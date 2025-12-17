CL Global Equity manager
- Utilidades
- Rajalakshmi Murugesan
- Versión: 1.0
🔹 Gestor global de renta variable
Global Equity Manager es una herramienta de gestión de riesgos a nivel de cuenta diseñada para proteger su capital de negociación supervisando todo el capital de la cuenta en tiempo real y actuando inmediatamente cuando se alcanzan sus límites predefinidos.
Funciona independientemente de cualquier estrategia de negociación y gestiona todas las posiciones abiertas juntas como una sola cesta.
Principales ventajas
-
Protección total de la cuenta
Supervisa el capital total de la cuenta en lugar de las operaciones individuales.
-
Funciona con cualquier estrategia
Compatible con operaciones manuales y con todos los Asesores Expertos.
-
Multi-EA Friendly
Ideal para los operadores que ejecutan múltiples EAs en diferentes símbolos.
-
Preparado para Prop Firm
Ayuda a mantener reglas estrictas de reducción y objetivos de beneficios.
-
Control de riesgo sin emociones
Aplica automáticamente la disciplina sin intervención manual.
-
Rápido y ligero
Sin indicadores, sin desorden gráfico, uso mínimo de recursos.
⚙️ Características principales
-
Supervisa la equidad de la cuenta en tiempo real
-
Cierra todas las operaciones abiertas al instante cuando se cumplen las condiciones.
-
Admite objetivos de capital basados en porcentajes y en divisas fijas
-
Controles independientes para:
-
Take Profit (ganancia de capital)
-
Stop Loss (reducción de la renta variable)
-
-
Reajuste diario opcional de la renta variable
-
Protección de emergencia de la renta variable
-
Funciona en cualquier símbolo y marco temporal
-
No interfiere en la entrada de operaciones
Cómo funciona
Usted define sus reglas a nivel de cuenta.
Cuando el capital total alcanza su objetivo o límite de reducción, el EA cierra todas las posiciones abiertas automáticamente.
Esto asegura que su cuenta se mantiene protegida incluso durante la alta volatilidad o la ejecución de múltiples estrategias.
Parámetros de entrada
Parámetros generales
-
Enable_Manager
Activa (ON) o desactiva (OFF) el Gestor Global de Renta Variable.
-
Equity_Calc_Mode
Elige cómo se calculan los límites:
-
Porcentaje
-
Divisa Fija
-
Control de Ganancias
-
Equity_Profit_Target
Nivel de beneficio objetivo (porcentaje o divisa).
-
Enable_Equity_TP
Activar o desactivar la toma de beneficios basada en la equidad.
Protección Drawdown
-
Equity_Drawdown_Limit
Reducción máxima permitida (porcentaje o divisa).
-
Enable_Equity_SL
Activar o desactivar el stop loss basado en la renta variable.
Gestión de operaciones
-
Close_All_Trades
Cierra todas las posiciones abiertas cuando se cumplen las condiciones.
-
Block_New_Trades (opcional)
Impide nuevas operaciones tras el cierre de la equidad.
Seguridad
-
Daily_Reset
Reinicia los cálculos de renta variable al comienzo de un nuevo día de negociación.
-
Emergency_Close_Level
Cierra instantáneamente todas las operaciones si se produce una pérdida extrema de capital.
A quién va dirigido
-
Operadores de Prop firm
-
Usuarios Multi-EA
-
Operadores manuales que desean una disciplina estricta
-
Traders centrados en la preservación del capital
Nota importante
Este producto no abre operaciones ni proporciona señales de trading.
Es una herramienta de gestión de riesgos y protección del capital.
EASY AND SIMPLE