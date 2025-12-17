CL Global Equity manager

5

🔹 Gestor global de renta variable

Global Equity Manager es una herramienta de gestión de riesgos a nivel de cuenta diseñada para proteger su capital de negociación supervisando todo el capital de la cuenta en tiempo real y actuando inmediatamente cuando se alcanzan sus límites predefinidos.

Funciona independientemente de cualquier estrategia de negociación y gestiona todas las posiciones abiertas juntas como una sola cesta.

Principales ventajas

  • Protección total de la cuenta
    Supervisa el capital total de la cuenta en lugar de las operaciones individuales.

  • Funciona con cualquier estrategia
    Compatible con operaciones manuales y con todos los Asesores Expertos.

  • Multi-EA Friendly
    Ideal para los operadores que ejecutan múltiples EAs en diferentes símbolos.

  • Preparado para Prop Firm
    Ayuda a mantener reglas estrictas de reducción y objetivos de beneficios.

  • Control de riesgo sin emociones
    Aplica automáticamente la disciplina sin intervención manual.

  • Rápido y ligero
    Sin indicadores, sin desorden gráfico, uso mínimo de recursos.

⚙️ Características principales

  • Supervisa la equidad de la cuenta en tiempo real

  • Cierra todas las operaciones abiertas al instante cuando se cumplen las condiciones.

  • Admite objetivos de capital basados en porcentajes y en divisas fijas

  • Controles independientes para:

    • Take Profit (ganancia de capital)

    • Stop Loss (reducción de la renta variable)

  • Reajuste diario opcional de la renta variable

  • Protección de emergencia de la renta variable

  • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal

  • No interfiere en la entrada de operaciones

Cómo funciona

Usted define sus reglas a nivel de cuenta.
Cuando el capital total alcanza su objetivo o límite de reducción, el EA cierra todas las posiciones abiertas automáticamente.

Esto asegura que su cuenta se mantiene protegida incluso durante la alta volatilidad o la ejecución de múltiples estrategias.

Parámetros de entrada

Parámetros generales

  • Enable_Manager
    Activa (ON) o desactiva (OFF) el Gestor Global de Renta Variable.

  • Equity_Calc_Mode
    Elige cómo se calculan los límites:

    • Porcentaje

    • Divisa Fija

Control de Ganancias

  • Equity_Profit_Target
    Nivel de beneficio objetivo (porcentaje o divisa).

  • Enable_Equity_TP
    Activar o desactivar la toma de beneficios basada en la equidad.

Protección Drawdown

  • Equity_Drawdown_Limit
    Reducción máxima permitida (porcentaje o divisa).

  • Enable_Equity_SL
    Activar o desactivar el stop loss basado en la renta variable.

Gestión de operaciones

  • Close_All_Trades
    Cierra todas las posiciones abiertas cuando se cumplen las condiciones.

  • Block_New_Trades (opcional)
    Impide nuevas operaciones tras el cierre de la equidad.

Seguridad

  • Daily_Reset
    Reinicia los cálculos de renta variable al comienzo de un nuevo día de negociación.

  • Emergency_Close_Level
    Cierra instantáneamente todas las operaciones si se produce una pérdida extrema de capital.

A quién va dirigido

  • Operadores de Prop firm

  • Usuarios Multi-EA

  • Operadores manuales que desean una disciplina estricta

  • Traders centrados en la preservación del capital

Nota importante

Este producto no abre operaciones ni proporciona señales de trading.
Es una herramienta de gestión de riesgos y protección del capital.


Comentarios 2
Omar AL
18
Omar AL 2025.12.20 06:47 
 

EASY AND SIMPLE

Filtro:
