandleConfirmation = false の場合、シグナル後の新しいローソク足の始値ですぐにエントリーします。
2 ===== ダッシュボード (DASHBOARD) =====
チャートに表示される視覚的な情報パネルの設定です。
現在のスプレッド、日/週/月/年の取引結果、現在の含み益、勝率を表示します。
ヒント: ストラテジーテスターでの最適化時、パネルはビジュアルモードで動作しますが、数学的な最適化速度を最大化するために無効にすることができます (ShowDashboard = false)。
3 ===== シグナル反転 (REVERSE SIGNAL) =====
インジケーターのロジックを反転させます。
有効 (true) にすると、ストキャスティクスの買いシグナル（売られすぎ）でアドバイザーは売りトレードを行います。オシレーターが頻繁に偽の反転シグナルを出す強いトレンド相場で役立ちます。
4 ===== ニュース保護 (NEWS PROTECTION) =====
内蔵ニュースフィルターです。
アドバイザーは、重要な経済ニュース（ペアの通貨または USD のみ）の発表前後、指定された分数の間、自動的に取引を一時停止します。
重要: リアルタイムモード (Live) でのみ動作します。ストラテジーテスターではニュースデータは利用できません。
5 ===== 利益/損失制限 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====
全体的な資金保護機能です。
全保有ポジションの合計に対して、利益目標または損失制限（残高の % またはポイント単位）を設定できます。制限に達すると、すべての取引が決済され、アドバイザーは動作を停止します。
6 ===== 稼働タイマー (OPERATION TIMER) =====
日中時間フィルターです。
アドバイザーの厳密な稼働時間を設定します（例：08:00 から 20:00 の間のみ取引）。この時間外では新規取引は行われません。
7 ===== ストップロス (STOP LOSS) =====
各取引のリスク管理です。
SL_PERCENT: エントリー価格に対する % でのストップロス。
SL_POINTS: ポイント単位の固定ストップロス。
SL_ATR: 市場のボラティリティ (ATR) に基づく動的ストップロス。
SL_HI_LO: 前の確定足の高値または安値の後ろに配置されるスマートストップロス。
ブローカーのストップレベル – SL と TP までの距離はブローカーの最小要件と照合され、自動的にチェックされます。
8 ===== テイクプロフィット (TAKE PROFIT) =====
利益確定の設定です。
ポイント、パーセンテージ、またはリスクリワード比率 (RRR) で設定できます。例えば、RRR=2.0 の場合、テイクプロフィットはストップロスの2倍になります。
9 ===== トレーリングストップ (TRAILING STOP) =====
価格の動きに合わせてストップロスレベルを自動的に引き上げ、得られた利益を保護する強力なツールです。
パラメータ UseTrailing: メインスイッチ (true/false)。
パラメータ Trail_Mode (トレーリングモード): ストップ移動アルゴリズムの選択。
利用可能なモード:
TRAIL_STANDARD (標準): ポイント単位のクラシックなトレーリング。2つのパラメータで動作します：
Trail_Start: トレーリングが有効になる利益幅（ポイント単位）。
Trail_Step: 移動ステップ。価格が利益方向に指定されたポイント数進むたびに、アドバイザーはストップロスを移動させます。例: Start=50, Step=10。利益が 50 ポイントになると、ストップは建値（ブレイクイーブン）に移動します。価格がさらに 10 ポイント進むと、ストップもそれに追従します。
TRAIL_ATR (ボラティリティベース): 現在の市場の活発さに適応するモードです。トレーリング距離は ATR (Average True Range) インジケーターに基づいて計算されます。
ボラティリティが高い場合 — ランダムな「ノイズ」で狩られないようにストップを遠くに保ちます。
ボラティリティが低い場合 — ストップを近くに引き寄せます。設定パラメータ: Trail_ATR_Period (ATR 期間) および Trail_ATR_Mult (ATR 値の乗数)。
TRAIL_HI_LO (ローソク足ベース): トレンドフォローのためのプロフェッショナルモード（「シャドウトレーリング」）。アドバイザーは確定したローソク足の極値（ヒゲ先）に沿って厳密にストップロスを移動させます：
買い (Buy) の場合: 前のローソク足の Low (安値) の下にストップを置きます。
売り (Sell) の場合: 前のローソク足の High (高値) の上にストップを置きます。このモードでは、トレンド構造（安値の切り上げや高値の切り下げ）が維持される限りポジションを最大限長く保持し、トレンドが崩れたら即座に退出することができます。
10 ===== トレーリングプロフィット (TRAILING PROFIT) =====
(独自のal新機能)
利益目標を通じたスマートな損失回復システム。
ロジック: 有効 (UseTrailingProfit = true) にすると、アドバイザーはマイナスで決済された取引の損失率を記憶します。
「新規」取引を行う際、アドバイザーはこの蓄積された損失率を標準のテイクプロフィットに自動的に加算します。
