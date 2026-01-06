Überblick: Raven EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um von der Marktvolatilität zu profitieren. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die dem Kursgeschehen hinterherhinken, verwendet Raven einen präzisen Einstiegsmechanismus, der auf schwebenden Buy Stop- und Sell Stop-Orders basiert. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie genau dann in den Markt einsteigen, wenn sich der Preis mit Schwung bewegt.

Um eine konsistente Performance zu gewährleisten und sich von Drawdowns zu erholen, enthält Raven eine intelligente Martingale-Logik, die speziell kalibriert wurde, um potenzielle Verluste während Marktkorrekturen in Gewinne zu verwandeln.

Wie es funktioniert:

Einstiegsstrategie: Der EA platziert schwebende Orders (Buy Stop & Sell Stop) in bestimmten Abständen zum aktuellen Kurs. Er zielt darauf ab, die Ausbruchsbewegung abzufangen. Positionsmanagement: Sobald eine Order ausgelöst wird, verwaltet Raven den Handel rein durch einen Algorithmus. Erholungslogik: Wenn sich der Markt gegen die ursprüngliche Position wendet, aktiviert der EA sein Martingale-Erholungssystem, indem er in berechneten Schritten zusätzliche Positionen eröffnet, um den Einstiegspreis zu mitteln und den Handelskorb mit Gewinn zu schließen.

Hauptmerkmale:

Nicht-nachlaufende Eingänge: Verwendet reine Preisaktionen mit schwebenden Aufträgen.

Flexible Strategie: Funktioniert aufgrund des Recovery-Mechanismus sowohl auf Trend- als auch auf Schwankungsmärkten.

Vollständig anpassbar: Sie können den Abstand der Pending Orders, den Martingale-Multiplikator und die Losgrößen anpassen.

Einfache Einrichtung: Plug and Play. Keine komplexe Installation erforderlich.

Empfohlen:

Währungspaare: Empfohlen für [Sebutkan Pair, misal: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD].

Zeitrahmen: [M15 oder H1].

Mindestguthaben: Empfohlen $500 für Cent-Konten oder $1000 für Standard-Konten (aufgrund der Martingale-Nutzung).

Kontotyp: ECN-, Raw- oder Low Spread-Konten werden für eine bessere Ausführung von Pending Orders empfohlen.

VPS: Ein VPS wird für einen 24/7-Betrieb empfohlen.

Eingabeparameter:

Basis-Lot: Start-Lotgröße für die erste Order.

Stop-Abstand: Abstand (in Punkten) zur Platzierung von Buy Stop/Sell Stop-Orders.

Gewinnmitnahme: Gewinnziel in Punkten.

Martingale-Multiplikator: Koeffizient für das nächste Handelsvolumen (z. B. 1,5 oder 2,0).

Max Drawdown: Einstellungen für den Aktienschutz.

Magische Zahl: Eindeutige ID für den EA, um seine eigenen Trades zu verwalten.

Risiko-Warnung: Dieser EA verwendet eine Martingale-Strategie, bei der die Losgröße nach einem Verlust erhöht wird. Dies kann zwar sehr profitabel sein, birgt aber auch ein höheres Risiko als Strategien mit festen Losgrößen. Bitte verwenden Sie ein angemessenes Geldmanagement und testen Sie zunächst auf einem Demokonto, um die Einstellungen zu finden, die Ihrer Risikobereitschaft entsprechen.