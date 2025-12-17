CL Global Equity manager

🔹 Gestor global de renta variable

Global Equity Manager es una herramienta de gestión de riesgos a nivel de cuenta diseñada para proteger su capital de negociación supervisando todo el capital de la cuenta en tiempo real y actuando inmediatamente cuando se alcanzan sus límites predefinidos.

Funciona independientemente de cualquier estrategia de negociación y gestiona todas las posiciones abiertas juntas como una sola cesta.

Principales ventajas

Protección total de la cuenta

Supervisa el capital total de la cuenta en lugar de las operaciones individuales.

Funciona con cualquier estrategia

Compatible con operaciones manuales y con todos los Asesores Expertos.

Multi-EA Friendly

Ideal para los operadores que ejecutan múltiples EAs en diferentes símbolos.

Preparado para Prop Firm

Ayuda a mantener reglas estrictas de reducción y objetivos de beneficios.

Control de riesgo sin emociones

Aplica automáticamente la disciplina sin intervención manual.

Rápido y ligero

Sin indicadores, sin desorden gráfico, uso mínimo de recursos.

⚙️ Características principales

Supervisa la equidad de la cuenta en tiempo real

Cierra todas las operaciones abiertas al instante cuando se cumplen las condiciones.

Admite objetivos de capital basados en porcentajes y en divisas fijas

Controles independientes para: Take Profit (ganancia de capital) Stop Loss (reducción de la renta variable)

Reajuste diario opcional de la renta variable

Protección de emergencia de la renta variable

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal

No interfiere en la entrada de operaciones

Cómo funciona

Usted define sus reglas a nivel de cuenta.

Cuando el capital total alcanza su objetivo o límite de reducción, el EA cierra todas las posiciones abiertas automáticamente.

Esto asegura que su cuenta se mantiene protegida incluso durante la alta volatilidad o la ejecución de múltiples estrategias.

Parámetros de entrada

Parámetros generales

Enable_Manager

Activa (ON) o desactiva (OFF) el Gestor Global de Renta Variable.

Equity_Calc_Mode

Elige cómo se calculan los límites: Porcentaje Divisa Fija



Control de Ganancias

Equity_Profit_Target

Nivel de beneficio objetivo (porcentaje o divisa).

Enable_Equity_TP

Activar o desactivar la toma de beneficios basada en la equidad.

Protección Drawdown

Equity_Drawdown_Limit

Reducción máxima permitida (porcentaje o divisa).

Enable_Equity_SL

Activar o desactivar el stop loss basado en la renta variable.

Gestión de operaciones

Close_All_Trades

Cierra todas las posiciones abiertas cuando se cumplen las condiciones.

Block_New_Trades (opcional)

Impide nuevas operaciones tras el cierre de la equidad.

Seguridad

Daily_Reset

Reinicia los cálculos de renta variable al comienzo de un nuevo día de negociación.

Emergency_Close_Level

Cierra instantáneamente todas las operaciones si se produce una pérdida extrema de capital.

A quién va dirigido

Operadores de Prop firm

Usuarios Multi-EA

Operadores manuales que desean una disciplina estricta

Traders centrados en la preservación del capital

Nota importante

Este producto no abre operaciones ni proporciona señales de trading.

Es una herramienta de gestión de riesgos y protección del capital.