目標: 1回の成功した取引で過去の損失を取り戻し、シリーズ全体を純利益で終わらせることです。
リセット: 蓄積されたパーセンテージは以下の2つのケースで 0% にリセットされます：
いずれかの取引が純利益で（完全に）決済された場合。
チャート上のボタンでアドバイザーをオフにしてから再度オンにした場合。
11 ===== 部分決済 (PARTIAL CLOSE) =====
(詳細な分割決済設定)
利益の一部を確保します（「金庫」）。
UsePartialClose: 機能のメインスイッチ。
Partial_Mode (分割オプション):
MANUAL (クラシック): 価格が固定距離 (PartialStart) ポイント進むと、アドバイザーはポジションの一部を決済します。ステップ (Partial_Close_Step > 0) が設定されている場合、N ポイントごとに部分決済を続けます。
EQUAL PARTS (等分): アドバイザーがレベルを自動計算します。エントリー価格から最終テイクプロフィットまでの距離を取得し、等間隔に分割します。分割数は Partial_Parts_Count で設定します（例：10分割）。ロット数も等分されます。
Unload Lines (可視化):
ポジションがどこで部分決済されるかを正確に示す水平線をチャート上に描画します。
スマート機能: 価格がラインに達して一部が決済されると、そのラインはチャートから即座に削除され、残りのアクティブなターゲットのみが表示されます。
-
(ボリュームステップ数による)
仕組み: この通常とは異なる非標準モードは、このオプションを選択した場合にのみ、設定なしで自動的にポジション決済の「スマートグリッド」を作成します。これは、マーチンゲール (モード 23) が現在の取引量をどれだけ強く増加させたかに直接依存します。つまり、ポジション量が増加すればするほど、そのポジションの決済分割数も多くなります。アドバイザーはエントリー価格からテイクプロフィットまでの距離を自動的に等分します。
主な条件: このモードはマーチンゲールが有効 (UseMartingale = true) な場合のみ機能します。
12 ===== ブレイクイーブン (BREAKEVEN) =====
ストップロスをエントリー価格（建値）に移動します。
価格が指定されたポイント数 (BE_Start) 進むと作動します。価格反転時の損失を防ぎます。
13 ===== 注文タイプ (ORDER TYPE) =====
エントリー方法の選択。即時約定のためには ENTRY_MARKET_ONLY を推奨します。
14 ===== 基本設定 (MAIN SETTINGS) =====
基本パラメータ: マジックナンバー（アドバイザーが自身の取引を識別するため）、スプレッドフィルター (MaxSpread)、およびスリッページ。
15 ===== リスク管理 (RISK MANAGEMENT) =====
初期ポジション量の計算（損失シリーズがない場合）。
FixedLot: 固定ロットでの取引。
UseAutoLot: 残高の % としてロットを自動計算。
16 ===== 取引時間 (TRADING HOURS) =====
特定のセッション（例：ロンドンやニューヨーク）のみ取引したい場合の追加時間フィルター（開始時間と終了時間）。
17 ===== 取引方向 (TRADE DIRECTION) =====
アドバイザーに一方向のみ（買いのみ または 売りのみ）または両方向 (Both) の取引を許可します。
18 ===== ラインマーカー (LINE MARKER) =====
エントリーレベルとテイクプロフィットをチャート上に色付きのラインで可視化します。
クリーンアップロジック – ラインが削除されるとリンクされた注文も削除されます。注文が約定すると対応するラインは消去されます。
19 ===== 取引履歴 (TRADE MARKERS) =====
チャート上の履歴。過去に取引が行われた場所に矢印やマークを描画し、その結果（利益/損失）をラベル付けします。
20 ===== サウンドシグナル (SOUND SIGNALS) =====
ボタンによるアドバイザーのオン/オフ時や操作実行時の音声アラート。
21 ===== 取引日 (TRADING DAYS) =====
曜日によるフィルター。
22 ===== ボリューム乗数 (VOLUME MULTIPLIER) =====
(非常に重要なセクション)
損失を素早く回復するための、損失後のロット増加システム（マーチンゲール）。
スイッチ UseMartingale = true の場合のみ機能します。
仕組み (ロジック):
取引がストップロス（損失）で決済されると、アドバイザーは次の取引の量を増やします。次も損失の場合、量は再び増加します。取引が利益（テイクプロフィット）で決済されると、量は即座に初期値（セクション 16 の値）にリセットされます。
リセット条件: チャート上のボタンでアドバイザーをオフにしてから再度オンにした場合もサイクルはリセットされます。
MartingaleMode 設定で増加の計算方法を選択します：
オプション 1: MULTIPLY (乗算)
前の損失取引のロットに MartingaleValue の数値を掛けます。
例: 初期ロット 0.1、値 2.0。
取引 1 (0.1 ロット) -> 損失。
取引 2 は次の量でオープン: 0.2 (0.1 * 2). -> 損失。
取引 3 は次の量でオープン: 0.4 (0.2 * 2).
