CL Global Equity manager
- Утилиты
- Rajalakshmi Murugesan
- Версия: 1.0
🔹 Global Equity Manager
Global Equity Manager — это инструмент управления рисками на уровне счета, разработанный для защиты вашего торгового капитала. Он отслеживает средства (equity) всего счета в режиме реального времени и действует незамедлительно при достижении заданных вами лимитов.
Он работает независимо от какой-либо торговой стратегии и управляет всеми открытыми позициями как единой корзиной.
✅ Ключевые преимущества
-
Полная защита счета: Мониторит общие средства счета, а не отдельные сделки.
-
Работает с любой стратегией: Совместим с ручной торговлей и любыми советниками (Expert Advisors).
-
Идеален для множества советников: Отлично подходит для трейдеров, запускающих разные советники на разных инструментах.
-
Готов к проп-трейдингу: Помогает соблюдать строгие правила по просадке и целевой прибыли в проп-фирмах.
-
Контроль рисков без эмоций: Автоматически поддерживает дисциплину без ручного вмешательства.
-
Быстрый и легкий: Без индикаторов, не загромождает график, потребляет минимум ресурсов.
⚙️ Основные функции
-
Отслеживает средства счета (equity) в реальном времени.
-
Мгновенно закрывает все открытые сделки при выполнении условий.
-
Поддерживает цели по средствам в процентах и в фиксированной валюте.
-
Раздельный контроль для:
-
Take Profit (прирост средств).
-
Stop Loss (просадка средств).
-
-
Опциональный ежедневный сброс учета средств.
-
Аварийная защита капитала.
-
Работает на любом символе и таймфрейме.
-
Не вмешивается во вход в сделки.
📌 Как это работает
-
Вы определяете правила для всего счета.
-
Когда общие средства достигают вашей цели или лимита просадки, советник автоматически закрывает все открытые позиции.
-
Это гарантирует защиту вашего счета даже во время высокой волатильности или работы нескольких стратегий одновременно.
🔧 Входные параметры (Input Parameters)
Общие настройки (General Settings)
-
Enable_Manager: Включает (ON) или выключает (OFF) Global Equity Manager.
-
Equity_Calc_Mode: Выбор метода расчета лимитов:
-
Percentage (Процент).
-
Fixed Currency (Фиксированная сумма).
-
Контроль прибыли (Profit Control)
-
Equity_Profit_Target: Целевой уровень прибыли (в процентах или валюте).
-
Enable_Equity_TP: Включить или отключить Тейк-профит по средствам.
Защита от просадки (Drawdown Protection)
-
Equity_Drawdown_Limit: Максимально допустимая просадка (в процентах или валюте).
-
Enable_Equity_SL: Включить или отключить Стоп-лосс по средствам.
Управление сделками (Trade Management)
-
Close_All_Trades: Закрывает все открытые позиции при выполнении условий.
-
Block_New_Trades (опционально): Запрещает открытие новых сделок после закрытия по лимиту средств.
Безопасность и сброс (Safety & Reset)
-
Daily_Reset: Сбрасывает расчеты средств в начале нового торгового дня.
-
Emergency_Close_Level: Мгновенно закрывает все сделки при экстремальной потере средств.
👤 Для кого это
-
Трейдеров проп-компаний (Prop firms).
-
Пользователей, использующих несколько советников одновременно.
-
Ручных трейдеров, желающих соблюдать строгую дисциплину.
-
Трейдеров, нацеленных на сохранение капитала.
🔒 Важное примечание
Этот продукт не открывает сделки и не предоставляет торговые сигналы.
Это инструмент управления рисками и защиты капитала
