CL Global Equity manager

🔹 Global Equity Manager

Global Equity Manager — это инструмент управления рисками на уровне счета, разработанный для защиты вашего торгового капитала. Он отслеживает средства (equity) всего счета в режиме реального времени и действует незамедлительно при достижении заданных вами лимитов.

Он работает независимо от какой-либо торговой стратегии и управляет всеми открытыми позициями как единой корзиной.

✅ Ключевые преимущества

Полная защита счета: Мониторит общие средства счета, а не отдельные сделки.

Работает с любой стратегией: Совместим с ручной торговлей и любыми советниками (Expert Advisors).

Идеален для множества советников: Отлично подходит для трейдеров, запускающих разные советники на разных инструментах.

Готов к проп-трейдингу: Помогает соблюдать строгие правила по просадке и целевой прибыли в проп-фирмах.

Контроль рисков без эмоций: Автоматически поддерживает дисциплину без ручного вмешательства.

Быстрый и легкий: Без индикаторов, не загромождает график, потребляет минимум ресурсов.

⚙️ Основные функции

Отслеживает средства счета (equity) в реальном времени.

Мгновенно закрывает все открытые сделки при выполнении условий.

Поддерживает цели по средствам в процентах и в фиксированной валюте .

Раздельный контроль для: Take Profit (прирост средств). Stop Loss (просадка средств).

Опциональный ежедневный сброс учета средств.

Аварийная защита капитала.

Работает на любом символе и таймфрейме.

Не вмешивается во вход в сделки.

📌 Как это работает

Вы определяете правила для всего счета. Когда общие средства достигают вашей цели или лимита просадки, советник автоматически закрывает все открытые позиции. Это гарантирует защиту вашего счета даже во время высокой волатильности или работы нескольких стратегий одновременно.

🔧 Входные параметры (Input Parameters)

Общие настройки (General Settings)

Enable_Manager: Включает (ON) или выключает (OFF) Global Equity Manager.

Equity_Calc_Mode: Выбор метода расчета лимитов: Percentage (Процент). Fixed Currency (Фиксированная сумма).



Контроль прибыли (Profit Control)

Equity_Profit_Target: Целевой уровень прибыли (в процентах или валюте).

Enable_Equity_TP: Включить или отключить Тейк-профит по средствам.

Защита от просадки (Drawdown Protection)

Equity_Drawdown_Limit: Максимально допустимая просадка (в процентах или валюте).

Enable_Equity_SL: Включить или отключить Стоп-лосс по средствам.

Управление сделками (Trade Management)

Close_All_Trades: Закрывает все открытые позиции при выполнении условий.

Block_New_Trades (опционально): Запрещает открытие новых сделок после закрытия по лимиту средств.

Безопасность и сброс (Safety & Reset)

Daily_Reset: Сбрасывает расчеты средств в начале нового торгового дня.

Emergency_Close_Level: Мгновенно закрывает все сделки при экстремальной потере средств.

👤 Для кого это

Трейдеров проп-компаний (Prop firms).

Пользователей, использующих несколько советников одновременно.

Ручных трейдеров, желающих соблюдать строгую дисциплину.

Трейдеров, нацеленных на сохранение капитала.

🔒 Важное примечание