オプション 2: ADD (加算)
前の損失取引のロットに MartingaleValue の数値を単に足します（より穏やかなモード）。
例: 初期ロット 0.1、値 0.1。
取引 1 (0.1 ロット) -> 損失。
取引 2 は次の量でオープン: 0.2 (0.1 + 0.1).
Martingale_Max_Steps (ステップ制限):
安全設定です。アドバイザーが連続して量を増やすことを許可される回数を決定します。
0 の場合: 無限に増加（クラシックなマーチンゲール）。
5 の場合: 最初の 5 回の損失まで量は増加します。連続 6 回目の損失からは量は増加せず、シリーズが利益で終わるまで 5 回目のステップのレベルで固定されます。
証拠金チェック – 注文を出す前に、アドバイザーは十分な余剰証拠金があるか自動的にチェックします。ない場合、取引はスキップされます。
23 ===== ピラミッディング (PYRAMIDING) =====
(高度な利益戦術)
利益を積極的に積み増す方法。
ポジションがプラスになった場合、アドバイザーは同じ方向に追加の注文を出すことができます。
MaxPositions: 一方向に同時に開ける最大注文数。
PyramidStep: 新しい注文が開かれるステップ（ポイント単位）。
PyramidLotMult: 追加注文のロット乗数。例：1.0 なら同じ量、2.0 なら追加量は倍になります。
===================================================================================
設定時に考慮すべき重要事項 :
-
ブローカーが 5 桁 (1.12345) の場合、1 ポイント = 0.00001 です。
-
ブローカーが 3 桁 (100.123 — 円ペア) の場合、1 ポイント = 0.001 です。
重要なニュアンス: アドバイザーは設定（ストップロス、テイクプロフィット、トレーリング）を「古いピプス (pips)」ではなく「ポイント (Points)」で認識します。
5 桁口座では、設定値 50 は 5 「古い」ポイント（50 pips）に相当します。
4 桁口座では、値 50 は 50 「古い」ポイントに相当します。
設定を入力する際はこれを考慮する必要があります。
-
このアドバイザーは異なる口座タイプで動作しますか？
-
はい、普遍的ですが、ネッティング (Netting) に関して一つ注意点があります。
タイプ別の詳細は以下の通りです：
Hedging (ヘッジング): はい、完全対応です。
アドバイザーのコード（特にピラミッディング機能 UsePyramiding とポジション数制限 MaxPositions）は、同じ銘柄で同時に複数の取引を開くことができるヘッジング向けに設計されています。
Netting (ネッティング): 動作しますが、戦略が変わります。
コード内にチェックがあります: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)。アドバイザーはネッティング口座であることを認識します。
制限: ネッティング口座では、物理的に 3 つの異なるポジションを持つことはできません（MaxPositions = 3 と設定していても）。買い増し（ピラミッディング）を試みると、アドバイザーは単にその唯一のポジションを平均化（量を上乗せ）します。「部分決済」モードもこの合計ポジションに対して機能します。
Raw, Zero, ECN (手数料あり口座): はい、正しく動作します。
これらの口座はスプレッドが狭い代わりに、ロットごとに手数料がかかるのが特徴です。
利益計算関数 (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) において、アドバイザーは以下の式を使用します: DealProfit + DealSwap + DealCommission
つまり、マーチンゲールやトレーリングプロフィットの損失計算時に手数料を見て考慮します。利益が小さく手数料が大きい場合に、誤って取引を利益が出たとみなすことはありません。
Cent, Micro, Standard, Premium: はい、動作します。
アドバイザーは銘柄設定から最小ロットとロットステップを読み取ります (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP)。
ロットが 0.1 や 0.01 のセント口座であっても、ValidateVolume 関数のおかげでアドバイザーは自動的に調整し、量を正しく丸めます。
結論: このアドバイザーは、MetaTrader プラットフォームが提供するあらゆるタイプの口座で技術的に動作する準備ができています。